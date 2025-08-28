Мирра взяла русское дерби на US Open. Её новая соперница со скандалом выбила чемпионку ТБШ

В среду, 27 августа, на Открытом чемпионате США в Нью-Йорке начались матчи второго раунда в обоих одиночных разрядах. В мужской сетке россияне сегодня не играли, но интересные встречи были. 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович, посеянный под седьмым номером, противостоял американцу Захари Свайде, 145-й ракетке мира. В первом круге Джокович и Свайда, попавший в сетку через квалификацию, отметились трёхсетовыми победами, обыграв Лёнера Тьена и Жомбора Пироша соответственно.

Силы были явно неравны: Джокович один только US Open брал четыре раза, а Свайда на домашнем для себя мэйджоре ранее лишь однажды пробился во второй раунд, а на других ТБШ вообще никогда не играл. Вопроса о фаворите не было, несмотря на то что Новаку уже 38, а Захари всего 22.

В первом сете, однако, Джокович был сам не свой. Процент первой подачи у серба едва-едва переваливал за 50%, да и движения ему явно не хватало. Свайде этого оказалось достаточно, чтобы затащить Новака в тай-брейк; до этого они обменялись упущенными двойными брейк-пойнтами. В 13-м гейме молодой американец сделал на один мини-брейк больше (два против одного) и реализовал второй сетбол — 7:6 (7:5) за 1 час 2 минуты.

Во второй партии Джокович прибавил, и это не замедлило сказаться на результате. На своей подаче Новак отдал всего четыре очка за пять геймов. Для победы в сете ему хватило единственного брейка, которого он добился в шестом гейме. Упущенный двойной сетбол на приёме в восьмом гейме не стал проблемой, поскольку сразу после этого серб под ноль подал на партию — 6:3 за 35 минут. В этом сете Джоковичу насчитали всего четыре невынужденные ошибки — разительный контраст с первой партией (тогда невынужденных насобиралось 14).

В третьем и четвёртом сете Новак добил соперника. На конкурентоспособности Свайды, вероятно, сказалось то, что у него возникли проблемы с левой ногой; после матча Джокович тоже скажет об этом. Серб подтянул первую подачу (примерно до 70%), почти полностью устранил невынужденные — к примеру, в третьей партии их было всего две. Этот сет Джокович начал с 1:3, однако потом выиграл пять геймов подряд, а в четвёртой партии испёк «багет» — 6:7 (5:7), 6:3, 6:3, 6:1 за 2 часа 34 минуты.

«Сегодня я чувствовал себя не очень хорошо. Я не очень доволен своей игрой, особенно в первой половине матча. Но нужно отдать должное Заку за качество его игры. К сожалению, во втором сете у него случилась травма. Желаю ему всего наилучшего», — сказал Новак на корте после матча.

Это 191-я победа Джоковича на хардовых «Шлемах» (столько же у Роджера Федерера), в том числе 92-я победа на US Open (больше только у Джимми Коннорса — 98). Сербский теннисист в 75-й раз вышел в третий круг на мэйджорах — по этому показателю ему нет равных. В третьем круге Новак сразится с победителем игры Кэмерон Норри (Великобритания) — Франсиско Комесанья (Аргентина).

Пятикратный чемпион ТБШ Карлос Алькарас (2) вышел на корт с Маттией Беллуччи, занимающим 65-е место в рейтинге ATP. Алькарас в первом раунде в трёх сетах (6:4, 7:5, 6:4) прошёл Райлли Опелку, а Беллуччи провёл неполные четыре партии — его соперник Шан Цзюнчэн снялся при счёте 7:6 (7:0), 1:6, 6:3, 3:0 в пользу итальянца.

Как и следовало ожидать, Алькарас доминировал и одержал уверенную победу. На первой подаче испанец выиграл 86% очков — брейк-пойнтов у его соперника не было. Карлос отдал всего четыре гейма, повесив «баранку» во втором сете. Чемпиону US Open — 2022 хватило 1 часа 38 минут — 6:1, 6:0, 6:3.

В третьем раунде Алькараса ожидает другой итальянец Лучано Дардери, 32-й сеяный.

