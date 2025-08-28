Рублёв орал и матерился, но вышел в третий круг US Open. А Калинская попала на Швёнтек

Андрей отдал сет 113-й ракетке мира, тем не менее выиграл. А Екатерина Александрова за час расправилась с китаянкой.

В четверг, 28 августа, на US Open проходили заключительные матчи второго круга в одиночных сетках. Сразу три поединка с участием представителей России поставили первым запуском. Андрей Рублёв, посеянный под 15-м номером, играл с малоизвестным американцем Тристаном Бойером. Оба теннисиста одержали трёхсетовые победы в первом круге: Рублёв оказался сильнее Дино Прижмича, а Бойер прошёл Джеймса Дакворта.

24-летний американец никогда не входил в первую сотню рейтинга ATP и только в этом году дебютировал на «Шлемах». На Australian Open Тристан, занимающий сейчас 113-е место в мировой классификации, остановился во втором круге. И не было оснований полагать, что он способен создать проблемы Рублёву.

С подачей у Рублёва всё было в порядке (71% попадания первой и семь эйсов без единой двойной ошибки), и в таких условиях ему необходимо было сделать хотя бы один брейк, чтобы забрать первый сет. В пятом гейме Андрей добился своей цели, а в девятом даже перевыполнил норму, ещё раз взяв чужую подачу, и закончил партию — 6:3 за 33 минуты.

В начале второго сета Бойер чуть поднажал на приёме и начал партию с брейка. На этом неожиданности закончились. Рублёв сделал всё, чтобы не пустить соперника в отрыв, и был вознаграждён за это. Американец на четвёртом брейк-пойнте не выдержал и допустил двойную ошибку — 1:1. Андрей не остановился на этом и после четвёртого гейма сам повёл с брейком — 3:1. В сравнении со стартовым сетом у него чуть просела первая подача (54% и всего два эйса), однако неприятных последствий это не возымело. Бойер больше не ставил перед Рублёвым сложных задач, и россиянин забрал и эту партию — 6:3 за 38 минут.

Андрей Рублёв на US Open — 2025 Фото: Al Bello/Getty Images

В третьем сете Бойеру удалось затащить Рублёва в нервную концовку. Теннисисты последовательно забирали свои геймы, причём очерёдность подачи была та же, что и в первой партии, так что россиянин постоянно оказывался чуть позади, пусть и без брейка. Андрей мог и не допустить сложного окончания партии. Как только он поддавливал на приёме, Тристан, как правило, мало чем мог ему ответить. Однако в седьмом гейме Рублёв упустил брейк-пойнт, за что в конце концов поплатился. В 12-м гейме Андрей пропустил несколько атак от оппонента и упустил подачу, а с ней и сет — 7:5 в пользу Бойера за 50 минут.

Четвёртую партию Рублёв начал с брейка, однако легко ему не было. Первая подача у Андрея проходила примерно в половине случаев, хотя он при этом, как ни странно, продолжал коллекционировать эйсы (но и двойные ошибки случались). Бойер, подгоняемый публикой, цеплялся на приёме, зарабатывал брейк-пойнты, россиянин держался, уходил с брейк-пойнтов, однако в четвёртом гейме всё же не выдержал и отдал ключевой розыгрыш — счёт стал 2:2 — и в ярости швырнул ракетку.

Следующий срыв у Рублёва случился после девятого гейма, когда Бойер отподавал и повёл 5:4. Проиграв очко, Андрей заорал и выдал матерную тираду, за что удостоился предупреждения от судьи на вышке. Тай-брейк россиянин, впрочем, заработал. И этот гейм, к счастью, стал последним: россиянин использовал первый же матчбол и вышел в третий круг — 6:3, 6:3, 5:7, 7:6 (7:4) за 2 часа 58 минут.

В третьем круге соперником Рублёва станет победитель встречи Адам Уолтон (Австралия) — Коулман Вон (Гонконг, Q).

