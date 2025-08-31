Скидки
Главная Теннис Статьи

US Open — 2025, итоги третьего круга: кто как выступил, какие результаты показали Рублёв, Мирра Андреева, Анна Калинская

Лишь два россиянина — в 4-м круге US Open. Медведев расстался с тренером Жилем Сервара
Александр Насонов
Во вторую неделю US Open вышли два россиянина
Аудио-версия:
А Новак Джокович повторил ещё одно достижение Роджера Федерера. Собрали итоги первой недели американского «Шлема».

Позади первая неделя Открытого чемпионата США — 2025. Изначально в одиночных сетках было 17 участников из России, однако до третьего круга дошли лишь четыре, а в четвёртый пробились только Андрей Рублёв и Екатерина Александрова. Рублёв в 1/16 финала выиграл напряжённый пятисетовик с Коулманом Воном, а Александрова отдала лишь один гейм Лауре Зигемунд. И теперь будет сражаться с Игой Швёнтек, обидчицей Анны Калинской. А наиболее неожиданная потеря России — Мирра Андреева, не справившаяся с Тэйлор Таунсенд.

Рублёв выиграл пятисетовик, вышел во вторую неделю US Open и побил достижение Медведева
Рублёв выиграл пятисетовик, вышел во вторую неделю US Open и побил достижение Медведева

Если Рублёв победит в 1/8 финала Феликса Оже-Альяссима, то повторит свой лучший результат на «Шлемах» — четвертьфинал. Андрей 10 раз доходил до этой стадии на ТБШ, но пока ни разу не пробивался дальше. Александрова в четвёртый раз в карьере (и в третий — в этом сезоне) выступит в четвёртом круге мэйджора. В 1/4 финала она пока не выходила.

Результаты россиян в третьем круге US Open — 2025
ПосевТеннисист (-ка)Соперник (-ца)Результат
Мужчины
15РублёвВонПобеда
Женщины
5М. АндрееваТаунсендПоражение
13АлександроваЗигемундПобеда
29КалинскаяШвёнтекПоражение

Непосредственно во время подготовки материала пришла важнейшая новость: Даниил Медведев завершил сотрудничество со своим многолетним тренером Жилем Сервара. Под руководством французского специалиста Медведев завоевал свой главный титул, US Open — 2021. А в 2025-м Даниил потерпел четыре поражения в пяти матчах на ТБШ. О прекращении совместной работы объявил сам Сервара на своей странице в соцсетях.

«Даниил, наше фантастическое восьмилетнее приключение подходит к концу. Как символический знак судьбы, именно после турнира US Open мы заканчиваем наше сотрудничество. Я благодарен за все замечательные и прекрасные моменты, которые мы смогли пережить вместе на корте за эти восемь лет. Они навсегда останутся в моей памяти.

Благодарю тебя за то, что ты доверился мне. Я отдал всё, каждую секунду, ради наших общих целей. Мне нравилось тренировать тебя, наставлять тебя, поддерживать тебя (даже когда это было сложно) и вместе с тобой и командой находить решения, которые помогали тебе достигать результатов. Я буду помнить твою нестандартную магию игрока, которая является твоей силой. Уверен, она вернётся. Желаю тебе всех успехов, к которым ты стремишься как игрок в будущем. И счастливой жизни — как человеку. Путь продолжается, работа и выступления ждут каждого из нас… И я желаю нам обоим успехов. До скорой встречи, Даниил.

Также хочу упомянуть и оставить особые пожелания всем людям в команде, которые были частью этой истории: (извините, я написал слова для всех вас, но не влезает — слишком длинно): Даша, Оливер, Янн, Эрик, Франсиска, Гаэтан, Матьё, Карл, Поль, Гаэль, Бенуа», — написал Сервара на своей странице в социальных сетях.

Что касается выступления сеяных, то в мужской сетке в третьем круге уступили семь теннисистов, имевших привилегии при посеве. Однако в пяти случаях сеяные играли друг с другом, и лишь двое игроков уступили соперникам, не входящим в топ-32. Это Бен Шелтон, проигравший Адриану Маннарино, и Фрэнсис Тиафо, потерпевший поражение от Ян-Леннарда Штруффа. Маннарино, к слову, стал вторым самым возрастным теннисистом (37 лет 56 дней), который впервые пробился во вторую неделю US Open. Старше был только Иво Карлович в 2016-м (37 лет 182 дня).

Пятикратный чемпион ТБШ Карлос Алькарас одержал уже 20-ю победу на US Open за 23 матча. В Открытую эру только Джону Макинрою потребовалось меньше встреч, чтобы выиграть 20 из них, — 22. 24-кратный победитель мэйджоров Новак Джокович в 69-й раз в карьере вышел во вторую неделю на ТБШ и сравнялся по этому показателю с Роджером Федерером. Позади идут Рафаэль Надаль (54), Джимми Коннорс (43) и Иван Лендл (42).

