US Open — 2025, онлайн-трансляция: Соболенко, Джокович, Фриц, Алькарас, Вондроушова, расписание, результаты, сетки, где смотреть

Алькарас сражается за 1/2 финала US Open! Ещё сыграют Соболенко и Джокович. LIVE!
Даниил Сальников
US Open — 2025, онлайн-трансляция 2 сентября
В Нью-Йорке продолжается последний ТБШ в сезоне. На кортах появится сильнейшие теннисисты мира.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 10-го игрового дня на US Open. В Нью-Йорке пришла пора четвертьфиналов. Будет проведено четыре матча в одиночном разряде: по два у мужчин в нижней половине сетки и у женщин – в верхней. Поединков осталось так мало, что все они теперь умещаются на одном центральном корте – Арене Артура Эша. Встречи проведут Карлос Алькарас (2) – Иржи Легечка (20), Тейлор Фриц (4) – Новак Джокович (7) и Арина Соболенко (1) – Маркета Вондроушова. Ну а в парном разряде сразятся друг с другом дуэты Мирра Андреева/Диана Шнайдер – Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс.

US Open – 2025. Мужчины. Сетка
US Open – 2025. Женщины. Сетка
US Open – 2025. Парный разряд. Женщины. Сетка
US Open (м). 1/4 финала
02 сентября 2025, вторник. 20:25 МСК
Иржи Легечка
21
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
US Open — парный разряд (ж). 1/4 финала
02 сентября 2025, вторник. 22:30 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
В. Кудерметова Э. Мертенс
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
US Open (ж). 1/4 финала
03 сентября 2025, среда. 02:00 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Маркета Вондроушова
60
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
US Open (м). 1/4 финала
03 сентября 2025, среда. 03:30 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Тейлор Фриц
4
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Расписание вторника
Live Даниил Сальников

В понедельник, 1 сентября, на US Open в Нью-Йорке проходили заключительные матчи четвёртого круга в обоих одиночных разрядах. В мужском турнире до стадии 1/8 финала дошёл лишь один россиянин, Андрей Рублёв, посеянный под 15-м номером. Поединок Рублёва организаторы поставили первым запуском на стадионе имени Артура Эша, главной арене соревнований. Соперником россиянина был канадец Феликс Оже-Альяссим.

19:41 Даниил Сальников

О том, как разивались события в понедельник на US Open — 2025, читайте в нашем прошлом лайве дня.

19:31 Даниил Сальников

Расписание вторника

Сегодня на US Open начинаются матчи 1/4 финала! Будем следить за результатами топов. Вот расписание дня.

