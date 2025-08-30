«Научится не терять голову — станет монстром». Реакция на очередную драму Мирры на ТБШ

Как и год, и два года назад, первая ракетка России Мирра Андреева вновь не смогла выйти во вторую неделю на Открытом чемпионате США. В этот раз Андреева-младшая выиграла здесь на один матч больше, чем в каждый из предыдущих двух сезонов. Однако выход в третий круг — вовсе не то, за чем Мирра ехала на турнир.

И во всех трёх случаях на пути 18-летней россиянки оказывались американские теннисистки, которые на US Open получают дополнительный импульс в виде поддержки от публики. В 2023-м Андреева уступила Кори Гауфф (3:6, 2:6), но сенсацией это не было: Мирра тогда занимала 63-е место в рейтинге WTA, а Гауфф располагалась на шестой строчке. Год назад непреодолимым барьером оказалась Эшлин Крюгер (1:6, 6:4) — 59-я ракетка мира победила 23-ю. На US Open — 2025 жребий уже в первом круге преподнёс Андреевой американку — Алисия Паркс смогла взять лишь один гейм. А вот Тэйлор Таунсенд, не входящая в первую сотню, в 1/16 финала сполна воспользовалась своими шансами — 7:5, 6:2.

«Я много работала. Хочу посвятить эту победу моему тренеру. С 2019 года не была в 1/8 финала. Очень рада вернуться. Чувствую себя потрясающе. Очень горжусь тем, что сумела сохранить свои главные качества в этом матче. Спасибо тем, кто поддерживал меня в последние часы. Сегодня вы увидели настоящую Тэйлор Таунсенд. Останавливаться на этом я не собираюсь.

Чёрт возьми, как же хорошо! Добро пожаловать на шоу… Я хочу посвятить эту победу своему тренеру… и своему сыну, он придёт завтра. Он сказал учителям в школе: «Я еду в Нью-Йорк к маме». Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня последние 48 часов. Эта история затронула не только меня, речь идёт о послании и репрезентации. Вы, ребята, сегодня увидели настоящую Тэйлор Таунсенд», — сказала Таунсенд в интервью на корте после поединка.

Что думают в России о поражении Мирры

В этом году Андреева на двух турнирах «Большого шлема» уступила соперницам, которые находятся далеко позади неё в рейтинге, но получают мощный заряд энергии от родной публики — и побеждают. В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Мирра уступила француженке Лоис Буассон, проводившей турнир в ранге 361-й ракетки мира, — 6:7 (6:8), 3:6. Тенденция настораживает.

Что делать? Российская теннисистка Наталья Вихлянцева высказала мнение, что Андреева сломалась из-за поведения публики, и выразила надежду, что с опытом придёт понимание, как действовать в подобных ситуациях.

«К сожалению, Мирра Андреева уступила Таунсенд. Мне кажется, что огромную роль в этом сыграли зрители. В ночных матчах, особенно с американцами, организовывают шоу. Такие теннисисты при поддержке домашних трибун получают огромные преференции и выигрывают свои встречи. Мирра в этот момент сломалась.

Это всё зависит от опыта. Таунсенд в своё время была на том же уровне, что и Мирра, однако не поднялась выше. Мы помним, что Тейлор с 2014 года стабильно играет на турнирах «Большого шлема», а сейчас стала первой ракеткой мира в паре. Таунсенд грамотно разобрала игру Мирры, поэтому нашей теннисистке нужно было что-то сделать иначе. Но мы точно не знаем, беспокоит ли её что- то. Она же снималась с прошлого турнира, однако Мирра и её команда не говорят, беспокоит ли её что-то», — сказала Вихлянцева в интервью «Чемпионату».

