5 матчболов упустил Хачанов во 2-м круге US Open! И драматично проиграл 76-й ракетке мира

Насыщенный пятый игровой день состоялся в Нью-Йорке! Вечером в четверг, 28 августа, свои матчи провели Карен Хачанов, Анастасия Захарова и МиДи.

Одним из самых жарких поединков стал матч Карена Хачанова (№9) и Камиля Майхшака (№76). Парни пересеклись друг с другом в пятый раз – все предыдущие четыре встречи остались за россиянином. Правда, Карену всё равно нужно было тщательно подготовиться к новой игре с поляком и физически, и морально: всё-таки Камиль на Уимблдоне смог добраться до четвёртого круга. Значит, есть что-то в его игре.

И действительно, новый поединок Карена и Камиля не оказался простым ни для одного, ни для другого. Хачанов начал матч очень задорно: ранним брейком, с шикарными линиями и кроссами с форхенда, а ещё с отличной первой подачей. Чуть больше получаса понадобилось россиянину, чтобы закрыть стартовый сет со счётом 6:2.

Вторая партия тоже складывалась в пользу Хачанова. Хоть и не сразу. Стартовал сет с трёх выигранных подряд геймов Майхшака, один из которых – на подаче российского теннисиста. Карен допускал много необязательных ошибок по длине, а Камиль стал всё чаще использовать сёрв-энд-воллей и укороченные, которыми начал утомлять соперника. В этой партии теннисная удача благоволила самому рискованному и отважному – и им оказался Хачанов, который из затяжных обменов выходил классным виннером. Случалось это регулярно, в том числе и на тай-брейке, который Карен забрал со счётом 7:4 и повёл по сетам.

Камиль Майхшак Фото: Sarah Stier/Getty Images

Жаль только, что сразу после этого Хачанова стало всё больше зажимать. Особенно в важных розыгрышах и на брейк-пойнтах. Причём неважно – на своих или на чужих. Карен сначала упустил свою подачу в третьем гейме, а затем не смог сравнять счёт на приёме при 3:4. В итоге третий сет ушёл поляку – 6:4. Карен продолжал действовать активно и вести по количеству активно выигранных мячей (14 против 13 у Камиля), однако одной агрессивной игры уже оказалось недостаточно.

Четвёртая партия тоже выдалась нервной и неудачной для Хачанова. До последнего Карен держал свою подачу. Даже цеплялся за брейк-пойнт в восьмом гейме, который, как можете предположить, не был реализован. Но при 5:5 россиянин, утомившийся от постоянного бега по корту из-за действий Майхшака, дал двойную и позволил Камилю забрать гейм. А сразу следом – и сет.

Хачанову пришлось играть 25-й пятисетовик в карьере – в предыдущих 24 у него счёт по победам и поражениям был равный (12-12). И вот тут началась настоящая драма. Уже в четвертом гейме Карен сделал брейк, а Камиль так многозначительно опустил руки, что, казалось, что по исходу матча всё стало понятно. Но вдруг россиянин, ведя 5:2, сам себе придумал проблемы: не реализовал три матчбола на приёме, в следующем гейме на подаче проиграл с 15:40 и ещё одну возможность завершить поединок в свою пользу упустил при 6:5.

Всё решилось на тай-брейке, где Майхшак выдал игру жизни и стойко довёл дело до счёта 10:5, а Хачанов злился, бросался мячом и не мог даже зацепиться за мини-брейк. В итоге Камиль впервые в карьере переиграл Карена и вышел в третий круг на квалифаера Леандро Риди.

Менее киношно, хоть и тоже с ноткой драмы, сложился одиночный матч Анастасии Захаровой (№90) и Лауры Зигемунд (№52).

Девушки сыграли друг с другом впервые. И опасности этому матчу для Захаровой добавляли не только минимальный опыт на «Шлемах» и незнание игры соперницы, но ещё и тот факт, что в первом круге Зигемунд уже выбила одну россиянку, за 2,5 часа разобравшись с Дианой Шнайдер (7:6, 2:6, 6:3). Сама Анастасия начала путь в Нью-Йорке более уверенно, с победы над Элиной Аванесян (6:3, 6:4).

Но Зигемунд и вправду оказалась для Захаровой опасной соперницей. А ключевым фактором в итоге и вовсе оказался опыт, которого ожидаемо у 37-летней немки было поболее. Всё же не будем забывать, что между Анастасией и Лаурой разница в возрасте составляет 14 лет!

В первом сете Захарова в начале прихватила всё к своим рукам: контроль над мячом, темпом игры и развитием счёта. А ещё повела 3:0. Увы только, после этого смогла взять лишь одну свою подачу, а следом, лидируя со счётом 4:1, проиграла пять геймов подряд – 4:6. Всему виной были суетливые движения и грубые ошибки по длине.

Во второй партии Зигемунд продолжила серию из выигранных геймов и сразу повела с преимуществом – 2:0. Но вот спойлер: за весь сет ни разу немка не подпустила Анастасию к брейк-пойнту! В итоге из четырёх геймов на своей подаче Захарова смогла взять лишь два. А Лаура, одержав победу с итоговым счётом 6:4, 6:2, вышла в третий круг на ещё одну россиянку – Екатерину Александрову.

Светлым лучиком в этот вечер стал парный матч Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер. Им в соперницы на старте турнира достались Хэрриет Дарт и Юлия Путинцева.

Россиянки на этом US Open посеяны под пятым номером. И в поединке первого круга они точно этот статус подтвердили! Девушки провели на корте меньше часа – всего 56 минут. Этого им хватило, чтобы одержать победу со счётом 6:1, 6:2. Своих соперниц МиДи переигрывали по всем фронтам: на задней, у сетки, на подаче. Даже несмотря на то, что Дарт и Путинцева в этой игре заработали четыре брейк-пойнта, ни один из них они реализовать не смогли.

С такой уверенной игрой Мирра с Дианой прошли во второй круг, где они ожидают Хейли Баптист/Уитни Осуйве или Сторм Хантер/Дезире Кравчик.

За всеми событиями с US Open не забывайте следить на «Чемпионате»!