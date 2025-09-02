Алькарас сражается за 1/2 финала US Open! Ещё сыграют Соболенко и Джокович. LIVE!

В Нью-Йорке продолжается последний ТБШ в сезоне. На кортах появится сильнейшие теннисисты мира.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 10-го игрового дня на US Open. В Нью-Йорке пришла пора четвертьфиналов. Будет проведено четыре матча в одиночном разряде: по два у мужчин в нижней половине сетки и у женщин – в верхней. Поединков осталось так мало, что все они теперь умещаются на одном центральном корте – Арене Артура Эша. Встречи проведут Карлос Алькарас (2) – Иржи Легечка (20), Тейлор Фриц (4) – Новак Джокович (7) и Арина Соболенко (1) – Маркета Вондроушова. Ну а в парном разряде сразятся друг с другом дуэты Мирра Андреева/Диана Шнайдер – Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс.