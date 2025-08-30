Рублёв сражается за вторую неделю US Open! Ещё сыграют Александрова и Калинская. LIVE!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию седьмого игрового дня на US Open. В Нью-Йорке завершается третий круг в одиночном разряде. Будет проведено 16 матчей: по восемь у мужчин в верхней половине сетки и у женщин – в нижней. На кортах появятся и три россиянина – Андрей Рублёв (15-й номер посева), Екатерина Александрова (13) и Анна Калинская (29). Причём последняя сразится с шестикратной чемпионкой ТБШ Игой Швёнтек (2). Также из представителей топ-10 посева в этот день на корты выйдут Кори Гауфф (3), Аманда Анисимова (8), Янник Синнер (1), Александр Зверев (3), Алекс де Минор (8) и Лоренцо Музетти (10).
Совсем скоро на корт выйдет Андрей Рублёв, чтобы сразиться с гонконгским теннисистом Коулманом Воном за выход во 2-ю неделю US Open.
Эксперты постарались подобрать для Мирры Андреевой решение в этой непростой ситуации — как ей избежать в дальнейшем «хождения» по этим «граблям». Читайте в нашем материале.
Так что же произошло в этом матче? Попытались разобраться, как получилось, что россиянка уступила под давлением американской публики.
Главным событием для российских болельщиков минувшей ночью стало сенсационное поражение Мирры Андреевой от американки Тэйлор Таунсенд. Читайте подробности в нашем обзоре.
Опрос: кто чемпион?
Самое время пройти опрос, кто станет чемпионом US Open — 2025 в мужском одиночном разряде.
О том, как разивались события в пятницу на US Open — 2025, читайте в нашем прошлом лайве дня.
Расписание субботы
Сегодня на US Open продолжаются матчи третьего круга! Будем следить за результатами россиян — их сегодня выступит трое в одиночном разряде. А пока изучаем расписание дня.
