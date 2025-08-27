Скидки
Главная Теннис Статьи

US Open — 2025, онлайн-трансляция: Мирра Андреева, Самсонова, Потапова, Кудерметова, расписание, результаты, сетки, где смотреть

Павлюченкова бьётся с Азаренко за 3-й круг US Open! Ещё сыграют Мирра и Самсонова. LIVE!
Даниил Сальников
US Open — 2025. LIVE!
Комментарии
В Нью-Йорке продолжается последний ТБШ в сезоне. На кортах появятся и шесть россиянок.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию четвёртого игрового дня на US Open. В Нью-Йорке начнётся второй круг. Будет проведено 32 матча: по 16 у мужчин в нижней половине сетки и у женщин – в верхней. На кортах появятся и шесть россиянок – Мирра Андреева (пятый номер посева), Людмила Самсонова (17), Анастасия Павлюченкова, Анна Блинкова, Анастасия Потапова и Полина Кудерметова. Из представителей топ-10 посева также встречи проведут Арина Соболенко (1), Джессика Пегула (4), Елена Рыбакина (9), Карлос Алькарас (2) и Новак Джокович (7). Причём Пегула померится силами с Блинковой, Кудерметова – с Соболенко, а Потапова – с Андреевой.

US Open – 2025. Мужчины. Сетка
US Open – 2025. Женщины. Сетка
US Open (ж). 2-й круг
27 августа 2025, среда. 18:10 МСК
Виктория Азаренко
132
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Павлюченкова
45
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
US Open (м). 2-й круг
27 августа 2025, среда. 18:30 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Захари Свайда
145
США
Захари Свайда
З. Свайда
US Open (ж). 2-й круг
27 августа 2025, среда. 20:30 МСК
Джессика Пегула
4
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Не начался
1 2 3
         
         
Анна Блинкова
80
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
US Open (ж). 2-й круг
27 августа 2025, среда. 21:30 МСК
Елена Рыбакина
10
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
1 2 3
         
         
Тереза Валентова
96
Чехия
Тереза Валентова
Т. Валентова
US Open (ж). 2-й круг
27 августа 2025, среда. 23:00 МСК
Людмила Самсонова
20
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Не начался
1 2 3
         
         
Присцилла Хон
126
Австралия
Присцилла Хон
П. Хон
US Open (ж). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 00:00 МСК
Анастасия Потапова
53
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
5
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
US Open (м). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 02:00 МСК
Маттия Беллуччи
65
Италия
Маттия Беллуччи
М. Беллуччи
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
US Open (ж). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 04:00 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Полина Кудерметова
67
Россия
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
Кто выиграет женский US Open? Расписание среды
Live Арина Полуянова

Кто выиграет женский US Open?

Пока до старта матчей второго круга остаётся совсем немного времени, предлагаем пройти опрос: кто станет чемпионкой US Open — 2025?

17:40 Арина Полуянова

Вообще, стартовый круг на US Open прошёл весьма удачно для россиян: 13 из 17 теннисистов прошли дальше. Из борьбы выбыли Даниил Медведев, Диана Шнайдер, Вероника Кудерметова и Оксана Селехметьева. Другие итоги и рекорды первого круга американского «Шлема» подбили в обзорном материале:

17:27 Арина Полуянова

Расписание среды

Сегодня на US Open стартуют матчи второго круга! С вечера до поздней ночи будем следить за результатами россиян — их сегодня выступит шестеро. А пока изучаем расписание игр российских теннисистов в четвёртый игровой день.

