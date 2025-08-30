Скидки
Теннис Статьи

US Open 2025, онлайн-трансляция: Рублёв, Александрова, Калинская, Швёнтек, Синнер, расписание, результаты, сетки, где смотреть

Рублёв сражается за вторую неделю US Open! Ещё сыграют Александрова и Калинская. LIVE!
Даниил Сальников
Андрей Рублёв
В Нью-Йорке продолжается последний ТБШ в сезоне. На кортах появятся и три россиянина.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию седьмого игрового дня на US Open. В Нью-Йорке завершается третий круг в одиночном разряде. Будет проведено 16 матчей: по восемь у мужчин в верхней половине сетки и у женщин – в нижней. На кортах появятся и три россиянина – Андрей Рублёв (15-й номер посева), Екатерина Александрова (13) и Анна Калинская (29). Причём последняя сразится с шестикратной чемпионкой ТБШ Игой Швёнтек (2). Также из представителей топ-10 посева в этот день на корты выйдут Кори Гауфф (3), Аманда Анисимова (8), Янник Синнер (1), Александр Зверев (3), Алекс де Минор (8) и Лоренцо Музетти (10).

US Open – 2025. Мужчины. Сетка
US Open – 2025. Женщины. Сетка
US Open – 2025. Парный разряд. Женщины. Сетка
US Open (м). 3-й круг
30 августа 2025, суббота. 20:10 МСК
Коулман Вон
173
Гонконг
Коулман Вон
К. Вон
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Андрей Рублёв
15
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
US Open (м). 3-й круг
30 августа 2025, суббота. 20:15 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Денис Шаповалов
29
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
US Open (ж). 3-й круг
30 августа 2025, суббота. 23:10 МСК
Екатерина Александрова
12
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
1 2 3
         
         
Лаура Зигемунд
52
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд
US Open (ж). 3-й круг
31 августа 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Анна Калинская
29
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Не начался
1 2 3
         
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Опрос: кто чемпион? Расписание субботы
Live Даниил Сальников

Совсем скоро на корт выйдет Андрей Рублёв, чтобы сразиться с гонконгским теннисистом Коулманом Воном за выход во 2-ю неделю US Open.

19:32 Даниил Сальников

Эксперты постарались подобрать для Мирры Андреевой решение в этой непростой ситуации — как ей избежать в дальнейшем «хождения» по этим «граблям». Читайте в нашем материале.

«Научится не терять голову — станет монстром». Реакция на очередную драму Мирры на ТБШ
«Научится не терять голову — станет монстром». Реакция на очередную драму Мирры на ТБШ
19:17 Даниил Сальников

Так что же произошло в этом матче? Попытались разобраться, как получилось, что россиянка уступила под давлением американской публики.

Мирра «плывёт» под давлением трибун. Она не учла уроки Парижа и провалилась на US Open
Мирра «плывёт» под давлением трибун. Она не учла уроки Парижа и провалилась на US Open
19:02 Даниил Сальников

Главным событием для российских болельщиков минувшей ночью стало сенсационное поражение Мирры Андреевой от американки Тэйлор Таунсенд. Читайте подробности в нашем обзоре.

Как же так?! Мирра Андреева плакала и сенсационно проиграла 139-й ракетке мира на US Open
Как же так?! Мирра Андреева плакала и сенсационно проиграла 139-й ракетке мира на US Open
18:47 Даниил Сальников

Опрос: кто чемпион?

Самое время пройти опрос, кто станет чемпионом US Open — 2025 в мужском одиночном разряде.

18:32 Даниил Сальников

О том, как разивались события в пятницу на US Open — 2025, читайте в нашем прошлом лайве дня.

Мирра проиграла 139-й ракетке на US Open! А Джокович, Соболенко и Рыбакина победили. LIVE!
Live
Мирра проиграла 139-й ракетке на US Open! А Джокович, Соболенко и Рыбакина победили. LIVE!
18:17 Даниил Сальников

Расписание субботы

Сегодня на US Open продолжаются матчи третьего круга! Будем следить за результатами россиян — их сегодня выступит трое в одиночном разряде. А пока изучаем расписание дня.

