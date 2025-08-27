Лучший теннисист России – Карен Хачанов! Рейтинг «Чемпионата»: третий квартал 2025 года

В прошлом году мы запустили новый проект – рейтинг «Чемпионата», в котором поквартально определяли лучшего теннисиста и лучшую теннисистку России. Причём в расчёт берётся гораздо больше критериев, чем в обычных рейтингах ATP или WTA. Мы учитываем ещё и победы над топовыми теннисистами, положительные изменения спортсмена в рейтинге ATP за минувший квартал, а также высокие стадии крупных турниров, до которых он сумел добраться. У этой бонусной системы есть свои сторонники. В частности, один из лучших спортсменов в истории России Евгений Кафельников написал в своих соцсетях после сенсационной победы в 1/4 финала «Ролан Гаррос» до этого никому неизвестной француженки Лоис Буассон над Миррой Андреевой: «Убеждён, что, если 361-я ракетка мира обыгрывает шестую, он или она обязательно должны получать дополнительные рейтинговые очки!»

Итак, по сумме четырёх отрезков прошлого сезона лучшим теннисистом 2024 года по версии «Чемпионата» стал Даниил Медведев. В первом квартале 2025-го наибольшую сумму баллов набрал Андрей Рублёв, во втором — Медведев. Кто же лучше всех из россиян выступил во время короткого травяного сезона и американской серии турниров, без учёта US Open?

Как подсчитываются баллы?

Учитываются результаты теннисистов на всех турнирах за последний квартал. При этом мы чуть подкорректировали границы этих периодов в связи с тем, что теннисный год завершается в ноябре, и тогда на четвёртый квартал пришлось бы всего полтора игровых месяца. Мы попытались чуть выровнять эти отрезки, чтобы они получились относительно равноценными по насыщенности соревнованиями. Второй квартал завершился у нас после «Ролан Гаррос» (в начале июня), а третий — перед US Open (в конце августа). В итоге в каждом квартале уместилось по одному «Шлему» и несколько «Мастерсов». Сейчас мы подводим итоги выступления теннисистов с 9 июня по 25 августа 2025 года.

В расчёт берутся:

текущий рейтинг теннисиста;

насколько он сумел взлететь за это время в рейтинге;

каких результатов смог добиться на турнирах в зависимости от их статуса;

каких серьёзных соперников ему удалось обыграть за этот период.

Чуть ниже можно ознакомиться со сводной таблицей, в которой подсчитаны баллы всех теннисистов, оказавшихся в нашем рейтинге. Расскажем подробнее, что означает каждая колонка.

Колонка 1. Рейтинг на конец периода

Теннисисты, оказавшиеся в топ-10 рейтинга ATP, получают 10 баллов, в топ-20 – девять баллов, и так далее, за место в топ-100 – один балл.

Места в рейтинге ATP Баллы 1-10 10 11-20 9 21-30 8 31-40 7 41-50 6 51-60 5 61-70 4 71-80 3 81-90 2 91-100 1

Колонка 2. Рейтинговый бонус

Если за этот период теннисист смог взлететь в рейтинге на несколько десятков мест, то за каждую новую десятку он получит дополнительный бонусный балл. Если заметной прибавки за три месяца не было или даже наблюдалось падение результатов, то этот бонус не начисляется.

Колонка 3. Титулы + финалы

За участие в финале турнира низшей категории ATP-250 теннисист получает один балл, за титул – два балла. С каждой последующей категорией ценность раундов удваивается. И наконец за четвёртый круг на ТБШ теннисист получит один балл, за четвертьфинал – два, за полуфинал – четыре, за финал – восемь, а за титул – 16. Обращаем ваше внимание, что в таблицу добавлена строка, касающаяся «челленджеров» ATP, поскольку в них периодически выступают топовые теннисисты. Подробности – в таблице.

