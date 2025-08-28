Лучшая теннисистка России – Анна Калинская! Рейтинг «Чемпионата»: третий квартал 2025 года

В прошлом году мы запустили масштабную тему – рейтинг «Чемпионата», в котором поквартально определяли лучшего теннисиста и лучшую теннисистку России. При этом в расчёт берётся гораздо больше критериев, чем в обычных рейтингах ATP и WTA — а именно: улучшение рейтинга, результаты на поздних стадиях крупных турниров, а также топовые соперницы, которых удалось победить. По сумме четырёх отрезков сезона первенствовали Даниил Медведев и Дарья Касаткина. В первом квартале сезона-2025 у девушек отличилась Мирра Андреева, а во втором — Екатерина Александрова. Кто же был сильнейшей во время серии турниров на траве и на американском харде?

Правила подсчёта, а также таблица со всеми теннисистками, набравшими за летние месяцы хотя бы один балл – в конце материала. Пока же представляем десятку лучших в третьем квартале 2025 года.

10-е место. Анастасия Потапова – 5 баллов

Анастасия Потапова не очень удачно выступила на траве и на американском харде — ни одной победы над теннисистками из топ-50. Тем не менее она завершила эту часть сезона в статусе 53-й ракетки мира, что дало ей пять баллов в зачёт рейтинга «Чемпионата». Она опередила Анну Блинкову и Полину Кудерметову, у которых тоже было несколько зачётных баллов, но в десятку они не попали.

Анастасия Потапова

53-я ракетка мира

Рейтинг на 9 июня 2025 года – 40.

Результаты за июнь-август-2025:

Хертогенбосх – 1-й круг

Берлин – квалификация

Вашингтон – 1-й круг

Монреаль – 1-й круг

Цинциннати – 2-й круг

Кливленд – 1-й круг.

Победы/поражения – 1/5

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 0

Топ-30 – 0

Топ-40 – 0

Топ-50 – 0.

Анастасия Потапова Фото: Getty Images/«Чемпионат»

9-е место. Анастасия Захарова – 8 баллов

Анастасия Захарова — дебютантка нашего рейтинга за семь кварталов его существования. Она впервые набрала зачётные баллы, причём сразу оказалась в десятке лучших. Помогли ей в этом попадание в топ-100 рейтинга WTA вместе с бонусными баллами за положительную дельту и победы над двумя теннисистками из топ-50 — Донной Векич в Лондоне и Хейли Баптист в Кливленде.

Анастасия Захарова

90-я ракетка мира

Рейтинг на 9 июня 2025 года – 111.

Результаты за июнь-август-2025:

Лондон – 2-й круг

Ноттингем – квалификация

Уимблдон – 2-й круг

Вашингтон – квалификация

Цинциннати – квалификация

Кливленд – 1/2 финала.

Победы/поражения – 4/3

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 0

Топ-30 – 1 (Векич)

Топ-40 – 0

Топ-50 – 1 (Баптист).

Анастасия Захарова Фото: Getty Images/«Чемпионат»

8-е место. Анастасия Павлюченкова – 11 баллов

Анастасия Павлюченкова находится на пути возвращения на былые позиции. Лучшим результатом для неё на зачётном отрезке сезона стал четвертьфинал Уимблдона. Это помогло теннисистке подняться в рейтинге WTA и получить бонусный балл за положительную дельту. Кроме того, Анастасия одержала семь побед, одна из которых – над теннисисткой из топ-40 Эшлин Крюгер.

Анастасия Павлюченкова

45-я ракетка мира

Рейтинг на 9 июня 2025 года – 56.

Результаты за июнь-август-2025:

Истбурн – 1/2 финала

Уимблдон – 1/4 финала (2)

Монреаль – 2-й круг

Цинциннати – 2-й круг

Монтеррей – 1-й круг.

Победы/поражения – 7/5

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 0

Топ-30 – 0

Топ-40 – 1 (Крюгер)

Топ-50 – 0.

Анастасия Павлюченкова Фото: Getty Images/«Чемпионат»

7-е место. Камилла Рахимова – 16 баллов

Камилла Рахимова регулярно набирает очки в зачёт рейтинга «Чемпионата», а вот в десятку лучших россиянок попала впервые за сезон и вообще во второй раз с учётом концовки прошлого года. Она сыграла довольно много турниров, в которых одержала шесть побед, в том числе над тенннисисткой из топ-5 Жасмин Паолини, что дало Камилле сразу шесть баллов в наш зачёт. Кроме того, теннисистка поднялась в рейтинге WTA почти на два десятка мест — а это ещё два бонусных балла за положительную дельту.

Камилла Рахимова

65-я ракетка мира

Рейтинг на 9 июня 2025 года – 83.

