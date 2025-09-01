Скидки
Матч-центр:
Главная Теннис Статьи

US Open – 2025, Александр Бублик против Янника Синнера, расклады, турнирная сетка, календарь, когда матч, прогнозы, где смотреть

Бублик повторил историческое достижение на US Open. Но остановит ли он сейчас Синнера?
Сергей Емельянов
Превью матча Александр Бублик — Янник Синнер
Аудио-версия:
Александр знает, как обыгрывать первую ракетку мира. И уже делал это в 2025 году.

В ночь с 31 августа на 1 сентября мск в Нью-Йорке определились четыре четвертьфиналиста заключительного в сезоне турнира «Большого шлема» в мужском одиночном разряде. Все матчи завершились предсказуемыми победами фаворитов, причём лишь в одной встрече из четырёх потребовалось провести хотя бы четвёртый сет. Чех Иржи Легечка потерял одну партию в поединке с ветераном тура из Франции Адрианом Маннарино, тогда как серб Новак Джокович, американец Тейлор Фриц и испанец Карлос Алькарас без каких-либо затруднений пробились в 1/4 финала US Open – 2025.

Турнирная сетка мужского US Open

Есть все основания считать, что в верхней части мужской сетки в четвёртом круге мы можем стать свидетелями куда более интересных и напряжённых матчей. Особенно много ожиданий в теннисной среде от предстоящих встреч между россиянином Андреем Рублёвым с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, а также от поединка первой ракетки мира из Италии Янника Синнера и представителя Казахстана Александра Бублика.

US Open (м). 4-й круг
02 сентября 2025, вторник. 02:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Александр Бублик
24
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

24-летний Синнер и 28-летний Бублик ранее провели шесть очных матчей – 4-2 в пользу итальянца. Два матча из шести состоялись в 2025 году, и в нынешнем теннисном сезоне соперники обменялись победами. Сначала Синнер учинил Бублику форменный разгром на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» – 6:1, 7:5, 6:0. Спустя две недели Александр взял реванш на менее престижном травяном турнире в Галле – 3:6, 6:3, 6:4.

Предыстория отношений Александра и Янника:
«Я добил его, ребята». Бублик одолел Синнера и подарил оглушительную сенсацию
«Я добил его, ребята». Бублик одолел Синнера и подарил оглушительную сенсацию

За это время казахстанец своими заявлениями успел придать дополнительный шарм его противостоянию с итальянцем. После вылета от Синнера во Франции занимавший перед началом парижского мэйджора лишь 62-ю строчку в мировом рейтинге Бублик прокомментировал пост пресс-службы «Ролан Гаррос», в котором спортсмена поздравили с хорошим выступлением на турнире.

«Что за выступление в Париже», — написали в пресс-службе.

«Я его почти добил, ребята», — иронично отреагировал Бублик в комментариях.

Александр Бублик

Александр Бублик

Фото: Al Bello/Getty Images

Спустя две недели последовал реванш на травяных кортах Галле. После завершения встречи Александр вновь вернулся в паблик и оставил новый комментарии под постом Tennis TV в соцсетях: «Я добил его, ребята». Примечательно, что именно победа над Синнером во втором круге немецкого турнира и придала Бублику тот самый сумасшедший импульс, на котором он пролетел почти всё лето.

Турнир в Галле принёс Александру важнейший титул, ставший для него первым в нынешнем сезоне. Впоследствии в середине июля Бублик победил в швейцарском Гштааде, а на следующей неделе оформил дубль, завоевав трофей ещё и в австрийском Кицбюэле. За два месяца казахстанский теннисист стал лучшим на трёх турнирах, чего ранее с ним ещё не происходило.

