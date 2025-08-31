Скидки
Главная Теннис Статьи

US Open 2025, онлайн-трансляция: Соболенко, Рыбакина, Джокович, Алькарас, Вондроушова, расписание, результаты, сетки, где смотреть

Алькарас сражается за 1/4 финала US Open! Ещё сыграют Соболенко и Джокович. LIVE!
Даниил Сальников
US Open — 2025, онлайн-трансляция
Комментарии
В Нью-Йорке продолжается последний ТБШ в сезоне. На кортах появится сильнейшие теннисисты мира.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию восьмого игрового дня на US Open. В Нью-Йорке начинается четвёртый круг в одиночном разряде. Будет проведено восемь матчей: по четыре у мужчин в нижней половине сетки и у женщин – в верхней. До этой стадии соревнований добрались и представители топ-10 посева: Карлос Алькарас (2), Тейлор Фриц (4), Новак Джокович (7), Арина Соболенко (1), Джессика Пегула (4) и Елена Рыбакина (9). Отметим сражение двух чемпионок ТБШ – Рыбакиной и Маркеты Вондроушовой. Следите за подробностями в нашем лайве дня.

US Open – 2025. Мужчины. Сетка
US Open – 2025. Женщины. Сетка
US Open – 2025. Парный разряд. Женщины. Сетка
US Open (м). 4-й круг
31 августа 2025, воскресенье. 19:50 МСК
Артур Риндеркнеш
82
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
US Open (ж). 4-й круг
01 сентября 2025, понедельник. 00:00 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Кристина Букша
95
Испания
Кристина Букша
К. Букша
US Open (м). 4-й круг
01 сентября 2025, понедельник. 02:00 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Ян-Леннард Штруфф
144
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
US Open (ж). 4-й круг
01 сентября 2025, понедельник. 04:00 МСК
Елена Рыбакина
10
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
1 2 3
         
         
Маркета Вондроушова
60
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Расписание воскресенья
Live Даниил Сальников

Первой теннисисткой, вышедшей в 1/4 финала US Open — 2025, стала американка Джессика Пегула. За 54 минуты она разгромила соотечественницу Энн Ли6:1, 6:2. Следующей соперницей Джессики станет победительница пары Барбора КрейчиковаТэйлор Таунсенд. Отметим, что Пегула была финалисткой US Open — 2024.

US Open (ж). 4-й круг
31 августа 2025, воскресенье. 18:40 МСК
Джессика Пегула
4
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Энн Ли
58
США
Энн Ли
Э. Ли
19:36 Даниил Сальников

О том, как разивались события в субботу на US Open — 2025, читайте в нашем прошлом лайве дня.

19:32 Даниил Сальников

Расписание воскресенья

Сегодня на US Open начинаются матчи четвёртого круга! Будем следить за результатами топов. Вот расписание дня.

