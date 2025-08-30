За кем следить 30 августа на последнем в сезоне турнире «Большого шлема».

4 топ-матча субботы в теннисе: Калинская, Рублёв и Александрова на US Open

Программа коротко:

Время в материале указано по Москве.

🎾 19:30*: Коулман Вон (Гонконг, Q) — Андрей Рублёв (Россия, 15), US Open, третий круг

Интрига: как сыграет Рублёв со 173-й ракеткой мира?

Четырёхкратный четвертьфиналист US Open Андрей Рублёв пока неплохо продвигается по сетке US Open. За два матча он отдал соперникам всего один сет. Правда, и соперники эти были отнюдь не звёздные — не входящие в топ-100 хорват Дино Прижмич и американец Тристан Бойер. Теперь Андрею за место во второй неделе ТБШ придётся снова играть с подобным соперником — квалифаером Коулманом Воном, который является 173-й ракеткой мира. Теннисисты ранее друг с другом не встречались на корте, а будущий победитель далее сразится с кем-то из пары Александр Зверев — Феликс Оже-Альяссим.

🎾 20:00*: Янник Синнер (Италия, 1) — Денис Шаповалов (Канада, 27), US Open, третий круг

Интрига: одержит ли Синнер первую победу над Шаповаловым?

Янник Синнер пока продвигается по сетке US Open без потери сета. Более того, за два круга он отдавал соперникам не более трёх геймов за партию. Теперь, чтобы пробиться во вторую неделю и продолжить защиту прошлогоднего титула, итальянцу необходимо справиться с Денисом Шаповаловым из Канады. Теннисисты ранее играли лишь однажды — на Australian Open — 2021 сильнее оказался Денис. Победитель нового поединка далее сразится с кем-то из пары Александр Бублик — Томми Пол.

🎾 23:00*: Екатерина Александрова (Россия, 13) — Лаура Зигемунд (Германия), US Open, третий круг

Интрига: остановит ли Александрова немку, которая уже выбила из сетки двух россиянок?

Лаура Зигемунд на нынешнем US Open уже выбила из сетки двух россиянок — Диану Шнайдер и Анастасию Захарову. Теперь в третьем круге немка снова сыграет с представительницей России — Екатериной Александровой. Девушки ранее встречались трижды. Первые две встречи остались за россиянкой — в Линце-2019 и на Уимблдоне-2021, а вот последний поединок на Australian Open — 2024 остался за Лаурой. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Анна Калинская — Ига Швёнтек.

🎾 2:00*: Анна Калинская (Россия, 29) — Ига Швёнтек (Польша, 2), US Open, третий круг

Интрига: справится ли Калинская с шестикратной чемпионкой ТБШ?

Анна Калинская уже повторила свой личный рекорд на US Open, дойдя до третьего круга. Однако сделать следующий шаг ей будет непросто, ведь соперницей россиянки стала шестикратная чемпионка ТБШ Ига Швёнтек. Теннисистки ранее играли друг с другом дважды, и счёт пока ничейный — 1-1. Анна была сильнее в Дубае-2024, а Ига — в Цинциннати-2025. Победительница нового матча далее сразится за место в 1/4 финала с кем-то из пары Екатерина Александрова — Лаура Зигемунд.