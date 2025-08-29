Калинская уже побеждала экс первую ракетку. Чем закончится её матч со Швёнтек на US Open?

В Нью-Йорке набирает обороты четвёртый и последний турнир «Большого шлема» в сезоне. Матчи второго круга завершились, а третий раунд уже набирает обороты. На этой стадии мы увидим поединок второй ракетки мира, представительницы Польши Иги Швёнтек и россиянки Анны Калинской. Рассказываем о предыдущих встречах теннисисток, чего ждать от предстоящего матча и в какой форме к нему подошли спортсменки.

Анна Калинская

В первом круге 29-й номер рейтинга WTA Анна Калинская играла с 19-летней американкой Клерви Нгуну, 178-й ракеткой, получившей уайлд-кард в основную сетку. Россиянка с «баранкой» взяла первый сет, уступила во втором, но собралась в третьем и успешно завершила встречу — 6:0, 5:7, 6:4.

Свой матч на старте турнира она оценила так: «Первый круг всегда непросто играть. В первом сете я чувствовала, что девочка очень сильно нервничала, и я была очень хорошо настроена. Во втором сете я немного расслабилась, и она начала больше чувствовать свою игру, и ей нечего было терять. Поэтому завязалась борьба. В третьем сете я уже проснулась и активизировалась, пыталась снова найти свою игру. Я и выиграла 6:4 в третьем сете, потому что смогла опять начать играть активно.

Я абсолютно была готова и к третьему сету, поэтому, честно говоря, не думала о втором сете. Просто играла мяч за мячом и пыталась найти снова себя и свой ритм, и особо не было никаких лишних мыслей», — сказала Калинская в интервью «БОЛЬШЕ!».

Во втором круге Анну ждала представительница Казахстана Юлия Путинцева. Калинская победила в двух сетах, не оставив никаких шансов — 6:1, 7:5. Так она повторила свой лучший результат на Открытом чемпионате США, показанный в 2024-м, — выход в третий круг.

Россиянка повысила шансы на хорошее выступление в Нью-Йорке благодаря впечатляющим результатам после Уимблдона, которые позволили ей в последний момент заскочить в посев US Open. В Вашингтоне Анна прошла всю дистанцию турнира, проиграв лишь в финале, в Монреале уступила в третьем круге, а в Цинциннати добралась до 1/4 финала. Так, за месяц Калинская поднялась на 10 позиций в рейтинге, став теннисисткой топ-30, одолев при этом несколько спортсменок из нынешней первой двадцатки: соотечественницу Екатерину Александрову (12), Аманду Анисимову (9), Клару Таусон (14).

Ига Швёнтек

Польская теннисистка — шестикратная чемпионка ТБШ. На текущем US Open Ига стартовала с уверенной победы над 84-й ракеткой планеты колумбийкой Эмилианой Аранго со счётом 6:1, 6:2.

Во втором раунде Швёнтек играла со спортсменкой из Нидерландов Сюзан Ламенс, занимающей 66-ю позицию в рейтинге. Ига разгромила соперницу в первом сете, неожиданно отдала вторую партию, но в решающем сете не дала состояться сенсации, сделав два брейка против одного у Ламенс, — 6:1, 4:6, 6:4 за 2 часа 7 минут.

В послематчевом интервью Швёнтек рассказала, за счёт чего ей удалось пройти дальше: «Я понимала, что многое зависит от меня: буду ли я ошибаться или нет. Иногда я ошибалась. Думаю, во втором сете немного зажалась. Она, конечно, этим воспользовалась. Было тяжело, но третий сет — как новое начало, перезапуск. Я знала, что могу добавить, и именно на этом концентрировалась».

Середина текущего сезона складывается для польской теннисистки весьма удачно. Она выиграла Уимблдон и «тысячник» в Цинциннати, что позволило ей вернуться на вторую строчку рейтинга, с которой она стартовала в январе 2025-го. Теперь в Чемпионской гонке, учитывающей только очки нынешнего сезона, первая ракетка мира Арина Соболенко опережает Швёнтек всего на 507 очков. Ига вполне может занять место белоруски, но только лишь при условии, что Соболенко покинет US Open до четвертьфинала.

Швёнтек в этом году дошла до полуфиналов на Australian Open и «Ролан Гаррос», а также на турнирах WTA-1000 в Мадриде и Индиан-Уэллсе. Что касается последних выступлений на Открытом чемпионате США, то в 2023-м она завершила борьбу в четвёртом круге — тогда Ига проиграла латвийской спортсменке Елене Остапенко, а в 2024-м в четвертьфинале её остановила американка Джессика Пегула. Но на нынешнем US Open теннисистка уже успела установить рекорд: Швёнтек стала единственной женщиной, которая достигала третьего круга и выше на всех турнирах «Большого шлема» (в которых принимала участие) за последние шесть сезонов (то есть с 2020-го).

Анна Калинская и Ига Швёнтек пересекались друг с другом дважды. Каждая из теннисисток одержала по одной победе в очных встречах. Впервые спортсменки провели матч на «тысячнике» в Дубае в 2024 году. Тогда Анна уверенно преодолела сопротивление на тот момент первой ракетки планеты — 6:4, 6:4. Россиянка играла чисто, мало ошибалась и ждала ошибок соперницы. Удачно проходила её любимая схема — подача в угол и перевод в другой угол. Пользовалась Калинская и плотными ударами под линию. Швёнтек было нечего противопоставить.

После матча она похвалила выступление Анны: «Это были напряжённые две недели. Я злюсь, но, с другой стороны, мало игроков, которые выдерживают такие турниры. Я просто должна принять это и отпустить. Она хорошо играла. Конечно, она заслуживает места в финале. Думаю, это всё же больше про меня и мой уровень. Я не смогла применить свою тактику. Просто не получалось ничего дельного», — сказала Ига в интервью.

Второй матч Швёнтек и Калинской состоялся совсем недавно — в четвертьфинале турнира WTA-1000 в Цинциннати, где польская теннисистка в итоге победила. На этот раз много ошибалась уже Анна, а Ига брала инициативу в свои руки. К тому же россиянке пришлось вызвать физиотерапевта на корт — были проблемы с левой ногой. Возможно, это тоже помешало ей провести встречу на высоком уровне. Калинская уступила в двух сетах — 3:6, 4:6.

Тем не менее Анна знает, как обыгрывать Игу. Это можно сделать с помощью агрессивной игры, грамотных атак и правильной тактики. Конечно, нужно постараться совершать минимум ошибок самой. К тому же Калинская любит быстрые покрытия, что является её большим преимуществом. Данный факт отметила и сама Швёнтек, готовясь к предстоящей встрече: «Уверена, что это будет трудный поединок, ей очень нравятся быстрые покрытия. Я пока не видела её игру на этой неделе, но, конечно, знаю, что она проходит через многое, так что мне придётся очень хорошо подготовиться тактически, как я делаю всегда перед каждым матчем. Нужно выйти на корт готовой, потому что она предпочитает нападать, ей нравится быть активной и агрессивной с самого первого удара, диктовать условия своими ударами», – приводит слова теннисистки Punto De Break.

Так что у Анны есть все шансы пробиться в четвёртый круг US Open и обновить личный рекорд. Получится ли? Узнаем об этом, когда девушки выйдут на корт в субботу, 30 августа.

Открытый чемпионат США пройдёт с 24 августа по 7 сентября. За всеми событиями из Нью-Йорка следите на «Чемпионате».