US Open — 2025: расписание четверга, 28 августа, Рублёв, Калинская, Хачанов, live-трансляции, сетки, соперники, где смотреть

7 топ-матчей четверга в теннисе: Рублёв, Калинская и Хачанов на US Open
Даниил Сальников
US Open – 2025: расписание на четверг, 28 августа
Аудио-версия:
Комментарии
За кем следить 28 августа на последнем в сезоне турнире «Большого шлема».

Посмотреть все события 28 августа в Матч-центре «Чемпионата»

Программа коротко:

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🎾 18:00*: Тристан Бойер (США, WC) – Андрей Рублёв (Россия, 15), US Open, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

US Open (м). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 18:00 МСК
Тристан Бойер
113
США
Тристан Бойер
Т. Бойер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Андрей Рублёв
15
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Интрига: как сыграет Рублёв со 113-й ракеткой мира?

Четырёхкратный четвертьфиналист US Open Андрей Рублёв успешно стартовал на нынешнем турнире, обыграв 20-летнего хорвата Дино Прижмича. Теперь за место в третьем круге россиянин поспорит с обладателем уайлд-кард Тристаном Бойером из США, который на данный момент является 113-й ракеткой мира. Теннисисты ранее друг с другом не играли, а будущий победитель дальше сразится с лучшим в паре Адам Уолтон — Чак Лам Коулман Вон.

Андрей, как и другие 12 наших теннисистов, успешно стартовали:
Во второй круг US Open вышли сразу 13 россиян. Это лучший результат с 2008 года
Во второй круг US Open вышли сразу 13 россиян. Это лучший результат с 2008 года

🎾 18:00*: Анна Калинская (Россия, 29) – Юлия Путинцева (Казахстан), US Open, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

US Open (ж). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 18:00 МСК
Анна Калинская
29
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Не начался
1 2 3
         
         
Юлия Путинцева
55
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева

Интрига: повторит ли Калинская свой лучший результат на US Open?

Анна Калинская успешно начала нынешний US Open, победив американку Клерви Нгуну, и теперь, чтобы пробиться в третий круг, ей необходимо справиться с Юлией Путинцевой из Казахстана. Кстати, до третьего круга в Нью-Йорке Анна добиралась лишь раз — в прошлом году. Девушки ранее друг с другом не играли, а победительница далее сразится с лучшей в паре Сюзан Ламенс — Ига Швёнтек.

Анна лучше всех россиян провела летний отрезок сезона:
Лучшая теннисистка России — Анна Калинская! Рейтинг «Чемпионата»: третий квартал 2025 года
Лучшая теннисистка России — Анна Калинская! Рейтинг «Чемпионата»: третий квартал 2025 года

🎾 18:00*: Екатерина Александрова (Россия, 13) – Ван Синьюй (Китай), US Open, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

US Open (ж). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 18:00 МСК
Екатерина Александрова
12
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
1 2 3
         
         
Ван Синьюй
34
Китай
Ван Синьюй
В. Синьюй

Интрига: справится ли Александрова с последней китаянкой в сетке?

Екатерина Александрова набрала неплохой ход этим летом. Только что она играла в финале Монтеррея и впервые стала 12-й ракеткой мира, а теперь уже прошла во второй круг US Open, справившись с Анастасией Севастовой. Следующая соперница Екатерины — 34-я ракетка мира Ван Синьюй, которая оказалась единственной представительницей Китая, дошедшей до этой стадии соревнований. Девушки ранее встречались трижды, и пока китаянка впереди — 2-1. Она была сильнее в Индиан-Уэллсе-2023 и Ухане-2024, а Александрова – в Кливленде-2023. Победительница нового матча далее сразится с лучшей в паре Анастасия Захарова — Лаура Зигемунд.

В Монтеррее Екатерина проиграла в финале, но теперь борется за трофей на US Open:
Шнайдер с новым тренером взяла первый титул с ноября! А Александрова поднялась в рейтинге
Шнайдер с новым тренером взяла первый титул с ноября! А Александрова поднялась в рейтинге

🎾 19:30*: Карен Хачанов (Россия, 9) – Камиль Майхшак (Польша), US Open, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

US Open (м). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 19:30 МСК
Карен Хачанов
9
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Камиль Майхшак
76
Польша
Камиль Майхшак
К. Майхшак

Интрига: как Хачанов сыграет с удобным поляком?

