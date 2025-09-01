Рублёв и Оже-Альяссим сражаются за 1/4 финала US Open! Ещё сыграет Александрова. LIVE!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию девятого игрового дня на US Open. В Нью-Йорке завершается четвёртый круг в одиночном разряде. Будет проведено восемь матчей: по четыре у мужчин в верхней половине сетки и у женщин – в нижней. На кортах появятся и два россиянина – Андрей Рублёв (15-й номер посева) и Екатерина Александрова (13). Причём последняя сразится с шестикратной чемпионкой ТБШ Игой Швёнтек (2), которая только что выбила из турнира Анну Калинскую (29). Также Янник Синнер (1) встретится с Александром Бубликом (23), представляющим Казахстан.
Опрос: кто чемпион?
Самое время пройти опрос, кто станет чемпионом в мужском одиночном разряде US Open — 2025.
О том, как разивались события в воскресенье на US Open — 2025, читайте в нашем прошлом лайве дня.
Расписание понедельника
Сегодня на US Open продолжаются матчи четвёртого круга! Будем следить за результатами россиян — их сегодня выступит двое в одиночном разряде — Андрей Рублёв и Екатерина Александрова. А пока изучаем расписание дня.
