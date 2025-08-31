Лишь два россиянина — в 4-м круге US Open. Медведев расстался с тренером Жилем Сервара

Позади первая неделя Открытого чемпионата США — 2025. Изначально в одиночных сетках было 17 участников из России, однако до третьего круга дошли лишь четыре, а в четвёртый пробились только Андрей Рублёв и Екатерина Александрова. Рублёв в 1/16 финала выиграл напряжённый пятисетовик с Коулманом Воном, а Александрова отдала лишь один гейм Лауре Зигемунд. И теперь будет сражаться с Игой Швёнтек, обидчицей Анны Калинской. А наиболее неожиданная потеря России — Мирра Андреева, не справившаяся с Тэйлор Таунсенд.
Если Рублёв победит в 1/8 финала Феликса Оже-Альяссима, то повторит свой лучший результат на «Шлемах» — четвертьфинал. Андрей 10 раз доходил до этой стадии на ТБШ, но пока ни разу не пробивался дальше. Александрова в четвёртый раз в карьере (и в третий — в этом сезоне) выступит в четвёртом круге мэйджора. В 1/4 финала она пока не выходила.
|Результаты россиян в третьем круге US Open — 2025
|Посев
|Теннисист (-ка)
|Соперник (-ца)
|Результат
|Мужчины
|15
|Рублёв
|Вон
|Победа
|Женщины
|5
|М. Андреева
|Таунсенд
|Поражение
|13
|Александрова
|Зигемунд
|Победа
|29
|Калинская
|Швёнтек
|Поражение
Непосредственно во время подготовки материала пришла важнейшая новость: Даниил Медведев завершил сотрудничество со своим многолетним тренером Жилем Сервара. Под руководством французского специалиста Медведев завоевал свой главный титул, US Open — 2021. А в 2025-м Даниил потерпел четыре поражения в пяти матчах на ТБШ. О прекращении совместной работы объявил сам Сервара на своей странице в соцсетях.
«Даниил, наше фантастическое восьмилетнее приключение подходит к концу. Как символический знак судьбы, именно после турнира US Open мы заканчиваем наше сотрудничество. Я благодарен за все замечательные и прекрасные моменты, которые мы смогли пережить вместе на корте за эти восемь лет. Они навсегда останутся в моей памяти.
Благодарю тебя за то, что ты доверился мне. Я отдал всё, каждую секунду, ради наших общих целей. Мне нравилось тренировать тебя, наставлять тебя, поддерживать тебя (даже когда это было сложно) и вместе с тобой и командой находить решения, которые помогали тебе достигать результатов. Я буду помнить твою нестандартную магию игрока, которая является твоей силой. Уверен, она вернётся. Желаю тебе всех успехов, к которым ты стремишься как игрок в будущем. И счастливой жизни — как человеку. Путь продолжается, работа и выступления ждут каждого из нас… И я желаю нам обоим успехов. До скорой встречи, Даниил.
Также хочу упомянуть и оставить особые пожелания всем людям в команде, которые были частью этой истории: (извините, я написал слова для всех вас, но не влезает — слишком длинно): Даша, Оливер, Янн, Эрик, Франсиска, Гаэтан, Матьё, Карл, Поль, Гаэль, Бенуа», — написал Сервара на своей странице в социальных сетях.
Что касается выступления сеяных, то в мужской сетке в третьем круге уступили семь теннисистов, имевших привилегии при посеве. Однако в пяти случаях сеяные играли друг с другом, и лишь двое игроков уступили соперникам, не входящим в топ-32. Это Бен Шелтон, проигравший Адриану Маннарино, и Фрэнсис Тиафо, потерпевший поражение от Ян-Леннарда Штруффа. Маннарино, к слову, стал вторым самым возрастным теннисистом (37 лет 56 дней), который впервые пробился во вторую неделю US Open. Старше был только Иво Карлович в 2016-м (37 лет 182 дня).
Пятикратный чемпион ТБШ Карлос Алькарас одержал уже 20-ю победу на US Open за 23 матча. В Открытую эру только Джону Макинрою потребовалось меньше встреч, чтобы выиграть 20 из них, — 22. 24-кратный победитель мэйджоров Новак Джокович в 69-й раз в карьере вышел во вторую неделю на ТБШ и сравнялся по этому показателю с Роджером Федерером. Позади идут Рафаэль Надаль (54), Джимми Коннорс (43) и Иван Лендл (42).
Четырёхкратный чемпион ТБШ Янник Синнер стал первым теннисистом, родившимся не ранее 1990 года, который в двух сезонах подряд выходил во вторую неделю на всех ТБШ.
Александр Зверев установил «достижение» — со знаком минус. Он стал первым представителем топ-3, который на двух подряд мэйджорах не смог выйти во вторую неделю, с 2005 года — тогда это проделал Рафаэль Надаль (и тоже на Уимблдоне и US Open).