Карен Хачанов удачно стартовал на US Open и теперь за место в третьем круге сразится с поляком Камилем Майхшаком. Теннисисты играли уже четыре раза, и всегда сильнее был россиянин — на «Ролан Гаррос» — 2020, в Лионе-2021, Хертогенбосхе-2022 и совсем недавно на Уимблдоне-2025. Победитель нового матча далее сразится с лучшим в паре Леандро Риди — Франсиско Серундоло.

Результаты Карена идут в гору:
Лучший теннисист России — Карен Хачанов! Рейтинг «Чемпионата»: третий квартал 2025 года
Лучший теннисист России — Карен Хачанов! Рейтинг «Чемпионата»: третий квартал 2025 года

🎾 20:00*: Анастасия Захарова (Россия) – Лаура Зигемунд (Германия), US Open, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

US Open (ж). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 20:00 МСК
Анастасия Захарова
90
Россия
Анастасия Захарова
А. Захарова
Не начался
1 2 3
         
         
Лаура Зигемунд
52
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд

Интрига: доберётся ли Захарова до российского дерби с Александровой?

Анастасия Захарова удачно дебютировала на US Open, победив на старте Элину Аванесян. Теперь, чтобы повторить свой рекорд на «Шлемах» (третий круг на Australian Open — 2024), 23-летней россиянке необходимо справиться с немкой Лаурой Зигемунд, которая выбила из турнира Диану Шнайдер. Теннисистки однажды уже пересекались на корте — в квалификации «Ролан Гаррос» — 2022 сильнее оказалась Лаура. Победительница нового матча далее сразится с лучшей в паре Екатерина Александрова — Ван Синьюй.

Анастасия удачно дебютировала на Уимблдоне, а теперь и на US Open:
Вот так дебют! Захарова в первом матче на Уимблдоне сенсационно победила чемпионку ТБШ
Вот так дебют! Захарова в первом матче на Уимблдоне сенсационно победила чемпионку ТБШ

🎾 21:30*: Дарья Касаткина (Австралия, 15) – Камилла Рахимова (Россия), US Open, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

US Open (ж). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 21:30 МСК
Дарья Касаткина
18
Австралия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Не начался
1 2 3
         
         
Камилла Рахимова
65
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова

Интрига: как Рахимова сыграет с бывшей россиянкой Касаткиной?

24-летняя Камилла Рахимова в 2021 году установила личный рекорд, дойдя до третьего круга на US Open. Теперь, чтобы повторить этот результат, ей необходимо справиться с бывшей россиянкой Дарьей Касаткиной, которая на четыре года её старше. Теннисистки ранее друг с другом не играли, а будущая победительница выйдет на лучшую в паре Хейли Баптист — Наоми Осака.

На Уимблдоне Камилла преподнесла сенсацию. Получится ли в Нью-Йорке?
Российская сенсация на Уимблдоне! Рахимова выбила прошлогоднюю финалистку
Российская сенсация на Уимблдоне! Рахимова выбила прошлогоднюю финалистку

🎾 23:00*: Роман Сафиуллин (Россия) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 25), US Open, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

US Open (м). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 23:00 МСК
Роман Сафиуллин
94
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Феликс Оже-Альяссим
27
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим

Интрига: побьёт ли Сафиуллин свой рекорд на US Open?

Роман Сафиуллин справился в первом круге US Open — 2025 с французом Гаэлем Монфисом и впервые с Уимблдона-2024 одержал победу в пятисетовом матче. Кроме того, россиянин повторил свой рекорд на Открытом чемпионате США — третий год подряд он дошёл до второго круга. Теперь ему придётся сразиться с сеяным соперником — канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Теннисисты ранее уже встречались, правда, довольно давно. В полуфинале Марселя-2022 сильнее оказался Феликс. Победитель нового матча далее сразится с лучшим в паре Александр Зверев — Джейкоб Фирнли.

Роман пытается удержаться в сотне лучших и выправить неудачный сезон:
Сафиуллин впервые вышел в третий круг Майами. Роман за 2,5 часа дожал русского австралийца
Сафиуллин впервые вышел в третий круг Майами. Роман за 2,5 часа дожал русского австралийца