Т Ф бронза 1/2 1/4 (3-й в группе на Ит) 4-й кр (4-й в группе на Ит) 125 1 250 2 1 500 4 2 1 1000+ОИ 8 4 3 2 1 ТБШ+Ит 16 8 4 2 1

Колонки 4-9. Ценность победы над соперниками

За победу над теннисистом, входящим в топ-50, участник нашего рейтинга получает один балл, за победу над представителем топ-40 – два балла, и так далее. Победа над теннисистом из топ-10 ценится в пять баллов, а над представителем топ-5 – в шесть баллов. Подробности в таблице.

Колонка 10. Сумма

По сумме заработанных баллов теннисисты сортируются в таблице. Причём, если у кого-то из них значения получаются равными, выше располагается тот из них, который выше в последнем рейтинге ATP.

рейтинг р. бонус Т+ф топ-5 топ-10 топ-20 топ-30 топ-40 топ-50 сумма 1 Хачанов 10 2 7 6 0 4 3 4 1 37 2 Рублёв 9 0 3 0 0 8 0 2 0 22 3 Медведев 9 0 2 6 0 0 0 2 1 20 4 Сафиуллин 1 0 0 0 0 0 0 2 0 3

Таким образом, победителем третьего квартала, причём с большим отрывом, стал Карен Хачанов. Любопытно, что на первых трёх отрезках сезона были разные герои. Продолжится ли эта тенденция? В первых двух кварталах в таблице игроков, заработавших хотя бы один балл, было всего по пять человек, что, казалось бы, очень мало. Но вот наступил третий квартал, и их число сократилось до четырёх. Да, был близок к попаданию в нашу таблицу ещё один российский теннисист, но Марат Шарипов проиграл в полуфинале «челленджера» в Софии. Ему не хватило всего двух побед на том турнире, чтобы заработать балл в наш зачёт. Отметим и приятную тенденцию. Впервые за сезон в колонке «Рейтинговый бонус» у одного из игроков появились баллы. Карен Хачанов за 2,5 летних месяца успел взлететь из топ-30 в топ-10.

А теперь подробнее про каждого теннисиста, попавшего в наш зачёт!

4-е место. Роман Сафиуллин – 3 балла

Роман Сафиуллин продолжает искать свою игру. Пока существенного взлёта нет, но летом хотя бы пришли первые победы, которые позволили ему задержаться в топ-100 рейтинга ATP. Правда, россиянин оказался уже у самой грани, которую не так давно пересекли Аслан Карацев и Павел Котов. Возможно, в концовке сезона Роману удастся добиться успеха. Во всяком случае летом он впервые за полгода сумел одолеть теннисиста топ-40 — француза Александра Мюллера.

Роман Сафиуллин

94-я ракетка мира

Рейтинг на 9 июня 2025 года – 74.



Результаты за июнь-август-2025:

Штутгарт – 1-й круг

Галле – квалификация

Мальорка – 2-й круг

Уимблдон – 1-й круг

Торонто – 2-й круг

Цинциннати – 2-й круг

Уинстон-Сейлем – 1-й круг.

Победы/поражения – 3/6

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 0

Топ-30 – 0

Топ-40 – 1 (Мюллер)

Топ-50 – 0.

Роман Сафиуллин Фото: Getty Images/«Чемпионат»

3-е место. Даниил Медведев – 20 баллов

Победителя рейтинга «Чемпионата» прошлого сезона и второго квартала этого года Даниила Медведева продолжает лихорадить. Временами он нащупывал свою игру и был даже в шаге от титула, как это произошло на «пятисотнике» в Галле, но затем снова наступал провал. Как раз в Галле Даниил и набрал основную часть баллов в зачёт рейтинга «Чемпионата» — за выход в финал и за победу над теннисистом из топ-5 Александром Зверевым. Интересно, что за третий квартал Даниил в наш зачёт набрал ровно столько же баллов (20), сколько и во втором квартале. Но тогда ему этого хватило для лидерства, а теперь он только третий.

Даниил Медведев

13-я ракетка мира

Рейтинг на 9 июня 2025 года – 11.



Результаты за июнь-август-2025:

Хертогенбосх – 1/4 финала

Галле – финал (2)

Уимблдон – 1-й круг

Вашингтон – 1/4 финала

Торонто – 3-й круг

Цинциннати – 2-й круг.



