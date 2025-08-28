Курникова снова станет мамой? Анна совсем скоро родит четвёртого ребёнка от Иглесиаса

Бывшая российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас в четвёртый раз станут родителями, сообщает испанское издание Hola! Пара ожидает пополнения в конце этого года.

Источники, близкие к семье, отмечают, что Анна сейчас находится примерно на четвертом или пятом месяце беременности и чувствует себя хорошо, хотя сами возлюбленные пока официально не комментировали это событие. Курникова и Иглесиас ведут довольно закрытый образ жизни, поэтому ждать какой-либо информации от них вряд ли стоит.

Отношения Курниковой и Иглесиаса длятся более двух десятилетий. Роман между ними начался в 2001 году на съемках клипа Escape. С тех пор пара считается одной из самых прочных в мире шоу-бизнеса. Постоянные пополнения в семье лишний это доказывают.

В 2017-м Курникова родила двойню — сына Николаса и дочь Люси, а в 2020 году на свет появилась их младшая дочь Маша. Совсем скоро у них появится брат или сестра. Ещё в начале лета СМИ делали предположения о беременности Анны, когда папарацци замечали её на улице в одежде оверсайз.

Анна Курникова ожидает рождения четвёртого ребёнка Фото: Из личного архива Анны Курниковой

Опять же, теннисистка и певец не общаются с журналистами о личной жизни, поэтому долгое время вся информация о них строится на теориях и источниках из окружения. Даже статус отношений пары покрыт тайной. В июле 2023 года младший брат Иглесиаса Хулио в эфире телепередачи, рассказывая о свадьбе сводной сестры Тамары Фалько, проговорился, что их с Энрике мать видела свадьбы «всех своих детей», хотя певец не организовывал какого-то пышного торжества.

СМИ восприняли это как косвенное подтверждение того, что Иглесиас и Курникова состоят в браке. Энрике и Анна об официальной регистрации своих отношений не сообщали. В 2020 году теннисистка добавила фамилию Иглесиас на своей странице в соцсетях, но всё равно остаётся определённая интрига по поводу того, являются ли они мужем и женой.

Сейчас Курникова и Иглесиас тоже ничего не подтвердили о беременности теннисистки, но приближённый к ним человек сообщил, что они очень рады предстоящему пополнению. Энрике в своих редких интервью неоднократно подчёркивал, что именно семья является для него главным источником счастья. При этом он и Анна стремятся оградить её от лишнего внимания.

Их дом в закрытом районе Индиан-Крик в Майами находится по соседству с жильём миллиардера Джеффа Безоса и дочери президента США Иванки Трамп. Поместье оборудовано всем необходимым для приватности и безопасности. Семья живет спокойно, публичные появления случаются чрезвычайно редко, активность в соцсетях — минимальная.

Курникова полностью посвящает себя воспитанию детей и домашним делам, в то время как Иглесиас продолжает активно выступать и зарабатывать деньги. Некоторые фанаты могут быть разочарованы закрытостью пары, но в то же время стремление Анны и Энрике обеспечить безопасную среду и приватность для себя и детей в значительной степени можно понять.