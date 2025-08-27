За кем следить 27 августа на последнем в сезоне турнире «Большого шлема».

5 топ-матчей среды в теннисе: Павлюченкова, Самсонова и Мирра с Потаповой на US Open

Программа коротко:

Время в материале указано по Москве.

🎾 18:00*: Виктория Азаренко (Беларусь) – Анастасия Павлюченкова (Россия), US Open, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: справится ли Павлюченкова с неудобной белоруской?

Анастасия Павлюченкова успешно стартовала на US Open, и теперь, чтобы пробиться в третий круг, ей необходимо справиться с белоруской Викторией Азаренко. Это будет уже 10-я встреча теннисисток, а общий счёт предыдущих — 7-2 в пользу Виктории. Россиянка отличилась только в Цинциннати-2015 и на «Ролан Гаррос» — 2021. Все остальные матчи остались за Азаренко, включая последний — в Торонто-2024. Победительница нового матча далее сразится с лучшей в паре Джессика Пегула — Анна Блинкова.

🎾 20:30*: Джессика Пегула (США, 4) – Анна Блинкова (Россия), US Open, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: что покажет Блинкова в матче с финалисткой турнира?

Анна Блинкова регулярно выступает на US Open с 2017 года, но только в нынешнем розыгрыше добилась первой победы. Сделать следующий шаг ей будет ещё сложнее, ведь её соперницей будет финалистка-2024 Джессика Пегула. Теннисистки ранее играли пять раз, и счёт пока 4-1 в пользу американки. Единственного успеха Анна добилась в Индиан-Уэллсе-2024, а последний матч в Остине-2025 остался за Пегулой. Победительница новой встречи далее сразится с Викторией Азаренко или Анастасией Павлюченковой.

🎾 23:00*: Людмила Самсонова (Россия, 17) – Присцилла Хон (Австралия, Q), US Open, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как Самсонова сыграет с квалифаером из Австралии?

Людмила Самсонова набрала неплохой ход на турнире в Кливленде и теперь успешно стартовала на US Open. Во втором круге в соперницы россиянке досталась квалифаер Присцилла Хон из Австралии. Теннисистки ранее встречались однажды — в квалификации Дохи-2020 сильнее была австралийка. Победительница нового матча далее сыграет с лучшей в паре Энн Ли — Белинда Бенчич.

🎾 00:00*: Анастасия Потапова (Россия) – Мирра Андреева (Россия, 5), US Open, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: побьёт ли Мирра Андреева свой рекорд на US Open?

US Open остаётся пока для Мирры Андреевой самым неудобным ТБШ. Здесь она пока ни разу не проходила дальше второго круга. Теперь, чтобы изменить эту ситуацию, ей необходимо справиться с соотечественницей Анастасией Потаповой. Девушки ранее играли дважды и счёт пока ничейный — 1-1. В Монастире-2022 сильнее была Анастасия, а на Уимблдоне-2023 — Мирра. Победительница новой встречи далее сразится с Еленой Остапенко или Тэйлор Таунсенд.

🎾 4:00*: Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Полина Кудерметова (Россия), US Open, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: возьмёт ли Полина Кудерметова реванш за финал Брисбена?

Полина Кудерметова на нынешнем US Open добилась первой в карьеры победы в рамках ТБШ. Её следующая соперница — первая ракетка мира Арина Соболенко. Девушки уже играли один раз в этом году — в финале Брисбена. Тогда россиянка даже сумела забрать сет у белоруски, но в итоге уступила. Получится ли сейчас взять реванш? Победительница новой встречи далее сразится с Эльзой Жакемо или Лейлой Фернандес.