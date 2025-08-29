В Нью-Йорке продолжается последний ТБШ в сезоне. На кортах появится и самая юная россиянка.

Рыбакина в сете от выхода в четвёртый круг US Open! Ещё сыграют Соболенко и Мирра. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию шестого игрового дня на US Open. В Нью-Йорке начинается третий круг в одиночном разряде. Будет проведено 16 матчей – по восемь у мужчин в нижней половине сетки и у женщин в верхней. На кортах появится и россиянка Мирра Андреева (пятый номер посева), которая померится силами с американкой Тейлор Таунсенд. Из других интересных матчей выделим битву двух чемпионок ТБШ – Эммы Радукану и Елены Рыбакиной (9). Арина Соболенко (1) померится силами с Лейлой Фернандес (31). Также очередные поединки проведут Новак Джокович (7) и Карлос Алькарас (2).