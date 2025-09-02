У Иги Швёнтек фанаты требовали потное полотенце, а один хулиган даже отобрал сувенирную кепку теннисиста у ребёнка.

На US Open творится дичь с болельщиками. Синнера чуть не ограбили прямо на корте

US Open длится уже примерно полторы недели. За это время любители тенниса стали свидетелями множества интересных матчей, но не обошлось без ряда инцидентов.

Особенно часто скандальные случаи тем или иным образом касались болельщиков. В этом году зрители на американском турнире «Большого шлема» ведут себя не совсем идеально.

Польский теннисист Камиль Майхшак в Нью-Йорке преподнёс огромную сенсацию, одолев во втором круге первую ракетку России Карена Хачанова (2:6, 6:7, 6:4, 7:5, 7:6). Майхшак не просто отыгрался с 0:2 по сетам, но ещё и спасся с пяти матчболов по ходу встречи.

После победы над Хачановым поляк раздавал автографы. В процессе он снял с себя кепку и протянул её мальчику, однако тот не успел взять сувенир, ведь его выхватил мужчина из толпы и не отдал обратно. Майхшак изначально этого не заметил, но после матча увидел видео с инцидентом и попросил найти мальчика, чтобы подарить ему другую кепку. Позже он выложил фото с их встречи.

Камиль Майхшак подарил мальчику новую кепку на US Open Фото: Из личного архива Камиля Майхшака

Вторая ракетка мира Ига Швёнтек после победы в четвёртом круге US Open над россиянкой Екатериной Александровой (6:3, 6:1) ответила на вопрос об одной из странностей американских болельщиков – привычке активно выпрашивать мокрое от пота поленце после матчей. Швёнтек ответила дипломатично, сославшись на своего кумира Рафаэля Надаля. В детстве Ига тоже была бы не против получить полотенце легендарного испанца, даже если с точки зрения гигиены есть вопросы.

«Не кажется ли мне это странным? Нет, потому что мне очень хотелось заполучить потное полотенце Рафы, когда я была ребёнком», — сказала Швёнтек на пресс-конференции.

Возможно, в реальности Швёнтек думает иначе, поскольку фанаты выпрашивают полотенца слишком активно. Со стороны это не выглядит нормальным явлением, однако Ига наверняка просто не хотела как-то задеть зрителей в США.

Первая ракетка мира Янник Синнер после разгрома Александра Бублика (6:1, 6:1, 6:1) в четвёртом круге US Open пережил неприятный инцидент прямо на корте. Неизвестный мужчина пытался открыть сумку Синнера, когда тот раздавал автографы. Хорошо, что это сразу заметил охранник, сопровождавший Янник, и быстро убрал руку хулигана. Сам Янник неодобрительно покачал головой.

У Янника Синнера чуть не украли сумку на US Open Фото: Кадр из трансляции

Традиционной проблемой US Open стал устойчивый запах марихуаны на территории Национального теннисного центра имени Билли Джин Кинг. Этот лёгкий наркотик был легализован в штате Нью-Йорк в 2021 году. С тех пор фанаты откровенно грешили данной вольностью, посещая американский «Шлем». Норвежец Каспер Рууд и серб Новак Джокович затронули неприятную тему.

«Для меня это худшее в Нью-Йорке. Запах повсюду, даже на кортах. Приходится с этим смириться, но это точно не мой любимый запах. Довольно неприятно – играть, быть уставшим, а через несколько метров кто-то курит. Мы ничего не можем с этим поделать, если только закон не изменится, однако я в этом сомневаюсь», — сказал Рууд.

«Запах невозможно не почувствовать. Это не тот случай, когда можно просто пройти мимо. Кому-то он мешает больше, кому-то — меньше. Я тоже не люблю этот запах, он просто отвратителен. Но здесь это позволено, и надо это принять. Мы чувствуем этот запах везде — от тренировочных кортов до игровых, где проходят матчи», — заявил Джокович.

На US Open у теннисистов самые высокие призовые среди всех ТБШ, однако в плане организации американцам ещё есть к чему стремиться. Особенно это касается работы с болельщиками, некорректное поведение которых уж очень часто даёт о себе знать.