18-летняя россиянка в третий раз подряд не смогла выйти во вторую неделю в Нью-Йорке — и снова уступила американке. Публика «задавила» её.

Как же так?! Мирра Андреева плакала и сенсационно проиграла 139-й ракетке мира на US Open

Утром 30 августа мск на Открытом чемпионате США в Нью-Йорке завершились первые матчи третьего круга. В женском турнире сегодня выступали участницы, попавшие в верхнюю половину сетки. В заключительной встрече игрового дня Мирра Андреева, посеянная под пятым номером, противостояла американке Тэйлор Таунсенд, занимающей 139-е место в одиночном рейтинге. В парном разряде Таунсенд, напомним, является первой ракеткой мира.

Андреева мощно начала US Open, проиграв лишь пять геймов за два матча. В этих играх 18-летняя россиянка прошла Алисию Паркс и Анастасию Потапову. Таунсенд тоже не потеряла ни сета в матчах с Антонией Ружич и Еленой Остапенко. При этом встреча американки с чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2017 обернулась скандалом.

Выйдя в третий круг, Мирра побила личный рекорд на US Open. До этого она дважды подряд останавливалась во втором раунде. После попадания в 1/16 финала Андреева заявила, что стала играть гораздо лучше. «Это потрясающе. В начале года я выиграла много матчей, и было непросто удерживать тот же настрой и концентрацию. Думаю, что я возвращаюсь. Мой менталитет перед матчами такой же, как был на турнирах, где я побеждала, и это хороший знак. Я стараюсь сохранять фокус и играть агрессивно.

Если сравнить мои тренировки неделю назад и уровень игры в сегодняшнем матче, мне кажется, я стала выступать в четыре раза лучше. С каждым матчем я играю всё лучше и лучше. Я очень рада, что мне предстоит ещё один матч в Нью-Йорке», — говорила она на корте после победы во втором круге.

Андреева и Таунсенд однажды уже играли друг с другом. На грунте Мадрида в прошлом году россиянка одержала волевую победу — 4:6, 6:1, 7:5. В этот раз Мирра, увы, уступила.

Начало встречи осталось за Андреевой. Россиянка на неточностях соперницы взяла первый гейм, а во втором гейме Таунсенд допустила две двойные ошибки, и Мирра закрепила успех брейком — 2:0. К сожалению, уйти в отрыв она не смогла. В третьем гейме Андреева сама допустила две двойные и отдала подачу, после чего Таунсенд сравняла счёт — 2:2.

В дальнейшем теннисистки уверенно забирали свои геймы, а в концовке у Андреевой случился провал, который всё и решил. При этом россиянка была в двух очках от победы в партии. Она пребывала на приёме при 5:4, 30:30, но так не добралась до сетболов. Упустив эту возможность, Мирра, весь матч пребывавшая под давлением со стороны зрителей, болевших за соотечественницу, принялась бить себя ракеткой по ноге. А в 11-м гейме россиянка занервничала и под ноль отдала подачу, после чего американка подала на сет — 7:5 за 41 минуту. На счету Андреевой в этой партии оказалось всего четыре активно выигранных очка.

Второй сет Андреева начала так же, как и первый, — 2:0. Таунсенд вновь провалила начало партии, и её соперница этим воспользовалась. Однако дальше эстафету ошибок перехватила Мирра, у которой ещё и первая подача не шла. Россиянка отдавала геймы один за другим, а во время одного из переходов не сдержала слёз.

И даже пятый гейм, в котором Андреева ушла с тройного брейк-пойнта, Мирра упустила. После второго «ровно» россиянка сделала ещё одну двойную ошибку, а в следующем розыгрыше пропустила атаку от Таунсенд — трибуны всё так же неистово поддерживали американку. Подавая на матч при 5:2, Тэйлор использовала первый же матчбол и повесила скрытую «баранку» — 7:5, 6:2 за 1 час 17 минут.

Что касается Андреевой, то она в третий раз подряд не смогла выйти во вторую неделю (то есть в четвёртый раунд) US Open. Мирра опять уступила американке — в 2023-м её остановила Кори Гауфф, в 2024-м — Эшлин Крюгер. Но турнир она пока не покидает — в парном разряде Мирра играет с Дианой Шнайдер.

Другие встречи завершились победой фаворитов. Елена Рыбакина (9) разгромила Эмму Радукану, несмотря на 47% попадания первой подачи, — 6:1, 6:2 за 1 час 3 минуты. В обменах Рыбакина раз за разом переигрывала Радукану — британка так и не добралась до брейк-пойнтов; Елена же по два раза в каждой из партий брала её подачу. В четвёртом круге Рыбакина сыграет с Маркетой Вондроушовой, другой чемпионкой Уимблдона.

Арине Соболенко (1) смогла уложиться в два сета во встрече с Лейлой Фернандес (31). В первом гейме Соболенко ушла с четырёх брейк-пойнтов, и это был единственный случай, когда у Фернандес были шансы на приёме. В дальнейшем белоруска, сделавшая брейк в четвёртом гейме, держала подачу и закрыла партию — 6:3. Во втором сете за 12 геймов теннисистки заработали лишь один брейк-пойнт на двоих — его упустила Фернандес. На тай-брейке Арина дожала Лейлу — 6:3, 7:6 (7:2) за 1 час 40 минут.

В мужской сетке Карлос Алькарас (2) не испытал проблем во встрече с Лучано Дардери (32) — 6:2, 6:4, 6:0 за 1 час 44 минуты. По ходу матча Алькарас брал медицинский перерыв — ничего серьёзного, по словам Карлоса. Следующий его соперник — Артур Риндеркнеш.

Новак Джокович (7), как и во втором раунде, не обошёлся без потери сета, но всё же обыграл Кэмерона Норри — 6:4, 6:7 (4:7), 6:2, 6:3 за 2 часа 49 минут. Джокович собрал 18 эйсов. В 1/8 финала Новак сыграет с Ян-Леннардом Штруффом (Q).

US Open закончится 7 сентября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».