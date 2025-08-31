Калинская упустила шанс в матче со Швёнтек. Теперь с Игой на US Open сразится Александрова

Насыщенной выдалась концовка седьмого игрового дня на US Open. В ночь на воскресенье, с 30 на 31 августа, свои матчи провели Екатерина Александрова, Анна Калинская, а ещё Мирра Андреева и Диана Шнайдер в паре.

Первым стал известен результат МиДи. Пятые сеяные на стадии 1/16 финала сыграли с непростыми соперницами – австралийкой Сторм Хантер и хозяйкой кортов Дезире Кравчик. А сложны эти оппонентки тем, что обе имеют солидный опыт выступления в парном разряде. Кравчик, например, играла финал «Ролан Гаррос» – 2020 и занимала седьмую строчку в рейтинге. А Хантер боролась за титул на Уимблдоне-2023 и была первой ракеткой мира.

Но в стартовой партии молодые россиянки отбросили все мысли о прошлом оппоненток и просто не оставили тем шансов. Лишь раз – в самом начале матча – Хантер и Кравчик смогли отстоять свою подачу. После чего проиграли пять геймов подряд и упустили сет – 1:6.

Вторая партия сложилась по иному сценарию. Теперь Мирра с Дианой стали серьёзнее, но временами такая перемена настроения играла против них, хоть они и начали сет с двух брейков и счёта 3:0. Впрочем, даже две упущенные после этого подачи глобально не отразились на исходе матча. МиДи действовали сконцентрированно, собранно, сообща. Это помогло им закрыть поединок на приёме при счёте 5:3.

Следующие соперницы Шнайдер и Андреевой – Голубич/Ли или Аояма/Яфань.

Единственной россиянкой, которая продолжила выступление и в одиночке, и в паре, оказалась Екатерина Александрова. В Нью-Йорке в одиночном разряде она третий год подряд вышла в 1/16 финала. Но до сих пор ни разу не пробивалась во вторую неделю американского «Шлема».

За то, чтобы улучшить собственный результат и получить путёвку в четвёртый круг US Open, Александрова (№12) сразилась с Лаурой Зигемунд (№52). 37-летняя немка за предыдущие два матча наделала шуму – выбила сразу двух россиянок! Сначала Диану Шнайдер (7:6, 2:6, 6:3), затем Анастасию Захарову (6:4, 6:2). Зигемунд была активна и невероятно уверенна в своих силах. Но в какие закрома Лаура всё это запрятала перед матчем с Александровой – загадка.

На корте девушки провели ровно час. За это время Зигемунд проиграла все (!) свои подачи, взяв единственный гейм во втором сете при помощи брейка. Который Александрова, кстати, тут же отыграла. Лаура за два сета допустила 19 невынужденных ошибок (против 13 у Екатерины) и, что важно, не взяла ни одного розыгрыша на своей второй подаче.

Получился настоящий разгром. Так быстро Александрова рассчиталась с Зигемунд за то, что немка остановила в Нью-Йорке двух соотечественниц Екатерины. Хотя, конечно, это всё образно. Каждый здесь играет сам за себя.

И эта победа принесла Александровой первый в карьере выход в 1/8 финала US Open! А ещё подарила возможность в лайв-рейтинге подняться на 11-ю позицию.

Следующая соперница Екатерины должна была определиться в ещё одном любопытном матче.

А именно – в противостоянии Анны Калинской (№29) и Иги Швёнтек (№2). Девушки подошли в третьему кругу US Open с равным счётом личных встреч (1-1). Оба поединка прошли на харде: первый в Дубае-2024 забрала россиянка (6:4, 6:4), второй в Цинциннати-2025 взяла полька (6:3, 6:4).

Перед новой встречей Швёнтек предсказывала упорную борьбу: «Уверена, что это будет трудный поединок, ей очень нравятся быстрые покрытия. Я пока не видела её игру на этой неделе, но, конечно, знаю, что она проходит через многое, так что мне придётся очень хорошо подготовиться тактически, как я делаю всегда перед каждым матчем. Нужно выйти на корт готовой, потому что она предпочитает нападать, ей нравится быть активной и агрессивной с самого первого удара, диктовать условия своими ударами», — цитирует Игу Punto De Break.

А так, впрочем, и произошло. Швёнтек выглядела суетливой и растерянной ещё в матче второго круга против Сюзан Ламенс. Не в своей стихии полька была и на старте встречи с Калинской. Анна позволила Иге взять первую подачу, после чего выцепила себе пять геймов подряд и комфортное преимущество по счёту – 5:1. Было ясно, что ментально Швёнтек шатает: дважды на брейк-пойнтах она отличалась двойной ошибкой.

При 5:2 Калинская не реализовала четыре сетбола – там то подача стала барахлить, то Швёнтек начинала играть агрессивно, точно и плотно под заднюю. Ига смогла трижды сделать брейк и довести дело до тай-брейка, где Анна совсем растеряла силу и допустила слишком много неточностей с приёма. Итого: за 68 минут и со счётом 7:6 (7:2) первый сет ушёл польке.

Ига Швёнтек Фото: Al Bello/Getty Images

Вторая партия началась с серии ошибок Швёнтек и обмена брейками. Было невероятно сложно – особенно в третьем гейме – но Калинская стойко отвечала на все комбинации Иги и старалась искать возможности для контратак. Но, по иронии судьбы, при 4:4, Анна подпустила соперницу к самому важному брейку в этом матче.

Полька вновь показала, что отличает её как №2 в мире от всех остальных – способность достать из себя силы, переключиться на высокую передачу и прибавить в уровне, когда твой соперник уже не сможет под него подстроиться.

В результате Швёнтек забрала этот матч почти за два часа и со счётом 7:6, 6:4. Хотя перформанс от Калинской получился достойный.

Ига продлила свою серию побед до девяти матчей и осталась в гонке с Кори Гауфф за вторую строчку рейтинга по итогам турнира. А ещё полька четвёртый год подряд пробила отметку в 30+ побед на харде, что в последний раз удавалось Элине Свитолиной (2016-2019).

За всеми событиями US Open не забывайте следить на «Чемпионате»!