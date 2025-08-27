Павлюченкова бьётся с Азаренко за 3-й круг US Open! Ещё сыграют Мирра и Самсонова. LIVE!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию четвёртого игрового дня на US Open. В Нью-Йорке начнётся второй круг. Будет проведено 32 матча: по 16 у мужчин в нижней половине сетки и у женщин – в верхней. На кортах появятся и шесть россиянок – Мирра Андреева (пятый номер посева), Людмила Самсонова (17), Анастасия Павлюченкова, Анна Блинкова, Анастасия Потапова и Полина Кудерметова. Из представителей топ-10 посева также встречи проведут Арина Соболенко (1), Джессика Пегула (4), Елена Рыбакина (9), Карлос Алькарас (2) и Новак Джокович (7). Причём Пегула померится силами с Блинковой, Кудерметова – с Соболенко, а Потапова – с Андреевой.
Кто выиграет женский US Open?
Пока до старта матчей второго круга остаётся совсем немного времени, предлагаем пройти опрос: кто станет чемпионкой US Open — 2025?
Вообще, стартовый круг на US Open прошёл весьма удачно для россиян: 13 из 17 теннисистов прошли дальше. Из борьбы выбыли Даниил Медведев, Диана Шнайдер, Вероника Кудерметова и Оксана Селехметьева. Другие итоги и рекорды первого круга американского «Шлема» подбили в обзорном материале:
Расписание среды
Сегодня на US Open стартуют матчи второго круга! С вечера до поздней ночи будем следить за результатами россиян — их сегодня выступит шестеро. А пока изучаем расписание игр российских теннисистов в четвёртый игровой день.
