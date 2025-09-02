Четвертьфиналы US Open — впервые за 7 лет без наших. У Джоковича новый исторический рекорд

На Открытом чемпионате США сыграны матчи четвёртого круга в одиночных сетках. Российским теннисистам и теннисисткам не удалось пробиться в восьмёрку лучших — последний раз на US Open подобное было в 2018 году, то есть семь лет назад. Дольше всех держались Андрей Рублёв и Екатерина Александрова, единственные россияне, которые смогли выйти во вторую неделю турнира. Но и они остались без 1/4 финала: Рублёв не прошёл Феликса Оже-Альяссима, а Александрова уступила Иге Швёнтек.
По окончании US Open Карен Хачанов останется первой ракеткой России, а Андрей Рублёв обойдёт Даниила Медведева. В мировом лайв-рейтинге они идут 10-м, 13-м и 17-м соответственно и могут ещё опуститься, если преследователи будут побеждать на US Open. В женском рейтинге в топ-20 в лайве идут три россиянки: Мирра Андреева (4), Екатерина Александрова (11) и Диана Шнайдер (18). Они тоже ещё не обеспечили себе указанных позиций.
Результаты россиян в 4-м круге US Open — 2025
|Посев
|Теннисист (-ка)
|Соперник (-ца)
|Результат
|Мужчины
|15
|Рублёв
|Оже-Альяссим
|Поражение
|Женщины
|13
|Александрова
|Швёнтек
|Поражение
Сеяные теннисисты в четвёртом круге выступили успешно. В мужской сетке борьбу закончили Андрей Рублёв, Томаш Махач и Александр Бублик, но это, так сказать, запланированные потери, поскольку соперники этих игроков также имели привилегии при посеве. Бублик, который в первых трёх матчах на турнире выиграл все 55 геймов на своей подаче, позволил первой ракетке мира Яннику Синнеру сделать аж восемь брейков — 6:1, 6:1, 6:1 в пользу четырёхкратного чемпиона ТБШ. Синнер, к слову, стал самым молодым игроком в Открытую эру (24 года 8 дней), который в двух подряд сезонах на всех «Шлемах» выходил как минимум в четвертьфинал. Предыдущее достижение принадлежало Новаку Джоковичу (24 года 99 дней).
А у женщин единственной теннисисткой, проигравшей несеяной на этой стадии, оказалась Елена Рыбакина, которая в битве чемпионок Уимблдона уступила Маркете Вондроушовой.
Вот ещё какие интересные достижения можно отметить. Джессика Пегула со счётом 6:1, 6:2 разгромила Энн Ли. За первые четыре матча Пегула отдала лишь 17 геймов, и это её личный рекорд на ТБШ. Иржи Легечка, победивший Адриана Маннарино, стал первым чехом, вышедшим в 1/4 финала US Open, со времён Томаша Бердыха в 2014 году. Карлос Алькарас, который прошёл Артура Риндеркнеша, в 13-й раз вышел в четвертьфинал ТБШ и повторил рекорд Бьорна Борга и Бориса Беккера — только они 13 раз успели сыграть в четвертьфиналах ТБШ до достижения 23 лет. Также Алькарас стал третьим самым молодым игроком, который в одном сезоне на всех «Шлемах» выходил как минимум в четвертьфинал, — после Пита Сампраса в 1993 году и Рафаэля Надаля в 2008-м.
Тейлор Фриц, обыгравший Томаша Махача, стал первым американцем, который в двух подряд сезонах вышел в четвертьфиналы Уимблдона и US Open, со времён Энди Роддика (2003 и 2004 годы). Новак Джокович, прошедший Ян-Леннарда Штруффа, стал самым возрастным игроком в Открытую эру (38 лет 94 дня), который на всех четырёх ТБШ в сезоне выходил как минимум в 1/4 финала. А Ига Швёнтек (24 года 85 дней) стала самой молодой теннисисткой, которая на всех четырёх мэйджорах в сезоне доходила до 1/4 финала, со времён Марии Шараповой (18 лет 132 дня) в 2005-м.
Результаты сеяных в 4-м круге US Open — 2025
|Посев
|Теннисист
|Результат
|Теннисистка
|1
|Синнер
|Победа
|Соболенко
|2
|Алькарас
|Победа
|Швёнтек
|3
|Гауфф
|4
|Фриц
|Победа
|Пегула
|5
|6
|7
|Джокович
|Победа
|8
|де Минор
|Победа
|Анисимова
|9
|Рыбакина
|10
|Музетти
|Победа
|11
|Мухова
|12
|13
|Александрова
|14
|15
|Рублёв
|Поражение
|16
|17
|18
|Хаддад-Майя
|19
|20
|Легечка
|Победа
|21
|Махач
|Поражение
|22
|23
|Бублик
|Поражение
|Осака
|24
|25
|Оже-Альяссим
|Победа
|26
|27
|Костюк
|28
|29
|30
|31
|32
Чемпионы турниров «Большого шлема» в четвёртом раунде US Open если кому и проигрывали, то лишь другим победителям мэйджоров. Кори Гауфф уступила Наоми Осаке, а Елена Рыбакина — Маркете Вондроушовой. Все остальные чемпионы ТБШ обыграли своих соперников и соперниц. Барбора Крейчикова победила Тэйлор Таунсенд, отыграв восемь матчболов. Она повторила достижение Анны Блинковой, которая во втором круге Australian Open — 2024 добилась победы, отыграв столько же матчболов в противостоянии с Еленой Рыбакиной. В последние три сезона подобное удавалось только Блинковой и вот теперь Крейчиковой.
Результаты чемпионов ТБШ в 4-м круге US Open — 2025
|Теннисист (-ка)
|Титулы на ТБШ
|Из них на US Open
|Результат
|Мужчины
|Новак Джокович
|24
|4
|Победа
|Карлос Алькарас
|5
|1
|Победа
|Янник Синнер
|4
|1
|Победа
|Женщины
|Ига Швёнтек
|6
|1
|Победа
|Наоми Осака
|4
|2
|Победа
|Арина Соболенко
|3
|1
|Победа
|Кори Гауфф
|2
|1
|Поражение
|Барбора Крейчикова
|2
|Победа
|Елена Рыбакина
|1
|Поражение
|Маркета Вондроушова
|1
|Победа