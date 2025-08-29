Новая соперница Мирры попала в скандал на US Open. Её обвинили в неэтичном поведении

За выход во вторую неделю американского «Шлема» россиянка сразится с хозяйкой корта Тэйлор Таунсенд. И публика будет «заряжена».

Главная надежда российского тенниса в женском одиночном разряде Мирра Андреева продолжает своё продвижение по сетке заключительного в сезоне мэйджора. Занимающая пятую строчку в мировом рейтинге 18-летняя россиянка шикарно стартовала на US Open – 2025, одержав две подряд убедительные победы и проведя на кортах в совокупности чуть больше двух часов (2 часа 11 минут).

В матче первого круга Мирра отдала всего один гейм американке Алисии Паркс, учинив хозяйке местных кортов форменный погром – 6:0, 6:1. Следом Мирра легко выбила из борьбы соотечественницу Анастасию Потапову, также не заметив какого-либо сопротивления – 6:1, 6:3.

Интересно, что до начала нынешнего соревнования американский «Шлем» с большим отрывом оставался для Мирры наиболее неудобным мэйджором. Андреева в третий раз выступает на US Open и ранее не проходила дальше второго круга. На сей раз россиянка смогла преодолеть этот барьер, впервые в карьере добравшись до 1/16 финала в Нью-Йорке. Теперь за выход в четвёртый круг ей предстоит сразиться с ещё одной американкой Тэйлор Таунсенд.

На уровне профессионального тура девушки уже успели провести одну очную встречу – на мадридском грунте в 2024 году. Тот матч сложился для Мирры сложнейшим образом. Андреева проиграла первый сет, но смогла переломить ход встречи и добыла волевую победу – 4:6, 6:1, 7:5. На харде и на турнирах «Большого шлема» Мирра и Тэйлор завтра встретятся впервые. Их матч запланирован на 30 августа, начало – ориентировочно в 4:00 мск.

В своё время некоторые эксперты даже прочили Таунсенд славу наследницы самой Серены Уильямс, однако по-настоящему значимых успехов на теннисных кортах Тэйлор пока не добивалась. Несколько лет назад она даже взяла перерыв в карьере, выйдя замуж и впервые став мамой. В 2021 году Таунсенд родила мальчика, которого назвали Адин Обри. После этого Тэйлор вернулась в тур.

В третий круг US Open – 2025 она пробилась благодаря победе во встрече с представительницей Латвии Еленой Остапенко. 28-летняя латвийка получила 25-й посев в Нью-Йорке, но не сумела дойти до поединка с Андреевой. Во втором круге Елена откровенно провалила матч с Тэйлор, потерпев поражение со счётом 5:7, 1:6, а затем спровоцировала скандал, который широко обсуждался на протяжении последующих 24 часов.

После завершения игры Остапенко и Таунсенд почти минуту выясняли отношения у сетки. Впоследствии Тэйлор в интервью рассказала о содержании разговора:

«Это соревнования. Люди расстраиваются после поражений. Некоторые говорят гадости. Она сказала, что у меня нет ни класса, ни образования. Сказала, мол, посмотрим, что будет, когда встретимся за пределами США. Жду с нетерпением. Я уже обыгрывала её в Канаде – за пределами США. Посмотрим, что ещё она скажет».

Тэйлор Таунсенд (справа) спорит с Еленой Остапенко Фото: Clive Brunskill/Getty Images

«Сегодня после матча я сказала сопернице, что она повела себя очень неуважительно. В очень важный момент мяч после её удара отскочил от троса, и она не извинилась. Она ответила, что может не извиняться.

В теннисе есть правила, которым следует большинство игроков. Я впервые с таким столкнулась. То, что она играет дома, не означает, что она может вести так, как ей заблагорассудится.

Перед матчем все игроки должны начинать разминку на задней линии. А она сразу пошла к сетке – это очень неуважительно и идёт против правил теннисного матча», – высказала свою точку зрения Остапенко.

Позже Елена ответила на обвинения в расизме.

«Получила много сообщений, что я расистка. Я НИКОГДА не проявляла расизм и уважаю все нации и народы мира, для меня происхождение не имеет значения.

Но в теннисе есть правила. И нельзя использовать поддержку трибун против соперницы в неуважительном ключе. К сожалению, я из маленькой страны, у меня нет такой поддержки и возможности играть дома.

Я всегда любила играть в США и на US Open и впервые столкнулась с таким неуважением от соперницы», – написала Остапенко в соцсетях.

«Это не первый, не второй, не третий и даже не четвёртый раз, когда я играю против Елены. Так что если она жалуется на то, как я разминаюсь, то ничего страшного. Все знают, что это неправда, ведь я всегда так делаю.

Можно посмотреть мой первый матч в профессиональном теннисе — я делала то же самое ещё на юниорском уровне. Это никак не было связано с тем, чтобы выбить её из колеи или нарушить её ритм. Я просто делала то, что всегда делаю. Для меня это забавно», – парировала Таунсенд.

В любом случае Мирре необходимо сделать выводы из этой истории и быть готовой к тому, что в следующем матче она будет противостоять не только сопернице на корте, но и американским трибунам. Проводящая лишь третий сезон на таком уровне россиянка всё ещё набирается опыта выступлений на больших турнирах.

Мирра Андреева Фото: Elsa/Getty Images

В нынешнем сезоне у Андреевой уже был неудачный прецедент, когда на «Ролан Гаррос» она по всем раскладам должна была проходить местную теннисистку Лоис Буассон, но давление французских трибун оказалось слишком сильным. В результате Мирра потерпела обидное тяжёлое поражение. Надеемся, что в матче с Таунсенд повторения той истории не случится.