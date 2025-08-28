Скидки
Теннис Статьи

US Open 2025, онлайн-трансляция: Калинская, Рублёв, Хачанов, Рахимова, Александрова, расписание, результаты, сетки, где смотреть

Калинская и Рублёв рвутся в третий круг US Open! Ещё сыграют Хачанов и Рахимова. LIVE!
Даниил Сальников
US Open — 2025, онлайн-трансляция 28 августа
Комментарии
В Нью-Йорке продолжается последний ТБШ в сезоне. На кортах появятся и семеро россиян.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию пятого игрового дня на US Open. В Нью-Йорке начинается женский парный турнир, а также завершается второй круг в одиночном разряде. Будет проведено 32 матча: по 16 у мужчин в верхней половине сетки и у женщин – в нижней. На кортах появятся и семеро россиян – Карен Хачанов (девятый номер посева), Андрей Рублёв (15), Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова (13), Анна Калинская (29), Анастасия Захарова и Камилла Рахимова. Из представителей топ-8 посева сыграют Ига Швёнтек (2), Кори Гауфф (3), Аманда Анисимова (8), Янник Синнер (1), Александр Зверев (3) и Алекс де Минор (8).

US Open – 2025. Мужчины. Сетка
US Open – 2025. Женщины. Сетка
US Open – 2025. Парный разряд. Женщины. Сетка
US Open (ж). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 18:00 МСК
Екатерина Александрова
12
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
1 2 3
         
         
Ван Синьюй
34
Китай
Ван Синьюй
В. Синьюй
US Open (ж). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 18:00 МСК
Анна Калинская
29
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Не начался
1 2 3
         
         
Юлия Путинцева
55
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
US Open (м). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 18:00 МСК
Тристан Бойер
113
США
Тристан Бойер
Т. Бойер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Андрей Рублёв
15
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
US Open (ж). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 18:30 МСК
Сюзан Ламенс
66
Нидерланды
Сюзан Ламенс
С. Ламенс
Не начался
1 2 3
         
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
US Open (м). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 19:30 МСК
Карен Хачанов
9
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Камиль Майхшак
76
Польша
Камиль Майхшак
К. Майхшак
US Open (м). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 20:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Алексей Попырин
36
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
US Open (ж). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 20:00 МСК
Анастасия Захарова
90
Россия
Анастасия Захарова
А. Захарова
Не начался
1 2 3
         
         
Лаура Зигемунд
52
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд
US Open — парный разряд (ж). 1-й круг
28 августа 2025, четверг. 21:00 МСК
Хэрриет Дарт
Великобритания
Хэрриет Дарт
Юлия Путинцева
Казахстан
Юлия Путинцева
Х. Дарт Ю. Путинцева
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
US Open (ж). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 21:30 МСК
Дарья Касаткина
18
Австралия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Не начался
1 2 3
         
         
Камилла Рахимова
65
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова
US Open (м). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 23:00 МСК
Роман Сафиуллин
94
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Феликс Оже-Альяссим
27
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Расписание четверга
Live Даниил Сальников

О том, как разивались события в среду на US Open — 2025, читайте в нашем прошлом лайве дня.

Материалы по теме
Соболенко победила Кудерметову на US Open. А Мирра справилась с Потаповой. Как это было
Live
Соболенко победила Кудерметову на US Open. А Мирра справилась с Потаповой. Как это было
17:02 Даниил Сальников

Расписание четверга

Сегодня на US Open продолжаются матчи второго круга! Будем следить за результатами россиян — их сегодня выступит семеро в одиночном разряде. А пока изучаем расписание дня.

