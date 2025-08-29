До третьего круга US Open не дошли 26 сеяных. А Джокович повторил рекорд Федерера

В одиночных сетках Открытого чемпионата США сыграны все матчи второго круга, и, как и после первого раунда, можно подвести промежуточные итоги. На стадии 1/32 российские теннисисты и теннисистки чаще огорчали болельщиков, чем радовали. В мужской сетке в третий круг вышел лишь один теннисист, а именно Андрей Рублёв, который не без проблем обыграл Тристана Бойера, не входящего в первую сотню рейтинга ATP.
А Карен Хачанов и Роман Сафиуллин закончили путь на US Open. Хачанов с поляком Камилем Майхшаком провёл 25-й пятисетовик в карьере, и теперь у Карена 12 побед и 13 поражений в таких встречах.
В женском турнире одна из 10 россиянок заведомо должна была проиграть во втором раунде — Мирра Андреева и Анастасия Потапова играли в дерби. Дальше прошла Андреева-младшая, а присоединились к ней только Екатерина Александрова и Анна Калинская. В третий круг не вышла лишь одна сеяная россиянка, а именно Людмила Самсонова. С другой стороны, все несеяные наши теннисистки потерпели поражение.
Павлюченкова и победившая её белоруска Виктория Азаренко на пару установили любопытное достижение. Этим теннисисткам сейчас 34 и 36 лет соответственно, и впервые с US Open 2018 года в матче турнира «Большого шлема» на стадии не раньше второго раунда встретились столь возрастные соперницы. Семь лет назад в третьем круге нью-йоркского мэйджора друг с другом сыграли сёстры Серена и Винус Уильямс (6:1, 6:2 в пользу младшей), которым тогда было 36 и 38 лет соответственно.
Результаты россиян во втором круге US Open — 2025
|Посев
|Теннисист (-ка)
|Соперник (-ца)
|Результат
|Мужчины
|9
|Хачанов
|Майхшак
|Поражение
|15
|Рублёв
|Бойер
|Победа
|Сафиуллин
|Оже-Альяссим
|Поражение
|Женщины
|5
|М. Андреева
|Потапова
|Победа
|13
|Александрова
|Ван Синьюй
|Победа
|17
|Самсонова
|Хон
|Поражение
|29
|Калинская
|Путинцева
|Победа
|Павлюченкова
|Азаренко
|Поражение
|Потапова
|М. Андреева
|Поражение
|П. Кудерметова
|Соболенко
|Поражение
|Рахимова
|Касаткина
|Поражение
|Блинкова
|Пегула
|Поражение
|Захарова
|Зигемунд
|Поражение
Что касается выступлений сеяных теннисистов и теннисисток, то в женской сетке дальше прошли все представительницы топ-10, игравшие во втором раунде (Мэдисон Киз, напомним, выбыла ещё в первом круге). Мужская первая десятка понесла две потери: одна из них — это Хачанов, девятый сеяный, а другая — пятый номер Джек Дрейпер, который из-за повреждения руки снялся ещё до матча.
38-летний Новак Джокович неожиданно отдал первый сет в игре со 145-й ракеткой мира Захари Свайдой, но одержал волевую победу — 6:7 (5:7), 6:3, 6:3, 6:1. Джокович выиграл 191-й матч в карьере на хардовых ТБШ, и ровно столько же побед у Роджера Федерера. Следом идут Рафаэль Надаль (144), Андре Агасси (127) и Пит Сампрас (116). Соответственно, в третьем круге US Open Джокович имеет возможность побить рекорд Федерера. Соперником Новака будет Кэмерон Норри.
Арине Соболенко, выбившей Полину Кудерметову (7:6 (7:4), 6:2), понадобилось всего 36 матчей, чтобы одержать 30 побед на Открытом чемпионате США. Это наилучший результат в женском турнире US Open с 2009 года — тогда Ким Клейстерс одержала свою 30-ю победу в 35-м матче.