До третьего круга US Open не дошли 26 сеяных. А Джокович повторил рекорд Федерера
До третьего круга US Open не дошли 26 сеяных. А Джокович повторил рекорд Федерера

Четырёхкратный чемпион ТБШ Янник Синнер стал первым теннисистом, родившимся не ранее 1990 года, который в двух сезонах подряд выходил во вторую неделю на всех ТБШ.

Александр Зверев установил «достижение» — со знаком минус. Он стал первым представителем топ-3, который на двух подряд мэйджорах не смог выйти во вторую неделю, с 2005 года — тогда это проделал Рафаэль Надаль (и тоже на Уимблдоне и US Open).

Безотносительно к сеяным также отметим, что сразу четыре матча из 16 на этой стадии завершились досрочно. Помимо Шелтона, снявшегося по ходу игры с Маннарино, закончить свои встречи не смогли Флавио Коболли, Камиль Майхшак и Даниэль Альтмайер — дальше прошли Лоренцо Музетти, Леандро Риди и Алекс де Минор соответственно.

В женской сетке в 1/16 финала борьбу завершили девять сеяных теннисисток во главе с Миррой Андреевой (5) — все представительницы первой четвёрки прошли дальше. Несеяным соперницам проиграли четыре теннисистки, попавшие в посев: Андреева-младшая уступила Тэйлор Таунсенд, Жасмин Паолини — Маркете Вондроушовой (которая к тому же победительница Уимблдона-2023), Эмма Наварро — Барборе Крейчиковой (а эта вообще двукратная чемпионка ТБШ!), а Элисе Мертенс — Кристине Букше. Крейчикова в девятый раз в карьере вышла во вторую неделю ТБШ, причём впервые — с прошлогоднего Уимблдона, на котором она завоевала титул.

Как же так?! Мирра Андреева плакала и сенсационно проиграла 139-й ракетке мира на US Open
«Научится не терять голову — станет монстром». Реакция на очередную драму Мирры на ТБШ

Чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина, разгромившая победительницу US Open — 2021 Эмму Радукану (6:1, 6:2), стала первой теннисисткой из Казахстана, которая теперь может похвастаться выходами во вторую неделю на всех четырёх турнирах «Большого шлема». А трёхкратная чемпионка ТБШ Арина Соболенко стала пятым лидером рейтинга WTA с 2000 года, которая в одном сезоне на всех четырёх мэйджорах выходила во вторую неделю. До этого подобным отметились в статусе первой ракетки мира Мартина Хингис (2000 год), Линдсей Дэвенпорт (2005-й), Серена Уильямс (2015-й и 2016-й) и Ига Швёнтек (2023-й). Также Соболенко стала первой теннисисткой из Европы, которая пять лет подряд выходит в четвёртый круг US Open, после Амели Моресмо, которая добивалась этого с 2001 по 2005 год, и первой после американки Мэдисон Киз (с 2015-го по 2019-й).

Результаты сеяных в третьем круге US Open — 2025
ПосевТеннисистРезультатТеннисисткаРезультат
1СиннерПобедаСоболенкоПобеда
2АлькарасПобедаШвёнтекПобеда
3ЗверевПоражениеГауффПобеда
4ФрицПобедаПегулаПобеда
5М. АндрееваПоражение
6ШелтонПоражение
7ДжоковичПобедаПаолиниПоражение
8де МинорПобедаАнисимоваПобеда
9РыбакинаПобеда
10МузеттиПобедаНаварроПоражение
11МуховаПобеда
12
13АлександроваПобеда
14ПолПоражение
15РублёвПобедаКасаткинаПоражение
16
17ТиафоПоражение
18Хаддад-МайяПобеда
19МертенсПоражение
20ЛегечкаПобеда
21МахачПобедаНосковаПоражение
22
23БубликПобедаОсакаПобеда
24КоболлиПоражение
25Оже-АльяссимПобеда
26
27ШаповаловПоражениеКостюкПобеда
28ФренхПоражение
29КалинскаяПоражение
30
31ФернандесПоражение
32ДардериПоражение

А в рядах чемпионов и чемпионок ТБШ только две потери, причём одна из них была заведомой — Эмма Радукану уступила Елене Рыбакиной (1:6, 2:6). И только двукратная чемпионка Australian Open Виктория Азаренко проиграла теннисистке, ещё не бравшей титул на мэйджорах, — Джессике Пегуле (1:6, 5:7).

Уже сейчас известно, что в четвёртом круге женская сетка лишится как минимум двух победительниц ТБШ — Елена Рыбакина играет с Маркетой Вондроушовой, а Наоми Осака — с Кори Гауфф.

Результаты чемпионов ТБШ в третьем круге US Open — 2025
Теннисист (-ка)Титулы на ТБШИз них на US OpenРезультат
Мужчины
Новак Джокович244Победа
Карлос Алькарас51Победа
Янник Синнер41Победа
Женщины
Ига Швёнтек61Победа
Наоми Осака42Победа
Арина Соболенко31Победа
Кори Гауфф21Победа
Виктория Азаренко2Поражение
Барбора Крейчикова2Победа
Эмма Радукану11Поражение
Елена Рыбакина1Победа
Маркета Вондроушова1Победа
