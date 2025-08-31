«Когда ругаешься сам на себя, штрафовать не за что». Рублёв — после третьего круга US Open

Андрей Рублёв в пяти сетах обыграл представителя Гонконга Коулмана Вона и вышел в четвёртый круг US Open – 2025. На пресс-конференции россиянин рассказал, как ему удалось переломить ход матча и начать бороться, хотя игра у него не шла, а также высказался о штрафах за брань и поделился ожиданиями от следующего поединка.

«В первом сете он меня просто уничтожил»

— Был очень тяжёлый матч, он играл невероятно, агрессивно, хорошо подавал. Я плохо начал, в первом сете игра не шла, он просто меня уничтожил. Я не мог, я буквально не мог два мяча подряд через сетку перекинуть. Но затем мало-помалу я, чтобы разбудить себя, стал с агрессией кричать себе – пора, уже неважно, надо действовать. И по крайней мере уже мог играть затяжные розыгрыши, чаще возвращать мяч в корт, лучше действовать в обороне, подача тоже заработала. И так мало-помалу мне удалось перевернуть матч. Матч был равным, однако в конце я смог сделать брейк, я хорошо провёл этот гейм, хорошо играл на приёме, действовал более агрессивно. Это помогло в концовке сделать брейк, а потом я смог удержать свою подачу.

— Вы на этом турнире часто показываете хорошие результаты, как видите этот турнир по сравнению с другими «Шлемами»? Почему вам здесь комфортно?

— Не знаю, если честно, просто так складывается. Объяснений нет, я примерно одинаково себя чувствую на всех «Шлемах», однако здесь действительно я чаще всего выходил в четвертьфинал из всех «Шлемов». Видимо, что-то здесь мне подходит, не знаю. Не могу объяснить, но по результатам — да, US Open мой любимый «Шлем».

— Может, вам нравится энергия Нью-Йорка?

— Да мне все «Шлемы» нравятся, везде особенная энергетика. Они все разные, однако все особенные. Не знаю, правда. По результатам это мой любимый турнир, но по ощущениям я получаю удовольствие на всех «Шлемах» и чувствую себя на них примерно одинаково. В некоторых матчах — лучше, в некоторых — похуже, некоторые моменты более напряжённые, другие — на позитиве. Однако я везде доходил до четвертьфиналов, но на US Open делал это чаще всего.

«Если ругаешься не громко и не на судей, а сам на себя, то штрафовать не за что»

— Вам выписали штраф за нарушение кодекса, за нецензурную брань, которую было слышно, вроде на $ 3 тыс.

— Да, кажется, во втором круге.

— Как считаете, надо штрафовать людей за ругань?

— Зависит от ситуации. Когда сам на себя ругаешься, то сам решаешь, как это делать. На мой взгляд, за такое штрафовать не за что. Если ругаешься плохими словами на рефери или судью на вышке, то да. Или кричишь громко, на все корты. Но если обращаешься сам к себе, то неважно даже, слышит судья на вышке, что ты говоришь, или нет, не думаю, что должно быть какое-то большое наказание. Потому что это норма во всех видах спорта, такое бывает в критические моменты. Это спорт, это жизнь. Да это вообще всех касается, не верю, что никто в стрессовых моментах ничего плохого не говорит и ведёт себя как святой. На стрессе такое случается.

— Пока неизвестно, с кем вам играть дальше, так что спрошу об обоих. Какой вызов представляет Саша?

— Он хорошо играет, дошёл до полуфинала в Торонто, уступил 6:7 в третьем сете, в полуфинале в Цинциннати. С Сашей всегда тяжёлые матчи, у него одна из лучших подач в туре, сложно сделать брейк. И бэкхенд у него очень хороший, против него надо держать максимальную концентрацию и ждать своего момента. Надо играть очень хорошо.

То же с Феликсом, очень хорошая подача и форхенд. Надо быть очень терпеливым и ждать своего момента. С ним тоже все матчи были очень тяжёлые, всегда битвы на три сета, 7:5 или 7:6 в третьем сете, типа такого. Против них надо играть очень хорошо.

«Не знаю, как описать свою зрелость и есть ли она. Но сегодня я по крайней мере смог бороться»

— Вы говорили, как ругаете себя во время матча, чтобы быть более агрессивным. Расскажите о своей зрелости на этом этапе карьеры, вы способны сделать такие изменения, перенаправить эмоции в нужное русло?

— Не знаю, как описать свою зрелость и есть ли она. Когда я в таком состоянии – двигаюсь плохо, плохо играю, плохо себя чувствую, а соперник, наоборот, действует свободно, – то в этом году я все такие матчи проиграл, особенно в грунтовом сезоне. Монте-Карло, Мадрид, Барселона – во всех встречах я не мог играть, был полный блок. Сегодня было то же самое, и блок тоже был, я не играл хорошо, но по крайней мере смог бороться. Это перемена, раньше такого не получалось. Небольшая перемена, посмотрим.

— Ваш соперник сегодня впервые играл пятисетовик, как считаете, уровень вашего фитнеса с течением поединка всё больше влиял на его ход?

— Не думаю, что сегодня дело было в фитнесе. Да, мы сыграли пять сетов, однако матч длился три часа. Он был не таким длинным, чтобы не справиться физически. Сегодня дело было больше в менталке, кто воспользуется шансом. А физически он молод, должен быть полон энергии. И я тоже не чувствовал себя выдохшимся.