Во втором круге US Open выбыли ещё 14 сеяных — 10 мужчин и четыре женщины. В первом раунде потери составили четыре и восемь соответственно. Общие потери среди сеяных за две стадии турнира составили 26 участников — 14 мужчин и 12 женщин. Таким образом, в третьем круге в мужской сетке выступят 18 сеяных, а в женской — 20. На этой стадии обладатели посева уже могут встретиться друг с другом, так что дальнейшие потери неизбежны уже в 1/16 финала.
Результаты сеяных во втором круге US Open — 2025
|Посев
|Теннисист
|Результат
|Теннисистка
|Результат
|1
|Синнер
|Победа
|Соболенко
|Победа
|2
|Алькарас
|Победа
|Швёнтек
|Победа
|3
|Зверев
|Победа
|Гауфф
|Победа
|4
|Фриц
|Победа
|Пегула
|Победа
|5
|Дрейпер
|Отказ
|М. Андреева
|Победа
|6
|Шелтон
|Победа
|7
|Джокович
|Победа
|Паолини
|Победа
|8
|де Минор
|Победа
|Анисимова
|Победа
|9
|Хачанов
|Поражение
|Рыбакина
|Победа
|10
|Музетти
|Победа
|Наварро
|Победа
|11
|Руне
|Поражение
|Мухова
|Победа
|12
|Рууд
|Поражение
|13
|Александрова
|Победа
|14
|Пол
|Победа
|15
|Рублёв
|Победа
|Касаткина
|Победа
|16
|Меншик
|Поражение
|Бенчич
|Поражение
|17
|Тиафо
|Победа
|Самсонова
|Поражение
|18
|Давидович-Фокина
|Поражение
|Хаддад-Майя
|Победа
|19
|Ф. Серундоло
|Поражение
|Мертенс
|Победа
|20
|Легечка
|Победа
|21
|Махач
|Победа
|Носкова
|Победа
|22
|23
|Бублик
|Победа
|Осака
|Победа
|24
|Коболли
|Победа
|25
|Оже-Альяссим
|Победа
|Остапенко
|Поражение
|26
|Циципас
|Поражение
|27
|Шаповалов
|Победа
|Костюк
|Победа
|28
|Френх
|Победа
|29
|Калинская
|Победа
|30
|Накашима
|Поражение
|31
|Диалло
|Поражение
|Фернандес
|Победа
|32
|Дардери
|Победа
|Кесслер
|Поражение
Все чемпионы ТБШ, игравшие в 1/32 финала одиночных сеток нынешнего Открытого чемпионата США, дружно шагнули дальше — кроме Елены Остапенко, чей матч закончился скандалом. Отдельно стоит отметить достижение победительницы US Open — 2021 Эммы Радукану, которая со счётом 6:2, 6:1 разгромила Джаниче Чен. За два матча на турнире Радукану отдала лишь шесть геймов, и это лучший её результат в карьере на ТБШ.
Что касается уже упоминавшейся Азаренко, победившей Павлюченкову, то белоруска стала лишь пятой в Открытую эру теннисисткой, одержавшей не менее 100 побед на хардовых мэйджорах. Больше только у Серены Уильямс (200), её старшей сестры Винус (133), Штеффи Граф и Линдсей Дэвенпорт (обе — по 118).
Результаты чемпионов ТБШ во втором круге US Open — 2025
|Теннисист (-ка)
|Титулы на ТБШ
|Из них на US Open
|Результат
|Мужчины
|Новак Джокович
|24
|4
|Победа
|Карлос Алькарас
|5
|1
|Победа
|Янник Синнер
|4
|1
|Победа
|Женщины
|Наоми Осака
|6
|1
|Победа
|Ига Швёнтек
|4
|2
|Победа
|Арина Соболенко
|3
|1
|Победа
|Кори Гауфф
|2
|1
|Победа
|Виктория Азаренко
|2
|Победа
|Барбора Крейчикова
|2
|Победа
|Эмма Радукану
|1
|1
|Победа
|Елена Рыбакина
|1
|Победа
|Маркета Вондроушова
|1
|Победа
|Елена Остапенко
|1
|Поражение
Матчи третьего круга US Open будут сыграны 29 и 30 августа. Женский финал US Open состоится 6 сентября, мужской — 7 сентября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».