US Open — 2025, итоги первого круга: кто как выступил, какие результаты показали Медведев, Хачанов, Рублёв, Мирра, Диана

Во второй круг US Open вышли сразу 13 россиян. Это лучший результат с 2008 года
Александр Насонов
Во второй круг US Open — 2025 вышли 13 россиян
Аудио-версия:
В мужской сетке наиболее высоко сеянным проигравшим стал Даниил Медведев. Подводим итоги первого круга.

Первый круг Открытого чемпионата США — 2025 оставил смешанные чувства у российских болельщиков. Никуда не деться от того факта, что одним из главных неудачников в обеих сетках стал Даниил Медведев. Чемпион US Open — 2021 был посеян под 13-м номером, но уступил Бенжамену Бонзи, не входящему в топ-50. Теннисисты, посеянные под номерами с 1-го по 12-й, дружно шагнули во второй круг.

US Open — 2025. Мужчины. Турнирная сетка

С другой стороны, из 17 россиян, стартовавших в одиночных сетках, 13 пробились во второй круг. И это наилучший показатель с 2008 года, когда в 1/32 финала US Open вышли 16 представителей России.

Победители прошлых лет достойны упоминания: в мужской сетке тогда матчи первого круга выиграли Николай Давыденко, Игорь Андреев, Дмитрий Турсунов, Марат Сафин, Евгений Королёв и Андрей Голубев, а в женской — Елена Дементьева, Динара Сафина, Светлана Кузнецова, Надежда Петрова, Екатерина Макарова, Вера Звонарёва, Елена Веснина, Екатерина Бычкова, Алиса Клейбанова и — внимание! — 17-летняя Анастасия Павлюченкова, которая и теперь, по прошествии почти двух десятилетий, радует нас своими выступлениями.

Результаты россиян в первом круге US Open — 2025

ПосевТеннисист/теннисисткаСоперник/соперницаРезультат
Мужчины
9ХачановБасавареддиПобеда
13МедведевБонзиПоражение
15РублёвПрижмичПобеда
СафиуллинМонфисПобеда
Женщины
5М. АндрееваПарксПобеда
13АлександроваСевастоваПобеда
17СамсоноваЮаньПобеда
20ШнайдерЗигемундПоражение
24В. КудерметоваЧенПоражение
29КалинскаяНгунуПобеда
ПавлюченковаЯстремскаяПобеда
ПотаповаЧжуПобеда
П. КудерметоваПарризас-ДиасПобеда
РахимоваГарсияПобеда
БлинковаСтародубцеваПобеда
ЗахароваАванесянПобеда
QСелехметьеваВондроушоваПоражение

В мужской сетке из 32 сеяных в первом круге вылетели всего четверо. В женском турнире весомых потерь было в два раза больше. При этом лишь одна теннисистка из первой десятки оступилась в 1/64 финала, а именно Мэдисон Киз, чемпионка Australian Open этого года.

Результаты сеяных в первом круге US Open — 2025

ПосевТеннисистРезультатТеннисисткаРезультат
1СиннерПобедаСоболенкоПобеда
2АлькарасПобедаШвёнтекПобеда
3ЗверевПобедаГауффПобеда
4ФрицПобедаПегулаПобеда
5ДрейперПобедаМ. АндрееваПобеда
6ШелтонПобедаКизПоражение
7ДжоковичПобедаПаолиниПобеда
8де МинорПобедаАнисимоваПобеда
9ХачановПобедаРыбакинаПобеда
10МузеттиПобедаНаварроПобеда
11РунеПобедаМуховаПобеда
12РуудПобедаСвитолинаПоражение
13МедведевПоражениеАлександроваПобеда
14ПолПобедаТаусонПоражение
15РублёвПобедаКасаткинаПобеда
16МеншикПобедаБенчичПобеда
17ТиафоПобедаСамсоноваПобеда
18Давидович-ФокинаПобедаХаддад-МайяПобеда
19Ф. СерундолоПобедаМертенсПобеда
20ЛегечкаПобедаШнайдерПоражение
21МахачПобедаНосковаПобеда
22УмберПоражениеМбокоПоражение
23БубликПобедаОсакаПобеда
24КоболлиПобедаВ. КудерметоваПоражение
25Оже-АльяссимПобедаОстапенкоПобеда
26ЦиципасПобедаКенинПоражение
27ШаповаловПобедаКостюкПобеда
28МихельсенПоражениеФренхПобеда
29ГрикспорПоражениеКалинскаяПобеда
30НакашимаПобедаЯстремскаяПоражение
31ДиаллоПобедаФернандесПобеда
32ДардериПобедаКесслерПобеда