В женской сетке финалистка «Ролан Гаррос» 2021 года Анастасия Павлюченкова играла с двукратной победительницей Australian Open Викторией Азаренко. Павлюченкова сейчас 45-я ракетка мира, а Азаренко располагается на 132-й строчке. В первом круге россиянка одержала непростую победу (6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 6:4) над украинкой Даяной Ястремской, а белоруске хватило двух партий (7:6 (7:0), 6:4) в игре с Хиной Иноуэ.

Впервые Павлюченкова и Азаренко сыграли друг с другом ещё в 2009 году. С тех пор Анастасия и Виктория провели девять очных матчей, и явный перевес был у белоруски — 7-2.

Павлюченкова, вышедшая на игру с затейпированным левым бедром, резво вошла в игру, атаковала и быстро повела 2:0, сделав брейк во втором гейме. А третий гейм, растянувшийся на 15 минут, обе теннисистки наверняка запомнят надолго. В этом гейме счёт «ровно» фиксировался 10 раз! Вперёд выходила то Павлюченкова, то Азаренко, стремившаяся во что бы то ни стало вернуть брейк. Однако россиянка оказалась чуть удачливее и, отыграв все три брейк-пойнта, подтвердила преимущество — 3:0.

Гейм этот измотал Анастасию, а Виктория играла так, словно ничего не случилось. Россиянка стала чаще ошибаться — белоруска забирала геймы один за другим и наработала в итоге на скрытую «баранку». Лишь один из этих геймов — седьмой, ключевой — Азаренко взяла в напряжённой борьбе. В остальном же Павлюченкова мало что могла поделать, и её соперница забрала сет — 6:3 за 50 минут.

Вторую партию Павлюченкова начала с брейка, но Азаренко сразу ответила ей тем же, а в четвёртом гейме ещё раз взяла её подачу. Всё шло к быстрой победе белоруски, но россиянка не дала ей лёгкой жизни. Виктория, ведя 5:3, подачу на матч начала с двойной ошибки. Анастасия добралась до двойного брейк-пойнта — кто знает, как всё сложилось бы, реализуй она его. Как бы то ни было, Азаренко отыгралась и использовала первый же матчбол — 6:3, 6:3 за 1 час 27 минут.

Эта победа стала для Азаренко 100-й на хардовых ТБШ. Больше в Открытую эру только у Серены Уильямс (200), её старшей сестры Винус (133), Штеффи Граф и Линдсей Дэвенпорт (обе — по 118).

Анна Блинкова, замыкающая топ-80 рейтинга WTA, сражалась с американкой Джессикой Пегулой (4), прошлогодней финалисткой US Open. Обе теннисистки уверенно провели стартовые матчи, отдав по четыре гейма. Блинкова прошла украинку Юлию Стародубцеву (6:3, 6:1), а Пегула повесила баранку (6:0, 6:4) Маяр Шериф.

В четвертьфинале Остина в этом году Пегула уверенно обыграла Блинкову (6:2, 6:2), после чего счёт в их противостоянии стал 4-1 в пользу американки. Сегодня россиянка ЫЫЫ. Анна под ноль взяла первый гейм, после этого вышла на брейк-пойнт — и на этом её успехи в первом сете закончились. Пегула играла с позиции силы и собрала 14 виннеров против пяти невынужденных ошибок. Блинкова не нашла контригры; ещё и первая подача у неё не шла (всего 48% попадания). Чтобы повесить скрытую «баранку» (6:1), американке хватило 25 минут.

Во второй партии обе теннисистки не слишком уверенно чувствовали себя на подаче и до счёта 3:3 добрались, дважды обменявшись брейками. Вторую половину сета лучше провела Пегула. Джессика взяла последние три гейма — без особых шансов для Блинковой — и вышла в 1/16 финала US Open. Матч, закончившийся со счётом 6:1, 6:3 в пользу американки, занял всего 1 час 5 минут.

В третьем раунде Джессика Пегула сыграет с Викторией Азаренко, выбившей Анастасию Павлюченкову.

Людмила Самсонова (17) вышла на корт с Присциллой Хон (Q), 126-й ракеткой мира из Австралии. Самсонова в первом круге одержала волевую победу над Юань Юэ (2:6, 6:4, 6:4), а Хон прошла Леолию Жанжан (6:3, 7:5).

