Главная Теннис Статьи

US Open — 2025, Екатерина Александрова против Лауры Зигемунд, расклады, турнирная сетка, календарь, когда матч, где смотреть

Отомстит ли Александрова за двух россиянок? У неё есть шанс на рекорд в Нью-Йорке
Сергей Емельянов
Александрова против Зигемунд на US Open: превью
Екатерина впервые в карьере может выйти в четвёртый круг американского мэйджора. В соперницах — ветеран тура Лаура Зигемунд.

30-летняя российская теннисистка Екатерина Александрова взяла уверенный старт на заключительном в сезоне турнире «Большого шлема». Уроженка Челябинска добралась до третьего круга, одержав две подряд разгромные победы и ни разу не отдав своим предыдущим соперницам больше четырёх геймов за партию. В первом круге Екатерина выбила из борьбы представительницу Латвии Анастасию Севастову (6:4, 6:1), а в следующем матче учинила разгром китаянке Ван Синьюй (6:2, 6:2).

Благодаря двум выигранным встречам Александрова уже повторила свой личный рекорд в Нью-Йорке. В этом году Екатерина девятый раз выступает в основной сетке US Open. Шесть сезонов подряд (2017-2022) она не проходила в Америке дальше второго круга, в 2023-м – впервые пробилась в 1/16 финала, а в прошлом году смогла повторить тот результат. Однако в обоих случаях пройти во вторую неделю американского «Шлема» у неё так и не получилось: два года назад путь россиянки в Нью-Йорке прервала чешка Маркета Вондроушова, а в 2024-м Екатерина в трёх сетах уступила белоруске Арине Соболенко.

Екатерина Александрова

Екатерина Александрова

Фото: Maddie Meyer/Getty Images

На сей раз посеянной под 13-м номером Александровой представился вроде бы наилучший шанс для установления новой личной планки на кортах US Open. За выход во вторую неделю турнира россиянка сыграет с одним из главных ветеранов женского тура – 37-летней немкой Лаурой Зигемунд. Впрочем, ждать лёгкого матча здесь точно не приходится.

US Open (ж). 3-й круг
30 августа 2025, суббота. 23:00 МСК
Екатерина Александрова
12
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
1 2 3
         
         
Лаура Зигемунд
52
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд

Ранее девушки трижды пересекались в профессиональном туре – 2-1 в пользу Александровой. При этом последний очный поединок, который был сыгран в 2024 году на Australian Open, остался за представительницей Германии. Тогда Зигемунд вырвала путёвку в следующий круг, забрав решающий тай-брейк в упорнейшем матче – 6:2, 3:6, 7:6.

Интересно, что в Мельбурне Александрова и в этом году выступила неудачно. Второй сезон кряду Екатерина не смогла преодолеть в Австралии даже барьер стартового круга. Зато во Франции и Великобритании россиянка добиралась до четвёртого круга мэйджоров. Благодаря этому Александрова впервые в карьере выступала во второй неделе на двух ТБШ подряд.

В последнее время россиянка вообще заметно добавила в стабильности, в результате чего закономерно располагается на наивысшей в её жизни 12-й позиции в мировом рейтинге. За последние 10 дней россиянка выиграла пять встреч из шести. В Нью-Йорк Екатерина приехала после выхода в финал на подготовительном турнире в Монтеррее. Интересно, что в решающем поединке в мексиканском городе Александрова уступила в российском дерби Диане Шнайдер – 3:6, 6:4, 4:6.

US Open — 2025. Женщины. Турнирная сетка

Примечательно, что как раз с победы над Шнайдер 37-летняя Зигемунд и начала своё выступление на US Open – 2025. Вообще, немецкая теннисистка на этом турнире уже успела стать настоящей грозой российских спортсменок. В первом круге переживающая ренессанс своей одиночной карьеры Лаура прошла Шнайдер (7:6, 2:6, 6:3), а во втором переиграла Анастасию Захарову (6:4. 6:2).

Стоит заметить, что уроженка Фильдерштадта выступает на ТБШ с 2015 года. В 2020-м она пробилась в четвертьфинал «Ролан Гаррос», однако затем в её карьере последовал резкий спад. Она потерпела четыре подряд поражения в первых кругах турниров «Большого шлема», сильно скатившись в рейтинге. В какой-то момент показалось, что Зигемунд окончательно сосредоточивалась на выступлении в парном разряде, где она долгое время преуспевала в дуэте с Верой Звонарёвой.

Но в нынешнем сезоне Зигемунд в 37 лет вдруг повторила личный рекорд на ТБШ в одиночке, сенсационно дойдя до четвертьфинала на Уимблдоне. Кстати, несколько месяцев назад Лаура и вовсе едва впервые в карьере не вышла в полуфинал мэйджоров. В четвертьфинальном сражении в Лондоне Соболенко пришлось приложить максимальные усилия, чтобы остановить победную поступь Зигемунд.

Лаура Зигемунд

Лаура Зигемунд

Фото: Elsa/Getty Images

Теперь для дебютного выхода в четвёртый круг американского «Шлема» Екатерине нужно прерывать победную серию Лауры в её противостояниях с россиянками в Нью-Йорке. Их матч четвёртого круга запланирован на 30 августа, начало встречи – не ранее 23:00 мск.

