В Нью-Йорке продолжается последний ТБШ в сезоне. На кортах появятся и шесть россиянок.

Павлюченкова бьётся с Азаренко за 3-й круг US Open! Ещё сыграют Мирра и Самсонова. LIVE!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию четвёртого игрового дня на US Open. В Нью-Йорке начнётся второй круг. Будет проведено 32 матча: по 16 у мужчин в нижней половине сетки и у женщин – в верхней. На кортах появятся и шесть россиянок – Мирра Андреева (пятый номер посева), Людмила Самсонова (17), Анастасия Павлюченкова, Анна Блинкова, Анастасия Потапова и Полина Кудерметова. Из представителей топ-10 посева также встречи проведут Арина Соболенко (1), Джессика Пегула (4), Елена Рыбакина (9), Карлос Алькарас (2) и Новак Джокович (7). Причём Пегула померится силами с Блинковой, Кудерметова – с Соболенко, а Потапова – с Андреевой.