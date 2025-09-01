Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

US Open 2025, онлайн-трансляция: Рублёв, Александрова, Швёнтек, Оже-Альяссим, Синнер, расписание, результаты, сетки, где смотреть

Рублёв и Оже-Альяссим сражаются за 1/4 финала US Open! Ещё сыграет Александрова. LIVE!
Даниил Сальников
US Open — 2025, онлайн-трансляция 1 сентября
Комментарии
В Нью-Йорке продолжается последний ТБШ в сезоне. На кортах появятся и два россиянина.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию девятого игрового дня на US Open. В Нью-Йорке завершается четвёртый круг в одиночном разряде. Будет проведено восемь матчей: по четыре у мужчин в верхней половине сетки и у женщин – в нижней. На кортах появятся и два россиянина – Андрей Рублёв (15-й номер посева) и Екатерина Александрова (13). Причём последняя сразится с шестикратной чемпионкой ТБШ Игой Швёнтек (2), которая только что выбила из турнира Анну Калинскую (29). Также Янник Синнер (1) встретится с Александром Бубликом (23), представляющим Казахстан.

US Open – 2025. Мужчины. Сетка
US Open – 2025. Женщины. Сетка
US Open – 2025. Парный разряд. Женщины. Сетка
US Open (м). 4-й круг
01 сентября 2025, понедельник. 18:35 МСК
Феликс Оже-Альяссим
27
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Андрей Рублёв
15
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
US Open (ж). 4-й круг
01 сентября 2025, понедельник. 20:05 МСК
Екатерина Александрова
12
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
1 2 3
         
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
US Open (м). 4-й круг
02 сентября 2025, вторник. 02:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Александр Бублик
24
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Опрос: кто чемпион? Расписание понедельника
Live Даниил Сальников

Опрос: кто чемпион?

Самое время пройти опрос, кто станет чемпионом в мужском одиночном разряде US Open — 2025.

17:17 Даниил Сальников

О том, как разивались события в воскресенье на US Open — 2025, читайте в нашем прошлом лайве дня.

Материалы по теме
Рыбакина проиграла на US Open! А Алькарас, Джокович и Соболенко прошли в 1/4 финала. LIVE!
Live
Рыбакина проиграла на US Open! А Алькарас, Джокович и Соболенко прошли в 1/4 финала. LIVE!
17:02 Даниил Сальников

Расписание понедельника

Сегодня на US Open продолжаются матчи четвёртого круга! Будем следить за результатами россиян — их сегодня выступит двое в одиночном разряде — Андрей Рублёв и Екатерина Александрова. А пока изучаем расписание дня.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android