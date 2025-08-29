«Не парься, у меня с собой куча нала». Сафин жжёт в туре после прихода в команду Рублёва

Легендарный российский теннисист Марат Сафин с начала грунтового сезона тренирует 15-ю ракетку мира Андрея Рублёва.

Сафин лично присутствует на втором турнире «Большого шлема» с Рублёвым. Сначала Марат ездил с Андреем на «Ролан Гаррос», затем пропустил Уимблдон из-за проблем с визой, а сейчас помогает подопечному на US Open.

Пребывание Сафина в непосредственной близости очень важно для Рублёва. Андрей не устаёт повторять это, рассказывая множество интересных историй о Марате.

«С Маратом побыть здорово, он придаёт уверенности, даёт много хороших советов. Я это очень ценю. О Марате тысяча историй! Даже не обязательно его знать, некоторые можно почитать в интернете. Не знаю, смешная она или нет, но мне было смешно, когда рассказали. Это было в Мадриде, когда в Европе вырубилось электричество. Мы должны были уезжать на поезде, и прямо перед отъездом свет вырубился. Ничего не работало, такси было не заказать. Они пошли с чемоданами пешком в отель, потому что ну а что ещё делать? Ничего не работает, ни телефоны, ничего. И Марат был на полном расслабоне.

Что бы ни случилось, он вообще не переживает. На полном расслабоне. И вот они пошли, потом остановились в парке, купили поесть, полежали в парке с моим тренером и одним другом. Меня с ними не было, мне потом это рассказали. Они даже поспали пару часиков, а потом мой тренер Фернандо Висенте спросил: «Марат, что делать будем? У меня нет налички, как выживать будем, чем платить? Даже позвонить нельзя». А Марат на расслабоне, с сигареткой – «Не парься, у меня с собой куча нала». Тянется в карман и такой – «Чёрт!» Он забыл деньги в сейфе в номере, когда выезжал. И вот от этой одной негативной эмоции я смеялся до слёз!» — заявил Рублёв на US Open.

Марат Сафин в ложе Андрея Рублёва Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Некоторые журналисты даже усмотрели в нынешнем образе Рублёва с хвостиком на волосах подражание Марату. Андрей опроверг это, но сам факт сравнения с кумиром ему приятен.

«Хвостик? Это какой-то был специальный ход? Нет, просто, честно, я уже два месяца без перерыва езжу, летаю, точнее. С Галле, получается, я как минимум не был дома, и я устал стирать банданы. Они накапливались по 20 штук, и ты такой типа, ладно, завтра, завтра, и уже их 30. Ты этот один день находишь, чтобы их постирать, стираешь, потому что их нельзя в стиральной машинке стирать, нужно вручную. Постирал, и потом думаешь: лучше вообще в них играть не буду, чтобы всё не стирать, только матч уже тогда, ну и всё, и поэтому… Льстит ли, что меня считают молодым Маратом Сафиным? Ну прикольно, приятно, чего нет, Марат классный, офигенный, красавчик», — сказал Рублёв в интервью «Больше!».

В среде фанатов распространено мнение, что Сафин не является слишком серьёзным тренером. Якобы Марат позволял себе много вольностей во время игровой карьеры, а сейчас не особо спрашивает с Рублёва. Это ещё одно преувеличение.

«Как бы охарактеризовал Марата как тренера? Со мной он очень… Как это… Держит дистанцию. Он не строгий, но если говорит, то по делу только, то есть без всяких хи-хи, ха-ха. Я ничего не хочу, просто его сестра Динара спросила, какой он, я отвечаю. Мне наоборот, как Марату комфортнее, мне только зашибись. Он много говорит «Move your ass, Андрей». Что это значит? У Марата простой язык, посмотрите, какой у меня, поэтому коннект легко нашли. А так, что – «двигай ногами», если по-простому», — сказал Рублёв в интервью «Больше!»

На самом деле именно Сафин заставил Рублёва активнее выходить к сетке, хотя ранее данный элемент практически полностью отсутствовал в арсенале Андрея. Изначально даже пришлось прибегнуть к жёсткой лексике, поскольку теннисист не особо охотно это делал. Но прямо сейчас Рублёв действительно довольно часто (особенно по своим былым меркам) выходит к сетке, и это приносит плоды.

Рублёв откровенно не проваливался на «Шлемах» с приходом в команду Сафина. На «Ролан Гаррос» Андрей вылетал в четвёртых раундах, уступая только двум лучшим теннисистам современности — Яннику Синнеру и Карлосу Алькарасу. Последнему он навязал серьёзное сопротивление и на недавнем «Мастерсе» в Цинциннати. Это даже близко не ранние вылеты от Жоао Фонсеки, Маттео Арнальди или Франсиско Комесаньи на предыдущих мэйджорах.

Текущий рейтинг Рублёва заметно увеличивает вероятность попадания на суперзвёзд во время ранних стадий, но жеребьёвка US Open оказалась к российскому теннисисту более благосклонной. Да, в четвёртом круге ему светит противостояние с третьей ракеткой мира Александром Зверевым, но всё-таки это не Синнер или Алькарас. В случае прохода Зверева у Андрея есть реальные шансы замахнуться как минимум на полуфинал, ведь только там его может ждать Янник.

Андрей Рублёв доволен сотрудничеством с Маратом Сафиным Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Сотрудничество с Сафиным привело к заметным ментальным улучшениям у Рублёва. Он перестал психовать на корте, бить себя ракеткой. Андрей выглядит весёлым и сам признаёт, что депрессия осталась в прошлом. Именно влияние Сафина сыграло в этом огромную роль.

«Мне нравится всё», — так Рублёв охарактеризовал начало своего сотрудничества с Сафиным в конце апреля на «Мастерсе» в Мадриде.

С тех пор ничего не поменялось. Андрей демонстрирует всё более качественный теннис, что в какой-то момент должно вылиться в прорыв на корте. Возможно, уже на этом US Open.