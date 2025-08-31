«Сервара был спасением». Теннисный мир тронут и изумлён расставанием Медведева с тренером

Даниил Медведев и Жиль Сервара подарили теннисному миру неожиданную новость. Утром в воскресенье, 31 августа, они объявили о прекращении восьмилетнего сотрудничества.

Вот что первым делом написал Сервара:

«Даниил, наше фантастическое путешествие длиной в восемь сезонов подошло к концу. И, как символично, мы завершаем наше сотрудничество именно после US Open. Я невероятно счастлив и благодарен за всё то прекрасное, что мы вместе прожили на корте за эти восемь лет. Это навсегда останется в моей памяти.

Я благодарю тебя за то, что верил в меня. Я отдал всё, каждую секунду своей жизни, чтобы достичь совместных целей. Мне нравилось тренировать, наставлять, поддерживать тебя (даже когда было трудно), а ещё вместе со всей командой находить решения для твоих лучших выступлений.

Я всегда буду нести с собой твою удивительную магию игрока, в которой и заключается твоя сила. Она вернётся к тебе, я уверен. Желаю тебе успеха в достижении всех целей, которые ты ставишь себе как игрок. И счастливой жизни за пределами корта.

Продолжаем путь, работа и новые достижения ждут каждого из нас… и я желаю нам обоим удачи.

До встречи, Даниил!»

Даниил Медведев и Жиль Сервара Фото: Panoramic/Zuma/ТАСС

В конце такого трогательного сообщения Жиль поблагодарил каждого члена команды Даниила. Одним из первых на пост Сервара в социальных сетях отреагировал известный тренер Патрик Муратоглу. Который сейчас, кстати, не привязан ни к одному из теннисистов.

«Поздравляю с невероятным восьмилетним успешным периодом сотрудничества», — написал Патрик в комментариях к публикации.

Сам Даниил тоже опубликовал послание Жилю.

«Спасибо, Жиль. Потрясающие 8-10 лет вместе. 20 титулов, первая строчка рейтинга, но что ещё важнее – море весёлых моментов и воспоминаний, которые останутся с нами на всю жизнь. Я благодарен тебе за то, как ты вёл меня все эти годы. Посмотрим, что жизнь принесёт нам в будущем».

Особенно в истории Медведева и Сервара трогает то, что за эти долгие годы они стали семьёй. О чём сейчас говорит и весь теннисный мир.

«Уверена, Жиль и Даня пытались найти выход из положения. Они сотрудничали много лет. Это было прекрасное сотрудничество! Мне кажется, они уже больше, чем ученик и тренер. Они были как семья. Но Дане надо двигаться дальше. Решение было принято из-за результатов, особенно на турнирах «Большого шлема». Он проигрывал пятисетовые матчи одному и тому же сопернику. Если что-то не получается, надо что-то менять. В первую очередь — тренера. Даня попытается найти человека, который поможет вернуться на былые позиции», — сказала олимпийская чемпионка в паре Елена Веснина в беседе с «Чемпионатом».

Жиль Сервара и Даниил Медведев Фото: Matthieu Mirville/Zuma/ТАСС

Ранее в этом году Медведев отвечал на вопрос, что должно случиться для их расставания с Сервара. Тогда Даниил обозначил основной возможной причиной вылет из топ-20. И чисто теоретически россиянин по итогам US Open может покинуть двадцатку лучших. Однако это, кажется, всё же не главный повод.

«Трудно сказать, были ли предпосылки к прекращению сотрудничества. Когда были хорошие результаты, всё происходило по-другому. На мой взгляд, отношения игрок-тренер сейчас на туре очень трудные. Игрок на корте иногда не уважает тренера. Складывается такое впечатление. Позволяет себе кричать на него, говорить непонятно что. У Медведева сложились длинные отношения с Жилем. Немногие так долго работают в паре. Результаты были отличными. Но Даня перестал показывать результаты. Может, на фоне этого обострились отношения», — предположил причину разрыва экс-теннисист Андрей Ольховский в беседе с «Чемпионатом».

И пока одни эксперты пробуют найти в расставании Жиля и Даниила какой-то скрытый смысл, другие смотрят на ситуацию чуть более прагматично.

«Это рабочий момент. Теннисисты рано или поздно меняют тренеров. Только единицы стабильно работают с одним специалистом. На фоне затянувшегося спада Медведеву пора подумать об изменениях. В последнее время он не может вылезти из ямы. Однако трудно сказать, что будет с ним после смены тренера. Медведев претендует на «Большой шлем», но, если ничего не изменится в подготовке, шансов мало», — поделился заслуженный тренер России Виктор Янчук.

Ещё одним взглядом на перемены в карьере Медведева поделился член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко.

«Очевидно, что Даниил находится в поиске изменений на непростом отрезке своей карьеры. Жиль был с Даниилом с самого начала его восхождения к вершинам профессионального тенниса. Очевидно, это было сложным решением», — приводит слова Селиваненко «Чемпионат».

А ещё интересное мнение в своей статье выразили авторы итальянского издания Ubitennis.

«Сервара был для Даниила спасением. Он терпеливо принимал его сложный и многогранный характер, пытаясь сгладить его наиболее противоречивые стороны – честно говоря, с переменным успехом. Он прощал ему некоторые излишества и эксцентричности, которые могли бы вызвать неловкость. Но прежде всего он верил в уникальный и индивидуальный стиль россиянина, не искажая его, а усиливая сильные стороны», — пишет издание Ubitennis.

И действительно: подобные решения не делаются с лёгкой руки и не отпускаются без груза на душе. Однако теперь задача Медведева – сделать всё, чтобы под этими кардинальными решениями не сломаться, а, напротив, выжить из себя максимум и совершить новый рывок в карьере.