А теперь посмотрим, как выглядит разбивка по чемпионам турниров «Большого шлема». В обеих одиночных сетках выступили 19 победителей мэйджоров — пятеро мужчин и 14 женщин. В мужском турнире дальше прошли трое чемпионов из пяти — вместе с Медведевым выбыл Марин Чилич, 11 лет назад выигравший US Open. У женщин во второй круг вышли 10 чемпионок, а проиграли четыре, в том числе 45-летняя Винус Уильямс, самая титулованная из них.

US Open — 2025. Женщины. Турнирная сетка

Результаты чемпионов ТБШ в первом круге US Open – 2025

Теннисист/теннисисткаТитулы на ТБШИз них на US OpenРезультат
Мужчины
Новак Джокович244Победа
Карлос Алькарас51Победа
Янник Синнер41Победа
Даниил Медведев11Поражение
Марин Чилич11Поражение
Женщины
Винус Уильямс72Поражение
Наоми Осака61Победа
Ига Швёнтек42Победа
Арина Соболенко31Победа
Кори Гауфф21Победа
Петра Квитова2Поражение
Барбора Крейчикова2Победа
Виктория Азаренко2Победа
Эмма Радукану11Победа
Елена Рыбакина1Победа
Елена Остапенко1Победа
Маркета Вондроушова1Победа
Софья Кенин1Поражение
Мэдисон Киз1Поражение

Двукратная чемпионка Уимблдона Петра Квитова провела последний матч не только на турнире, но и вообще в карьере. В первом круге US Open 35-летняя чешка играла с француженкой Диан Парри. Прощание вышло смазанным: Квитова смогла взять всего один гейм. «Спасибо вам, ребята, что пришли. Я надеялась, что сегодня у меня получится выступление получше. Очень тяжело осознать, что состоялось моё последнее выступление. Эмоционально невероятно трудно. Спасибо Нью-Йорку за потрясающий турнир. Я счастлива, что мой «последний танец» произошёл здесь.

Спасибо моему мужу и тренеру. Спасибо моему агенту. Моя семья осталась дома, мои родители. Они многим пожертвовали ради меня в самом начале. Большое спасибо моим наставникам. Это было долгое и удивительное путешествие. Большое спасибо», — сказала Петра на корте после матча.

US Open (ж). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 18:10 МСК
Петра Квитова
543
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		0
6 		6
         
Диан Парри
107
Франция
Диан Парри
Д. Парри

Завершила карьеру и победительница Итогового турнира 2022 года Каролин Гарсия — француженке 31 год. Последнее поражение нанесла ей Камилла Рахимова (6:4, 4:6, 6:3). «Огромное спасибо всем, кто был здесь на моём последнем матче. Теннис дал мне так много. Были прекрасные эмоции, были и сложные. Он сформировал меня такой, какой я стала сейчас. Я очень выросла, особенно в последние годы.

Я очень спокойно отношусь к своему решению попрощаться с теннисом на соревновательном уровне. Страдания на корте… я больше не могу, это уже слишком. Я люблю эту игру. И очень горжусь тем, что могу это сказать, ведь 12 месяцев назад это было не так. Так что я очень горжусь этим последним сезоном и своей карьерой», — сказала Гарсия на корте после матча.

US Open (ж). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 21:05 МСК
Камилла Рахимова
65
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
4 		6 3
         
Каролин Гарсия
174
Франция
Каролин Гарсия
К. Гарсия

Матчи второго круга US Open пройдут 27 и 28 августа. Женский финал состоится 6 сентября, мужской — 7 сентября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

