Четвертьфиналы US Open — впервые за 7 лет без наших. У Джоковича новый исторический рекорд

На Открытом чемпионате США сыграны матчи четвёртого круга в одиночных сетках. Российским теннисистам и теннисисткам не удалось пробиться в восьмёрку лучших — последний раз на US Open подобное было в 2018 году, то есть семь лет назад. Дольше всех держались Андрей Рублёв и Екатерина Александрова, единственные россияне, которые смогли выйти во вторую неделю турнира. Но и они остались без 1/4 финала: Рублёв не прошёл Феликса Оже-Альяссима, а Александрова уступила Иге Швёнтек.

По окончании US Open Карен Хачанов останется первой ракеткой России, а Андрей Рублёв обойдёт Даниила Медведева. В мировом лайв-рейтинге они идут 10-м, 13-м и 17-м соответственно и могут ещё опуститься, если преследователи будут побеждать на US Open. В женском рейтинге в топ-20 в лайве идут три россиянки: Мирра Андреева (4), Екатерина Александрова (11) и Диана Шнайдер (18). Они тоже ещё не обеспечили себе указанных позиций.

Результаты россиян в 4-м круге US Open — 2025

Посев Теннисист (-ка) Соперник (-ца) Результат Мужчины 15 Рублёв Оже-Альяссим Поражение Женщины 13 Александрова Швёнтек Поражение

Сеяные теннисисты в четвёртом круге выступили успешно. В мужской сетке борьбу закончили Андрей Рублёв, Томаш Махач и Александр Бублик, но это, так сказать, запланированные потери, поскольку соперники этих игроков также имели привилегии при посеве. Бублик, который в первых трёх матчах на турнире выиграл все 55 геймов на своей подаче, позволил первой ракетке мира Яннику Синнеру сделать аж восемь брейков — 6:1, 6:1, 6:1 в пользу четырёхкратного чемпиона ТБШ. Синнер, к слову, стал самым молодым игроком в Открытую эру (24 года 8 дней), который в двух подряд сезонах на всех «Шлемах» выходил как минимум в четвертьфинал. Предыдущее достижение принадлежало Новаку Джоковичу (24 года 99 дней).

А у женщин единственной теннисисткой, проигравшей несеяной на этой стадии, оказалась Елена Рыбакина, которая в битве чемпионок Уимблдона уступила Маркете Вондроушовой.

Вот ещё какие интересные достижения можно отметить. Джессика Пегула со счётом 6:1, 6:2 разгромила Энн Ли. За первые четыре матча Пегула отдала лишь 17 геймов, и это её личный рекорд на ТБШ. Иржи Легечка, победивший Адриана Маннарино, стал первым чехом, вышедшим в 1/4 финала US Open, со времён Томаша Бердыха в 2014 году. Карлос Алькарас, который прошёл Артура Риндеркнеша, в 13-й раз вышел в четвертьфинал ТБШ и повторил рекорд Бьорна Борга и Бориса Беккера — только они 13 раз успели сыграть в четвертьфиналах ТБШ до достижения 23 лет. Также Алькарас стал третьим самым молодым игроком, который в одном сезоне на всех «Шлемах» выходил как минимум в четвертьфинал, — после Пита Сампраса в 1993 году и Рафаэля Надаля в 2008-м.

Тейлор Фриц, обыгравший Томаша Махача, стал первым американцем, который в двух подряд сезонах вышел в четвертьфиналы Уимблдона и US Open, со времён Энди Роддика (2003 и 2004 годы). Новак Джокович, прошедший Ян-Леннарда Штруффа, стал самым возрастным игроком в Открытую эру (38 лет 94 дня), который на всех четырёх ТБШ в сезоне выходил как минимум в 1/4 финала. А Ига Швёнтек (24 года 85 дней) стала самой молодой теннисисткой, которая на всех четырёх мэйджорах в сезоне доходила до 1/4 финала, со времён Марии Шараповой (18 лет 132 дня) в 2005-м.

Результаты сеяных в 4-м круге US Open — 2025

Посев Теннисист Результат Теннисистка 1 Синнер Победа Соболенко 2 Алькарас Победа Швёнтек 3 Гауфф 4 Фриц Победа Пегула 5 6 7 Джокович Победа 8 де Минор Победа Анисимова 9 Рыбакина 10 Музетти Победа 11 Мухова 12 13 Александрова 14 15 Рублёв Поражение 16 17 18 Хаддад-Майя 19 20 Легечка Победа 21 Махач Поражение 22 23 Бублик Поражение Осака 24 25 Оже-Альяссим Победа 26 27 Костюк 28 29 30 31 32

Чемпионы турниров «Большого шлема» в четвёртом раунде US Open если кому и проигрывали, то лишь другим победителям мэйджоров. Кори Гауфф уступила Наоми Осаке, а Елена Рыбакина — Маркете Вондроушовой. Все остальные чемпионы ТБШ обыграли своих соперников и соперниц. Барбора Крейчикова победила Тэйлор Таунсенд, отыграв восемь матчболов. Она повторила достижение Анны Блинковой, которая во втором круге Australian Open — 2024 добилась победы, отыграв столько же матчболов в противостоянии с Еленой Рыбакиной. В последние три сезона подобное удавалось только Блинковой и вот теперь Крейчиковой.

Результаты чемпионов ТБШ в 4-м круге US Open — 2025