Рублёв выиграл пятисетовик, вышел во вторую неделю US Open и побил достижение Медведева

Андрей дожал дебютанта ТБШ. Теперь у него семь появлений в четвёртом круге в Нью-Йорке — у Даниила их шесть.

В воскресенье, 30 августа, на Открытом чемпионате США проходили заключительные матчи третьего круга. В мужской сетке до стадии 1/16 финала добрался лишь один россиянин, а именно Андрей Рублёв, посеянный под 15-м номером. В соперниках у него оказался представитель Гонконга Коулман Вон, занимающий лишь 173-ю строчку в рейтинге ATP.

Надо признать, Рублёву повезло с сеткой на этом турнире. В первых двух кругах ему попались квалифаер Дино Прижмич и обладатель уайлд-кард Тристан Бойер, также не входящие в первую сотню. В третьем круге Андрей выходил на Уго Умбера (22), но тот в первом круге внезапно проиграл Адаму Уолтону, который, в свою очередь, сам потом не справился с Воном. 21-летний гонконгский теннисист, начиная с «Ролан Гаррос» 2024 года, не пропустил ни одной квалификации на турнирах «Большого шлема», однако пробиться в основную сетку смог только с седьмой попытки. Так что к матчу третьего круга Коулман подходил на серии из пяти побед, три из которых он одержал в квалификации, а ещё две — уже на самом турнире.

Вон лишь во второй раз в карьере встречался с соперником из топ-15. Что интересно, первый такой свой поединок он выиграл — с Беном Шелтоном на «Мастерсе» в Майами весной этого года (7:6 (7:3), 2:6, 7:6 (7:5)). Так что статус Рублёва не смутил гонконгского теннисиста, и он взял первый гейм, на подаче, действуя в агрессивной манере. Впрочем, и россиянин уверенно удержал гейм — 1:1.

Как и следовало ожидать, первым до брейк-пойнтов добрался Рублёв, однако выгоды из этого не извлёк. Андрей упустил все три шанса взять подачу соперника в пятом гейме, растянувшемся более чем на 10 минут, семь с половиной из которых ушли на вынужденную паузу — по всей видимости, кому-то стало плохо на трибунах. Вон же в шестом гейме с первого брейк-пойнта забрал чужую подачу — 4:2. У Рублёва, пропустившего контратаку на брейк-пойнте, в первой половине сета не было нормальной первой подачи — процент её попадания колебался в районе 40.

Дальше стало ещё хуже: подачу Андрей так и не нашёл, в розыгрышах срывал удары, а Вон, у которого с этим было всё в порядке (74% попадания первой и четыре эйса без единой двойной ошибки), заиграл ещё раскованнее. Коулман, хорошо смотревшийся на задней линии, подтвердил брейк, после чего снова взял подачу оппонента и закончил сет — 6:2 за 42 минуты.

В начале второй партии Рублёв нервничал, кричал, а в одном из моментов даже стукнул ракеткой по сетке — хорошо, что обошлось без предупреждения. Подачу во втором гейме он всё-таки удержал, отыграв брейк-пойнт, — 1:1. По ходу пятого гейма россиянин пошёл менять ракетку — и швырнул её. И даже в этом случае судья на вышке пощадила Андрея.

Игра не клеилась, Вон собирал эйсы, свои геймы забирал гораздо легче, чем Рублёв — свои… И вдруг всё изменилось. В какой-то момент теннисист из Гонконга начал ошибаться, и в седьмом гейме Андрей воспользовался этим. На брейк-пойнте игроки устроили долгий обмен, Коулман вышел к сетке, но неловко подставил ракетку и упустил гейм — 4:3 с брейком в пользу россиянина. Такого преимущества Андрей уже не мог упустить. Подавая при 5:4, он спокойно закончил гейм и обеспечил ещё как минимум два сета в этом матче — 6:4 за 41 минуту.

