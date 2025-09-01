Швёнтек не оставила шансов Александровой. Но россиянка поставила личный рекорд на US Open

После вылета Анны Калинской с US Open – 2025 от представительницы Польши Иги Швёнтек стало понятно, что Екатерина Александрова единолично продемонстрирует лучший результат на заключительном в сезоне турнира «Большого шлема» в женском одиночном разряде среди всех представителей России. Благодаря разгромной победе в матче третьего круга над немкой Лаурой Зигемунд (6:0, 6:1) 30-летняя Александрова впервые в карьере пробилась в четвёртый круг американского мэйджора.

В этом году Екатерина девятый раз выступает в основной сетке US Open. Шесть сезонов подряд (2017-2022) она не проходила в Америке дальше второго круга, в 2023-м – впервые пробилась в 1/16 финала, а в прошлом году смогла повторить тот результат. Но в обоих случаях пробиться во вторую неделю американского «Шлема» у неё никак не выходило: два года назад путь россиянки в Нью-Йорке прервала чешка Маркета Вондроушова, а в 2024-м Екатерина в трёх сетах уступила белоруске Арине Соболенко.

Нынешний же сезон стал лучшим в карьере россиянки в плане её результатов на главных турнирах года. При этом интересно, что начинался год для Александровой из рук вон плохо. На Открытом чемпионате Австралии – 2025 она потерпела поражение уже на стадии первого круга, однако затем стабилизировала свою игру и три раза подряд прошла во вторую неделю турнира «Большого шлема». Так произошло на грунтовых кортах «Ролан Гаррос», на траве Уимблдона и на харде US Open.

«Раньше могла выиграть два матча, а в третьем всегда возникало ощущение, что теперь смогу пройти дальше, однако не получалось. Далее происходило то же самое. То, что я играю в третьем круге, постоянно было в голове. Не хочешь, чтобы это повторялось, но так и бывает. Однако, когда наконец я выиграла три матча на «Ролан Гаррос» — 2025, я преодолела барьер и сделала шаг вперёд. В голове что-то щёлкнуло. У меня больше нет такой проблемы, поэтому могу продолжать играть», — заверяла Александрова после шикарной победы над Зигемунд.

Теперь, чтобы впервые оказаться в четвертьфинале ТБШ, россиянке было необходимо совершать большую сенсацию и выбивать из борьбы вторую ракетку мира Швёнтек, которая в прошлой встрече как раз и обыграла Калинскую. Ранее Екатерина и Ига провели шесть очных матчей в туре – представительница Польши вела по личным встречам со счётом 4-2.

Россиянка выиграла первый матч, состоявшийся в Мельбурне в 2021-м (6:4, 6:2), затем полька одержала три победы подряд — 7:6 (7:5), 2:6, 6:4 в полуфинале Остравы-2022, 6:4, 6:7 (3:7), 6:3 в 1/8 финала Мадрида-2023 и 6:1, 6:4 в третьем круге Дохи-2024. После этого Александрова победила в четвёртом круге Майами-2024 — 6:4, 6:2, а пару месяцев назад Ига оказалась сильнее в четвертьфинале Бад-Хомбурга (на траве) — 6:4, 7:6 (7:5).

Александрова выиграла жеребьёвку и выбрала подачу, однако стартовый гейм провела неудачно. Швёнтек начала матч с трёх подряд выигранных розыгрышей, вследствие чего на подаче нашей спортсменки моментально образовалось 0:40. Екатерина смогла ликвидировать два брейк-пойнта, но с третьей попытки Ига всё-таки забрала чужую подачу – 0:1.

Впрочем, в следующем гейме уже полька допустила слишком много вольностей на подаче, сделала две двойные ошибки и позволила россиянке совершить ответный брейк – 1:1. После стремительного обмена брейками девушки заиграли лучше на своих подачах, начав по очереди забирать геймы – 3:3.

Равномерное течение матча продлилось до седьмого гейма, где Швёнтек резко добавила на приёме. Победительница шести турниров «Большого шлема» в одиночном разряде сначала непосредственно своими усилиями заработала двойной брейк-пойнт, после чего россиянка допустила чудовищную ошибку в идеальной ситуации. При счёте 15:40 Швёнтек с трудом справилась с мощной подачей, Екатерина вышла к сетке, но ошиблась в простейшей ситуации, не попав толком по мячу, хотя перед россиянкой был совершенно пустой корт – 3:4.

Екатерина Александрова Фото: CRISTOBAL HERRERA ULASHKEVICH/EPA/ТАСС

Разумеется, один отыгранный брейк-поинт не гарантировал Александровой исправления ситуации во всём гейме, однако допущенная ей роковая невынужденная ошибка открыла польской спортсменке прямой путь к быстрому завершению сета. Взяв свою подачу под ноль и следом сделав ещё один брейк, вторая ракетка мира поставила уверенную точку в партии – 6:3 в пользу Швёнтек.

Предыстория личных встреч и продемонстрированное россиянкой в предыдущих матчах в Нью-Йорке высокое качество игры вроде бы позволяли надеяться, что сегодняшний матч по крайней мере не превратится для польки в лёгкую прогулку. Но по-настоящему зацепиться за матч у Екатерины не получилось. Стоит признать, что в четвёртом круге US Open – 2025 Швёнтек по всем статьям переиграла Александрову, не оставив россиянке ни шанса.

Только в начале второго сета уроженке Челябинска удалось прервать провальную серию из пяти проигранных геймов – 1:1. Однако уже через 10 минут Швёнтек лидировала с комфортным преимуществом в три гейма – 4:1 в пользу Иги. Следом она сделала уже свой пятый брейк за встречу, оказавшись в шаге от победы в матче – 5:1. В седьмом гейме второго сета Александрова заработала три брейк-пойнта, однако затягивать с победным завершением встречи Швёнтек не стала – 6:3, 6:1.

Ига Швёнтек Фото: Maddie Meyer/Getty Images

Для Иги эта победа стала 11-й подряд на турнирах «Большого шлема». Чемпионка Уимблдона – 2025 продолжает поход за вторым подряд титулом мэйджора. В четвертьфинале 24-летняя теннисистка сразится с победительницей матча между американкой Амандой Анисимовой и бразильянкой Беатрис Хаддад-Майя.

В свою очередь, Александрова ещё продолжает своё выступление в Нью-Йорке в парном разряде. Ближайшей ночью Екатерина вновь выйдет на корты US Open, чтобы в паре с китаянкой Чжай Шуай сыграть с американо-канадским дуэтом в лице Винус Уильямс и Лейлы Фернандес.