МиДи уступили чемпионкам Уимблдона. Но одна россиянка всё-таки будет в полуфинале US Open!

Диана Шнайдер и Мирра Андреева неудачным образом выступили в одиночном разряде на заключительном в сезоне турнире «Большого шлема». Для более опытной Шнайдер «одиночка» на US Open – 2025 и вовсе обернулась грандиозным разочарованием. 21-летняя россиянка приехала в Нью-Йорк после титула на подготовительном соревновании в Монтеррее, но не смогла перестроиться на иные условия и потерпела поражение уже на старте американского мэйджора.

В свою очередь, выступление 18-летней Андреевой, в принципе, можно описывать разными красками. Оптимисты могут констатировать, что Мирра установила личный рекорд в Нью-Йорке, впервые в карьере добравшись здесь до третьего круга. Иная точка зрения может заключаться в том, что занимающая пятая место в мировом рейтинге россиянка успела приучить нас к другим результатам. Да и сама Мирра наверняка ждала от себя как минимум выхода во вторую неделю, так что её поражение от американки Тэйлор Таунсенд для всех стало большим разочарованием.

После вылета из «одиночки» двум россиянкам пришлось в полной мере сосредоточиться на выступлении в парном разряде. Андреева и Шнайдер впервые встали в пару чуть более года назад, с ходу взяв серебряные медали на Олимпийских играх в Париже. С тех пор они на регулярной основе практикуют игру в совместном дуэте, уже дважды в подобном составе сумев добраться до полуфиналов ТБШ. В этом году Мирра и Диана пробивались в 1/2 финала на Открытом чемпионате Австралии и на «Ролан Гаррос», тогда как на Уимблдоне они выбыли из борьбы после обидного поражения в третьем круге.

Чемпионками же английского «Шлема» стали бельгийка Элисе Мертенс и россиянка Вероника Кудерметова, на которых Мирра с Дианой и угодили в четвертьфинале US Open – 2025. Эти пары впервые встретились друг с другом. Стоит напомнить, что Кудерметова и Мертенс вернулись в пару этой весной (до того они не играли вместе с сезона-2022), и с ходу стали финалистками грунтовых «тысячников» в Мадриде и Риме, а летом победили на Уимблдоне — это был первый титул Вероники на «Шлемах».

Таким образом, ещё до начала сегодняшнего четвертьфинала было очевидно, что как минимум одна россиянка по его итогам в любом случае окажется в полуфинале парного US Open. Старт встречи остался за российско-бельгийским дуэтом: сначала Кудерметова/Мертенс смогли сделать брейк на подаче Шнайдер, а следом они удержали подачу Вероники с двух брейк-пойнтов – 0:2.

Спустя несколько минут Мирра и Диана восстановили равенство в сете, выиграв восемь розыгрышей из следующих девяти и совершив под ноль обратный брейк – 2:2. В пятом гейме у Вероники и Элисе была возможность продолжить парад брейков, однако Кудерметова при счёте «меньше» допустила ошибку справа на обводящем кроссе. Полностью российский дуэт ушёл с 30:40 и забрал третий гейм подряд – 3:2.

В начале первого сета у российской пары произошёл инцидент с болельщиком Фото Мужчина настойчиво звал Мирру Андрееву по ходу её матча со Шнайдер на US Open — 2025

Однако в седьмом гейме Мирра и Диана вновь упустили свою подачу. Два брейк-пойнта на подаче Андреевой россиянки ликвидировать сумели, но на третьем подобном мяче Кудерметова роскошно перекрыла сетку и отличным укороченным ударом с лёта поставила ключевую точку в розыгрыше и во всём гейме – 3:4. Этот эпизод оказался решающим в столь близком первом сете.

Вероника Кудерметова Фото: Matthew Stockman/Getty Images

На сей раз совершить обратный брейк, несмотря на все приложенные усилия, у двух россиянок уже не вышло. Первый сет завершился со счётом 6:4 в пользу Вероники и Элисе. Интересно, что 28-летняя Кудерметова оказалась единственной теннисисткой, на чьей подаче в стартовой партии не было сделано брейка. Каждая из трёх остальных участниц четвертьфинала по разу теряла подачу.

В начале следующего сета Мирре и Диане вроде бы удалось вцепиться в подачу Ники. Во втором гейме трижды был счёт «ровно», однако во все определяющие моменты Кудерметова каждый раз находила возможность подать так, что у целиком российского дуэта не было ни единого шанса заработать хотя бы брейк-пойнт – 1:1.

Вполне возможно, что именно этот сценарий на время и деморализовал россиянок. Следующий гейм они провели невыразительно, молниеносно и без особой борьбы упустив свою подачу, после чего Кудерметова/Мертенс стремительно подтвердили преимущество – 1:3.

Мирра Андреева и Диана Шнайдер Фото: Clive Brunskill/Getty Images

После этого особой борьбы на корте уже и не было. Вероника и Элисе стали набирать гейм за геймом, на всех парах летя в полуфинал US Open. При счёте 1:5 Мирра и Диана прервали провальную серию из пяти проигранных геймов, но на исходе встречи это уже не отразилось – 4:6, 2:6.

Интересно, что Кудерметова-старшая за свою карьеру примет участие уже в третьем полуфинале US Open в парном разряде. Ранее она пробивалась в аналогичную стадию турнира в 2020 и 2024 годах. Теперь же Вероника впервые сыграет в 1/2 финала американского «Шлема» в дуэте с Мертенс, вместе с которой они нацелены взять второй подряд мэйджор в текущем сезоне.

Чемпионки Уимблдона одержали 10-ю подряд победу на ТБШ, продлив свою роскошную серию на главных соревнованиях года. В полуфинале US Open – 2025 россиянка и бельгийка сразятся с победительницами матча Синякова/Таунсенд – Фернандес/Винус Уильямс.