В начале третьей партии удача, казалось, окончательно покинула Вона, и Рублёв стартовал с брейка под ноль — его соперник допустил двойную на брейк-пойнте. Такое начало — а также своевременные подсказки Марата Сафина с трибуны — помогли Андрею выиграть и этот сет. Россиянин не дал сопернику заработать ни одного брейк-пойнта, хотя в середине партии пришлось поднапрячься, когда в одном из геймов было «ровно». А в девятом гейме Рублёв реализовал первый же сетбол на приёме — 6:3 за 33 минуты.

Перед четвёртым сетом к Вону вышел физиотерапевт — теннисист жаловался на левое бедро. Медицинского перерыва ему тем не менее не понадобилось. Тут Рублёв, в отличие от третьей партии, сразу же отдал подачу — и вновь посчастливилось избежать предупреждения за удар ракеткой по сетке. В следующих геймах теннисисты только и делали, что поливали друг друга эйсами, причём Андрей на своей подаче однажды взял все очки соответствующим образом; последнее из них — на втором мяче!

Учитывая упущенный первый гейм, россиянин не мог полагаться исключительно на подачу — надо было караулить брейк. Однако в этом сете Вон не давал ему возможностей. В конце шестого гейма Андрей запросил повтор, чтобы проверить, не зацепил ли соперник сетку до завершения розыгрыша. Оказалось, что не зацепил, и счёт стал 4:2 в пользу представителя Гонконга. В оставшейся части партии теннисисты быстро отподавали, и Коулман, который в последнем гейме убежал с 0:30, перевёл матч в пятый сет — 6:4 за 38 минут.

В решающей партии Рублёв первым вышел на брейк-пойнт — в четвёртом гейме, — но не реализовал его, сразу после чего с досады швырнул ракетку.

Андрей Рублёв Фото: Кадр из трансляции

Ну а в шестом гейме Андрей наконец добился своей цели, проиграв лишь одно очко на приёме, и повёл 4:2. А при 5:3 он подавал уже на матч. И реализовал первый же матчбол — 2:6, 6:4, 6:3, 4:6, 6:3 за 3 часа 10 минут. Рублёв в этой встрече 15 раз подал навылет, а его соперник собрал 25 эйсов.

Так Рублёв в седьмой раз в карьере вышел во вторую неделю US Open. По этому показателю он оставил позади Даниэля Медведева и Гаэля Монфиса — у обоих по шесть участий в 1/8 финала американского ТБШ. Андрей делит третье-четвёртое места среди действующих игроков. Семь выходов в четвёртый круг здесь у Марина Чилича, девять — у Стэна Вавринки, 16 — у Новака Джоковича. Кроме того, на US Open россиянин одержал 17-ю победу в 17 поединках с теннисистами, которые не входят в топ-50.

В четвёртом круге Рублёв сразится с победителем встречи Александр Зверев (Германия, 3) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 25).

Первая ракетка мира Янник Синнер также вышел в четвёртый круг. Четырёхкратный чемпион ТБШ отдал первый сет Денису Шаповалову, взял вторую партию, в третьей уступал с брейком, но спасся, взяв шесть геймов подряд, а в четвёртом сете начал с 3:0 и дожал канадца, успев ещё и брейк-пойнт отыграть в последнем гейме, — 5:7, 6:4, 6:3, 6:3 за 3 часа 14 минут. Подача сегодня у Янника была не на уровне: 58% попадания первой и всего два эйса при пяти двойных ошибках.

В 1/8 финала Синнер сразится либо с Александром Бубликом, либо с Томми Полом.

Кроме того, сегодня матчи 1/16 финала проведут две россиянки, остающиеся в одиночной сетке, — Екатерина Александрова и Анна Калинская. Александрову ожидает встреча с Лаурой Зигемунд, а Калинская сразится с Игой Швёнтек.

Открытый чемпионат США завершится 7 сентября. За всеми событиями турнира «Большого шлема» в Нью-Йорке следите на «Чемпионате».