Медведев сильно затянул со сменой тренера. Россиянину нужны новый вызов и свежие идеи

Выступления Даниила Медведева в нынешнем сезоне — сплошные боль и разочарование. Шутка ли, но на четырёх турнирах «Большого шлема» россиянин трижды вылетал в первом же круге, а в Австралии вылетел во втором, сумев пройти лишь 418‑ю ракетку мира Касидита Самрея. Что это, если не оглушительный провал? При этом Медведев не выиграл ни одного турнира с мая 2023 года, после памятной победы на грунтовом римском «Мастерсе». Число в 20 завоёванных титулов, актуальное на сегодняшний день, словно застыло в воздухе.

Сейчас Даниил в буквальном смысле слова не похож на себя самого: знаменитый теннисный Осьминог превратился в мальчика для битья, которого обыгрывают все кому не лень. У нашего соотечественника совершенно пропала подача, стали хуже физические кондиции, а уж про психологическое состояние можно сделать выводы, посмотрев на поведение Медди, скажем, в недавнем матче с Бенжаменом Бонзи. Такое ощущение, что у Дани всё буквально валится из рук, а теннис превратился для некогда топового спортсмена в настоящую обузу.

Да, много времени россиянин нынче посвящает семье, которой хочется уделять максимум внимания. Но ведь не только у Даниила подобная жизненная ситуация. Если теннис в голове занимает далеко не первое место, то нужно либо заканчивать, либо меняться ментально и начинать всё с нуля.

Кажется, в том числе и поэтому Медведев принял столь важное и давно назревшее для себя решение. Скажу больше: Медди с ним откровенно затянул, ведь напрашивался этот ход, повторюсь, как минимум год назад.

Жиль Сервара и Даниил Медведев Фото: Dita Alangkara/AP/ТАСС

После оглушительного вылета с US Open Даниил расстался со своим многолетним тренером Жилем Сервара. Человеком, вместе с которым облетал весь мир, завоевал те самые 20 трофеев и проводил практически всё время. Про Жиля ходят разные слухи: кто-то называет его далеко не самым сильным специалистом, вовремя попавшим в нужное место и в нужное время. Другие считают сильным и умным тренером. В любом случае сложно отрицать тот факт, что Медведеву, чей французский язык близок к идеалу, было комфортно работать с Сервара, иначе бы этот союз давным-давно распался. Не было бы выигранного титула в Нью-Йорке в 2021 году, победы на Итоговом турнире и многих других достижений.

Жиль Сервара объяснил расставание с Даниилом Медведевым: Даниил Медведев завершил сотрудничество с многолетним тренером Жилем Сервара

«Спасибо, Жиль. Невероятные 8-10 лет совместной работы, 20 титулов, первое место в рейтинге, но самое важное — огромное количество счастливых и весёлых моментов, которые останутся в памяти навсегда. Я благодарен за нашу работу на протяжении всех этих лет», — с теплотой заявил Даниил после расставания.

Помимо Жиля, ушёл из команды Даниила и тренер по подготовке Эрик Эрнандес, к которому тоже накопилось очень много вопросов.

Если исходить из последних сезонов – стороны будто бы устали от сотрудничества, выжав друг из друга всё до последней капли. К стилю игры Медведева все в ATP-туре давно привыкли, козырные компоненты Даниила — игра на задней линии, подача, умение дотянуться до самых невероятных и сложных мячей — сильно просели. Сервара, в свою очередь, уже не мог дать своему теперь уже бывшему подопечному ничего нового: ни одной свежей идеи, способной выправить плачевное состояние нынешнего Медведева, мы не увидели.

Даниил Медведев Фото: Adam Hunger/Ap/ТАСС

Даниилу точно не помешает работа с сильным психологом (посмотрите, в боксе Иги Швёнтек подобный специалист находится постоянно, в этом нет ничего зазорного), а также опытный наставник, способный внести в действия россиянина на корте какую-то изюминку и новизну. Оставлять всё так, как есть сейчас, ни в коем случае нельзя.

И, разумеется, важна кропотливая работа над подачей. Здесь, возможно, стоит акцентировать внимание на многолетнем тренере Новака Джоковича Горане Иванишевиче, уже успевшем посотрудничать с Еленой Рыбакиной и Стефаносом Циципасом. Или же обратить свой взор на Патрика Муратоглу. Решать в любом случае самому Даниилу, а также его семье. Ведь тренер в профессиональном спорте, по сути, тоже является неотъемлемой частью этой самой семьи.