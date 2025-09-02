Скидки
Теннис Статьи

US Open — 2025, итоги 4-го круга: кто как играл, какие результаты показали Рублёв, Александрова, Синнер, Бублик, Швёнтек

Четвертьфиналы US Open — впервые за 7 лет без наших. У Джоковича новый исторический рекорд
Александр Насонов
Четвертьфиналы US Open — впервые за 7 лет без наши
А Александр Бублик разгромно проиграл Яннику Синнеру — чуда не случилось.

На Открытом чемпионате США сыграны матчи четвёртого круга в одиночных сетках. Российским теннисистам и теннисисткам не удалось пробиться в восьмёрку лучших — последний раз на US Open подобное было в 2018 году, то есть семь лет назад. Дольше всех держались Андрей Рублёв и Екатерина Александрова, единственные россияне, которые смогли выйти во вторую неделю турнира. Но и они остались без 1/4 финала: Рублёв не прошёл Феликса Оже-Альяссима, а Александрова уступила Иге Швёнтек.

По окончании US Open Карен Хачанов останется первой ракеткой России, а Андрей Рублёв обойдёт Даниила Медведева. В мировом лайв-рейтинге они идут 10-м, 13-м и 17-м соответственно и могут ещё опуститься, если преследователи будут побеждать на US Open. В женском рейтинге в топ-20 в лайве идут три россиянки: Мирра Андреева (4), Екатерина Александрова (11) и Диана Шнайдер (18). Они тоже ещё не обеспечили себе указанных позиций.

Результаты россиян в 4-м круге US Open — 2025

ПосевТеннисист (-ка)Соперник (-ца)Результат
Мужчины
15РублёвОже-АльяссимПоражение
Женщины
13АлександроваШвёнтекПоражение

Сеяные теннисисты в четвёртом круге выступили успешно. В мужской сетке борьбу закончили Андрей Рублёв, Томаш Махач и Александр Бублик, но это, так сказать, запланированные потери, поскольку соперники этих игроков также имели привилегии при посеве. Бублик, который в первых трёх матчах на турнире выиграл все 55 геймов на своей подаче, позволил первой ракетке мира Яннику Синнеру сделать аж восемь брейков — 6:1, 6:1, 6:1 в пользу четырёхкратного чемпиона ТБШ. Синнер, к слову, стал самым молодым игроком в Открытую эру (24 года 8 дней), который в двух подряд сезонах на всех «Шлемах» выходил как минимум в четвертьфинал. Предыдущее достижение принадлежало Новаку Джоковичу (24 года 99 дней).

US Open (м). 4-й круг
02 сентября 2025, вторник. 02:15 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
1 		1 1
             
Александр Бублик
24
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

А у женщин единственной теннисисткой, проигравшей несеяной на этой стадии, оказалась Елена Рыбакина, которая в битве чемпионок Уимблдона уступила Маркете Вондроушовой.

US Open (ж). 4-й круг
01 сентября 2025, понедельник. 04:40 МСК
Елена Рыбакина
10
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 2
6 		5 6
         
Маркета Вондроушова
60
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова

Вот ещё какие интересные достижения можно отметить. Джессика Пегула со счётом 6:1, 6:2 разгромила Энн Ли. За первые четыре матча Пегула отдала лишь 17 геймов, и это её личный рекорд на ТБШ. Иржи Легечка, победивший Адриана Маннарино, стал первым чехом, вышедшим в 1/4 финала US Open, со времён Томаша Бердыха в 2014 году. Карлос Алькарас, который прошёл Артура Риндеркнеша, в 13-й раз вышел в четвертьфинал ТБШ и повторил рекорд Бьорна Борга и Бориса Беккера — только они 13 раз успели сыграть в четвертьфиналах ТБШ до достижения 23 лет. Также Алькарас стал третьим самым молодым игроком, который в одном сезоне на всех «Шлемах» выходил как минимум в четвертьфинал, — после Пита Сампраса в 1993 году и Рафаэля Надаля в 2008-м.

Тейлор Фриц, обыгравший Томаша Махача, стал первым американцем, который в двух подряд сезонах вышел в четвертьфиналы Уимблдона и US Open, со времён Энди Роддика (2003 и 2004 годы). Новак Джокович, прошедший Ян-Леннарда Штруффа, стал самым возрастным игроком в Открытую эру (38 лет 94 дня), который на всех четырёх ТБШ в сезоне выходил как минимум в 1/4 финала. А Ига Швёнтек (24 года 85 дней) стала самой молодой теннисисткой, которая на всех четырёх мэйджорах в сезоне доходила до 1/4 финала, со времён Марии Шараповой (18 лет 132 дня) в 2005-м.

Результаты сеяных в 4-м круге US Open — 2025

ПосевТеннисистРезультатТеннисистка
1СиннерПобедаСоболенко
2АлькарасПобедаШвёнтек
3Гауфф
4ФрицПобедаПегула
5
6
7ДжоковичПобеда
8де МинорПобедаАнисимова
9Рыбакина
10МузеттиПобеда
11Мухова
12
13Александрова
14
15РублёвПоражение
16
17
18Хаддад-Майя
19
20ЛегечкаПобеда
21МахачПоражение
22
23БубликПоражениеОсака
24
25Оже-АльяссимПобеда
26
27Костюк
28
29
30
31
32

Чемпионы турниров «Большого шлема» в четвёртом раунде US Open если кому и проигрывали, то лишь другим победителям мэйджоров. Кори Гауфф уступила Наоми Осаке, а Елена Рыбакина — Маркете Вондроушовой. Все остальные чемпионы ТБШ обыграли своих соперников и соперниц. Барбора Крейчикова победила Тэйлор Таунсенд, отыграв восемь матчболов. Она повторила достижение Анны Блинковой, которая во втором круге Australian Open — 2024 добилась победы, отыграв столько же матчболов в противостоянии с Еленой Рыбакиной. В последние три сезона подобное удавалось только Блинковой и вот теперь Крейчиковой.

Результаты чемпионов ТБШ в 4-м круге US Open — 2025

Теннисист (-ка)Титулы на ТБШИз них на US OpenРезультат
Мужчины
Новак Джокович244Победа
Карлос Алькарас51Победа
Янник Синнер41Победа
Женщины
Ига Швёнтек61Победа
Наоми Осака42Победа
Арина Соболенко31Победа
Кори Гауфф21Поражение
Барбора Крейчикова2Победа
Елена Рыбакина1Поражение
Маркета Вондроушова1Победа
Комментарии
