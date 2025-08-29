Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

US Open 2025, онлайн-трансляция: Мирра Андреева, Соболенко, Рыбакина, Радукану, расписание, результаты, сетки, где смотреть

Рыбакина в сете от выхода в четвёртый круг US Open! Ещё сыграют Соболенко и Мирра. LIVE!
Даниил Сальников
Эмма Радукану VS Елена Рыбакина
Комментарии
В Нью-Йорке продолжается последний ТБШ в сезоне. На кортах появится и самая юная россиянка.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию шестого игрового дня на US Open. В Нью-Йорке начинается третий круг в одиночном разряде. Будет проведено 16 матчей – по восемь у мужчин в нижней половине сетки и у женщин в верхней. На кортах появится и россиянка Мирра Андреева (пятый номер посева), которая померится силами с американкой Тейлор Таунсенд. Из других интересных матчей выделим битву двух чемпионок ТБШ – Эммы Радукану и Елены Рыбакиной (9). Арина Соболенко (1) померится силами с Лейлой Фернандес (31). Также очередные поединки проведут Новак Джокович (7) и Карлос Алькарас (2).

US Open – 2025. Мужчины. Сетка
US Open – 2025. Женщины. Сетка
US Open – 2025. Парный разряд. Женщины. Сетка
US Open (ж). 3-й круг
29 августа 2025, пятница. 18:10 МСК
Елена Рыбакина
10
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		3
1 		1
         
Эмма Радукану
36
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
US Open (м). 3-й круг
29 августа 2025, пятница. 18:45 МСК
Лучано Дардери
34
Италия
Лучано Дардери
Л. Дардери
1-й сет
0 : 0
1 2 3 4 5
             
0
3
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
US Open (м). 3-й круг
30 августа 2025, суббота. 02:00 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Кэмерон Норри
35
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
US Open (ж). 3-й круг
30 августа 2025, суббота. 02:00 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Лейла Фернандес
30
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
US Open (ж). 3-й круг
30 августа 2025, суббота. 04:00 МСК
Тэйлор Таунсенд
139
США
Тэйлор Таунсенд
Т. Таунсенд
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
5
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Первый сет за Рыбакиной! Рыбакина начинает Расписание пятницы
Live Арина Полуянова

Анна Винтур рядом с командой Эммы Радукану наблюдала за тем, как британка проиграла свою подачу на старте второго сета.

Анна Винтур

Анна Винтур

Фото: Скриншот трансляции

18:39 Арина Полуянова

Первый сет за Рыбакиной!

Всего за 27 минут Елена забирает у Эммы стартовую партию — 6:1.

Елена Рыбакина

Елена Рыбакина

Фото: Скриншот трансляции

18:32 Арина Полуянова

Пока Рыбакина не оставляет шансов Радукану и после второго брейка, при счёте 5:1, выходит подавать на сет. Следим за развитием матча в нашей текстовой трансляции:

US Open (ж). 3-й круг
29 августа 2025, пятница. 18:10 МСК
Елена Рыбакина
10
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		3
1 		1
         
Эмма Радукану
36
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
18:18 Арина Полуянова

Есть первый брейк у Рыбакиной! Елена здорово напрягает Радукану на задней линии и сразу забирает её подачу — 2:0.

Елена Рыбакина

Елена Рыбакина

Фото: Sarah Stier/Getty Images

18:10 Даниил Сальников

Рыбакина начинает

На корт выходит Елена Рыбакина, чтобы сразиться за 4-й круг с британкой Эммой Радукану. Первой будет подавать представительница Казахстана. За всеми подробностями матча двух чемпионок ТБШ можно следить в нашей текстовой трансляции.

US Open (ж). 3-й круг
29 августа 2025, пятница. 18:10 МСК
Елена Рыбакина
10
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		3
1 		1
         
Эмма Радукану
36
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
18:08 Даниил Сальников

О том, как разивались события в четверг на US Open — 2025, читайте в нашем прошлом лайве дня.

Материалы по теме
Хачанов проиграл в 5 сетах на US Open! А Рублёв, Калинская и Александрова победили. LIVE!
Live
Хачанов проиграл в 5 сетах на US Open! А Рублёв, Калинская и Александрова победили. LIVE!
18:07 Даниил Сальников

Расписание пятницы

Сегодня на US Open начинаются матчи третьего круга! Будем следить за результатами россиян. В вечерней сессии выступит и Мирра Андреева. Вот расписание дня с участием топов.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android