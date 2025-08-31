Медведев расстался со своим многолетним тренером. Это решение напрашивалось уже давно

Даниил после неудачи на US Open всё-таки прекратил сотрудничество с Жилем Сервара, который привёл его к главным успехам в карьере.

13-я ракетка мира Даниил Медведев расстался с тренером Жилем Сервара, который работал в его команде с 2017 года. Из команды Даниила также уходит тренер по физподготовке Эрик Эрнандес, физиотерапевт Гаэтан Боде сохранит должность.

Медведев взял US Open — 2021 и 20 титулов ATP, стал первой ракеткой мира под руководством Сервара, однако ни одно сотрудничество не может длиться вечно.

Проблема в том, что перечисленные успехи Медведева были довольно давно. Последний титул приходится на «Мастерс» в Риме в 2023-м, а в этом году Даниил выиграл лишь один матч на турнирах «Большого шлема» и перестал быть стабильным игроком первой десятки рейтинга ATP.

Решение расстаться с Сервара напрашивалось довольно давно, но всё-таки Даниила очень многое связывало с французским специалистом. Именно Жиль вывел Медведева в элиту мирового тенниса, взял с ним турнир «Большого шлема» и много других престижных трофеев.

Даниил Медведев и Жиль Сервара Фото: Jean Catuffe/Getty Images

В сезоне-2025 Даниил переживает серьёзный игровой спад. Трудные отрезки бывают у любого спортсмена. Российский теннисист наверняка надеялся, что в какой-то момент кризис останется в прошлом. Американская хардовая серия турниров казалась подходящим моментом для подъёма, однако всё стало ещё хуже.

Сейчас у Медведева серия из трёх поражений. Он уступил Бенжамену Бонзи и Адаму Уолтону в первых матчах на US Open и «Мастерсе» в Цинциннати, а перед этим проиграл Алексею Попырину в третьем круге Торонто. Было ещё поражение от француза Корентена Муте в четвертьфинале «пятисотника» в Вашингтоне. Уместно вспомнить и вылет от того же Бонзи в первом круге Уимблдона чуть менее пары месяцев назад.

Никто из перечисленных соперников не входит в число сеяных на US Open. Бонзи и Уолтон вообще не являются игроками топ-50, а Муте только недавно поднялся туда именно во многом благодаря победе над Даниилом в Вашингтоне.

Медведев стал регулярно проигрывать середнякам, а ведь не так давно его воспринимали одной из главных угроз для самых доминирующих игроков современности Карлоса Алькараса и Янника Синнера. В этом году Даниил даже не может добраться до личной встречи с ними, потому что вылетает с крупных турниров слишком рано. Для сравнения: в сезоне-2024 у Медведева было шесть противостояний с Янником и три – с Карлосом. А в 2023 году он сражался с Синнером пять раз, а на Алькараса выходил четырежды. В основном проигрывал, но сам факт права часто играть с ними говорил о высоком классе и стабильности теннисиста.

Даниил Медведев переживает спад в последнее время Фото: Elsa/Getty Images

Ещё в первой половине года журналисты спрашивали Медведева об очевидном спаде. Иногда даже звучали вопросы о том, при каких условиях он готов расстаться со своим многолетним тренером Жилем Сервара. Даниил отвечал очень аккуратно, однако поводом задуматься назвал вылет из топ-20 рейтинга ATP.

Сейчас наступила именно такая ситуация. В лайв-рейтинге Медведев является 16-й ракеткой мира, но Александр Бублик, Алехандро Давидович-Фокина, Иржи Легечка, Феликс Оже-Альяссим остаются в сетке US Open и буквально дышат ему в спину. Вероятно, все они не обойдут Медведева по итогам ТБШ в Нью-Йорка, поскольку тот же Бублик в четвёртом круге вышел на Синнера и, вероятно, сойдёт с дистанции. Остальным тоже ничего не гарантировано, но даже неудачи этих преследователей – лишь временная отсрочка падения Даниила.

Есть другой показатель, который демонстрирует, что Медведев перестал играть на уровне топ-20. В Чемпионской гонке ATP, где учитываются набранные с начала года очки, он идёт на 22-м месте. У Даниила призрачные шансы попасть на Итоговый турнир с участием восьмёрки сильнейших теннисистов сезона, а ведь он неизменно ездил туда с 2018 года. Даже по меркам исключительно российского тенниса падение Медведева очевидно. Он стал третьей ракеткой страны, пропустив вперёд Карена Хачанова и Андрея Рублёва.

Смена тренера в таких обстоятельствах является логичным решением и, возможно, даже несколько запоздалым. Однако нужно учитывать обстоятельства – Медведева и Сервара очень многое связывает, расставание с французом определённо далось российскому теннисисту непросто.

Теперь главная интрига заключается в том, кого Даниил назначит на замену Жилю. Сразу же напрашивается вариант с хорватом Гораном Иванишевичем, который не сработался со Стефаносом Циципасом и сейчас свободен. Готов ли Медведев усердно работать и соблюдать железную дисциплину, как того требует Иванишевич? Если да, то кандидатура отличная. В ином случае, пожалуй, стоит поискать кого-то более мягкого, чтобы не повторилась ситуация скоропостижного прекращения сотрудничества по аналогии с тем же Циципасом.

Пока можно лишь констатировать, что Медведев решился на серьёзные перемены. Очень скоро любители тенниса узнают, к чему это приведёт.