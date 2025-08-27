Во второй круг US Open вышли сразу 13 россиян. Это лучший результат с 2008 года

Первый круг Открытого чемпионата США — 2025 оставил смешанные чувства у российских болельщиков. Никуда не деться от того факта, что одним из главных неудачников в обеих сетках стал Даниил Медведев. Чемпион US Open — 2021 был посеян под 13-м номером, но уступил Бенжамену Бонзи, не входящему в топ-50. Теннисисты, посеянные под номерами с 1-го по 12-й, дружно шагнули во второй круг.
С другой стороны, из 17 россиян, стартовавших в одиночных сетках, 13 пробились во второй круг. И это наилучший показатель с 2008 года, когда в 1/32 финала US Open вышли 16 представителей России.
Победители прошлых лет достойны упоминания: в мужской сетке тогда матчи первого круга выиграли Николай Давыденко, Игорь Андреев, Дмитрий Турсунов, Марат Сафин, Евгений Королёв и Андрей Голубев, а в женской — Елена Дементьева, Динара Сафина, Светлана Кузнецова, Надежда Петрова, Екатерина Макарова, Вера Звонарёва, Елена Веснина, Екатерина Бычкова, Алиса Клейбанова и — внимание! — 17-летняя Анастасия Павлюченкова, которая и теперь, по прошествии почти двух десятилетий, радует нас своими выступлениями.
Результаты россиян в первом круге US Open — 2025
|Посев
|Теннисист/теннисистка
|Соперник/соперница
|Результат
|Мужчины
|9
|Хачанов
|Басаваредди
|Победа
|13
|Медведев
|Бонзи
|Поражение
|15
|Рублёв
|Прижмич
|Победа
|Сафиуллин
|Монфис
|Победа
|Женщины
|5
|М. Андреева
|Паркс
|Победа
|13
|Александрова
|Севастова
|Победа
|17
|Самсонова
|Юань
|Победа
|20
|Шнайдер
|Зигемунд
|Поражение
|24
|В. Кудерметова
|Чен
|Поражение
|29
|Калинская
|Нгуну
|Победа
|Павлюченкова
|Ястремская
|Победа
|Потапова
|Чжу
|Победа
|П. Кудерметова
|Парризас-Диас
|Победа
|Рахимова
|Гарсия
|Победа
|Блинкова
|Стародубцева
|Победа
|Захарова
|Аванесян
|Победа
|Q
|Селехметьева
|Вондроушова
|Поражение
В мужской сетке из 32 сеяных в первом круге вылетели всего четверо. В женском турнире весомых потерь было в два раза больше. При этом лишь одна теннисистка из первой десятки оступилась в 1/64 финала, а именно Мэдисон Киз, чемпионка Australian Open этого года.
Результаты сеяных в первом круге US Open — 2025
|Посев
|Теннисист
|Результат
|Теннисистка
|Результат
|1
|Синнер
|Победа
|Соболенко
|Победа
|2
|Алькарас
|Победа
|Швёнтек
|Победа
|3
|Зверев
|Победа
|Гауфф
|Победа
|4
|Фриц
|Победа
|Пегула
|Победа
|5
|Дрейпер
|Победа
|М. Андреева
|Победа
|6
|Шелтон
|Победа
|Киз
|Поражение
|7
|Джокович
|Победа
|Паолини
|Победа
|8
|де Минор
|Победа
|Анисимова
|Победа
|9
|Хачанов
|Победа
|Рыбакина
|Победа
|10
|Музетти
|Победа
|Наварро
|Победа
|11
|Руне
|Победа
|Мухова
|Победа
|12
|Рууд
|Победа
|Свитолина
|Поражение
|13
|Медведев
|Поражение
|Александрова
|Победа
|14
|Пол
|Победа
|Таусон
|Поражение
|15
|Рублёв
|Победа
|Касаткина
|Победа
|16
|Меншик
|Победа
|Бенчич
|Победа
|17
|Тиафо
|Победа
|Самсонова
|Победа
|18
|Давидович-Фокина
|Победа
|Хаддад-Майя
|Победа
|19
|Ф. Серундоло
|Победа
|Мертенс
|Победа
|20
|Легечка
|Победа
|Шнайдер
|Поражение
|21
|Махач
|Победа
|Носкова
|Победа
|22
|Умбер
|Поражение
|Мбоко
|Поражение
|23
|Бублик
|Победа
|Осака
|Победа
|24
|Коболли
|Победа
|В. Кудерметова
|Поражение
|25
|Оже-Альяссим
|Победа
|Остапенко
|Победа
|26
|Циципас
|Победа
|Кенин
|Поражение
|27
|Шаповалов
|Победа
|Костюк
|Победа
|28
|Михельсен
|Поражение
|Френх
|Победа
|29
|Грикспор
|Поражение
|Калинская
|Победа
|30
|Накашима
|Победа
|Ястремская
|Поражение
|31
|Диалло
|Победа
|Фернандес
|Победа
|32
|Дардери
|Победа
|Кесслер
|Победа
А теперь посмотрим, как выглядит разбивка по чемпионам турниров «Большого шлема». В обеих одиночных сетках выступили 19 победителей мэйджоров — пятеро мужчин и 14 женщин. В мужском турнире дальше прошли трое чемпионов из пяти — вместе с Медведевым выбыл Марин Чилич, 11 лет назад выигравший US Open. У женщин во второй круг вышли 10 чемпионок, а проиграли четыре, в том числе 45-летняя Винус Уильямс, самая титулованная из них.