В женской сетке Анна Калинская (29) противостояла Юлии Путинцевой из Казахстана, 55-му номеру рейтинга WTA. Путинцева в первом круге в двух партиях (6:4, 7:6 (7:4)) обыграла Элизабетту Коччаретто, а Калинская неожиданно потеряла сет во встрече со 178-й ракеткой мира Клерви Нгуну — 6:0, 5:7, 6:4.

Калинская и Путинцева давно играют в туре (особенно Юлия, уроженка Москвы, которая с 2012 года представляет Казахстан), но ранее друг с другом не встречались. Первый сет прошёл при доминировании россиянки. Помогала Анне и соперница, которая выдала минимум успешных активных действий: за всю партию Юлии насчитали всего-навсего один виннер — при восьми невынужденных ошибках. Двойных ошибок у неё при этом было пять, причём одна из них — на сетболе. Калинской оставалось лишь пользоваться моментом, что она и делала. На первой подаче она выиграла все девять очков из девяти и отдала всего один гейм — 6:1 за 29 минут.

Второй сет Калинская провела слабее (шесть двойных ошибок), а Путинцева, напротив, прибавила в своих геймах. В какой-то момент создалось впечатление, что россиянка серьёзно рискует упустить партию, ведь Путинцева добилась брейка под ноль, который сразу же подтвердила — 4:2. Однако Анна не перестала бороться за этот сет и в восьмом гейме восстановила равенство (Юлия отдала подачу с 40:15), а в 12-м, когда казалось, что тай-брейка не миновать, идеально отыграла все четыре мяча на приёме и поставила жирную точку — брейк под ноль! Окончательный счёт встречи, продолжавшейся 1 час 19 минут, — 6:1, 7:5 в пользу Калинской.

Так Калинская повторила свой лучший результат на Открытом чемпионате США — выход в третий круг. Теперь она сыграет с шестикратной чемпионкой ТБШ Игой Швёнтек (2), которая прошла Сюзан Ламенс. Швёнтек разгромила соперницу в первом сете, неожиданно отдала вторую партию, хотя дважды вела с брейком, но в решающем сете не дала состояться сенсации, сделав два брейка против одного у Ламенс, — 6:1, 4:6, 6:4 за 2 часа 7 минут.

Екатерина Александрова (13) вышла на корт с Ван Синьюй, располагающейся на 34-й строчке рейтинга. Александрова в стартовом матче на турнире уверенно обыграла Анастасию Севастову (6:4, 6:1), а китаянка одержала волевую победу (2:6, 6:4, 6:2) над Кэролайн Доулхайд.

Ранее Александрова и Ван Синьюй трижды пересекались в сетках, и россиянка выиграла лишь один из этих матчей, в четвертьфинале Кливленда-2023 (5:7, 6:0, 7:5). А последняя встреча, в 1/4 финала Уханя в прошлом сезоне, осталась за китайской теннисисткой, вырвавшей победу в почти трёхчасовом поединке — 4:6, 7:5, 7:6 (8:6).

В отчётной игре Александра уже во втором гейме взяла подачу соперницы и повела 2:0, положив тем самым начало параду брейков. Она же его и закончила, взяв под ноль седьмой гейм, на подаче. После этого Екатерина сделала свой четвёртый брейк подряд — Ван Синьюй так ни разу и не удержала подачу. Россиянка со счётом 6:2 забрала первую партию, продолжавшуюся 29 минут.

Второй сет проходил по более традиционному сценарию. Александрова стала успешнее проводить розыгрыши в своих геймах (особенно на второй подаче — в стартовой партии с этим были проблемы) и избежала проблем. В четвёртом гейме россиянка забрала подачу соперницы, а закрыла матч вторым брейком и вышла в третий круг — 6:2, 6:2 за 1 час 4 минуты. Как и Калинская, Екатерина уже повторила свой лучший результат на US Open.

В 1/16 финала Александрова сразится с победительницей противостояния Анастасия Захарова (Россия) — Лаура Зигемунд (Германия).

Также сегодня выступят Карен Хачанов, Роман Сафиуллин и Камилла Рахимова.

Открытый чемпионат США закончится 7 сентября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».