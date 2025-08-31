Лишь два россиянина — в 4-м круге US Open. Медведев расстался с тренером Жилем Сервара

Позади первая неделя Открытого чемпионата США — 2025. Изначально в одиночных сетках было 17 участников из России, однако до третьего круга дошли лишь четыре, а в четвёртый пробились только Андрей Рублёв и Екатерина Александрова. Рублёв в 1/16 финала выиграл напряжённый пятисетовик с Коулманом Воном, а Александрова отдала лишь один гейм Лауре Зигемунд. И теперь будет сражаться с Игой Швёнтек, обидчицей Анны Калинской. А наиболее неожиданная потеря России — Мирра Андреева, не справившаяся с Тэйлор Таунсенд.

Если Рублёв победит в 1/8 финала Феликса Оже-Альяссима, то повторит свой лучший результат на «Шлемах» — четвертьфинал. Андрей 10 раз доходил до этой стадии на ТБШ, но пока ни разу не пробивался дальше. Александрова в четвёртый раз в карьере (и в третий — в этом сезоне) выступит в четвёртом круге мэйджора. В 1/4 финала она пока не выходила.

Результаты россиян в третьем круге US Open — 2025 Посев Теннисист (-ка) Соперник (-ца) Результат Мужчины 15 Рублёв Вон Победа Женщины 5 М. Андреева Таунсенд Поражение 13 Александрова Зигемунд Победа 29 Калинская Швёнтек Поражение

Непосредственно во время подготовки материала пришла важнейшая новость: Даниил Медведев завершил сотрудничество со своим многолетним тренером Жилем Сервара. Под руководством французского специалиста Медведев завоевал свой главный титул, US Open — 2021. А в 2025-м Даниил потерпел четыре поражения в пяти матчах на ТБШ. О прекращении совместной работы объявил сам Сервара на своей странице в соцсетях.

«Даниил, наше фантастическое восьмилетнее приключение подходит к концу. Как символический знак судьбы, именно после турнира US Open мы заканчиваем наше сотрудничество. Я благодарен за все замечательные и прекрасные моменты, которые мы смогли пережить вместе на корте за эти восемь лет. Они навсегда останутся в моей памяти.

Благодарю тебя за то, что ты доверился мне. Я отдал всё, каждую секунду, ради наших общих целей. Мне нравилось тренировать тебя, наставлять тебя, поддерживать тебя (даже когда это было сложно) и вместе с тобой и командой находить решения, которые помогали тебе достигать результатов. Я буду помнить твою нестандартную магию игрока, которая является твоей силой. Уверен, она вернётся. Желаю тебе всех успехов, к которым ты стремишься как игрок в будущем. И счастливой жизни — как человеку. Путь продолжается, работа и выступления ждут каждого из нас… И я желаю нам обоим успехов. До скорой встречи, Даниил.

Также хочу упомянуть и оставить особые пожелания всем людям в команде, которые были частью этой истории: (извините, я написал слова для всех вас, но не влезает — слишком длинно): Даша, Оливер, Янн, Эрик, Франсиска, Гаэтан, Матьё, Карл, Поль, Гаэль, Бенуа», — написал Сервара на своей странице в социальных сетях.

Что касается выступления сеяных, то в мужской сетке в третьем круге уступили семь теннисистов, имевших привилегии при посеве. Однако в пяти случаях сеяные играли друг с другом, и лишь двое игроков уступили соперникам, не входящим в топ-32. Это Бен Шелтон, проигравший Адриану Маннарино, и Фрэнсис Тиафо, потерпевший поражение от Ян-Леннарда Штруффа. Маннарино, к слову, стал вторым самым возрастным теннисистом (37 лет 56 дней), который впервые пробился во вторую неделю US Open. Старше был только Иво Карлович в 2016-м (37 лет 182 дня).

Пятикратный чемпион ТБШ Карлос Алькарас одержал уже 20-ю победу на US Open за 23 матча. В Открытую эру только Джону Макинрою потребовалось меньше встреч, чтобы выиграть 20 из них, — 22. 24-кратный победитель мэйджоров Новак Джокович в 69-й раз в карьере вышел во вторую неделю на ТБШ и сравнялся по этому показателю с Роджером Федерером. Позади идут Рафаэль Надаль (54), Джимми Коннорс (43) и Иван Лендл (42).