Самсонова неудачно стартовала, и Хон повела 3:0 с брейком. Ценой невероятных усилий россиянка спасла сет, вернув брейк, а под занавес партии ещё раз взяв подачу соперницы. На этом пути Людмила отыграла все пять брейк-пойнтов и в 10-м гейме подала на сет — 6:4 за 50 минут.

Однако после этого инициатива перешла к Хон. В оставшихся двух партиях австралийка была лучше — у Самсоновой за всё это время был лишь один брейк-пойнт, который она не использовала. У Людмилы так и не пошла первая подача, а в третьем сете процент её попадания составил всего 37%. Хон же в этом компоненте была явно сильнее и, исполнив 18 эйсов, оформила волевую победу — 4:6, 6:3, 6:2 за 2 часа 6 минут.

Состоялось и первое на турнире российское дерби, в котором участвовали 18-летняя Мирра Андреева (5) и 53-я ракетка мира Анастасия Потапова. Андреева-младшая ударно провела первый раунд, отдав лишь один гейм (6:0, 6:1) Алисии Паркс, а Потапова в трёх сетах победила Чжу Линь (6:4, 4:6, 6:2).

Первый матч на уровне тура Мирра провела в 2022 году, и её соперницей тогда была Потапова. На турнире в Монастире Анастасия не без труда (6:3, 6:7 (4:7), 6:3) обыграла соотечественницу, которой тогда было всего 15 лет. В третьем круге Уимблдона-2023 Андреева взяла реванш — 6:2, 7:5. Так что перед отчётным противостоянием у них было 1-1 в личных встречах.

В начале матча соперницы обменялись брейками, причём Андреева свой гейм отдала под ноль, допустив двойную ошибку на брейк-пойнте. Однако у Потаповой дела с подачей обстояли значительно хуже, и Анастасия в первом сете так и не взяла ни одного своего гейма. Мирра же в дальнейшем уверенно держала подачу и выдала «багет» — 6:1 за 30 минут.

На старте второй партии Андреева под ноль проиграла свой гейм. В этом сете Потапова смогла-таки навязать борьбу, но почти все ключевые очки взяла Мирра. Анастасия дважды выходила на брейк-пойнт, но ни одного из них не использовала. Андреева же, которая ещё в первой половине партии на брейк соперницы ответила двумя своими, в девятом гейме реализовала первый же матчбол — 6:1, 6:3 за 1 час 17 минут.

Мирра впервые вышла в третий круг US Open. До этого она дважды заканчивала борьбу на стадии второго раунда. Теперь 18-летняя россиянка сразится с первой ракеткой мира в парном разряде американкой Тэйлор Таунсенд, которая во втором раунде одиночного турнира выбила чемпионку «Ролан Гаррос» 2017 года Елену Остапенко (25) — 7:5, 6:1.

В этой встрече случился скандал. Остапенко после матча что-то выговаривала Таунсенд. Американка после матча рассказала: «Она сказала мне, что у меня нет воспитания, нет образования, и попросила посмотреть, что будет, когда мы выедем за пределы США. Жду с нетерпением. Я победила её в Канаде, за пределами США. Посмотрим, что она ещё скажет».

На пресс-конференции Тэйлор подробно прокомментировала конфликт. «В первом сете она играла очень хорошо. Когда ситуация изменилась, это вдруг стало проблемой. Я списала это на конкуренцию. Я подумала, что она просто была расстроена и сделала всё возможное, чтобы сбить мой ритм. Иногда люди так поступают — такова реальность. Но я не стала отступать, потому что не позволю оскорблять себя, особенно после того, как сама вела себя исключительно с уважением. Если я проявляю уважение, то ожидаю того же в ответ. Это простая истина. Таков теннис, не так ли? Что бы ни происходило, мы должны уважать друг друга и то, что происходит на корте. Это соревнование.

Я не жду никаких извинений. Таков спорт. Люди стали немного мягче, не буду лгать. Все могут говорить плохо друг о друге. У каждого есть право чувствовать то, что он чувствует. Проблема только в том, чтобы не навязывать ожидания. Если ждёшь, что кто-то извинится, а он этого не делает, и ты злишься — это твоя вина, а не моя.

