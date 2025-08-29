Скидки
US Open 2025, итоги второго круга: кто как выступил, какие результаты показали Хачанов, Рублёв, Мирра Андреева, Калинская

До третьего круга US Open не дошли 26 сеяных. А Джокович повторил рекорд Федерера
Александр Насонов
Новак Джокович
Аудио-версия:
Комментарии
В одиночных сетках осталось лишь четыре участника из России. Подводим итоги второго раунда.

В одиночных сетках Открытого чемпионата США сыграны все матчи второго круга, и, как и после первого раунда, можно подвести промежуточные итоги. На стадии 1/32 российские теннисисты и теннисистки чаще огорчали болельщиков, чем радовали. В мужской сетке в третий круг вышел лишь один теннисист, а именно Андрей Рублёв, который не без проблем обыграл Тристана Бойера, не входящего в первую сотню рейтинга ATP.

А Карен Хачанов и Роман Сафиуллин закончили путь на US Open. Хачанов с поляком Камилем Майхшаком провёл 25-й пятисетовик в карьере, и теперь у Карена 12 побед и 13 поражений в таких встречах.

В женском турнире одна из 10 россиянок заведомо должна была проиграть во втором раунде — Мирра Андреева и Анастасия Потапова играли в дерби. Дальше прошла Андреева-младшая, а присоединились к ней только Екатерина Александрова и Анна Калинская. В третий круг не вышла лишь одна сеяная россиянка, а именно Людмила Самсонова. С другой стороны, все несеяные наши теннисистки потерпели поражение.

Павлюченкова и победившая её белоруска Виктория Азаренко на пару установили любопытное достижение. Этим теннисисткам сейчас 34 и 36 лет соответственно, и впервые с US Open 2018 года в матче турнира «Большого шлема» на стадии не раньше второго раунда встретились столь возрастные соперницы. Семь лет назад в третьем круге нью-йоркского мэйджора друг с другом сыграли сёстры Серена и Винус Уильямс (6:1, 6:2 в пользу младшей), которым тогда было 36 и 38 лет соответственно.

Результаты россиян во втором круге US Open — 2025

ПосевТеннисист (-ка)Соперник (-ца)Результат
Мужчины
9ХачановМайхшакПоражение
15РублёвБойерПобеда
СафиуллинОже-АльяссимПоражение
Женщины
5М. АндрееваПотаповаПобеда
13АлександроваВан СиньюйПобеда
17СамсоноваХонПоражение
29КалинскаяПутинцеваПобеда
ПавлюченковаАзаренкоПоражение
ПотаповаМ. АндрееваПоражение
П. КудерметоваСоболенкоПоражение
РахимоваКасаткинаПоражение
БлинковаПегулаПоражение
ЗахароваЗигемундПоражение

Что касается выступлений сеяных теннисистов и теннисисток, то в женской сетке дальше прошли все представительницы топ-10, игравшие во втором раунде (Мэдисон Киз, напомним, выбыла ещё в первом круге). Мужская первая десятка понесла две потери: одна из них — это Хачанов, девятый сеяный, а другая — пятый номер Джек Дрейпер, который из-за повреждения руки снялся ещё до матча.

US Open — 2025. Мужчины. Турнирная сетка

38-летний Новак Джокович неожиданно отдал первый сет в игре со 145-й ракеткой мира Захари Свайдой, но одержал волевую победу — 6:7 (5:7), 6:3, 6:3, 6:1. Джокович выиграл 191-й матч в карьере на хардовых ТБШ, и ровно столько же побед у Роджера Федерера. Следом идут Рафаэль Надаль (144), Андре Агасси (127) и Пит Сампрас (116). Соответственно, в третьем круге US Open Джокович имеет возможность побить рекорд Федерера. Соперником Новака будет Кэмерон Норри.