Как Александр Бублик начал своё восхождение?
«Я был готов всё бросить». Бублик грозился уйти, а теперь побеждает Синнера и Медведева
«Я был готов всё бросить». Бублик грозился уйти, а теперь побеждает Синнера и Медведева

При этом выдать абсолютно идеальное лето у Александра всё-таки не получилось: на Уимблдоне он не смог пройти первый круг, сенсационно вылетев на самом старте английского «Шлема». И тем не менее в 2025 году спортсмен уже установил личный рекорд по количеству титулов в одном сезоне. В 2022-м он выиграл один турнир, в 2023-м – два, в 2024-м – снова один, а в текущем календарном году в его активе уже три трофея.

После двойного успеха в Швейцарии и Австрии теннисист взял небольшую паузу в выступлениях и заскочил на несколько дней в Москву. Там он впервые, по его словам, оказался в «Лужниках», где провёл мастер-класс для любителей тенниса, а на пресс-подходе ответил на вопросы журналистов, среди которых были и корреспонденты «Чемпионата».

Что сказал Александр, когда приехал в Россию?
«На жаре даже забываю, какой счёт в матче». Откровения Бублика в Москве перед US Open
«На жаре даже забываю, какой счёт в матче». Откровения Бублика в Москве перед US Open

Пауза в его выступлениях в результате составила целый месяц. Поднявшийся на 24-е место в мировом рейтинге Бублик в августе принял довольно нетривиальное решение, полностью проигнорировав подготовительную серию перед американским мэйджором. Так в последнее время поступает Новак Джокович, которому исполнилось уже 38 лет. Но куда более молодые спортсмены обычно не отмечаются подобными решениями, будучи здоровыми. Однако Бублик пропустил «Мастерсы» в канадском Торонто и американском Цинциннати, чтобы физически и психологически отдохнуть перед US Open — 2025.

«Думаю, это помогло мне, потому что немного скучал по теннису, когда был дома, в России. Смотрел по телевизору Торонто, Цинциннати, Уинстон-Сейлем… Видел всё, смотрел каждый матч, который меня интересовал. Скучал по теннису и был рад видеть своих коллег. Когда зашёл в ресторан для игроков на US Open, они посмотрели на меня так, словно хотели сказать: «О, ты всё-таки решил играть». Было забавно, пару дней мне очень нравилось. Обычно скучно видеть одни и те же лица», — приводит слова Бублика Clay Tenis.

Александр Бублик

Александр Бублик

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

По итогам первой недели US Open можно с уверенностью констатировать, что решение Бублика оказалось абсолютно оправданным. Александр впервые в карьере залетел в четвёртый круг американского «Шлема», заодно ещё и повторив историческое достижение всего турнира. Он стал лишь восьмым теннисистом в XXI веке, вышедшим в Нью-Йорке в 1/16 финала и не отдавшим при этом ни одной своей подачи.

Подобное достижение Александр сумел оформить, несмотря на то что в третьем круге был вынужден провести все пять сетов в поединке с американцем Томми Полом. Впрочем, обе неудачно сложившиеся для него партии Бублик потерял, проиграв на тай-брейках. За весь матч в распоряжении Пола было всего шесть брейк-пойнтов, ни один из которых ему так и не удалось реализовать.

«У меня нет объяснений. Сегодня думал, что рано или поздно это произойдёт. Мой следующий матч против Янника, и с ним я, наверное, проиграю пару геймов на своей подаче.

Судя по статистике, это очень важно. Подача — часть моей игры, поэтому стараюсь её разнообразить, сегодня это сработало очень хорошо», — высказался Бублик в послематчевом интервью о своём достижении.

Александр впервые вышел во вторую неделю американского ТБШ. Его текущая победная серия насчитывает 11 матчей. Вот только впереди — новое противостояние с Синнером, который наверняка в курсе всех шуточных заявлений своего соперника.

Вряд ли занимающий первое место в рейтинге ATP итальянец захочет ещё раз прочитать комментарий о том, что его «добили». Тем более теперь им предстоит встретиться на турнире «Большого шлема», где ставки всегда максимально высоки. Крайне любопытный матч между казахстанцем и итальянцем состоится в ночь с 1 на 2 сентября, начало встречи – не ранее 2:00 мск.