Безотносительно к сеяным также отметим, что сразу четыре матча из 16 на этой стадии завершились досрочно. Помимо Шелтона, снявшегося по ходу игры с Маннарино, закончить свои встречи не смогли Флавио Коболли, Камиль Майхшак и Даниэль Альтмайер — дальше прошли Лоренцо Музетти, Леандро Риди и Алекс де Минор соответственно.
В женской сетке в 1/16 финала борьбу завершили девять сеяных теннисисток во главе с Миррой Андреевой (5) — все представительницы первой четвёрки прошли дальше. Несеяным соперницам проиграли четыре теннисистки, попавшие в посев: Андреева-младшая уступила Тэйлор Таунсенд, Жасмин Паолини — Маркете Вондроушовой (которая к тому же победительница Уимблдона-2023), Эмма Наварро — Барборе Крейчиковой (а эта вообще двукратная чемпионка ТБШ!), а Элисе Мертенс — Кристине Букше. Крейчикова в девятый раз в карьере вышла во вторую неделю ТБШ, причём впервые — с прошлогоднего Уимблдона, на котором она завоевала титул.
Чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина, разгромившая победительницу US Open — 2021 Эмму Радукану (6:1, 6:2), стала первой теннисисткой из Казахстана, которая теперь может похвастаться выходами во вторую неделю на всех четырёх турнирах «Большого шлема». А трёхкратная чемпионка ТБШ Арина Соболенко стала пятым лидером рейтинга WTA с 2000 года, которая в одном сезоне на всех четырёх мэйджорах выходила во вторую неделю. До этого подобным отметились в статусе первой ракетки мира Мартина Хингис (2000 год), Линдсей Дэвенпорт (2005-й), Серена Уильямс (2015-й и 2016-й) и Ига Швёнтек (2023-й). Также Соболенко стала первой теннисисткой из Европы, которая пять лет подряд выходит в четвёртый круг US Open, после Амели Моресмо, которая добивалась этого с 2001 по 2005 год, и первой после американки Мэдисон Киз (с 2015-го по 2019-й).
|Результаты сеяных в третьем круге US Open — 2025
|Посев
|Теннисист
|Результат
|Теннисистка
|Результат
|1
|Синнер
|Победа
|Соболенко
|Победа
|2
|Алькарас
|Победа
|Швёнтек
|Победа
|3
|Зверев
|Поражение
|Гауфф
|Победа
|4
|Фриц
|Победа
|Пегула
|Победа
|5
|М. Андреева
|Поражение
|6
|Шелтон
|Поражение
|7
|Джокович
|Победа
|Паолини
|Поражение
|8
|де Минор
|Победа
|Анисимова
|Победа
|9
|Рыбакина
|Победа
|10
|Музетти
|Победа
|Наварро
|Поражение
|11
|Мухова
|Победа
|12
|13
|Александрова
|Победа
|14
|Пол
|Поражение
|15
|Рублёв
|Победа
|Касаткина
|Поражение
|16
|17
|Тиафо
|Поражение
|18
|Хаддад-Майя
|Победа
|19
|Мертенс
|Поражение
|20
|Легечка
|Победа
|21
|Махач
|Победа
|Носкова
|Поражение
|22
|23
|Бублик
|Победа
|Осака
|Победа
|24
|Коболли
|Поражение
|25
|Оже-Альяссим
|Победа
|26
|27
|Шаповалов
|Поражение
|Костюк
|Победа
|28
|Френх
|Поражение
|29
|Калинская
|Поражение
|30
|31
|Фернандес
|Поражение
|32
|Дардери
|Поражение
А в рядах чемпионов и чемпионок ТБШ только две потери, причём одна из них была заведомой — Эмма Радукану уступила Елене Рыбакиной (1:6, 2:6). И только двукратная чемпионка Australian Open Виктория Азаренко проиграла теннисистке, ещё не бравшей титул на мэйджорах, — Джессике Пегуле (1:6, 5:7).
Уже сейчас известно, что в четвёртом круге женская сетка лишится как минимум двух победительниц ТБШ — Елена Рыбакина играет с Маркетой Вондроушовой, а Наоми Осака — с Кори Гауфф.
|Результаты чемпионов ТБШ в третьем круге US Open — 2025
|Теннисист (-ка)
|Титулы на ТБШ
|Из них на US Open
|Результат
|Мужчины
|Новак Джокович
|24
|4
|Победа
|Карлос Алькарас
|5
|1
|Победа
|Янник Синнер
|4
|1
|Победа
|Женщины
|Ига Швёнтек
|6
|1
|Победа
|Наоми Осака
|4
|2
|Победа
|Арина Соболенко
|3
|1
|Победа
|Кори Гауфф
|2
|1
|Победа
|Виктория Азаренко
|2
|Поражение
|Барбора Крейчикова
|2
|Победа
|Эмма Радукану
|1
|1
|Поражение
|Елена Рыбакина
|1
|Победа
|Маркета Вондроушова
|1
|Победа