Теннис Статьи

US Open 2025: рекорд Арины Соболенко, новое прозвище, победы на тай-брейке, сетка, расписание, где смотреть, кто соперники

Соболенко назвали «Тайбрейколенко». Всё потому, что побила рекорд, державшийся 54 года
Анна Агапова
Арина Соболенко
Белорусская теннисистка обошла таких звёзд, как Билли Джин Кинг, Венди Тёрнбулл, а также Елену Рыбакину.

В Нью-Йорке набирает обороты заключительный «Большой шлем» сезона — US Open. В этом году он не обошёлся без исторических достижений. 27-летняя белорусская теннисистка, первая ракетка планеты Арина Соболенко стала единственной женщиной в туре, которая смогла выиграть 20 тай-брейков в сезоне, причём с серией из 17. Рассказываем, как она пришла к этому и почему теперь теннисный мир называет её Ариной «Тайбрейколенко».

Соболенко — абсолютная рекордсменка среди женщин по количеству выигранных тай-брейков в сезоне. Их число достигло 19 из 20 проведённых. До этого рекорд принадлежал американской теннисистке Билли Джин Кинг — 16 победных тай-брейков за сезон-1971. Такой же результат показала австралийская спортсменка Венди Тёрнбулл в 1978-м. Арина побила это достижение спустя 54 года, за что получила прозвище «Тайбрейколенко».

Впервые так теннисистку назвал журналист Tennis.com Джон Беркок после её матча с британкой Эммой Радукану на недавнем «тысячнике» в Цинциннати. Белоруска выиграла сразу два тай-брейка в трёхсетовом поединке. Благодаря этому она установила не один рекорд, а сразу два. «Одержав две победы на тай-брейке, Соболенко дважды переписала историю», — заявил Беркок. Первый, как уже было сказано, — количество выигранных тай-брейков в целом (после матча — 18, сейчас — 19), второй — число побед подряд. Тогда у спортсменки случилась серия из 16 успешных тай-брейков. На данный момент их уже 17. Предыдущий рекорд принадлежал американской теннисистке Слоан Стивенс — на её счету их было 14.

Цинциннати (ж). 3-й круг
11 августа 2025, понедельник. 19:55 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		4 7 7
6 3 		6 6 5
         
Эмма Радукану
35
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану

Всего Арина сыграла 20 тай-брейков в текущем сезоне. 19 из них она выиграла. Если бы не россиянка Екатерина Александрова, то белоруска могла бы считаться поистине непобедимой. Александрова — единственная теннисистка, которая смогла взять тай-брейк у Соболенко. Это произошло на турнире WTA-1000 в Дохе в феврале 2025 года. Тогда Екатерина забрала не только сет, но и встречу.

Доха (ж). 2-й круг
11 февраля 2025, вторник. 19:05 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 6 5
3 		6 7 7
         
Екатерина Александрова
26
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

Сама первая ракетка мира весьма сдержанно оценивает свой рекорд. После матча второго круга US Open с Полиной Кудерметовой она призналась, за счёт чего ей удаётся поддерживать феноменальный уровень игры: «Честно говоря, не знаю. Просто стараюсь оставаться агрессивной и бороться за каждое очко. Я понимаю, что любое очко может стать переломным в сете, поэтому держусь и играю активно».

US Open (ж). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 04:25 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 4 		2
         
Полина Кудерметова
67
Россия
Полина Кудерметова
П. Кудерметова

Сомневаться в рекорде Соболенко точно нельзя. На данный момент исторический список тай-брейков Арины «Тайбрейколенко» выглядит так:

  • Путинцева (Брисбен, третий круг), 7-6 (7:2), 6-4;
  • Таусон (Australian Open, третий круг), 7-6 (7:5), 6-4;
  • Александрова (Доха, второй круг) 6-3, 3-6, 6-7 (5:7);
  • Кесслер (Индиан-Уэллс, второй круг), 7-6 (7:4), 6-3;
  • Костюк (Мадрид, 1/4 финала), 7-6 (7:4), 7-6 (9:7);
  • Гауфф (Мадрид, финал), 6-3, 7-6 (7:3);
  • Костюк (Рим, четвёртый круг), 6-1, 7-6 (10:8);
  • Чжэн Циньвэнь («Ролан Гаррос», 1/4 финала), 7-6 (7:3), 6-3
  • Швёнтек («Ролан Гаррос», 1/2 финала), 7-6 (7:1), 4-6, 6-0;
  • Гауфф («Ролан Гаррос», финал), 7-6 (7:5), 2-6, 4-6;
  • Масарова (Берлин, второй круг), 6-2, 7-6 (8:6);
  • Рыбакина (Берлин, 1/4 финала), 7-6 (8:6), 3-6, 7-6 (8:6);
  • Боузкова (Уимблдон, второй круг), 7-6 (7:4), 6-4;
  • Радукану (Уимблдон, третий круг), 7-6 (8:6), 6-4;
  • Мертенс (Уимблдон, четвёртый круг), 6-4, 7-6 (7:4);
  • Радукану (Цинциннати, третий круг), 7-6 (7:3), 4-6, 7-6 (7:5);
  • Полина Кудерметова (US Open, второй круг), 7-6 (7:4), 6-2.

Никто из остальных теннисисток пока не подобрался к подобным результатам. К примеру, пятая ракетка мира Мирра Андреева провела 12 тай-брейков, и счёт по ним — 6-6,. А у преследовательницы Арины — Иги Швёнтек, занимающей вторую строчку рейтинга, в этом сезоне было 10 тай-брейков, из которых она выиграла только три. Единственной спортсменкой, которая в последнее время приближалась к цифрам белоруски с возможностью поставить рекорд, была Елена Рыбакина в 2023 году. Тогда она выиграла 16 тай-брейков за год — ровно столько же, сколько Билли Джин Кинг и Венди Тёрнбулл в 1970-х.

В следующем круге Соболенко встретится с 22-летней канадской спортсменкой Лейлой Фернандес (30-й номер). Возможно, тай-брейк снова не заставит себя долго ждать и Арина установит на текущем US Open новые рекорды.

US Open-2025. Женщины. Турнирная сетка

Открытый чемпионат США пройдёт с 24 августа по 7 сентября. За всеми событиями из Нью-Йорка следите на «Чемпионате».

