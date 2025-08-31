На юниорском US Open сыграют три россиянина. Один из них уже выходил в четвертьфинал ТБШ

Как и на любом другом турнире «Большого шлема», на Открытом чемпионате США разыгрываются титулы не только во взрослых разрядах, но и в юниорских. Советские/российские юноши ни разу не добирались до трофея, а вот девушки неоднократно побеждали в Нью-Йорке. Первой советской чемпионкой US Open среди девушек стала Наталья Чмырёва, победившая ровно 50 лет назад, в 1975 году. В 1987 году турнир выиграла Наталья Зверева, в 1999-м — Лина Красноруцкая, в 2002-м — Мария Кириленко, в 2006-м — Анастасия Павлюченкова, а в 2010-м — Дарья Гаврилова.

В этот раз в одиночных сетках юниорского US Open выступят три представителя России. Самая заметная фигура здесь — 18-летний Тимофей Дерепаско. Он занимает 15-е место в юниорском рейтинге ITF, а в январе этого года был 12-м. Дерепаско в восьмой раз подряд выступит на ТБШ в своей возрастной категории. Лучший результат Тимофей показал на Australian Open — 2025, где дошёл до четвертьфинала.

Чтобы завоевать юниорский титул, необходимо выиграть шесть матчей — в одиночных сетках по 64 теннисиста и теннисистки. Дерепаско получил 13-й номер посева, и первым его соперником на турнире станет Йохан Оскар Лиен, попавший в сетку через квалификацию. 17-летний норвежец, который готовится к дебюту на ТБШ, располагается на 79-й строчке в юниорском рейтинге.

В 2023 году Дерепаско в интервью пресс-службе Федерации тенниса России (ФТР), отвечая на вопрос о стиле игры, дал понять, что старается действовать первым номером. «Люблю играть активно и резко. Нравится укорачивать. Стараюсь играть активно и выходить к сетке. Не всегда, правда, получается это показывать на матчах, но стараюсь», — говорил спортсмен.

И добавил, что следит за Даниилом Медведевым и Карлосом Алькарасом: «Вообще, я всегда болел за Даню и болею за него сейчас. По игре очень нравится Алькарас: как он двигается, его удары».

Тимофей Дерепаско на юниорских ТБШ

Сезон Australian Open «Ролан Гаррос» Уимблдон US Open 2024 первый круг второй круг первый круг третий круг 2025 1/4 финала третий круг третий круг

Савелий (Савва) Рыбкин, в отличие от Дерепаско, не получил посева на US Open. Несмотря на это, 16-летний теннисист, занимающий 46-ю строчку в юниорском рейтинге, избежал встречи с кем-то из сеяных в первом круге. Жребий определил ему в соперники 18-летнего квалифаера Саймона Колдуэлла — американец идёт 94-м в классификации. Как и Лиен, соперник Дерепаско, Колдуэлл ещё не играл на ТБШ. Рыбкин тоже только в этом сезоне начал выступать на юниорских «Шлемах». На «Ролан Гаррос» он добрался до третьего круга, а вот Уимблдон покинул после первого же матча.

Рыбкин тренируется в Хорватии, в академии Ивана Любичича. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Савва мечтает быть похожим на Роджера Федерера — швейцарский Маэстро в заключительной фазе карьеры выступал под руководством бывшей третьей ракетки мира. По словам Рыбкина, иногда он совместно тренируется с Дино Прижмичем — это его обыграл Андрей Рублёв в первом круге US Open — 2025.

«Мой непосредственный тренер – Лука Цветкович. Также я получаю корректировки и консультации от Ивана Любичича, и это бесценный опыт. Не могу не отметить важность совместных тренировок с Дино Прижмичем. Это совершенно другой уровень и другие скорости.

Отличия от российского подхода? Теннис не может быть российским или хорватским, соответственно, и подход к нему один у всех. Если ты любишь этот вид спорта, ты будешь работать день и ночь, чтобы добиться результата. В Хорватии очень много теннисных кортов, практически в каждом дворе. Поэтому только ленивый не держит ракетку в руках. Тем не менее посмотрите, как представлены россияне на мировой арене. Теннис в России развивается, и мы очень достойные соперники», — приводит слова Рыбкина пресс-служба ФТР.

Савва Рыбкин на юниорских ТБШ

Сезон Australian Open «Ролан Гаррос» Уимблдон US Open 2025 — третий круг первый круг

А в женском юниорском US Open примет участие лишь одна представительница России — Екатерина Тупицына. Сейчас она занимает 49-е место в юниорском рейтинге. До этого 17-летняя теннисистка лишь однажды играла на ТБШ в своей возрастной категории: на «Ролан Гаррос» — 2025 она потерпела поражение в стартовом матче.

Первой соперницей Тупицыной на US Open станет Рэина Гото. В начале сезона 17-летняя японка замыкала топ-30 юниорской классификации, а сейчас идёт 44-й. Гото уже шесть раз играла на юниорских ТБШ, однако пока не проходила дальше второго круга.

В интервью пресс-службе ФТР Екатерина рассказывала, что старается играть в атакующем стиле. «Мой стиль игры — атакующий. Коронный удар, наверное, слева. Ориентиры в теннисе? Мне всегда нравились Роджер Федерер и Новак Джокович», — говорит она.

Екатерина Тупицына на юниорских ТБШ