Результаты за июнь-август-2025:

Лондон – квалификация

Ноттингем – 1-й круг

Истбурн – 1/4 финала

Уимблдон – 3-й круг

Вашингтон – 1-й круг

Монреаль – 2-й круг

Цинциннати – 1-й круг

Монтеррей – 2-й круг.

Победы/поражения – 6/7

Топ-5 – 1 (Паолини)

Топ-10 – 0

Топ-20 – 0

Топ-30 – 0

Топ-40 – 2 (Стирнс, Бузас Манейро)

Топ-50 – 0.

Камилла Рахимова Фото: Getty Images/«Чемпионат»

6-е место. Екатерина Александрова – 20 баллов

Для Екатерины Александровой летний отрезок получился довольно любопытным. Она сыграла очень много турниров — семь, добралась, в частности, до четвёртого круга Уимблдона и до финала в Монтеррее, заработав за это три балла в зачёт рейтинга «Чемпионата». Кроме того, она подошла к US Open в наивысшем для себя статусе 12-й ракетки мира. Однако самое интересное, что в её активе аж 15 побед, но только четыре из них пришлись на матчи с соперницами из топ-50, что не позволило в итоге Екатерине подняться выше шестого места в нашем зачёте.

Екатерина Александрова

12-я ракетка мира

Рейтинг на 9 июня 2025 года – 19.

Результаты за июнь-август-2025:

Хертогенбосх – 1/2 финала

Бад-Хомбург – 1/4 финала

Уимблдон – 4-й круг (1)

Гамбург – 1/4 финала

Монреаль – 2-й круг

Цинциннати – 4-й круг

Монтеррей – финал (2).

Победы/поражения – 15/7

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 0

Топ-30 – 1 (Носкова)

Топ-40 – 2 (В. Кудерметова, Бенчич)

Топ-50 – 1 (Джойнт).

Екатерина Александрова Фото: Getty Images/«Чемпионат»

5-е место. Мирра Андреева – 20 баллов

Мирра Андреева за это же время провела лишь четыре турнира, выиграла всего пять матчей, но один из них у теннисистки из топ-10 (у Эммы Наварро на Уимблдоне) и ещё один — из топ-30 (у Клары Таусон в Бад-Хомбурге). Кроме того, Мирра остаётся теннисисткой топ-10 рейтинга WTA — а это 10 баллов в наш зачёт, её же лучшим результатом на летнем отрезке стал четвертьфинал Уимблдона – два балла. В сумме Андреева-младшая набрала их 20 — столько же, сколько и Екатерина Александрова, однако за счёт лучшего места в рейтинге WTA оказалась на одну строчку выше в рейтинге «Чемпионата».

Мирра Андреева

5-я ракетка мира

Рейтинг на 9 июня 2025 года – 6.

Результаты за июнь-август-2025:

Берлин – 1-й круг

Бад-Хомбург – 1/4 финала

Уимблдон – 1/4 финала (2)

Монреаль – 3-й круг.

Победы/поражения – 5/4

Топ-5 – 0

Топ-10 – 1 (Наварро)

Топ-20 – 0

Топ-30 – 1 (Таусон)

Топ-40 – 0

Топ-50 – 0.

Мирра Андреева Фото: Getty Images/«Чемпионат»

4-е место. Вероника Кудерметова – 23 балла

Вероника Кудерметова провела довольно неплохой отрезок на летних турнирах. Она заработала два балла за полуфинал «тысячника» в Цинциннати, за счёт стабильных выступлений смогла подняться на десяток мест в рейтинге WTA, а кроме того, у неё было несколько побед над статусными теннисистками — из топ-20 (Белинда Бенчич и Клара Таусон) и из топ-40 (Ольга Данилович и Магда Линетт). В итоге ей не хватило всего нескольких баллов, чтобы оказаться в тройке лучших в рейтинге «Чемпионата» по итогам третьего квартала 2025 года.

Вероника Кудерметова

25-я ракетка мира

Рейтинг на 9 июня 2025 года – 39.

Результаты за июнь-август-2025:

Хертогенбосх – 1/4 финала

Бад-Хомбург – 1-й круг

Уимблдон – 2-й круг

Монреаль – 3-й круг

Цинциннати – 1/2 финала (2).

Победы/поражения – 10/5

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 2(Бенчич, Таусон)

Топ-30 – 0

Топ-40 – 2 (Данилович, Линетт)

Топ-50 – 0.

Вероника Кудерметова Фото: Getty Images/«Чемпионат»

3-е место. Людмила Самсонова – 27 баллов

Бо́льшую часть баллов в третьем квартала Людмила Самсонова заработала во время турниров на траве. Она добралась до полуфинала «пятисотника» в Берлине и четвертьфинала Уимблдона. Кроме того, она победила соперниц из топ-5 (Джессику Пегулу в Берлине) и из топ-20 (Анисимову в Берлине и Касаткину на Уимблдоне), а к началу US Open сохранила за собой место в топ-20 рейтинга WTA. Всё это позволило Людмиле финишировать в тройке лучших рейтинга «Чемпионата» по итогам третьего квартала 2025 года.

