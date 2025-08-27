Осака на US Open предстала в образе Лабубу. А русская американка блеснула в бриллиантах

На US Open — 2025 завершились матчи первого круга. Все участники турнира предстали перед публикой на корте.

Некоторые сделали это в очень ярких образах благодаря заключению спонсорских сделок с крупными брендами.

Блестящий наряд Аманды Анисимовой

Девятая ракетка мира Аманда Анисимова на старте US Open не оставила шансов австралийке Кимберли Биррелл (6:3, 6:2). Аманда постепенно отходит от катастрофы с двумя «баранками» в финале Уимблдона. Улучшению настроения русской американки в какой-то степени способствует недавнее заключение партнёрского соглашения с ювелирным гигантом Tiffany. Этот бренд известен своими дорогими товарами. Причина банальная — во все изделия добавляются бриллианты.

Аманда позировала в чёрном платье от знаменитой компании ещё перед стартом турнира, но на корте ей тоже подготовили особенный образ. Аманда вышла на игру в полном ювелирном комплекте. Её серьги стоят $ 18,5 тыс., ожерелье — $ 14 тыс., два браслета — $ 11,8 тыс. Браслет Cartier, который Анисимова надевала на неудачный финал Уимблдона с Игой Швёнтек, потерял свою актуальность.

Аманда Анисимова Фото: Getty Images/из личного архива Аманды Анисимовой

Наоми Осаки вышла на корт в образе Лабубу

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» Наоми Осака любит эпатировать публику. Наоми заранее предупредила, что готовит особенный наряд на US Open, хотя по широко разрекламированному миксту данное утверждение казалось сильным преувеличением. Осака играла в тренировочном комплекте в паре с Гаэлем Монфисом.

Вероятно, Наоми готовила сюрприз поклонникам на одиночный разряд. В первом круге она обыграла бельгийку Гретье Миннен (6:3, 6:4), представ перед публикой в ярком оранжевом наряде, который запомнится её фанатам надолго.

Осака поразила зрителей не только формой. Японка надела огромный парик с розами. Перед началом матча она его сняла, хотя пара цветков на её волосах всё-таки осталась. Наоми также показала, что следит за мировыми трендами. На её сумке красовалась популярная игрушка Лабубу, украшенная стразами.

Наоми Осака вышла на корт US Open в ярком наряде и с игрушкой Лабубу на сумке Фото: Robert Prange/Getty Images

Осака позже принесла Лабубу на пресс-конференцию, сделав своеобразную презентацию для журналистов. Весь её образ был посвящен этой игрушке.

Необычный принт на форме Дианы Шнайдер

Россиянка Диана Шнайдер в первом круге US Open уступила немке Лауре Зигемунд (6:7, 6:2, 3:6). Вероятно, Шнайдер просто не хватило времени полноценно восстановиться после выигранного в воскресенье титула на «пятисотнике» в Монтеррее.

Зато Диана порадовала зрителей формой с принтом Y3 — линейки японского дизайнера Ёдзи Ямамото, выпущенной совместно с аdidas. При этом у Дианы остались только напульсники с логотипом вышеупомянутой немецкой компании.

Диана Шнайдер на US Open Фото: Elsa/Getty Images

Ради Новака Джоковича крупный бренд изменил логотип

Популярный бренд одежды и обуви Lacoste решил изменить свой логотип в честь своего главного амбассадора – 24-кратного чемпиона ТБШ Новака Джоковича. Привычного крокодила в лимитированной коллекции заменили на козла, который на английский язык переводится как goat. В спорте значение у слова изменилось и было преобразовано в аббревиатуру Greatest Оf All Time («лучший во все времена»).

Кроме того, компания создала для Новака Джоковича технологичную и стильную куртку специально к US Open. Дизайн продукта сформирован по подобию унисферы Земли. Текстура мячей отсылает к покрытиям теннисных кортов. Проект разрабатывался креативным директором компании Пелагеей Колотурос. Уровень изобретательности в этом наряде запредельный, хотя сам Новак явно предпочитает сконцентрироваться на борьбе за титул. Он прошёл Лёнера Тьена и готовится к противостоянию с ещё одним американцем Закари Свайдой во втором круге.

Новак Джокович получил стильный костюм на US Open Фото: Кадр из видео

Джек Дрейпер продвигает малоизвестную компанию

Пятая ракетка мира Джек Дрейпер перед стартом US Open заключил многолетний контракт с брендом американской повседневной одежды Vuori. Стороны договорились, что спортсмен разработает собственную линию нарядов. Теперь британец будет главным лицом этой не самой крупной компании.

«Для меня стиль — это то, как ты себя преподносишь, что носишь и как не стесняешься быть собой. Когда я взрослел, то по-настоящему осознал, что стиль — это форма самовыражения. Будь то побритая голова или что-то смелое, я просто иду на это. Вот почему наше сотрудничество так вдохновляет. Это шанс создать что-то новое, с акцентом на эффективность», — сказал Дрейпер.

Джек Дрейпер продвигает новый бренд на US Open Фото: Ishika Samant/Getty Images

Джек уже успел предстать перед публикой Нью-Йорка в новой форме. Возможно, она не выглядит слишком эффектно, но надпись с рекламой нуждающегося в продвижении бренда просматривается более чем отчётливо.

Винус Уильямс провела свой прощальный турнир с уникальным аксессуаром?

Семикратная чемпионка ТБШ Винус Уильямс вышла на матч первого круга US Open с чешкой Каролиной Муховой (3:6, 6:2, 1:6) с необычным рюкзаком от Nike в виде теннисной ракетки.

Винус Уильямс с рюкзаком в виде ракетки на US Open Фото: Elsa/Getty Images

45-летняя Уильямс пыталась навязать борьбу Муховой, но всё-таки уступила более молодой сопернице. Сейчас основной вопрос заключается в следующем – продолжит ли Винус карьеру или домашний «Шлем» стал финальным аккордом?

Пока Уильямс-старшая не подаёт признаков желания уйти из тенниса, как это сделала три года назад её сестра Серена. Но возраст берёт своё. Очень скоро Винус придётся принимать сложное решение о спортивном будущем.