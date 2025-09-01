Россиянин лишь во второй раз проиграл Феликсу Оже-Альяссиму — при семи победах. В мужской сетке наших не осталось.

Рублёв в 3 сетах уступил канадцу на US Open. У Андрея худший результат на ТБШ за 6 лет

В понедельник, 1 сентября, на US Open в Нью-Йорке проходили заключительные матчи четвёртого круга в обоих одиночных разрядах. В мужском турнире до стадии 1/8 финала дошёл лишь один россиянин, Андрей Рублёв, посеянный под 15-м номером. Поединок Рублёва организаторы поставили первым запуском на стадионе имени Артура Эша, главной арене соревнований. Соперником россиянина был канадец Феликс Оже-Альяссим (25).

Рублёв в первых трёх матчах на турнире проиграл три сета. Тристана Бойера во втором круге Андрей прошёл в четырёх партиях, а с Коулманом Воном в третьем круге пришлось играть все пять сетов — 2:6, 6:4, 6:3, 4:6, 6:3. Оже-Альяссим во втором круге выбил Романа Сафиуллина, а в 1/16 финала неожиданно выбил третьего сеяного Александра Зверева — 4:6, 7:6 (9:7), 6:4, 6:4.

Андрей Рублёв — двукратный победитель «Мастерсов». Один из этих титулов россиянин завоевал в противостоянии с Оже-Альяссимом. В минувшем сезоне Рублёв одержал волевую победу в финале Мадрида — 4:6, 7:5, 7:5. Вообще же Андрей выиграл у Феликса семь матчей из восьми. Единственную победу канадец одержал в полуфинале Роттердама-2022. А в этом году соперники в первой половине сезона успели дважды сыграть друг с другом. В полуфинале Дохи Рублёв победил со счётом 7:5, 4:6, 7:6 (7:5), а на грунте Гамбурга на той же стадии — увереннее, 6:1, 6:4.

Перед матчем Рублёв, отвечая на вопрос о сопернике, выделил его сильные качества. «Очень хорошая подача и форхенд. Надо быть очень терпеливым и ждать своего момента. С ним тоже все встречи были очень тяжёлые, всегда битвы на три сета, 7:5 или 7:6 в третьем сете, типа такого. Против них надо играть очень хорошо», — сказал Андрей на пресс-конференции.

Оже-Альяссим и Андрей Рублёв — финалист и чемпион «Мастерса» в Мадриде-2024 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В первых двух геймах соперники взяли каждый свою подачу, однако преимущество было у Оже-Альяссима. Разница заключалась в том, что у канадца пошла первая подача, а у Рублёва — нет. В гейме на подаче Андрея Феликс однажды смог затянуть соперника в долгий розыгрыш, но ничего из этого не извлёк — 1:1. А уже в третьем гейме пошли брейк-пойнты: Рублёв шикарно принял навылет, а на следующем очке дождался ошибки от соперника и добился брейка — 2:1. И всё это под чутким руководством Фернандо Висенте и Марата Сафина.

С подтверждением брейка у Рублёва больших проблем не возникло, хотя первая подача по-прежнему напрочь не шла. Однако удержать этот отрыв до конца партии Андрей не смог. Восьмой гейм, на подаче, он провалил, и Оже-Альяссим выдал брейк под ноль — 4:4. Канадец перехватил инициативу и два гейма спустя оказался в двух очках от победы в сете, но россиянин выстоял — 5:5.

В такой ситуации тай-брейк стал бы неплохим исходом, однако добиться его не вышло. У Рублёва были трудности с подачей — Оже-Альяссим рисковал на приёме. В 12-м гейме Феликс заработал двойной сетбол, но упустил его — Андрея спас миллиметровый аут после удара соперника. Потом россиянин отыграл ещё один сетбол, однако с четвёртого шанса канадец добился своего — 7:5 за 53 минуты.

Феликс Оже-Альяссим Фото: Sarah Stier/Getty Images

Во второй партии у Рублёва был прекрасный шанс сразу же повести с брейком. Оже-Альяссим допустил две двойные ошибки, россиянин дважды выходил на брейк-пойнт, однако канадец всё же удержал подачу. Но этот гейм был скорее исключением, чем правилом. В первой половине этого сета у Феликса на приёме возникало не так много шансов, а у Андрея — и того меньше.

Переломным стал шестой гейм, в котором поначалу ничто не предвещало беды. Рублёв вёл 40:0, но вдруг начал сорить ошибками, допустил две двойные подряд и в итоге упустил подачу, после чего в ярости швырнул ракетку — 4:2 в пользу Оже-Альяссима.

Андрей Рублёв швыряет ракетку Фото: Кадр из видео

Задача Феликса ещё более упростилась. Если не считать первый гейм, у него не было проблем на подаче. Андрей на приёме брал не более очка за гейм. А в девятом гейме канадец под ноль подал на сет — 6:3 за 47 минут. Что касается Рублёва, то в этой партии первая подача шла у него ещё хуже, чем в стартовом сете, — 44% против 53%.

Андрей Рублёв Фото: Sarah Stier/Getty Images

У Рублёва вообще ничего не клеилось в эти минуты. Оже-Альяссим третью партию начал с брейка, который сразу же подтвердил — 2:0. В четвёртом гейме серия ошибок в исполнении канадца помогла россиянину заработать брейк-пойнт, но этим единственным шансом Андрей не воспользовался. Переломить игры он не смог. И в 10-м гейме Оже-Альяссим отподавал под ноль и закончил матч — 7:5, 6:3, 6:4 за 2 часа 16 минут.

Таким образом, в мужской сетке US Open россиян не осталось. Рублёв впервые с сезона-2019 ни на одном из «Шлемов» не смог выйти в четвертьфинал — худший результат за шесть лет.

В женской сетке сегодня выступит Екатерина Александрова, которую ждёт встреча с шестикратной чемпионкой ТБШ Игой Швёнтек.

Открытый чемпионат США закончится 7 сентября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».