Алькарас влетел в полуфинал US Open. И побил личный рекорд по очкам — более 10 000

Во вторник, 2 сентября, на Открытом чемпионате США начались четвертьфинальные матчи. В первой встрече дня принимал участие пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» Карлос Алькарас, взявший US Open три года назад. Соперником 22-летнего Алькараса, имевшего второй номер посева, был Иржи Легечка (20) — чех на год старше испанца.

Алькарас — регулярный гость второй недели ТБШ, хотя год назад Карлос сенсационно проиграл во втором круге US Open. Что касается Легечки, то он лишь во второй раз пробился в восьмёрку сильнейших на мэйджоре. В четвертьфинале Australian Open — 2023 чех уступил Стефаносу Циципасу. Теперь перед Иржи был ещё более грозный соперник, который к тому же не отдал ни сета в первых четырёх матчах на US Open. А самому Легечке до встречи с Алькарасом посчастливилось избежать встречи с сеяными, поскольку Бен Шелтон, Каспер Рууд и Таллон Грикспор, находившиеся в том же узле сетки, дружно проиграли на ранних стадиях.

Алькарас и Легечка в четвёртый раз играли друг с другом. В предыдущих трёх встречах испанец одержал две победы. В 2025-м теннисисты уже успели по разу одолеть друг друга: Иржи победил в четвертьфинале Дохи (6:3, 3:6, 6:4), а Карлос взял реванш в финале Лондона (7:5, 6:7 (5:7), 6:2).

В преддверии новой встречи Алькарас признал силу оппонента. «Он действительно очень-очень сложный соперник. Стиль у него примерно такой же, как у Артура Риндеркнеша: стабильность, мощные удары, сильная подача. Да, мне всегда тяжело играть против него. В этом нет никаких сомнений.

Будет интересный поединок. Мы уже несколько раз встречались в этом году: я выиграл один, он выиграл один. Так что мне нужно посмотреть, что я делал хорошо, а что плохо в тех матчах, чтобы быть готовым и действовать идеально в четвертьфинале», — говорил он на пресс-конференции после победы в четвёртом круге.

Легечка нервно вошёл в игру, отметился двумя двойными ошибками по ходу гейма, а на брейк-пойнте не устоял под натиском Алькараса, который в итоге начал матч с брейка. На приёме чех тоже стартовал неудачно, и испанец свой гейм взял под ноль — 2:0. Первая половина партии проходила в предсказуемом ключе: Карлос в геймах на подаче был беспощаден, а Иржи тоже брал своё, но с гораздо большими усилиями (даже брейк-пойнт отыграл), и почти не обострял, даже когда возникали подходящие возможности.

Несмотря на всё это, возможность спасти сет у Легечки была. В 10-м гейме Алькарас подавал на сет — и упустил двойной сетбол. На первом мяче Карлос укоротил — Иржи удачно ответил. А второй шанс испанец упустил сам, пробив в сетку с форхенда. Так Легечка оказался в двух шагах от того, чтобы сравнять счёт. И всё же Алькарас дожал соперника. Он взял оба мяча после «ровно» и закончил партию — 6:4 за 42 минуты.

Карлос Алькарас Фото: Maddie Meyer/Getty Images

Второй сет Алькарас тоже начал с брейка. Первая подача у него чуть просела, и тут у Легечки было больше шансов на приёме. Самый реальный из них появился в шестом гейме, начатом Карлосом с 0:30. Однако испанец поддавил и удержал свой гейм — 4:2. После этого чех расклеился и допустил двойную ошибку на брейк-пойнте. Алькарас действовал ярко, раскованно, заставляя публику аплодировать после особенно удачных розыгрышей, и в восьмом гейме без проблем подал на партию — 6:2 за 37 минут.

В начале третьего сета Легечка наконец-то удержал подачу — соответственно, Алькарас не смог стартовать с брейка, как было в первых двух партиях. Однако исход был тем же. Первый брейк-пойнт испанец заработал ещё в седьмом гейме, но тогда чех спасся за счёт подачи. А вот в девятом гейме Карлос взял-таки чужую подачу. На брейк-пойнте Легечка вёл розыгрыш, Карлос тащил всё подряд и дождался ошибки Иржи — 5:4 и подача на матч. Последний гейм Алькарас взял под ноль — 6:4, 6:2, 6:4 за 1 час 58 минут. А чех так ни разу и не вышел на брейк-пойнты.

Так Алькарас одержал 59-ю победу в сезоне — он лидирует по этому показателю — и 11-ю подряд, после титула на «Мастерсе» в Цинциннати. Карлос впервые с US Open — 2023 вышел в полуфинал хардового ТБШ. 22-летний испанец стал пятым игроком в Открытую эру, который до 23 лет смог выйти как минимум в девять полуфиналов на мэйджорах, — у Бьорна Борга и Матса Виландера столько же полуфиналов в таком молодом возрасте, а у Бориса Беккера и Рафаэля Надаля — по 10. В лайв-рейтинге у Алькараса уже 10 340 очков — он впервые в карьере преодолел отметку в 10 000 пунктов.

В четвертьфинале Алькарас сразится с победителем противостояния Новак Джокович (Сербия, 7) — Тейлор Фриц (США, 4). Эта встреча пройдёт в ночь со 2 на 3 сентября мск.

А остальные четвертьфиналы пройдут в среду, 3 сентября. Янник Синнер сразится с Лоренцо Музетти, а Феликс Оже-Альяссим — с Алексом де Минором.

Открытый чемпионат США завершится 7 сентября. За всеми событиями ТБШ в Нью-Йорке следите на «Чемпионате».