Результаты чемпионов ТБШ в первом круге US Open – 2025
|Теннисист/теннисистка
|Титулы на ТБШ
|Из них на US Open
|Результат
|Мужчины
|Новак Джокович
|24
|4
|Победа
|Карлос Алькарас
|5
|1
|Победа
|Янник Синнер
|4
|1
|Победа
|Даниил Медведев
|1
|1
|Поражение
|Марин Чилич
|1
|1
|Поражение
|Женщины
|Винус Уильямс
|7
|2
|Поражение
|Наоми Осака
|6
|1
|Победа
|Ига Швёнтек
|4
|2
|Победа
|Арина Соболенко
|3
|1
|Победа
|Кори Гауфф
|2
|1
|Победа
|Петра Квитова
|2
|Поражение
|Барбора Крейчикова
|2
|Победа
|Виктория Азаренко
|2
|Победа
|Эмма Радукану
|1
|1
|Победа
|Елена Рыбакина
|1
|Победа
|Елена Остапенко
|1
|Победа
|Маркета Вондроушова
|1
|Победа
|Софья Кенин
|1
|Поражение
|Мэдисон Киз
|1
|Поражение
Двукратная чемпионка Уимблдона Петра Квитова провела последний матч не только на турнире, но и вообще в карьере. В первом круге US Open 35-летняя чешка играла с француженкой Диан Парри. Прощание вышло смазанным: Квитова смогла взять всего один гейм. «Спасибо вам, ребята, что пришли. Я надеялась, что сегодня у меня получится выступление получше. Очень тяжело осознать, что состоялось моё последнее выступление. Эмоционально невероятно трудно. Спасибо Нью-Йорку за потрясающий турнир. Я счастлива, что мой «последний танец» произошёл здесь.
Спасибо моему мужу и тренеру. Спасибо моему агенту. Моя семья осталась дома, мои родители. Они многим пожертвовали ради меня в самом начале. Большое спасибо моим наставникам. Это было долгое и удивительное путешествие. Большое спасибо», — сказала Петра на корте после матча.
Завершила карьеру и победительница Итогового турнира 2022 года Каролин Гарсия — француженке 31 год. Последнее поражение нанесла ей Камилла Рахимова (6:4, 4:6, 6:3). «Огромное спасибо всем, кто был здесь на моём последнем матче. Теннис дал мне так много. Были прекрасные эмоции, были и сложные. Он сформировал меня такой, какой я стала сейчас. Я очень выросла, особенно в последние годы.
Я очень спокойно отношусь к своему решению попрощаться с теннисом на соревновательном уровне. Страдания на корте… я больше не могу, это уже слишком. Я люблю эту игру. И очень горжусь тем, что могу это сказать, ведь 12 месяцев назад это было не так. Так что я очень горжусь этим последним сезоном и своей карьерой», — сказала Гарсия на корте после матча.
Матчи второго круга US Open пройдут 27 и 28 августа. Женский финал состоится 6 сентября, мужской — 7 сентября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».