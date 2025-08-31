Канадец семь раз проигрывал Рублёву. Но сейчас выйдет на корт US Open после крутой победы

Сразу после жеребьёвки мужского US Open в четвёртом круге, то есть 1/8 финала, просматривались три потенциальных крутых матча с участием россиян: Даниил Медведев с Карлосом Алькарасом, Карен Хачанов с Алексом де Минором и Андрей Рублёв с Александром Зверевым. В реальности же ни одного из этих поединков не будет. Медведев второй раз подряд проиграл в первом круге «Шлема» Бенжамену Бонзи – и через несколько дней после этого решился расстаться со своей командой, уволив в том числе Жиля Сервара. Хачанов в изматывающей встрече второго круга упустил 2:0 по сетам в поединке с Камилем Майхшаком, и Рублёв стал единственным россиянином, добравшимся до 1/8 финала.

А вот Александру Звереву сделать это не удалось. Немец русского происхождения уже довольно давно не вылетал на ранних стадиях ни одного «Шлема», кроме Уимблдона (с травяными кортами он в целом не дружит). Предыдущее поражение на первой неделе мэйджора на харде или грунте случилось у Александра в 2023 году, в Мельбурне. Тогда он не справился с лаки-лузером Майклом Ммо, сенсационно уступив ему во втором круге. После этого Зверев семь раз подряд доходил на «Ролан Гаррос», US Open и Australian Open как минимум до четвертьфинала, дважды сыграл в финалах – а теперь уступил в четырёх сетах канадцу Феликсу Оже-Альяссиму в третьем круге. Соответственно, именно с ним Рублёв будет бороться за путёвку в четвертьфинал.

Феликс младше Андрея почти на три года – канадцу уже исполнилось 25, а россиянину 20 октября будет 28 лет. Кстати, родился Оже-Альяссим 8 августа – в тот же день, что и один из величайших теннисистов всех времён швейцарец Роджер Федерер (только на 19 лет позже). На лучшем отрезке карьеры у Феликса случались результаты, практически не уступающие достижениям Андрея. Оже-Альяссим был шестой ракеткой мира (Рублёв – пятой), дошёл до двух четвертьфиналов и одного полуфинала «Шлемов» (у россиянина 10 проигранных четвертьфиналов), завоевал со своей сборной Кубок Дэвиса, как и Андрей, взял олимпийскую медаль в миксте (бронзу, а Рублёв выиграл золото вместе с Анастасией Павлюченковой). Отметим, что Рублёв при этом ещё два «Мастерса» в одиночном разряде взял и четырежды уступал в финалах, а у Оже-Альяссима есть только один финал.

Кстати, финал этот Феликс как раз Андрею и проиграл. Произошло это на грунте Мадрида в прошлом году, где Рублёв одержал самую неожиданную победу в своей жизни, проводя вторую неделю турнира больным, на лекарствах, и при этом одолев по пути к финалу Карлоса Алькараса и Тейлора Фрица. В титульном матче россиянин победил канадца со счётом 4:6, 7:5, 7:5 за 2:48, после чего написал на камере «Самадхи — теперь я свободен». Это термин из буддизма, означающий максимальное приближение к нирване.

С нирваной, правда, у Андрея не очень-то складывалось. Всего через пару месяцев после титула в Мадриде у него пошла серия поражений на старте турниров, а потом Рублёв признавался, что был в достаточно глубокой депрессии. Во многом прийти в себя Андрею пришёл легендарный российский теннисист Марат Сафин, с которым Рублёв несколько раз общался в прошлом году. В итоге общение переросло в появление Марата в качестве полноценного члена команды Андрея. Фактически Сафин стал одним из тренеров Рублёва – основным наставником остаётся Фернандо Висенте, регулярно работает и Альберто Мартин, а Марат то консультирует его удалённо, то проводит время вместе с Андреем и Фернандо на тренировках и турнирах. В Европе Сафин этой весной был с Рублёвым чаще, а в Америку прилетел только на US Open, к которому получил визу.

Последние турниры Андрей проводит весьма неплохо. На «Мастерсах» в Торонто и Цинциннати он дошёл до четвертьфиналов, уступив там только Тейлору Фрицу и Карлосу Алькарасу соответственно, ну а в Нью-Йорке уровень его тенниса оценить пока непросто. Дело в том, что все три соперника Рублёва не входили даже в топ-100 и ни с кем из них он до того не играл. Да, пятисетовик с Коулманом Воном из Гонконга, стартовавшим здесь с квалификации – не лучший показатель, однако мальчиком для битья Вон не выглядел, задавая отличный темп игры.

С Оже-Альяссимом будет совершенно иная история. Они с Рублёвым прекрасно знают друг друга и едва ли смогут чем-то удивить, а готовиться к знакомому сопернику всегда проще (понятно, что это работает в обе стороны). Феликс до своей победы над Александром Зверевым выбил здесь британца Билли Харриса, до того пару раз неплохо показывавшего себя на домашних травяных кортах, и россиянина Романа Сафиуллина, не отдав им ни партии. С немцем же он провёл один из лучших своих матчей за долгое время, много и успешно атаковал и впервые в карьере победил на «Шлеме» соперника из топ-3 рейтинга (Александр сейчас занимает как раз третью строчку).

Феликс Оже-Альяссим Фото: Mike Stobe/Getty Images

Окажется ли это разовой вспышкой или Феликс, в последние пару лет болтающийся в рейтинге от конца второго десятка до середины четвёртого, возвращается на высокий уровень – судить пока рано. Так или иначе Андрею нужно быть начеку и настраиваться на упорный, затяжной поединок. Да и вряд ли он подойдёт к этому матчу с иным настроем – практически все предыдущие встречи между ними были максимально боевыми. Шесть из восьми дошли до решающего сета, финал Марселя-2022 россиянин выиграл со счётом 7:5, 7:6 (7:4), и только весной этого года на грунте Гамбурге Рублёв победил легко – 6:1, 6:4. При этом в пятисетовом формате они друг с другом ещё ни разу не играли. Матч состоится в понедельник, 1 сентября.

Личные встречи Рублёва и Оже-Альяссима (7-1)