Мирра «плывёт» под давлением трибун. Она не учла уроки Парижа и провалилась на US Open

18-летняя россиянка Мирра Андреева уступила 139-й ракетке мира из США Тэйлор Таунсенд (5:7, 2:6) в третьем круге US Open. Занимающая пятое место в рейтинге WTA Андреева считалась абсолютным фаворитом не только противостояния с Таунсенд, но и одной из главных претенденток на титул в Нью-Йорке наряду с Ариной Соболенко, Игой Швёнтек и Кори Гауфф.

Почему же у Мирры не получилось дойти даже до второй недели? Таунсенд нельзя назвать сложной преградой. Американка преимущественно блистает в парном разряде, а в одиночном в матче с Андреевой лишь впервые с 2023-го одолела соперницу из топ-10.

Есть все основания полагать, что юной российской теннисистке на турнирах «Большого шлема» сложно справляться с давлением чужих трибун, даже если на противоположной стороне корта довольно слабые теннисистки.

Случай во встрече с Таунсенд показательный. Мирра объективно превосходит Тэйлор в классе. В свои 18 лет она уже добилась большего, чем 29-летняя американка – за всю карьеру. Таунсенд не брала титулы WTA, занимала максимум 46-е место в мировом рейтинге и на ТБШ только сейчас во второй раз добралась до четвёртого круга.

В активе Мирры три победы на турнирах WTA, включая престижные «тысячники» в Дубае и Индиан-Уэллсе. Андреева замыкает топ-5 лучших теннисисток планеты, и у неё есть потенциал подняться ещё выше. Юная россиянка приняла участие в 11 «Шлемах» за карьеру и в более чем половине случаев (6) добиралась на них до второй недели.

На бумаге Мирра без особой нервотрёпки на чистом классе должна проходить соперниц вроде Таунсенд. К сожалению, в решающий момент даёт о себе знать фактор давления чужих трибун. В первом сете Андреева сразу же повела с брейком 2:0, но затем трибуны несколько активнее стали поддерживать Тэйлор, и та сразу же в ответ взяла подачу россиянки. Далее на корте развернулась относительно равная борьба, однако в самый решающий момент Мирра снова дрогнула. В 11-м гейме она отдала свою подачу под ноль, после чего не навязала особой борьбы сопернице и уступила в партии со счётом 5:7.

Мирра Андреева Фото: Mike Stobe/Getty Images

Второй сет снова начался с брейка Мирры и её лидерства 2:0. Естественно, после такого зрители в Нью-Йорке начали несколько активнее болеть за Таунсенд. Мирра занервничала, не подтвердила брейк и откровенно «поплыла». В итоге американка повесила ей «скрытую баранку», взяв шесть геймов подряд и выиграв матч со счётом 7:5, 6:2. В процессе Мирра излишне нервничала и плакала на корте, что определённо оказало отрицательное влияние на её уровень игры.

Выше отмечалось, что Андреева лишь пять раз при 11 попытках не добиралась до второй недели ТБШ. Примечательно, что в четырёх случаях её выбивали хозяйки кортов. На US Open в 2023 и 2024 году Андреева во втором круге уступала американкам Кори Гауфф и Эшлин Крюгер, сейчас довелось наблюдать разочаровывающий вылет от Таунсенд. Аутсайдером Мирра считалась только во встрече с Гауфф, которая в целом неудобна для неё на любой территории (0-4 по личным встречам).

Кроме того, на «Ролан Гаррос» в этом сезоне Андреева в четвертьфинале проиграла француженке Лоис Буассон (6:7, 3:6). Буассон тогда неожиданно выбила не только Мирру, однако всё-таки четвертьфинал казался для неё пределом. Слишком уж сильно она уступала в классе россиянке. Однако в напряжённой первой партии Андреева не реализовала четыре сетбола, а во второй получила «скрытую баранку», проиграв шесть геймов кряду при лидерстве 3:0. Сценарий практически идентичен тому, что зрители наблюдали в противостоянии с Таунсенд.

У Андреевой есть очевидные трудности с выдерживанием давления враждебных трибун на «Шлемах». Это нельзя назвать критической проблемой для 18-летней теннисистки, которая в своём возрасте добивается на корте едва ли не самых больших успехов за последние пару десятилетий, хотя всегда нужно стремиться к самосовершенствованию.

Мирра получила неприятный опыт на последних ТБШ, но из него можно извлечь ценные уроки. Нужно научиться конвертировать враждебный настрой трибун в увеличение собственной концентрации на корте, чтобы нивелировать этот фактор. У Мирры уже не будет баланса 15-0 в личных встречах с американцами на US Open, как у легендарного Новака Джоковича после недавней победы над Захари Свайдой.

Хотя можно взять пример с Даниила Медведева. В своей лучшей форме Медведев умел выжимать максимум из враждебного отношения публики и заявлял, что это его подпитывало. У Даниила были очень непростые отношения с американцами на US Open — 2019, что не помешало россиянину дойти до финала, где его ценой титанических усилий в пяти сетах дожал только легендарный Рафаэль Надаль. На Australian Open Медведев не раз вступал в словесные перепалки с фанатами, порой с применением ненормативной лексики. Однако в Мельбурне у него три финала. Да, они были проиграны, но тому же Надалю, Джоковичу и Яннику Синнеру. Один мэйджор (US Open — 2021) Медведев всё-таки смог взять, выступая в непростую эпоху на стыке доминирования Надаля, Джоковича, Роджера Федерера, а также Синнера и Карлоса Алькараса. Сейчас Даниила часто критикуют, однако он объективно является самым успешным теннисистом, рождённым в 1990-е.

Мирра Андреева более чем способна исправить нынешнее не самое приятное положение в противостояниях с хозяевами кортов «Шлемов». У россиянки впереди ещё очень много лет карьеры, в течение которых она наберётся зрелости, в том числе учась на собственных ошибках.