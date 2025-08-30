В Нью-Йорке продолжается последний ТБШ в сезоне. На кортах появятся и три россиянина.

Рублёв сражается за вторую неделю US Open! Ещё сыграют Александрова и Калинская. LIVE!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию седьмого игрового дня на US Open. В Нью-Йорке завершается третий круг в одиночном разряде. Будет проведено 16 матчей: по восемь у мужчин в верхней половине сетки и у женщин – в нижней. На кортах появятся и три россиянина – Андрей Рублёв (15-й номер посева), Екатерина Александрова (13) и Анна Калинская (29). Причём последняя сразится с шестикратной чемпионкой ТБШ Игой Швёнтек (2). Также из представителей топ-10 посева в этот день на корты выйдут Кори Гауфф (3), Аманда Анисимова (8), Янник Синнер (1), Александр Зверев (3), Алекс де Минор (8) и Лоренцо Музетти (10).