В Нью-Йорке продолжается последний ТБШ в сезоне. На кортах появится сильнейшие теннисисты мира.

Алькарас сражается за 1/4 финала US Open! Ещё сыграют Соболенко и Джокович. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию восьмого игрового дня на US Open. В Нью-Йорке начинается четвёртый круг в одиночном разряде. Будет проведено восемь матчей: по четыре у мужчин в нижней половине сетки и у женщин – в верхней. До этой стадии соревнований добрались и представители топ-10 посева: Карлос Алькарас (2), Тейлор Фриц (4), Новак Джокович (7), Арина Соболенко (1), Джессика Пегула (4) и Елена Рыбакина (9). Отметим сражение двух чемпионок ТБШ – Рыбакиной и Маркеты Вондроушовой. Следите за подробностями в нашем лайве дня.