По мнению Натальи, Мирре стоит взять на вооружение метод, который Новак Джокович применял во встречах с Роджером Федерером. «Недавно Новак Джокович в своём подкасте рассказал, как он перестраивался во время матчей с Роджером. Да, он никогда не был фаворитом, потому что болельщики всегда были не за него. Новак в эти моменты мог сам абстрагироваться от этого с помощью проб и ошибок — он дошёл до нужного состояния, переведя зрителей на свою сторону. Нужно не сразу впадать в слёзы и стресс. Он думал, что в эти моменты они кричат не «Роджер», а «Нови».

Новак Джокович победил Роджера Федерера в финале Уимблдона-2019 Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Каждое качество со временем становится крепче. К 18 годам находиться в топ-10, играть и выигрывать не только в одиночке, но и в паре — поэтому хоть какой-то недостаток, но должен быть. Если его убрать, можно подняться намного выше и закрепиться», — добавила она.

Бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова также посетовала, что Андреева не выдержала психологического прессинга. «Очень жаль, что не справилась с давлением трибун», — написала Петрова в своём телеграм-канале.

А заслуженный тренер России Виктор Янчук высказал мнение, что Мирре необходимо прибавить в физической мощи. «Неожиданное поражение, я думал, что Мирра пройдёт третий круг. Это говорит о том, что ей ещё не хватает опыта и многому нужно научиться. В первую очередь нужно добавлять физически, потому что ей ещё пока не хватает мощи. Она может проводить умные комбинации, но ей трудно играть против соперниц, значительно превосходящих её физически», — цитирует Янчука ТАСС.

Что говорят о Мирре в соцсетях

В мировом теннисном сообществе в основном комментировали успех Таунсенд, однако и об Андреевой было несколько реплик. Известный журналист Жозе Моргаду ещё во время матча отмечал, что с Миррой происходит что-то не то. «Язык тела Андреевой… Тяжело смотреть, как она это делает с собой. Мирра саморазрушается. О боже. Сложно понять, что происходит», — написал он в соцсети X (ранее Twitter).

А после встречи добавил: «Неудачный сезон на «Шлемах» для Андреевой… Но ей всего 18 лет». Напомним, на Australian Open в этом году Мирра остановилась в четвёртом круге, а на «Ролан Гаррос» и на Уимблдоне дошла до четвертьфинала.

Мирра Андреева плачет после поражения от Лоис Буассон в четвертьфинале «РГ»-2025 Фото: Julian Finney/Getty Images

В Tennis Updates констатировали, что юная россиянка ещё не готова брать «Шлемы». «Таунсенд играет хорошо, а Мирра полностью потеряла контроль над ситуацией, особенно в плане психологии. Андреева определённо саморазрушилась, однако надо отдать должное и Таунсенд: она много выходила к сетке и диктовала ход игры в обменах.

Подобные матчи показывают, что Мирра не готова к победе на «Шлеме», что в 18 лет вполне нормально. Но в такой шумной атмосфере, как на «Ролан Гаррос», она теряется», — отмечается в сообщении аккаунта.

Теннисный блогер, известный как Vansh, рассказал, чего Андреевой не хватает, чтобы брать титулы на «Шлемах». «Когда Мирра научится ускоряться в том же темпе и не терять голову при выполнении форхенда в ответственные моменты, она станет настоящим монстром. Второй момент — контроль над эмоциями в пылу борьбы с публикой, которая яростно болеет за соперницу...» — написал он в соцсети X.

«Не самый удачный день в офисе: разочарование захлестнуло её, да и в игровом плане мало что получалось», — такой итог подвели в аккаунте WTA Russians, отслеживающем выступления российских теннисисток.

Таунсенд же теперь прочат дальнейшие победы. «Невероятный момент для Тэйлор. Второй раз в карьере она попадает во вторую неделю на «Шлеме». Играет в лучший теннис в своей жизни, без сомнения», — отметили в The Tennis Letter.

А журналист Рэнди Уокер высказал такое мнение: «Тэйлор Таунсенд, занимающая сейчас 139-е место в одиночном рейтинге WTA, может дойти до полуфинала на US Open… Особенно если сыграет так же хорошо, как в матче с Миррой Андреевой».