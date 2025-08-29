До третьего круга US Open не дошли 26 сеяных. А Джокович повторил рекорд Федерера

В одиночных сетках Открытого чемпионата США сыграны все матчи второго круга, и, как и после первого раунда, можно подвести промежуточные итоги. На стадии 1/32 российские теннисисты и теннисистки чаще огорчали болельщиков, чем радовали. В мужской сетке в третий круг вышел лишь один теннисист, а именно Андрей Рублёв, который не без проблем обыграл Тристана Бойера, не входящего в первую сотню рейтинга ATP.

А Карен Хачанов и Роман Сафиуллин закончили путь на US Open. Хачанов с поляком Камилем Майхшаком провёл 25-й пятисетовик в карьере, и теперь у Карена 12 побед и 13 поражений в таких встречах.

В женском турнире одна из 10 россиянок заведомо должна была проиграть во втором раунде — Мирра Андреева и Анастасия Потапова играли в дерби. Дальше прошла Андреева-младшая, а присоединились к ней только Екатерина Александрова и Анна Калинская. В третий круг не вышла лишь одна сеяная россиянка, а именно Людмила Самсонова. С другой стороны, все несеяные наши теннисистки потерпели поражение.

Павлюченкова и победившая её белоруска Виктория Азаренко на пару установили любопытное достижение. Этим теннисисткам сейчас 34 и 36 лет соответственно, и впервые с US Open 2018 года в матче турнира «Большого шлема» на стадии не раньше второго раунда встретились столь возрастные соперницы. Семь лет назад в третьем круге нью-йоркского мэйджора друг с другом сыграли сёстры Серена и Винус Уильямс (6:1, 6:2 в пользу младшей), которым тогда было 36 и 38 лет соответственно.

Результаты россиян во втором круге US Open — 2025

Посев Теннисист (-ка) Соперник (-ца) Результат Мужчины 9 Хачанов Майхшак Поражение 15 Рублёв Бойер Победа Сафиуллин Оже-Альяссим Поражение Женщины 5 М. Андреева Потапова Победа 13 Александрова Ван Синьюй Победа 17 Самсонова Хон Поражение 29 Калинская Путинцева Победа Павлюченкова Азаренко Поражение Потапова М. Андреева Поражение П. Кудерметова Соболенко Поражение Рахимова Касаткина Поражение Блинкова Пегула Поражение Захарова Зигемунд Поражение

Что касается выступлений сеяных теннисистов и теннисисток, то в женской сетке дальше прошли все представительницы топ-10, игравшие во втором раунде (Мэдисон Киз, напомним, выбыла ещё в первом круге). Мужская первая десятка понесла две потери: одна из них — это Хачанов, девятый сеяный, а другая — пятый номер Джек Дрейпер, который из-за повреждения руки снялся ещё до матча.

38-летний Новак Джокович неожиданно отдал первый сет в игре со 145-й ракеткой мира Захари Свайдой, но одержал волевую победу — 6:7 (5:7), 6:3, 6:3, 6:1. Джокович выиграл 191-й матч в карьере на хардовых ТБШ, и ровно столько же побед у Роджера Федерера. Следом идут Рафаэль Надаль (144), Андре Агасси (127) и Пит Сампрас (116). Соответственно, в третьем круге US Open Джокович имеет возможность побить рекорд Федерера. Соперником Новака будет Кэмерон Норри.

Арине Соболенко, выбившей Полину Кудерметову (7:6 (7:4), 6:2), понадобилось всего 36 матчей, чтобы одержать 30 побед на Открытом чемпионате США. Это наилучший результат в женском турнире US Open с 2009 года — тогда Ким Клейстерс одержала свою 30-ю победу в 35-м матче.

Во втором круге US Open выбыли ещё 14 сеяных — 10 мужчин и четыре женщины. В первом раунде потери составили четыре и восемь соответственно. Общие потери среди сеяных за две стадии турнира составили 26 участников — 14 мужчин и 12 женщин. Таким образом, в третьем круге в мужской сетке выступят 18 сеяных, а в женской — 20. На этой стадии обладатели посева уже могут встретиться друг с другом, так что дальнейшие потери неизбежны уже в 1/16 финала.

Результаты сеяных во втором круге US Open — 2025

Посев Теннисист Результат Теннисистка Результат 1 Синнер Победа Соболенко Победа 2 Алькарас Победа Швёнтек Победа 3 Зверев Победа Гауфф Победа 4 Фриц Победа Пегула Победа 5 Дрейпер Отказ М. Андреева Победа 6 Шелтон Победа 7 Джокович Победа Паолини Победа 8 де Минор Победа Анисимова Победа 9 Хачанов Поражение Рыбакина Победа 10 Музетти Победа Наварро Победа 11 Руне Поражение Мухова Победа 12 Рууд Поражение 13 Александрова Победа 14 Пол Победа 15 Рублёв Победа Касаткина Победа 16 Меншик Поражение Бенчич Поражение 17 Тиафо Победа Самсонова Поражение 18 Давидович-Фокина Поражение Хаддад-Майя Победа 19 Ф. Серундоло Поражение Мертенс Победа 20 Легечка Победа 21 Махач Победа Носкова Победа 22 23 Бублик Победа Осака Победа 24 Коболли Победа 25 Оже-Альяссим Победа Остапенко Поражение 26 Циципас Поражение 27 Шаповалов Победа Костюк Победа 28 Френх Победа 29 Калинская Победа 30 Накашима Поражение 31 Диалло Поражение Фернандес Победа 32 Дардери Победа Кесслер Поражение

Все чемпионы ТБШ, игравшие в 1/32 финала одиночных сеток нынешнего Открытого чемпионата США, дружно шагнули дальше — кроме Елены Остапенко, чей матч закончился скандалом. Отдельно стоит отметить достижение победительницы US Open — 2021 Эммы Радукану, которая со счётом 6:2, 6:1 разгромила Джаниче Чен. За два матча на турнире Радукану отдала лишь шесть геймов, и это лучший её результат в карьере на ТБШ.

Что касается уже упоминавшейся Азаренко, победившей Павлюченкову, то белоруска стала лишь пятой в Открытую эру теннисисткой, одержавшей не менее 100 побед на хардовых мэйджорах. Больше только у Серены Уильямс (200), её старшей сестры Винус (133), Штеффи Граф и Линдсей Дэвенпорт (обе — по 118).

Результаты чемпионов ТБШ во втором круге US Open — 2025

Матчи третьего круга US Open будут сыграны 29 и 30 августа. Женский финал US Open состоится 6 сентября, мужской — 7 сентября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».