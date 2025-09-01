Бублик повторил историческое достижение на US Open. Но остановит ли он сейчас Синнера?

Александр знает, как обыгрывать первую ракетку мира. И уже делал это в 2025 году.

В ночь с 31 августа на 1 сентября мск в Нью-Йорке определились четыре четвертьфиналиста заключительного в сезоне турнира «Большого шлема» в мужском одиночном разряде. Все матчи завершились предсказуемыми победами фаворитов, причём лишь в одной встрече из четырёх потребовалось провести хотя бы четвёртый сет. Чех Иржи Легечка потерял одну партию в поединке с ветераном тура из Франции Адрианом Маннарино, тогда как серб Новак Джокович, американец Тейлор Фриц и испанец Карлос Алькарас без каких-либо затруднений пробились в 1/4 финала US Open – 2025.

Есть все основания считать, что в верхней части мужской сетки в четвёртом круге мы можем стать свидетелями куда более интересных и напряжённых матчей. Особенно много ожиданий в теннисной среде от предстоящих встреч между россиянином Андреем Рублёвым с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, а также от поединка первой ракетки мира из Италии Янника Синнера и представителя Казахстана Александра Бублика.

24-летний Синнер и 28-летний Бублик ранее провели шесть очных матчей – 4-2 в пользу итальянца. Два матча из шести состоялись в 2025 году, и в нынешнем теннисном сезоне соперники обменялись победами. Сначала Синнер учинил Бублику форменный разгром на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» – 6:1, 7:5, 6:0. Спустя две недели Александр взял реванш на менее престижном травяном турнире в Галле – 3:6, 6:3, 6:4.

За это время казахстанец своими заявлениями успел придать дополнительный шарм его противостоянию с итальянцем. После вылета от Синнера во Франции занимавший перед началом парижского мэйджора лишь 62-ю строчку в мировом рейтинге Бублик прокомментировал пост пресс-службы «Ролан Гаррос», в котором спортсмена поздравили с хорошим выступлением на турнире.

«Что за выступление в Париже», — написали в пресс-службе.

«Я его почти добил, ребята», — иронично отреагировал Бублик в комментариях.

Александр Бублик Фото: Al Bello/Getty Images

Спустя две недели последовал реванш на травяных кортах Галле. После завершения встречи Александр вновь вернулся в паблик и оставил новый комментарии под постом Tennis TV в соцсетях: «Я добил его, ребята». Примечательно, что именно победа над Синнером во втором круге немецкого турнира и придала Бублику тот самый сумасшедший импульс, на котором он пролетел почти всё лето.

Турнир в Галле принёс Александру важнейший титул, ставший для него первым в нынешнем сезоне. Впоследствии в середине июля Бублик победил в швейцарском Гштааде, а на следующей неделе оформил дубль, завоевав трофей ещё и в австрийском Кицбюэле. За два месяца казахстанский теннисист стал лучшим на трёх турнирах, чего ранее с ним ещё не происходило.

При этом выдать абсолютно идеальное лето у Александра всё-таки не получилось: на Уимблдоне он не смог пройти первый круг, сенсационно вылетев на самом старте английского «Шлема». И тем не менее в 2025 году спортсмен уже установил личный рекорд по количеству титулов в одном сезоне. В 2022-м он выиграл один турнир, в 2023-м – два, в 2024-м – снова один, а в текущем календарном году в его активе уже три трофея.

После двойного успеха в Швейцарии и Австрии теннисист взял небольшую паузу в выступлениях и заскочил на несколько дней в Москву. Там он впервые, по его словам, оказался в «Лужниках», где провёл мастер-класс для любителей тенниса, а на пресс-подходе ответил на вопросы журналистов, среди которых были и корреспонденты «Чемпионата».

Пауза в его выступлениях в результате составила целый месяц. Поднявшийся на 24-е место в мировом рейтинге Бублик в августе принял довольно нетривиальное решение, полностью проигнорировав подготовительную серию перед американским мэйджором. Так в последнее время поступает Новак Джокович, которому исполнилось уже 38 лет. Но куда более молодые спортсмены обычно не отмечаются подобными решениями, будучи здоровыми. Однако Бублик пропустил «Мастерсы» в канадском Торонто и американском Цинциннати, чтобы физически и психологически отдохнуть перед US Open — 2025.

«Думаю, это помогло мне, потому что немного скучал по теннису, когда был дома, в России. Смотрел по телевизору Торонто, Цинциннати, Уинстон-Сейлем… Видел всё, смотрел каждый матч, который меня интересовал. Скучал по теннису и был рад видеть своих коллег. Когда зашёл в ресторан для игроков на US Open, они посмотрели на меня так, словно хотели сказать: «О, ты всё-таки решил играть». Было забавно, пару дней мне очень нравилось. Обычно скучно видеть одни и те же лица», — приводит слова Бублика Clay Tenis.

Александр Бублик Фото: Clive Brunskill/Getty Images

По итогам первой недели US Open можно с уверенностью констатировать, что решение Бублика оказалось абсолютно оправданным. Александр впервые в карьере залетел в четвёртый круг американского «Шлема», заодно ещё и повторив историческое достижение всего турнира. Он стал лишь восьмым теннисистом в XXI веке, вышедшим в Нью-Йорке в 1/16 финала и не отдавшим при этом ни одной своей подачи.

Подобное достижение Александр сумел оформить, несмотря на то что в третьем круге был вынужден провести все пять сетов в поединке с американцем Томми Полом. Впрочем, обе неудачно сложившиеся для него партии Бублик потерял, проиграв на тай-брейках. За весь матч в распоряжении Пола было всего шесть брейк-пойнтов, ни один из которых ему так и не удалось реализовать.

«У меня нет объяснений. Сегодня думал, что рано или поздно это произойдёт. Мой следующий матч против Янника, и с ним я, наверное, проиграю пару геймов на своей подаче.

Судя по статистике, это очень важно. Подача — часть моей игры, поэтому стараюсь её разнообразить, сегодня это сработало очень хорошо», — высказался Бублик в послематчевом интервью о своём достижении.

Александр впервые вышел во вторую неделю американского ТБШ. Его текущая победная серия насчитывает 11 матчей. Вот только впереди — новое противостояние с Синнером, который наверняка в курсе всех шуточных заявлений своего соперника.

Вряд ли занимающий первое место в рейтинге ATP итальянец захочет ещё раз прочитать комментарий о том, что его «добили». Тем более теперь им предстоит встретиться на турнире «Большого шлема», где ставки всегда максимально высоки. Крайне любопытный матч между казахстанцем и итальянцем состоится в ночь с 1 на 2 сентября, начало встречи – не ранее 2:00 мск.