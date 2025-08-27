Скидки
Главная Теннис Статьи

US Open — 2025: расписание среды 27 августа, Мирра Андреева, Самсонова, Потапова, live-трансляции, сетки, результаты, где смотреть

5 топ-матчей среды в теннисе: Павлюченкова, Самсонова и Мирра с Потаповой на US Open
Даниил Сальников
5 топ-матчей 27 августа в теннисе
Аудио-версия:
За кем следить 27 августа на последнем в сезоне турнире «Большого шлема».

Посмотреть все события 27 августа в Матч-центре «Чемпионата»

Программа коротко:

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🎾 18:00*: Виктория Азаренко (Беларусь) – Анастасия Павлюченкова (Россия), US Open, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

💬 Матч с текстовой трансляцией

US Open (ж). 2-й круг
27 августа 2025, среда. 18:00 МСК
Виктория Азаренко
132
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Павлюченкова
45
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова

Интрига: справится ли Павлюченкова с неудобной белоруской?

Анастасия Павлюченкова успешно стартовала на US Open, и теперь, чтобы пробиться в третий круг, ей необходимо справиться с белоруской Викторией Азаренко. Это будет уже 10-я встреча теннисисток, а общий счёт предыдущих — 7-2 в пользу Виктории. Россиянка отличилась только в Цинциннати-2015 и на «Ролан Гаррос» — 2021. Все остальные матчи остались за Азаренко, включая последний — в Торонто-2024. Победительница нового матча далее сразится с лучшей в паре Джессика Пегула — Анна Блинкова.

После серии неудач Анастасия добилась победы:
Павлюченкова уступила в Монтеррее 89-й ракетке. У неё серия из трёх поражений на харде
Павлюченкова уступила в Монтеррее 89-й ракетке. У неё серия из трёх поражений на харде

🎾 20:30*: Джессика Пегула (США, 4) – Анна Блинкова (Россия), US Open, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

💬 Матч с текстовой трансляцией

US Open (ж). 2-й круг
27 августа 2025, среда. 20:30 МСК
Джессика Пегула
4
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Не начался
1 2 3
         
         
Анна Блинкова
80
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова

Интрига: что покажет Блинкова в матче с финалисткой турнира?

Анна Блинкова регулярно выступает на US Open с 2017 года, но только в нынешнем розыгрыше добилась первой победы. Сделать следующий шаг ей будет ещё сложнее, ведь её соперницей будет финалистка-2024 Джессика Пегула. Теннисистки ранее играли пять раз, и счёт пока 4-1 в пользу американки. Единственного успеха Анна добилась в Индиан-Уэллсе-2024, а последний матч в Остине-2025 остался за Пегулой. Победительница новой встречи далее сразится с Викторией Азаренко или Анастасией Павлюченковой.

Джессика умеет и любит играть на харде:
«Этот формат ужасен». Топ-теннисисты не хотят играть в Канаде — возмущена даже чемпионка
«Этот формат ужасен». Топ-теннисисты не хотят играть в Канаде — возмущена даже чемпионка

🎾 23:00*: Людмила Самсонова (Россия, 17) – Присцилла Хон (Австралия, Q), US Open, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

US Open (ж). 2-й круг
27 августа 2025, среда. 23:00 МСК
Людмила Самсонова
20
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Не начался
1 2 3
         
         
Присцилла Хон
126
Австралия
Присцилла Хон
П. Хон

Интрига: как Самсонова сыграет с квалифаером из Австралии?

Людмила Самсонова набрала неплохой ход на турнире в Кливленде и теперь успешно стартовала на US Open. Во втором круге в соперницы россиянке досталась квалифаер Присцилла Хон из Австралии. Теннисистки ранее встречались однажды — в квалификации Дохи-2020 сильнее была австралийка. Победительница нового матча далее сыграет с лучшей в паре Энн Ли — Белинда Бенчич.

Людмила хорошо подготовилась к турниру:
Самсонова спаслась с 6 сетболов в Кливленде. На этом турнире она пока не отдала ни сета
Самсонова спаслась с 6 сетболов в Кливленде. На этом турнире она пока не отдала ни сета

🎾 00:00*: Анастасия Потапова (Россия) – Мирра Андреева (Россия, 5), US Open, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

💬 Матч с текстовой трансляцией

US Open (ж). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 00:00 МСК
Анастасия Потапова
53
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
5
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Интрига: побьёт ли Мирра Андреева свой рекорд на US Open?

US Open остаётся пока для Мирры Андреевой самым неудобным ТБШ. Здесь она пока ни разу не проходила дальше второго круга. Теперь, чтобы изменить эту ситуацию, ей необходимо справиться с соотечественницей Анастасией Потаповой. Девушки ранее играли дважды и счёт пока ничейный — 1-1. В Монастире-2022 сильнее была Анастасия, а на Уимблдоне-2023 — Мирра. Победительница новой встречи далее сразится с Еленой Остапенко или Тэйлор Таунсенд.

Андреева хочет наконец преодолеть планку второго круга на US Open:
«Сделаю всё возможное, чтобы снять проклятье». Мирра — после первого круга US Open
«Сделаю всё возможное, чтобы снять проклятье». Мирра — после первого круга US Open

🎾 4:00*: Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Полина Кудерметова (Россия), US Open, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

💬 Матч с текстовой трансляцией

US Open (ж). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 04:00 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Полина Кудерметова
67
Россия
Полина Кудерметова
П. Кудерметова

Интрига: возьмёт ли Полина Кудерметова реванш за финал Брисбена?

Полина Кудерметова на нынешнем US Open добилась первой в карьеры победы в рамках ТБШ. Её следующая соперница — первая ракетка мира Арина Соболенко. Девушки уже играли один раз в этом году — в финале Брисбена. Тогда россиянка даже сумела забрать сет у белоруски, но в итоге уступила. Получится ли сейчас взять реванш? Победительница новой встречи далее сразится с Эльзой Жакемо или Лейлой Фернандес.

В начале года девушки уже устроили битву в финале Брисбена:
Кудерметова — в элитной группе соперниц Соболенко. Дожмёт ли её Полина на US Open?
Кудерметова — в элитной группе соперниц Соболенко. Дожмёт ли её Полина на US Open?
