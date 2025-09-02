4 четвертьфинала ТБШ — 4 трофея. Поможет ли Осаке магия Лабубу забрать на US Open пятый?

В Нью-Йорке близится к развязке заключительный турнир «Большого шлема» в сезоне. Во вторник стартуют матчи 1/4 финала. Впервые с 2021 года до этой стадии дошла японка Наоми Осака — бывшая первая ракетка планеты и молодая мама. Рассказываем, как складывается вторая часть её карьеры после долгого перерыва и каковы её шансы взять ещё один титул.

На ТБШ у Осаки весьма интересная статистика — она четырежды выходила в четвертьфинал и каждый раз после этого выигрывала турнир: дважды в Австралии (2019, 2021) и дважды — в США (2018, 2020). В этом году она добралась до 1/4 финала в пятый раз. Неужели по уже сложившейся традиции Наоми снова сумеет забрать главный трофей?

В четвёртом круге японка сенсационно одолела третью ракетку мира Кори Гауфф — 6:3, 6:2 — всего за 1 час 4 минуты, не оставив шансов. Это была первая победа теннисистки на «Шлеме» над игроком из топ-3.

Своими эмоциями после знаковой победы спортсменка поделилась прямо на корте: «Я немного чувствительна и не хочу плакать, но мне было так хорошо здесь. Я была на трибунах через два месяца после рождения дочери и наблюдала за Коко, действительно хотела получить возможность прийти сюда и поиграть. Это мой самый любимый корт в мире. Для меня очень много значит вернуться сюда. Я хочу сказать большое спасибо моей команде. Мы через многое прошли. Это не всегда было легко. Они были на моей стороне. Спасибо вам, ребята. Люблю вас».

Первые три круга японка прошла так же уверенно: сначала разобралась с бельгийкой Гретье Миннен — 6:3, 6:4, затем с американкой Хейли Баптист — 6:3, 6:1. В третьем круге Осака встречалась с Дарьей Касаткиной. Она с «баранкой» взяла первый сет, уступила во втором, однако собралась в третьем и успешно завершила встречу — 6:0, 4:6, 6:3.

Несмотря на то что Наоми стала мамой всего два года назад и вернулась в теннис только в прошлом сезоне, она показывает невероятные результаты: месяц назад она играла в финале «тысячника» в Монреале, но уступила в трёх сетах представительнице Канады Виктории Мбоко — 6:2, 4:6, 1:6, а в начале года сражалась с датчанкой Кларой Таусон за титул на турнире WTA-250 в Окленде, однако, получив травму живота в первом сете, снялась. Тем не менее потом теннисистка доходила до четвёртого круга на турнирах WTA-1000 в Майами и Риме.

Прошлый год не был столь удачным, так как спортсменка только набирала форму. Однако в конце 2024-го в рейтинге она была 59-й, а сейчас уже 24-я. После выхода из декрета за два сезона Осака сменила двух тренеров. До сентября прошлого года она сотрудничала с Вимом Фиссеттом, с которым была ещё до беременности. Затем на его место пришёл Патрик Муратоглу, тренировавший экс первых ракеток мира Серену Уильямс и Симону Халеп. С ним Наоми рассталась в июле текущего сезона и начала работать с Томашем Викторовским. Именно под его руководством полька Ига Швёнтек достигла первой строчки рейтинга в 2022-м. Может быть теперь он сможет привести и Осаку к вершине. US Open — второй турнир, на котором Томаш тренирует японку. На предыдущем, в Монреале, она вышла в финал. Не исключено, что и сейчас ей это тоже удастся, ведь результаты работы уже видны.

Томаш Викторовски и Наоми Осака Фото: NurPhoto via Getty Images

На этот Открытый чемпионат США Наоми приехала и с новыми талисманами — популярными игрушками Лабубу, кастомизированными специально для неё. Для фигурок была сделана даже собственная гостевая аккредитация, что произвело фурор. Имена игрушек: Билли Джин Блинг — в честь легендарной американской теннисистки Билли Джин Кинг, Алтия Глиттерсон, Ла Билли Бу и Артур Флэш. Все они располагаются в боксе теннисистки в качестве аксессуаров.

Сама Осака говорит, что не является ярой поклонницей нашумевших игрушек: «Честно говоря, я не коллекционирую Лабубу. Это своего рода единичный случай на турнире. Честно говоря, всё начиналось как шутка, но я рада, что людям это нравится», — заявила она на своей пресс-конференции после победы над Хейли Баптист во втором круге.

Но если взять во внимание результаты японки на текущем US Open, кажется, что Лабубу тоже в какой-то степени помогают теннисистке справляться с новыми вызовами.

Наоми Осака с Лабубу Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Что ж, Наоми Осака постепенно начинает возвращаться на прежний уровень. Она уже доказала, что может побеждать топовых теннисисток. Теперь в четвертьфинале она сразится с представительницей Чехии, 13-й ракеткой мира Каролиной Муховой. Удастся ли Осаке продолжить свою традицию и снова пройти дальше по сетке? Узнаем об этом, когда девушки выйдут на корт в среду, 3 сентября.