Победы/поражения – 8/6

Топ-5 – 1 (Зверев)

Топ-10 – 0

Топ-20 – 0

Топ-30 – 0

Топ-40 – 1 (Михельсен)

Топ-50 – 1 (Алис).

Даниил Медведев Фото: Getty Images/«Чемпионат»

2-е место. Андрей Рублёв – 22 балла

А вот Андрей Рублёв, похоже, постепенно находит направление по выходу из кризиса. На трёх турнирах летней серии он набрал бонусные баллы за поздние стадии соревнований — четвёртый круг Уимблдона, 1/4 финала «Мастерсов» в Торонто и Цинциннати. Дважды Андрей за это время победил теннисистов из топ-20 — Алексея Попырина и Алехандро Давидович-Фокину. Ещё пару баллов он получил за то, что справился с итальянцем Лоренцо Сонего. Это и позволило Рублёву обойти Даниила Медведева в нашем рейтинге.

Андрей Рублёв

15-я ракетка мира

Рейтинг на 9 июня 2025 года – 15.



Результаты за июнь-август-2025:

Галле – 2-й круг

Уимблдон – 4-й круг (1)

Лос-Кабос – 1/2 финала

Вашингтон – 2-й круг

Торонто – 1/4 финала (1)

Цинциннати – 1/4 финала (1).



Победы/поражения – 12/6

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 2 (Давидович-Фокина, Попырин)

Топ-30 – 0

Топ-40 – 1 (Сонего)

Топ-50 – 0.

Андрей Рублёв Фото: Getty Images/«Чемпионат»

👑 1-е место. Карен Хачанов – 37 баллов

Увереннее всех провёл летний отрезок турниров Карен Хачанов. Он был полуфиналистом «пятисотника» в Галле, четвертьфиналистом Уимблдона, успел съездить в Москву «перезарядить батарейки» и побывать на свадьбе сестры, а после этого с ходу дошёл до финала «Мастерса» в Торонто. Были у Карена за это время и победы над серьёзными соперниками — Александром Зверевым (топ-5), Каспером Руудом (топ-20), Феликсом Оже-Альяссимом. Эти результаты не могли не сказаться и на рейтинге ATP, в котором Карен взлетел из топ-30 в топ-10, что дало ему ещё два бонусных балла в наш зачёт. Все эти успехи позволили Хачанову оказаться лучшим российским теннисистом по версии «Чемпионата» по итогам третьего квартала 2025 года, причём с большим отрывом от преследователей.

Карен Хачанов

9-я ракетка мира

Рейтинг на 9 июня 2025 года – 24.



Результаты за июнь-август-2025:

Хертогенбосх – 1/4 финала

Галле – 1/2 финала (1)

Уимблдон – 1/4 финала (2)

Торонто – финал (4)

Цинциннати – 4-й круг.



Победы/поражения – 15/5

Топ-5 – 1 (Зверев)

Топ-10 – 0

Топ-20 – 1 (Рууд)

Топ-30 – 1 (Оже-Альяссим)

Топ-40 – 2 (Боржеш, Михельсен)

Топ-50 – 1 (Бергс).

Карен Хачанов Фото: Getty Images/«Чемпионат»

Зачёт «Лучший теннисист года»

По итогам всех четырёх теннисных кварталов «Чемпионат» также выведет лучшего игрока года. Подсчёт ведётся следующим образом. За первое место в любом из кварталов теннисист получает 10 баллов, за второе — девять, и так далее. За 10-е место — один. Все баллы за кварталы суммируются, и выявляется лидер. При равенстве очков используется рейтинг 52 недель ATP. Положение в зачёте «Лучший теннисист года» после третьего квартала получилось интересным. Андрей Рублёв вырвался в единоличные лидеры, опередив на балл Даниила Медведева. А Карен Хачанов за счёт победы в третьем квартале вплотную приблизился к этой паре. Так что финиш сезона нас ожидает очень интересный.