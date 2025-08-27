Во второй круг US Open вышли сразу 13 россиян. Это лучший результат с 2008 года

Первый круг Открытого чемпионата США — 2025 оставил смешанные чувства у российских болельщиков. Никуда не деться от того факта, что одним из главных неудачников в обеих сетках стал Даниил Медведев. Чемпион US Open — 2021 был посеян под 13-м номером, но уступил Бенжамену Бонзи, не входящему в топ-50. Теннисисты, посеянные под номерами с 1-го по 12-й, дружно шагнули во второй круг.

С другой стороны, из 17 россиян, стартовавших в одиночных сетках, 13 пробились во второй круг. И это наилучший показатель с 2008 года, когда в 1/32 финала US Open вышли 16 представителей России.

Победители прошлых лет достойны упоминания: в мужской сетке тогда матчи первого круга выиграли Николай Давыденко, Игорь Андреев, Дмитрий Турсунов, Марат Сафин, Евгений Королёв и Андрей Голубев, а в женской — Елена Дементьева, Динара Сафина, Светлана Кузнецова, Надежда Петрова, Екатерина Макарова, Вера Звонарёва, Елена Веснина, Екатерина Бычкова, Алиса Клейбанова и — внимание! — 17-летняя Анастасия Павлюченкова, которая и теперь, по прошествии почти двух десятилетий, радует нас своими выступлениями.

Результаты россиян в первом круге US Open — 2025

Посев Теннисист/теннисистка Соперник/соперница Результат Мужчины 9 Хачанов Басаваредди Победа 13 Медведев Бонзи Поражение 15 Рублёв Прижмич Победа Сафиуллин Монфис Победа Женщины 5 М. Андреева Паркс Победа 13 Александрова Севастова Победа 17 Самсонова Юань Победа 20 Шнайдер Зигемунд Поражение 24 В. Кудерметова Чен Поражение 29 Калинская Нгуну Победа Павлюченкова Ястремская Победа Потапова Чжу Победа П. Кудерметова Парризас-Диас Победа Рахимова Гарсия Победа Блинкова Стародубцева Победа Захарова Аванесян Победа Q Селехметьева Вондроушова Поражение

В мужской сетке из 32 сеяных в первом круге вылетели всего четверо. В женском турнире весомых потерь было в два раза больше. При этом лишь одна теннисистка из первой десятки оступилась в 1/64 финала, а именно Мэдисон Киз, чемпионка Australian Open этого года.

Результаты сеяных в первом круге US Open — 2025

Посев Теннисист Результат Теннисистка Результат 1 Синнер Победа Соболенко Победа 2 Алькарас Победа Швёнтек Победа 3 Зверев Победа Гауфф Победа 4 Фриц Победа Пегула Победа 5 Дрейпер Победа М. Андреева Победа 6 Шелтон Победа Киз Поражение 7 Джокович Победа Паолини Победа 8 де Минор Победа Анисимова Победа 9 Хачанов Победа Рыбакина Победа 10 Музетти Победа Наварро Победа 11 Руне Победа Мухова Победа 12 Рууд Победа Свитолина Поражение 13 Медведев Поражение Александрова Победа 14 Пол Победа Таусон Поражение 15 Рублёв Победа Касаткина Победа 16 Меншик Победа Бенчич Победа 17 Тиафо Победа Самсонова Победа 18 Давидович-Фокина Победа Хаддад-Майя Победа 19 Ф. Серундоло Победа Мертенс Победа 20 Легечка Победа Шнайдер Поражение 21 Махач Победа Носкова Победа 22 Умбер Поражение Мбоко Поражение 23 Бублик Победа Осака Победа 24 Коболли Победа В. Кудерметова Поражение 25 Оже-Альяссим Победа Остапенко Победа 26 Циципас Победа Кенин Поражение 27 Шаповалов Победа Костюк Победа 28 Михельсен Поражение Френх Победа 29 Грикспор Поражение Калинская Победа 30 Накашима Победа Ястремская Поражение 31 Диалло Победа Фернандес Победа 32 Дардери Победа Кесслер Победа

А теперь посмотрим, как выглядит разбивка по чемпионам турниров «Большого шлема». В обеих одиночных сетках выступили 19 победителей мэйджоров — пятеро мужчин и 14 женщин. В мужском турнире дальше прошли трое чемпионов из пяти — вместе с Медведевым выбыл Марин Чилич, 11 лет назад выигравший US Open. У женщин во второй круг вышли 10 чемпионок, а проиграли четыре, в том числе 45-летняя Винус Уильямс, самая титулованная из них.

Результаты чемпионов ТБШ в первом круге US Open – 2025

Теннисист/теннисистка Титулы на ТБШ Из них на US Open Результат Мужчины Новак Джокович 24 4 Победа Карлос Алькарас 5 1 Победа Янник Синнер 4 1 Победа Даниил Медведев 1 1 Поражение Марин Чилич 1 1 Поражение Женщины Винус Уильямс 7 2 Поражение Наоми Осака 6 1 Победа Ига Швёнтек 4 2 Победа Арина Соболенко 3 1 Победа Кори Гауфф 2 1 Победа Петра Квитова 2 Поражение Барбора Крейчикова 2 Победа Виктория Азаренко 2 Победа Эмма Радукану 1 1 Победа Елена Рыбакина 1 Победа Елена Остапенко 1 Победа Маркета Вондроушова 1 Победа Софья Кенин 1 Поражение Мэдисон Киз 1 Поражение

Двукратная чемпионка Уимблдона Петра Квитова провела последний матч не только на турнире, но и вообще в карьере. В первом круге US Open 35-летняя чешка играла с француженкой Диан Парри. Прощание вышло смазанным: Квитова смогла взять всего один гейм. «Спасибо вам, ребята, что пришли. Я надеялась, что сегодня у меня получится выступление получше. Очень тяжело осознать, что состоялось моё последнее выступление. Эмоционально невероятно трудно. Спасибо Нью-Йорку за потрясающий турнир. Я счастлива, что мой «последний танец» произошёл здесь.

Спасибо моему мужу и тренеру. Спасибо моему агенту. Моя семья осталась дома, мои родители. Они многим пожертвовали ради меня в самом начале. Большое спасибо моим наставникам. Это было долгое и удивительное путешествие. Большое спасибо», — сказала Петра на корте после матча.

Завершила карьеру и победительница Итогового турнира 2022 года Каролин Гарсия — француженке 31 год. Последнее поражение нанесла ей Камилла Рахимова (6:4, 4:6, 6:3). «Огромное спасибо всем, кто был здесь на моём последнем матче. Теннис дал мне так много. Были прекрасные эмоции, были и сложные. Он сформировал меня такой, какой я стала сейчас. Я очень выросла, особенно в последние годы.

Я очень спокойно отношусь к своему решению попрощаться с теннисом на соревновательном уровне. Страдания на корте… я больше не могу, это уже слишком. Я люблю эту игру. И очень горжусь тем, что могу это сказать, ведь 12 месяцев назад это было не так. Так что я очень горжусь этим последним сезоном и своей карьерой», — сказала Гарсия на корте после матча.

Матчи второго круга US Open пройдут 27 и 28 августа. Женский финал состоится 6 сентября, мужской — 7 сентября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».