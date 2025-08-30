Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

US Open — 2025: расписание субботы 30 августа, Калинская, Рублёв, Александрова, live-трансляции, сетки, соперники, где смотреть

4 топ-матча субботы в теннисе: Калинская, Рублёв и Александрова на US Open
Даниил Сальников
4 топ-матча 30 августа в теннисе
Аудио-версия:
Комментарии
За кем следить 30 августа на последнем в сезоне турнире «Большого шлема».

Посмотреть все события 30 августа в Матч-центре «Чемпионата»

Программа коротко:

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🎾 19:30*: Коулман Вон (Гонконг, Q) — Андрей Рублёв (Россия, 15), US Open, третий круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

US Open (м). 3-й круг
30 августа 2025, суббота. 19:30 МСК
Коулман Вон
173
Гонконг
Коулман Вон
К. Вон
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Андрей Рублёв
15
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Интрига: как сыграет Рублёв со 173-й ракеткой мира?

Четырёхкратный четвертьфиналист US Open Андрей Рублёв пока неплохо продвигается по сетке US Open. За два матча он отдал соперникам всего один сет. Правда, и соперники эти были отнюдь не звёздные — не входящие в топ-100 хорват Дино Прижмич и американец Тристан Бойер. Теперь Андрею за место во второй неделе ТБШ придётся снова играть с подобным соперником — квалифаером Коулманом Воном, который является 173-й ракеткой мира. Теннисисты ранее друг с другом не встречались на корте, а будущий победитель далее сразится с кем-то из пары Александр Зверев — Феликс Оже-Альяссим.

Андрея настраивает на матчи Марат:
«Не парься, у меня с собой куча нала». Сафин жжёт в туре после прихода в команду Рублёва
«Не парься, у меня с собой куча нала». Сафин жжёт в туре после прихода в команду Рублёва

🎾 20:00*: Янник Синнер (Италия, 1) — Денис Шаповалов (Канада, 27), US Open, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

US Open (м). 3-й круг
30 августа 2025, суббота. 20:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Денис Шаповалов
29
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов

Интрига: одержит ли Синнер первую победу над Шаповаловым?

Янник Синнер пока продвигается по сетке US Open без потери сета. Более того, за два круга он отдавал соперникам не более трёх геймов за партию. Теперь, чтобы пробиться во вторую неделю и продолжить защиту прошлогоднего титула, итальянцу необходимо справиться с Денисом Шаповаловым из Канады. Теннисисты ранее играли лишь однажды — на Australian Open — 2021 сильнее оказался Денис. Победитель нового поединка далее сразится с кем-то из пары Александр Бублик — Томми Пол.

Перед US Open Янник снялся с финала «Мастерса»:
Хаос с расписанием турниров в США. Топ-игроки едут на микст US Open уставшими и больными
Хаос с расписанием турниров в США. Топ-игроки едут на микст US Open уставшими и больными

🎾 23:00*: Екатерина Александрова (Россия, 13) — Лаура Зигемунд (Германия), US Open, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

US Open (ж). 3-й круг
30 августа 2025, суббота. 23:00 МСК
Екатерина Александрова
12
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
1 2 3
         
         
Лаура Зигемунд
52
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд

Интрига: остановит ли Александрова немку, которая уже выбила из сетки двух россиянок?

Лаура Зигемунд на нынешнем US Open уже выбила из сетки двух россиянок — Диану Шнайдер и Анастасию Захарову. Теперь в третьем круге немка снова сыграет с представительницей России — Екатериной Александровой. Девушки ранее встречались трижды. Первые две встречи остались за россиянкой — в Линце-2019 и на Уимблдоне-2021, а вот последний поединок на Australian Open — 2024 остался за Лаурой. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Анна Калинская — Ига Швёнтек.

Екатерина здорово выступила на турнире в Монтеррее перед US Open:
Шнайдер с новым тренером взяла первый титул с ноября! А Александрова поднялась в рейтинге
Шнайдер с новым тренером взяла первый титул с ноября! А Александрова поднялась в рейтинге

🎾 2:00*: Анна Калинская (Россия, 29) — Ига Швёнтек (Польша, 2), US Open, третий круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

US Open (ж). 3-й круг
31 августа 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Анна Калинская
29
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Не начался
1 2 3
         
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Интрига: справится ли Калинская с шестикратной чемпионкой ТБШ?

Анна Калинская уже повторила свой личный рекорд на US Open, дойдя до третьего круга. Однако сделать следующий шаг ей будет непросто, ведь соперницей россиянки стала шестикратная чемпионка ТБШ Ига Швёнтек. Теннисистки ранее играли друг с другом дважды, и счёт пока ничейный — 1-1. Анна была сильнее в Дубае-2024, а Ига — в Цинциннати-2025. Победительница нового матча далее сразится за место в 1/4 финала с кем-то из пары Екатерина Александрова — Лаура Зигемунд.

У россиянки есть все возможности огорчить Игу:
Калинская уже побеждала экс первую ракетку. Чем закончится её матч со Швёнтек на US Open?
Калинская уже побеждала экс первую ракетку. Чем закончится её матч со Швёнтек на US Open?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android