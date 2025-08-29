«Впервые в жизни от голода кружилась голова!» Рублёв после выхода в 3-й круг US Open

Андрей Рублёв вышел в третий круг US Open – 2025, одержав победу над американцем Тристаном Бойером со счётом 3:1. На пресс-конференции после матча он рассказал, как у него кружилась голова от голода, что пришлось срочно подкрепляться и впервые в жизни есть суши прямо во время игры, а также смешную историю о Марате Сафине.

«Впервые в жизни от голода кружилась голова! Поел суши прямо на матче»

— Вы здорово закрыли матч, хорошо действовали на тай-брейке. Насколько ясной была голова в концовке?

— В концовке я играл хорошо, но в целом этот матч шёл с перепадами. Тристан начал не очень хорошо, допускал много ошибок, у него не шла первая подача, он часто не попадал. Так что первые два сета были довольно лёгкими, об уровне тенниса там нечего сказать. Потом я полностью расслабился, а он начал играть получше. И когда я хотел поднять свой уровень игры, то не смог, потому что сахар в крови упал, в какой-то момент даже сильно кружилась голова. Это чуть не стоило мне камбэка Тристана. Потому что он нащупал игру, стал действовать ещё лучше. Мне повезло, что удалось выиграть тот тай-брейк, потому что он уже играл уверенно и агрессивно, я же больше занимал выжидательную позицию, вместо того чтобы самому играть агрессивно. Но на тай-брейке, думаю, момент, когда я неожиданно пробил с бэкхенда по линии при счёте 3:2, меня спас и придал уверенности. Его остаток я хорошо играл.

— Вы говорили о погоде?

— Нет, дело не в погоде. Я просто недостаточно поел перед матчем и через час после его начала почувствовал сильный голод. А когда я такой голодный и пытаюсь держать концентрацию, уровень сахара падает, и голова кружится.

— Думали о том, чтобы попросить, чтобы вам еды принесли?

— Да, мне в четвёртом сете принесли суши, поел их, да и много всего. Съел почти все протеины, гели, которые у меня были, однако это не особо помогало. Наверное, время нужно. Не знаю, сколько бананов сегодня съел, но сейчас живот набит под завязку.

— С вами часто такое случается?

— Нет, впервые. Иногда бывает, что кружится голова из-за погоды, болезни или ещё чего. Из-за голода – впервые в жизни!

— Никогда суши не ели во время матча?

— Никогда в жизни.

«Мне нравится быть моделью на фотосессиях, а не ходить на показы мод»

— Хочу спросить о рукопожатиях в теннисе после матча. Никогда не думали – не хочу пожимать руку этому человеку? Ну, например, если он пытался сжульничать?

— Нет, никогда в жизни. Мне вообще всё равно, я очень легко отношусь к таким вещам. Может, лет в 11-12… Даже не могу вспомнить, но, может, была такая ситуация лет в 11-12, потому что в том возрасте играешь без рефери. Никто не следит, все жульничают и с мячами, и со счётом. Можно выиграть сет, а парень говорит – нет, это он выиграл сет. Вот в таких ситуациях не помню, жали мы руки или просто говорили друг другу всякие плохие слова. Но начиная с официальных матчей – юниорских, ITF – такого никогда не было.

— Вам нравится, что в теннисе есть рукопожатия?

— Если честно, мне всё равно. Если есть такое правило – отлично, с удовольствием пожму руку. Если будет другое правило – окей, я спокойно к этому отношусь.

— Ваше поколение оказалось между «Большой тройкой» и теми ребятами, которые сейчас возглавляют рейтинг. Каково вам ментально – сначала вы играли с «Большой тройкой», когда все в ней были на пике, а теперь приходится с этими молодыми ребятами. Как будто бы только пришло ваше время – и тут появились они.

— Да ничего, всё равно веришь, что и у некоторых из нас ещё будет шанс, чтобы чего-то достичь. Надо продолжать биться. Теннис становится старше, так что у нас, будем надеяться, ещё есть минимум лет 10 карьеры. Посмотрим, что будет, всё может очень быстро поменяться.

— Вы стали одним из лиц ATP в маркетинге, моде. Как это случилось и что вам нравится в фотосессиях?

— Не знал, что я одно из лиц для ATP. Фотосессии мне нравятся, впервые попробовал лет в 16-17. Тогда был немного напряжён, думал – что я делаю, почему так, меня ставят в неудобные позы. Но потом мне понравилось, всё стало получаться естественно, то есть я не играю. Время быстро пролетает на них, я даже не устаю, не думаю о том, когда же всё это закончится. Ну и со временем на фотосессиях стало получаться ещё лучше, я более уверенно их проводил. Мне просто нравится процесс. Если фотограф хороший, то потом выходят красивые профессиональные фотографии.

— Бывали на Неделе моды в Нью-Йорке?

— Никогда. Следить за модой и быть моделью – это немного разные вещи. Я ходил пару раз на показы мод, но мне больше нравится быть моделью.

— Назовите два-три самых сложных удара, с которыми вы сталкивались за карьеру?

— Подача Опелки, Кирьоса, Иснера… Бэкхенд Джоковича, Зверева, Синнера. Форхенд Алькараса, Надаля, Тима, Шелтона. Много всяких.

«В Европе вырубили свет. Марат на расслабоне, с сигареткой. А потом такой – чёрт!»

— Видела видео, где вы с Бубликом и Маратом Сафиным бьёте по мячам, вы их пытались болельщикам закинуть?

— Нет, на центральный корт (смеётся).

— Получилось? И каково вообще быть на корте с этими двумя, потому что это много озорства.

— Уф, даже не знаю, что сказать (улыбается). Бублика я знаю с детства, но мы почти не проводим время вместе, если не считать тенниса. Вчера я заканчивал тренировку, а он начинал после меня. А Марат меня подначил, типа – как думаешь, сможешь закинуть мяч на центральный корт? Так всё и началось, и мы все попробовали это сделать. А с Маратом побыть здорово, он придаёт уверенности, даёт много хороших советов. Я это очень ценю.

— Так у вас получилось?

— Смотря на какой корт. За красные камни нам удалось перекинуть, но через террасу, через верхние трибуны – нет. Это невозможно.

— Расскажете какую-нибудь историю о Марате?

— О Марате тысяча историй! Даже не обязательно его знать, некоторые можно почитать в интернете. Не знаю, смешная она или нет, но мне было смешно, когда рассказали. Это было в Мадриде, когда в Европе вырубилось электричество. Мы должны были уезжать на поезде, и прямо перед отъездом свет вырубился. Ничего не работало, такси было не заказать. Они пошли с чемоданами пешком в отель, потому что ну а что ещё делать? Ничего не работает, ни телефоны, ничего. И Марат был на полном расслабоне. Что бы ни случилось, он вообще не переживает. На полном расслабоне. И вот они пошли, потом остановились в парке, купили поесть, полежали в парке с моим тренером и с одним другом. Меня с ними не было, мне потом это рассказали. Они даже поспали пару часиков, а потом мой тренер Фернандо спросил: «Марат, что делать будем? У меня нет налички, как выживать будем, чем платить? Даже позвонить нельзя». А Марат на расслабоне, с сигареткой: «Не парься, у меня с собой куча нала». Тянется в карман и такой: «Чёрт!» Он забыл деньги в сейфе в номере, когда выезжал. И вот от этой одной негативной эмоции я смеялся до слёз!