Теннис Статьи

US Open 2025: Наоми Осака, победы на Шлемах, тренеры, Лабубу, рейтинг, сетка турнира, расписание, где смотреть, кто соперницы

4 четвертьфинала ТБШ — 4 трофея. Поможет ли Осаке магия Лабубу забрать на US Open пятый?
Анна Агапова
Наоми Осака
Наоми сенсационно обыграла третью ракетку мира и вышла в восьмёрку сильнейших на «Шлеме».

В Нью-Йорке близится к развязке заключительный турнир «Большого шлема» в сезоне. Во вторник стартуют матчи 1/4 финала. Впервые с 2021 года до этой стадии дошла японка Наоми Осака — бывшая первая ракетка планеты и молодая мама. Рассказываем, как складывается вторая часть её карьеры после долгого перерыва и каковы её шансы взять ещё один титул.

На ТБШ у Осаки весьма интересная статистика — она четырежды выходила в четвертьфинал и каждый раз после этого выигрывала турнир: дважды в Австралии (2019, 2021) и дважды — в США (2018, 2020). В этом году она добралась до 1/4 финала в пятый раз. Неужели по уже сложившейся традиции Наоми снова сумеет забрать главный трофей?

В четвёртом круге японка сенсационно одолела третью ракетку мира Кори Гауфф — 6:3, 6:2 — всего за 1 час 4 минуты, не оставив шансов. Это была первая победа теннисистки на «Шлеме» над игроком из топ-3.

Своими эмоциями после знаковой победы спортсменка поделилась прямо на корте: «Я немного чувствительна и не хочу плакать, но мне было так хорошо здесь. Я была на трибунах через два месяца после рождения дочери и наблюдала за Коко, действительно хотела получить возможность прийти сюда и поиграть. Это мой самый любимый корт в мире. Для меня очень много значит вернуться сюда. Я хочу сказать большое спасибо моей команде. Мы через многое прошли. Это не всегда было легко. Они были на моей стороне. Спасибо вам, ребята. Люблю вас».

US Open (ж). 4-й круг
01 сентября 2025, понедельник. 21:25 МСК
Наоми Осака
24
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Первые три круга японка прошла так же уверенно: сначала разобралась с бельгийкой Гретье Миннен — 6:3, 6:4, затем с американкой Хейли Баптист — 6:3, 6:1. В третьем круге Осака встречалась с Дарьей Касаткиной. Она с «баранкой» взяла первый сет, уступила во втором, однако собралась в третьем и успешно завершила встречу — 6:0, 4:6, 6:3.

US Open (ж). 1-й круг
27 августа 2025, среда. 02:10 МСК
Гретье Миннен
106
Бельгия
Гретье Миннен
Г. Миннен
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Наоми Осака
24
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
US Open (ж). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 20:35 МСК
Хейли Баптист
47
США
Хейли Баптист
Х. Баптист
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1
6 		6
         
Наоми Осака
24
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
US Open (ж). 3-й круг
30 августа 2025, суббота. 20:20 МСК
Дарья Касаткина
18
Австралия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
0 		6 3
6 		4 6
         
Наоми Осака
24
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

Несмотря на то что Наоми стала мамой всего два года назад и вернулась в теннис только в прошлом сезоне, она показывает невероятные результаты: месяц назад она играла в финале «тысячника» в Монреале, но уступила в трёх сетах представительнице Канады Виктории Мбоко — 6:2, 4:6, 1:6, а в начале года сражалась с датчанкой Кларой Таусон за титул на турнире WTA-250 в Окленде, однако, получив травму живота в первом сете, снялась. Тем не менее потом теннисистка доходила до четвёртого круга на турнирах WTA-1000 в Майами и Риме.

Прошлый год не был столь удачным, так как спортсменка только набирала форму. Однако в конце 2024-го в рейтинге она была 59-й, а сейчас уже 24-я. После выхода из декрета за два сезона Осака сменила двух тренеров. До сентября прошлого года она сотрудничала с Вимом Фиссеттом, с которым была ещё до беременности. Затем на его место пришёл Патрик Муратоглу, тренировавший экс первых ракеток мира Серену Уильямс и Симону Халеп. С ним Наоми рассталась в июле текущего сезона и начала работать с Томашем Викторовским. Именно под его руководством полька Ига Швёнтек достигла первой строчки рейтинга в 2022-м. Может быть теперь он сможет привести и Осаку к вершине. US Open — второй турнир, на котором Томаш тренирует японку. На предыдущем, в Монреале, она вышла в финал. Не исключено, что и сейчас ей это тоже удастся, ведь результаты работы уже видны.

Томаш Викторовски и Наоми Осака

Томаш Викторовски и Наоми Осака

Фото: NurPhoto via Getty Images

На этот Открытый чемпионат США Наоми приехала и с новыми талисманами — популярными игрушками Лабубу, кастомизированными специально для неё. Для фигурок была сделана даже собственная гостевая аккредитация, что произвело фурор. Имена игрушек: Билли Джин Блинг — в честь легендарной американской теннисистки Билли Джин Кинг, Алтия Глиттерсон, Ла Билли Бу и Артур Флэш. Все они располагаются в боксе теннисистки в качестве аксессуаров.

Сама Осака говорит, что не является ярой поклонницей нашумевших игрушек: «Честно говоря, я не коллекционирую Лабубу. Это своего рода единичный случай на турнире. Честно говоря, всё начиналось как шутка, но я рада, что людям это нравится», — заявила она на своей пресс-конференции после победы над Хейли Баптист во втором круге.

Но если взять во внимание результаты японки на текущем US Open, кажется, что Лабубу тоже в какой-то степени помогают теннисистке справляться с новыми вызовами.

Наоми Осака с Лабубу

Наоми Осака с Лабубу

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Что ж, Наоми Осака постепенно начинает возвращаться на прежний уровень. Она уже доказала, что может побеждать топовых теннисисток. Теперь в четвертьфинале она сразится с представительницей Чехии, 13-й ракеткой мира Каролиной Муховой. Удастся ли Осаке продолжить свою традицию и снова пройти дальше по сетке? Узнаем об этом, когда девушки выйдут на корт в среду, 3 сентября.

US Open-2025. Женщины. Турнирная сетка

Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 7 сентября. За всеми событиями из Нью-Йорка следите на «Чемпионате».

