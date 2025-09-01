В Нью-Йорке продолжается последний ТБШ в сезоне. На кортах появятся и два россиянина.

Рублёв и Оже-Альяссим сражаются за 1/4 финала US Open! Ещё сыграет Александрова. LIVE!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию девятого игрового дня на US Open. В Нью-Йорке завершается четвёртый круг в одиночном разряде. Будет проведено восемь матчей: по четыре у мужчин в верхней половине сетки и у женщин – в нижней. На кортах появятся и два россиянина – Андрей Рублёв (15-й номер посева) и Екатерина Александрова (13). Причём последняя сразится с шестикратной чемпионкой ТБШ Игой Швёнтек (2), которая только что выбила из турнира Анну Калинскую (29). Также Янник Синнер (1) встретится с Александром Бубликом (23), представляющим Казахстан.