Людмила Самсонова

20-я ракетка мира

Рейтинг на 9 июня 2025 года – 18.

Результаты за июнь-август-2025:

Хертогенбосх – 1-й круг

Берлин – 1/2 финала (1)

Уимблдон – 1/4 финала (2)

Монреаль – 2-й круг

Цинциннати – 2-й круг

Кливленд – 1/4 финала.

Победы/поражения – 9/6

Топ-5 – 1 (Пегула)

Топ-10 – 0

Топ-20 – 2 (Анисимова, Касаткина)

Топ-30 – 0

Топ-40 – 0

Топ-50 – 1 (Джойнт).

Людмила Самсонова Фото: Getty Images/«Чемпионат»

2-е место. Диана Шнайдер – 28 баллов

Диана Шнайдер долго искала свою игру и только на самом финише ворвалась на второе место в нашем рейтинге за счёт победы на турнире в Монтеррее (четыре балла). Диана долгое время проигрывала на самых ранних стадиях турниров и всё же к концу третьего квартала набрала восемь побед, в том числе пять над соперницами из топ-40. Самой статусной из них оказалась Екатерина Александрова из топ-20 как раз в финале Монтеррея. В итоге Шнайдер набрала всего на один балл больше, чем Людмила Самсонова и заняла второе место в рейтинге «Чемпионата» по итогам третьего квартала 2025 года.

Диана Шнайдер

17-я ракетка мира

Рейтинг на 9 июня 2025 года – 12.

Результаты за июнь-август-2025:

Лондон – 1/4 финала

Берлин – 2-й круг

Бад-Хомбург – 1-й круг

Уимблдон – 2-й круг

Монреаль – 2-й круг

Цинциннати – 2-й круг

Монтеррей – титул (4).

Победы/поражения – 8/6

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 1 (Александрова)

Топ-30 – 3 (Френх, Векич, Мертенс)

Топ-40 – 1 (Бултер)

Топ-50 – 0.

Диана Шнайдер Фото: Getty Images/«Чемпионат»

👑 1-е место. Анна Калинская – 31 балл

Анна Калинская впервые заняла первое место по итогам квартала в рейтинге «Чемпионата». Дважды она была второй — в первом и третьем кварталах 2024 года. Что же помогло Анне сейчас оказаться выше всех? Три балла ей принесли финал «пятисотника» в Вашингтоне и 1/4 финала «тысячника» в Цинциннати. В активе Калинской гораздо меньше побед (10), чем у той же Александровой (15), но шесть из них были над статусными соперницами — из топ-10 (Аманда Анисимова в Цинциннати), топ-20 (Клара Таусон в Вашингтоне и Екатерина Александрова в Цинциннати), топ-30 (Магда Линетт в Вашингтоне и Элисе Мертенс в Монреале) и топ-50 (Эмма Радукану в Вашингтоне). В сумме Анна набрала 31 балл и в итоге стала лучшей теннисисткой России в третьем квартале 2025 года по версии «Чемпионата».

Анна Калинская

29-я ракетка мира

Рейтинг на 9 июня 2025 года – 28.

Результаты за июнь-август-2025:

Берлин – квалификация

Уимблдон – 2-й круг

Вашингтон – финал (2)

Монреаль – 3-й круг

Цинциннати – 1/4 финала (1).

Победы/поражения – 10/4

Топ-5 – 0

Топ-10 – 1 (Анисимова)

Топ-20 – 2 (Таусон, Александрова)

Топ-30 – 2 (Линетт, Мертенс)

Топ-40 – 0

Топ-50 – 1 (Радукану).

Анна Калинская Фото: Getty Images/«Чемпионат»

Как подсчитываются баллы?

Ну а теперь обещанные правила подсчёта баллов. Учитываются результаты теннисисток на всех турнирах за последний квартал. Мы решили чуть подкорректировать периоды в связи с тем, что теннисный год завершается в ноябре, и тогда на четвёртый квартал пришлось бы всего полтора игровых месяца. А мы попытались чуть выровнять их, чтобы они получились относительно равноценными. Наш второй квартал завершился после «Ролан Гаррос» (в начале июня), а третий — перед US Open (в конце августа). Таким образом, в каждом из них будет по одному «Шлему» и несколько «Мастерсов». Сейчас мы подводим итоги выступлений теннисисток за три летних месяца сезона.

В расчёт берутся:

текущий рейтинг теннисистки;

насколько она сумела взлететь за это время в рейтинге WTA;

каких результатов смогла добиться на турнирах в зависимости от их статуса;

каких серьёзных соперниц ей удалось обыграть за этот период.