Арине Соболенко, выбившей Полину Кудерметову (7:6 (7:4), 6:2), понадобилось всего 36 матчей, чтобы одержать 30 побед на Открытом чемпионате США. Это наилучший результат в женском турнире US Open с 2009 года — тогда Ким Клейстерс одержала свою 30-ю победу в 35-м матче.

Во втором круге US Open выбыли ещё 14 сеяных — 10 мужчин и четыре женщины. В первом раунде потери составили четыре и восемь соответственно. Общие потери среди сеяных за две стадии турнира составили 26 участников — 14 мужчин и 12 женщин. Таким образом, в третьем круге в мужской сетке выступят 18 сеяных, а в женской — 20. На этой стадии обладатели посева уже могут встретиться друг с другом, так что дальнейшие потери неизбежны уже в 1/16 финала.

Результаты сеяных во втором круге US Open — 2025

ПосевТеннисистРезультатТеннисисткаРезультат
1СиннерПобедаСоболенкоПобеда
2АлькарасПобедаШвёнтекПобеда
3ЗверевПобедаГауффПобеда
4ФрицПобедаПегулаПобеда
5ДрейперОтказМ. АндрееваПобеда
6ШелтонПобеда
7ДжоковичПобедаПаолиниПобеда
8де МинорПобедаАнисимоваПобеда
9ХачановПоражениеРыбакинаПобеда
10МузеттиПобедаНаварроПобеда
11РунеПоражениеМуховаПобеда
12РуудПоражение
13АлександроваПобеда
14ПолПобеда
15РублёвПобедаКасаткинаПобеда
16МеншикПоражениеБенчичПоражение
17ТиафоПобедаСамсоноваПоражение
18Давидович-ФокинаПоражениеХаддад-МайяПобеда
19Ф. СерундолоПоражениеМертенсПобеда
20ЛегечкаПобеда
21МахачПобедаНосковаПобеда
22
23БубликПобедаОсакаПобеда
24КоболлиПобеда
25Оже-АльяссимПобедаОстапенкоПоражение
26ЦиципасПоражение
27ШаповаловПобедаКостюкПобеда
28ФренхПобеда
29КалинскаяПобеда
30НакашимаПоражение
31ДиаллоПоражениеФернандесПобеда
32ДардериПобедаКесслерПоражение

Все чемпионы ТБШ, игравшие в 1/32 финала одиночных сеток нынешнего Открытого чемпионата США, дружно шагнули дальше — кроме Елены Остапенко, чей матч закончился скандалом. Отдельно стоит отметить достижение победительницы US Open — 2021 Эммы Радукану, которая со счётом 6:2, 6:1 разгромила Джаниче Чен. За два матча на турнире Радукану отдала лишь шесть геймов, и это лучший её результат в карьере на ТБШ.

US Open — 2025. Женщины. Турнирная сетка

Что касается уже упоминавшейся Азаренко, победившей Павлюченкову, то белоруска стала лишь пятой в Открытую эру теннисисткой, одержавшей не менее 100 побед на хардовых мэйджорах. Больше только у Серены Уильямс (200), её старшей сестры Винус (133), Штеффи Граф и Линдсей Дэвенпорт (обе — по 118).

Результаты чемпионов ТБШ во втором круге US Open — 2025

Теннисист (-ка)Титулы на ТБШИз них на US OpenРезультат
Мужчины
Новак Джокович244Победа
Карлос Алькарас51Победа
Янник Синнер41Победа
Женщины
Наоми Осака61Победа
Ига Швёнтек42Победа
Арина Соболенко31Победа
Кори Гауфф21Победа
Виктория Азаренко2Победа
Барбора Крейчикова2Победа
Эмма Радукану11Победа
Елена Рыбакина1Победа
Маркета Вондроушова1Победа
Елена Остапенко1Поражение

Матчи третьего круга US Open будут сыграны 29 и 30 августа. Женский финал US Open состоится 6 сентября, мужской — 7 сентября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

