Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

US Open 2025: сетки, результаты, расписание, где смотреть, Андрей Рублёв проиграл Феликсу Оже-Альяссиму

Рублёв в 3 сетах уступил канадцу на US Open. У Андрея худший результат на ТБШ за 6 лет
Александр Насонов
Андрей Рублёв
Аудио-версия:
Комментарии
Россиянин лишь во второй раз проиграл Феликсу Оже-Альяссиму — при семи победах. В мужской сетке наших не осталось.

В понедельник, 1 сентября, на US Open в Нью-Йорке проходили заключительные матчи четвёртого круга в обоих одиночных разрядах. В мужском турнире до стадии 1/8 финала дошёл лишь один россиянин, Андрей Рублёв, посеянный под 15-м номером. Поединок Рублёва организаторы поставили первым запуском на стадионе имени Артура Эша, главной арене соревнований. Соперником россиянина был канадец Феликс Оже-Альяссим (25).

US Open — 2025. Мужчины. Турнирная сетка

Рублёв в первых трёх матчах на турнире проиграл три сета. Тристана Бойера во втором круге Андрей прошёл в четырёх партиях, а с Коулманом Воном в третьем круге пришлось играть все пять сетов — 2:6, 6:4, 6:3, 4:6, 6:3. Оже-Альяссим во втором круге выбил Романа Сафиуллина, а в 1/16 финала неожиданно выбил третьего сеяного Александра Зверева — 4:6, 7:6 (9:7), 6:4, 6:4.

Материалы по теме
Рублёв выиграл пятисетовик, вышел во вторую неделю US Open и побил достижение Медведева
Рублёв выиграл пятисетовик, вышел во вторую неделю US Open и побил достижение Медведева

Андрей Рублёв — двукратный победитель «Мастерсов». Один из этих титулов россиянин завоевал в противостоянии с Оже-Альяссимом. В минувшем сезоне Рублёв одержал волевую победу в финале Мадрида — 4:6, 7:5, 7:5. Вообще же Андрей выиграл у Феликса семь матчей из восьми. Единственную победу канадец одержал в полуфинале Роттердама-2022. А в этом году соперники в первой половине сезона успели дважды сыграть друг с другом. В полуфинале Дохи Рублёв победил со счётом 7:5, 4:6, 7:6 (7:5), а на грунте Гамбурга на той же стадии — увереннее, 6:1, 6:4.

Материалы по теме
Камбэк Рублёва! Андрей выиграл второй «Мастерс» и в третий раз подряд взял титул на Пасху Камбэк Рублёва! Андрей выиграл второй «Мастерс» и в третий раз подряд взял титул на Пасху
Канадец семь раз проигрывал Рублёву. Но сейчас выйдет на корт US Open после крутой победы Канадец семь раз проигрывал Рублёву. Но сейчас выйдет на корт US Open после крутой победы

Перед матчем Рублёв, отвечая на вопрос о сопернике, выделил его сильные качества. «Очень хорошая подача и форхенд. Надо быть очень терпеливым и ждать своего момента. С ним тоже все встречи были очень тяжёлые, всегда битвы на три сета, 7:5 или 7:6 в третьем сете, типа такого. Против них надо играть очень хорошо», — сказал Андрей на пресс-конференции.

Оже-Альяссим и Андрей Рублёв — финалист и чемпион «Мастерса» в Мадриде-2024

Оже-Альяссим и Андрей Рублёв — финалист и чемпион «Мастерса» в Мадриде-2024

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В первых двух геймах соперники взяли каждый свою подачу, однако преимущество было у Оже-Альяссима. Разница заключалась в том, что у канадца пошла первая подача, а у Рублёва — нет. В гейме на подаче Андрея Феликс однажды смог затянуть соперника в долгий розыгрыш, но ничего из этого не извлёк — 1:1. А уже в третьем гейме пошли брейк-пойнты: Рублёв шикарно принял навылет, а на следующем очке дождался ошибки от соперника и добился брейка — 2:1. И всё это под чутким руководством Фернандо Висенте и Марата Сафина.

С подтверждением брейка у Рублёва больших проблем не возникло, хотя первая подача по-прежнему напрочь не шла. Однако удержать этот отрыв до конца партии Андрей не смог. Восьмой гейм, на подаче, он провалил, и Оже-Альяссим выдал брейк под ноль — 4:4. Канадец перехватил инициативу и два гейма спустя оказался в двух очках от победы в сете, но россиянин выстоял — 5:5.

В такой ситуации тай-брейк стал бы неплохим исходом, однако добиться его не вышло. У Рублёва были трудности с подачей — Оже-Альяссим рисковал на приёме. В 12-м гейме Феликс заработал двойной сетбол, но упустил его — Андрея спас миллиметровый аут после удара соперника. Потом россиянин отыграл ещё один сетбол, однако с четвёртого шанса канадец добился своего — 7:5 за 53 минуты.

Феликс Оже-Альяссим

Феликс Оже-Альяссим

Фото: Sarah Stier/Getty Images

Во второй партии у Рублёва был прекрасный шанс сразу же повести с брейком. Оже-Альяссим допустил две двойные ошибки, россиянин дважды выходил на брейк-пойнт, однако канадец всё же удержал подачу. Но этот гейм был скорее исключением, чем правилом. В первой половине этого сета у Феликса на приёме возникало не так много шансов, а у Андрея — и того меньше.

Переломным стал шестой гейм, в котором поначалу ничто не предвещало беды. Рублёв вёл 40:0, но вдруг начал сорить ошибками, допустил две двойные подряд и в итоге упустил подачу, после чего в ярости швырнул ракетку — 4:2 в пользу Оже-Альяссима.

Андрей Рублёв швыряет ракетку

Андрей Рублёв швыряет ракетку

Фото: Кадр из видео

Задача Феликса ещё более упростилась. Если не считать первый гейм, у него не было проблем на подаче. Андрей на приёме брал не более очка за гейм. А в девятом гейме канадец под ноль подал на сет — 6:3 за 47 минут. Что касается Рублёва, то в этой партии первая подача шла у него ещё хуже, чем в стартовом сете, — 44% против 53%.

Андрей Рублёв

Андрей Рублёв

Фото: Sarah Stier/Getty Images

У Рублёва вообще ничего не клеилось в эти минуты. Оже-Альяссим третью партию начал с брейка, который сразу же подтвердил — 2:0. В четвёртом гейме серия ошибок в исполнении канадца помогла россиянину заработать брейк-пойнт, но этим единственным шансом Андрей не воспользовался. Переломить игры он не смог. И в 10-м гейме Оже-Альяссим отподавал под ноль и закончил матч — 7:5, 6:3, 6:4 за 2 часа 16 минут.

US Open (м). 4-й круг
01 сентября 2025, понедельник. 18:45 МСК
Феликс Оже-Альяссим
27
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 		6 6
5 		3 4
             
Андрей Рублёв
15
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Таким образом, в мужской сетке US Open россиян не осталось. Рублёв впервые с сезона-2019 ни на одном из «Шлемов» не смог выйти в четвертьфинал — худший результат за шесть лет.

В женской сетке сегодня выступит Екатерина Александрова, которую ждёт встреча с шестикратной чемпионкой ТБШ Игой Швёнтек.

Материалы по теме
Рублёв проиграл канадцу в 4-м круге US Open! А Александрова уступила Швёнтек. LIVE!
Live
Рублёв проиграл канадцу в 4-м круге US Open! А Александрова уступила Швёнтек. LIVE!

Открытый чемпионат США закончится 7 сентября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android