А теперь подробнее: в конце вас ждёт общая таблица, и вот что означают колонки.

Колонка 1. Рейтинг на конец периода

Теннисистки, оказавшиеся в топ-10 рейтинга WTA, получают 10 баллов, в топ-20 – девять баллов, и так далее, за место в топ-100 – один балл.

Места в рейтинге WTA Баллы 1-10 10 11-20 9 21-30 8 31-40 7 41-50 6 51-60 5 61-70 4 71-80 3 81-90 2 91-100 1

Колонка 2. Рейтинговый бонус

Если за этот период теннисистка смогла взлететь в рейтинге на несколько десятков мест, то за каждую новую десятку она получит дополнительный бонусный балл. Если заметной прибавки за три месяца не было или даже наблюдалось падение результатов, то этот бонус не начисляется.

Колонка 3. Титулы + финалы

За участие в финале турнира низшей категории WTA-250 теннисистка получает один балл, за титул – два балла. С каждой последующей категорией ценность раундов удваивается. И наконец за четвёртый круг на ТБШ теннисистка получит один балл, за четвертьфинал – два, за полуфинал – четыре, за финал – восемь, а за титул – 16. Обращаем ваше внимание, что в таблице есть строка, касающаяся турниров WTA-125K, поскольку в них периодически выступают топовые теннисистки. Подробности – в таблице.

Т Ф бронза 1/2 1/4 (3-я в группе на Ит) 4-й кр (4-я в группе на Ит) 125 1 250 2 1 500 4 2 1 1000+ОИ 8 4 3 2 1 ТБШ+Ит 16 8 4 2 1

Колонки 4-9. Ценность победы над соперницами

За победу над теннисистками, входящим в топ-50, участница нашего рейтинга получает один балл, за победу над представительницей топ-40 – два балла, и так далее. Победа над теннисисткой из топ-10 оценивается в пять баллов, а над представительницей топ-5 – в шесть баллов. Подробности в таблице.

Место соперницы в рейтинге WTA Баллы 1-5 6 6-10 5 11-20 4 21-30 3 31-40 2 41-50 1

Колонка 10. Сумма

По сумме заработанных баллов теннисистки сортируются в таблице. Причём, если у кого-то результаты получаются равными, выше располагается та из них, которая выше в последней версии рейтинга WTA. Анна Калинская стала победительницей третьего квартала по версии «Чемпионата».

рейтинг р. бонус Т+ф топ-5 топ-10 топ-20 топ-30 топ-40 топ-50 сумма 1 Калинская 8 0 3 0 5 8 6 0 1 31 2 Шнайдер 9 0 4 0 0 4 9 2 0 28 3 Самсонова 9 0 3 6 0 8 0 0 1 27 4 В. Кудерметова 8 1 2 0 0 8 0 4 0 23 5 М. Андреева 10 0 2 0 5 0 3 0 0 20 6 Александрова 9 0 3 0 0 0 3 4 1 20 7 Рахимова 4 2 0 6 0 0 0 4 0 16 8 Павлюченкова 6 1 2 0 0 0 0 2 0 11 9 Захарова 2 2 0 0 0 0 3 0 1 8 10 Потапова 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 11 Блинкова 3 0 0 0 0 0 0 0 2 5 12 П. Кудерметова 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Зачёт «Лучшая теннисистка года»

По итогам всех четырёх теннисных кварталов «Чемпионат» также выведет лучшую спортсменку года. Подсчёт осуществляется следующим образом. За первое место в любом из кварталов теннисистка получает 10 баллов, за второе — девять, и так далее. За 10-е место — один. Все баллы за кварталы суммируются, и выявляется лидер. При равенстве очков используется рейтинг 52 недель WTA. Положение в зачёте «Лучшая теннисистка года» после третьего квартала получилось плотным. С небольшим отрывом вперёд ушла тройка лидеров — Мирра Андреева, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова, каждую из которых разделяет лишь балл. В погоню за ними бросились Вероника Кудерметова, Диана Шнайдер и Анна Калинская. Всё решится в четвёртом квартале.

I II III IV сумма 1 М. Андреева 10 9 6 25 2 Александрова 9 10 5 24 3 Самсонова 8 7 8 23 4 В. Кудерметова 6 5 7 18 5 Шнайдер 3 4 9 16 6 Калинская 0 6 10 16 7 Потапова 4 8 1 13 8 П. Кудерметова 7 1 0 8 9 Павлюченкова 2 2 3 7 10 Касаткина 5 - - - 5 11 Рахимова 0 0 4 4 12 Блинкова 1 3 0 4 13 Захарова - - 2 2 14 Селехметьева - 0 - 0 15 Э. Андреева 0 0 - 0

Примечание: Дарья Касаткина после первого квартала перешла под флаг Австралии.