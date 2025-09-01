Соболенко останется первой ракеткой. А обидчица Мирры упустила 8 матчболов на US Open

В мужской сетке Новак Джокович и Карлос Алькарас теперь в шаге от очного полуфинала.

В ночь с 31 августа на 1 сентября мск на Открытом чемпионате США прошли первые матчи четвёртого круга в обеих одиночных сетках. В мужском турнире определились участники четвертьфиналов в нижней половине. Пятикратный чемпион ТБШ Карлос Алькарас (2) играл с 82-й ракеткой мира Артуром Риндеркнешем.

Алькарас победил в трёх партиях — сенсации не случилось. За весь матч испанец лишь в одном из геймов позволил сопернику выйти на брейк-пойнты. Было это во втором сете, когда Риндеркнеш был близок к тому, чтобы отыграть отставание в один брейк. Но Карлос удержал тогда подачу и в итоге оформил уверенную победу — 7:6 (7:3), 6:3, 6:4 за 2 часа 14 минут.

Соперником Алькараса в 1/4 финала станет Иржи Легечка, который прошёл 37-летнего Адриана Маннарино. Француз-ветеран в третьем раунде выбил Бена Шелтона (американец снялся перед пятым сетом), однако на ещё один подвиг его не хватило. Легечка выиграл первые два сета, отдал третью партию, уступал с брейком в четвёртом сете, но потом выиграл шесть геймов подряд и закончил матч — 7:6 (7:4), 6:4, 2:6, 6:2 за 3 часа 16 минут.

В другом «нижнем» четвертьфинале сыграет 24-кратный чемпион ТБШ Новак Джокович (7), обыгравший 144-ю ракетку мира Ян-Леннарда Штруффа. В первом сете Джокович повёл 4:0, но потом отдал подачу, и это был первый и последний раз, когда Штруфф добрался до брейк-пойнтов. В дальнейшем Новак не давал ему шансов и прошёл дальше с 12 эйсами без единой двойной ошибки — 6:3, 6:3, 6:2 за 1 час 51 минуту.

В то же время стоит отметить, что 38-летний Джокович и в этой встрече вызывал физиотерапевта — из-за дискомфорта в спине и шее. Хватит ли Новаку здоровья для дальнейших подвигов?

В четвертьфинале серб сыграет с Тейлором Фрицем (4). Американец также спокойно и уверенно победил Томаша Махача. У чешского теннисиста вообще не было брейк-пойнтов, и Фриц справился даже быстрее Джоковича — 6:4, 6:3, 6:3 за 1 час 39 минут.

В женской сетке были сыграны матчи четвёртого раунда в верхней половине.

Трёхкратная чемпионка ТБШ Арина Соболенко (1) предсказуемо обыграла 95-ю ракетку мира Кристину Букшу. Белоруска не подарила сопернице ни одного брейк-пойнта — 6:1, 6:4 за 1 час 14 минут. Благодаря этой победе Арина обеспечила себе звание первой ракетки мира по итогам турнира. Кори Гауфф и Ига Швёнтек уже не догонят её.

Соперницей Соболенко в 1/4 финала станет Маркета Вондроушова, которая в битве чемпионок Уимблдона одолела Елену Рыбакину (9). Вондроушова выиграла первый сет — Рыбакина взяла реванш во второй партии. Однако в решающем сете Елена потерпела неудачу. Казахстанская теннисистка смогла выйти на брейк-пойнты лишь в восьмом гейме, когда её соперница вела с двумя брейками и подавала на матч при 5:2. Вондроушова отыграла этот двойной брейк-пойнт и победила — 6:4, 5:7, 6:2 за 1 час 53 минуты.

Самый безумный матч дня устроили двукратная чемпионка ТБШ Барбора Крейчикова и обидчица Мирры Андреевой Тэйлор Таунсенд. Крейчикова вчистую проиграла первый сет, а во второй партии ушла с восьми матчболов! Один из них Таунсенд имела на приёме в 10-м гейме, а ещё семь — на тай-брейке, на котором чешка дожала соперницу. В решающем сете Барбора сделала два брейка против одного у соперницы и в девятом гейме закрыла матч — 1:6, 7:6 (15:13), 6:3 за 3 часа 6 минут.

В четвертьфинале Крейчикова сыграет с Джессикой Пегулой (4). Американка не испытала трудностей во встрече с соотечественницей Энн Ли — 6:1, 6:2 всего за 55 минут.

1 сентября состоятся матчи четвёртого раунда с участием двух россиян, остающихся в одиночных сетках. Андрей Рублёв сыграет с Феликсом Оже-Альяссимом, а Екатерину Александрову ожидает встреча с шестикратной чемпионкой мэйджоров Игой Швёнтек.

US Open завершится 7 сентября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».