Это не первый, не второй, не третий и даже не четвёртый раз, когда я играю против Елены. Так что если она жалуется на то, как я разминаюсь, то ничего страшного. Все знают, что это неправда, ведь я всегда так делаю.

Можно посмотреть мой первый матч в профессиональном теннисе — я делала то же самое ещё на юниорском уровне. Это никак не было связано с ней, чтобы выбить её из колеи или нарушить её ритм. Я просто делала то, что всегда делаю. Для меня это забавно. Думаю, это довольно смешно», — цитирует её Punto de Break.

Остапенко же после матча объяснила в соцсетях, что именно вызвало её негодование: «Сегодня после игры я сказала своей сопернице, что она поступила очень неуважительно: в решающий момент ей помог мяч от сетки, и она даже не извинилась. На что она ответила, что вовсе не обязана этого делать. В теннисе есть определённые правила, которых придерживается большинство игроков. Со мной подобное произошло впервые за всю карьеру. Если она играет у себя на родине, это не значит, что можно вести себя как угодно.

В начале матча все теннисисты должны начинать разминку с задней линии. Моя соперница же сразу вышла и начала разминку у сетки — это крайне неуважительно и противоречит правилам теннисного матча. Спасибо всем моим болельщикам за поддержку. Я вернусь сильнее. Такие ситуации только мотивируют меня работать ещё усерднее».

Также Елена ответила на обвинения в расизме: «Вау, сколько сообщений я получила с обвинениями в расизме. Я никогда не была расисткой в своей жизни и уважаю все нации мира, для меня не имеет значения, откуда ты родом.

В теннисе существуют определённые правила. К сожалению, когда публика на твоей стороне, ты не должен использовать это неуважительно по отношению к сопернику. К сожалению, я из такой маленькой страны, что у меня нет такой мощной поддержки и возможности играть на родной земле. Я всегда любила играть в США и на US Open, но это первый раз, когда кто-то подошёл к матчу с таким неуважением».

* * *

67-я ракетка мира Полина Кудерметова провела матч с трёхкратной чемпионкой мэйджоров Ариной Соболенко (1), защищающей здесь титул. Кудерметова-младшая в первом раунде почти не затратила сил, поскольку её соперница Нурия Парризас-Диас при 2:2 в первой партии получила травму и снялась. А Соболенко прошла Ребеку Масарову (7:5, 6:1).

Впервые Полина и Арина сыграли друг с другом в финале Брисбена в этом году. Тогда россиянка смогла выиграть первый сет, но сенсации не случилось — 4:6, 6:3, 6:2 в пользу белоруски.

В начале матча теннисистки обменялись брейками, а затем держали каждая свою подачу, упустив три брейк-пойнта на двоих. Ближе к успеху была Кудерметова, которая в 11-м гейме не использовала двойной брейк-пойнт, то есть скрытые сетболы. На тай-брейке Соболенко была чуть лучше — 7:6 (7:4) за 59 минут.

Во второй партии россиянка не смогла навязать борьбу белоруске, сделавшей два брейка. Между этими геймами Арина ушла с двойного брейк-пойнта и больше не давала шансов сопернице. Полина ошибалась чаще, чем в первом сете, и взяла всего два гейма. Соболенко оформила выход в следующий круг — 7:6 (7:4), 6:2 за 1 час 34 минуты. В третьем раунде её ожидает встреча с финалисткой US Open 2021 года Лейлой Фернандес (31).

Чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина (9) играла с 18-летней чешкой Терезой Валентовой (Q), 96-й ракеткой мира. Рыбакина была явным фаворитом и закончила матч в двух партиях, но ей пришлось непросто. В первом сете Елена уступала 2:3 с брейком, но отметилась камбэком — 6:3. Во второй партии Валентова при 5:2 упустила два сетбола на приёме, а затем не подала сет. На тай-брейке теннисистка из Казахстана отыграла ещё два сетбола, а самой ей хватило первого же матчбола — 6:3, 7:6 (9:7) за 1 час 41 минуту.

В третьем раунде Рыбакина сразится с чемпионкой US Open — 2021 Эммой Радукану, 36-й ракеткой мира.

Открытый чемпионат США завершится 7 сентября. За всеми событиями ТБШ в Нью-Йорке следите на «Чемпионате».