Четырёхкратный чемпион ТБШ Янник Синнер стал первым теннисистом, родившимся не ранее 1990 года, который в двух сезонах подряд выходил во вторую неделю на всех ТБШ.

Александр Зверев установил «достижение» — со знаком минус. Он стал первым представителем топ-3, который на двух подряд мэйджорах не смог выйти во вторую неделю, с 2005 года — тогда это проделал Рафаэль Надаль (и тоже на Уимблдоне и US Open).

Безотносительно к сеяным также отметим, что сразу четыре матча из 16 на этой стадии завершились досрочно. Помимо Шелтона, снявшегося по ходу игры с Маннарино, закончить свои встречи не смогли Флавио Коболли, Камиль Майхшак и Даниэль Альтмайер — дальше прошли Лоренцо Музетти, Леандро Риди и Алекс де Минор соответственно.

В женской сетке в 1/16 финала борьбу завершили девять сеяных теннисисток во главе с Миррой Андреевой (5) — все представительницы первой четвёрки прошли дальше. Несеяным соперницам проиграли четыре теннисистки, попавшие в посев: Андреева-младшая уступила Тэйлор Таунсенд, Жасмин Паолини — Маркете Вондроушовой (которая к тому же победительница Уимблдона-2023), Эмма Наварро — Барборе Крейчиковой (а эта вообще двукратная чемпионка ТБШ!), а Элисе Мертенс — Кристине Букше. Крейчикова в девятый раз в карьере вышла во вторую неделю ТБШ, причём впервые — с прошлогоднего Уимблдона, на котором она завоевала титул.

Чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина, разгромившая победительницу US Open — 2021 Эмму Радукану (6:1, 6:2), стала первой теннисисткой из Казахстана, которая теперь может похвастаться выходами во вторую неделю на всех четырёх турнирах «Большого шлема». А трёхкратная чемпионка ТБШ Арина Соболенко стала пятым лидером рейтинга WTA с 2000 года, которая в одном сезоне на всех четырёх мэйджорах выходила во вторую неделю. До этого подобным отметились в статусе первой ракетки мира Мартина Хингис (2000 год), Линдсей Дэвенпорт (2005-й), Серена Уильямс (2015-й и 2016-й) и Ига Швёнтек (2023-й). Также Соболенко стала первой теннисисткой из Европы, которая пять лет подряд выходит в четвёртый круг US Open, после Амели Моресмо, которая добивалась этого с 2001 по 2005 год, и первой после американки Мэдисон Киз (с 2015-го по 2019-й).

Результаты сеяных в третьем круге US Open — 2025 Посев Теннисист Результат Теннисистка Результат 1 Синнер Победа Соболенко Победа 2 Алькарас Победа Швёнтек Победа 3 Зверев Поражение Гауфф Победа 4 Фриц Победа Пегула Победа 5 М. Андреева Поражение 6 Шелтон Поражение 7 Джокович Победа Паолини Поражение 8 де Минор Победа Анисимова Победа 9 Рыбакина Победа 10 Музетти Победа Наварро Поражение 11 Мухова Победа 12 13 Александрова Победа 14 Пол Поражение 15 Рублёв Победа Касаткина Поражение 16 17 Тиафо Поражение 18 Хаддад-Майя Победа 19 Мертенс Поражение 20 Легечка Победа 21 Махач Победа Носкова Поражение 22 23 Бублик Победа Осака Победа 24 Коболли Поражение 25 Оже-Альяссим Победа 26 27 Шаповалов Поражение Костюк Победа 28 Френх Поражение 29 Калинская Поражение 30 31 Фернандес Поражение 32 Дардери Поражение

А в рядах чемпионов и чемпионок ТБШ только две потери, причём одна из них была заведомой — Эмма Радукану уступила Елене Рыбакиной (1:6, 2:6). И только двукратная чемпионка Australian Open Виктория Азаренко проиграла теннисистке, ещё не бравшей титул на мэйджорах, — Джессике Пегуле (1:6, 5:7).

Уже сейчас известно, что в четвёртом круге женская сетка лишится как минимум двух победительниц ТБШ — Елена Рыбакина играет с Маркетой Вондроушовой, а Наоми Осака — с Кори Гауфф.