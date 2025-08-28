В Нью-Йорке продолжается последний ТБШ в сезоне. На кортах появятся и семеро россиян.

Калинская и Рублёв рвутся в третий круг US Open! Ещё сыграют Хачанов и Рахимова. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию пятого игрового дня на US Open. В Нью-Йорке начинается женский парный турнир, а также завершается второй круг в одиночном разряде. Будет проведено 32 матча: по 16 у мужчин в верхней половине сетки и у женщин – в нижней. На кортах появятся и семеро россиян – Карен Хачанов (девятый номер посева), Андрей Рублёв (15), Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова (13), Анна Калинская (29), Анастасия Захарова и Камилла Рахимова. Из представителей топ-8 посева сыграют Ига Швёнтек (2), Кори Гауфф (3), Аманда Анисимова (8), Янник Синнер (1), Александр Зверев (3) и Алекс де Минор (8).