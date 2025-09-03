Джокович 14-й раз сыграет в полуфинале US Open! Соболенко идёт дальше на отказе соперницы

Ещё один яркий игровой день завершился в Нью-Йорке! В ночь со 2 на 3 сентября на US Open состоялись первые четвертьфинальные матчи.

Вечерняя сессия должна была открыться поединком двух чемпионок турниров «Большого шлема»: Арины Соболенко (№1) и Маркеты Вондроушовой (№60). Первая побеждала на мэйджорах три раза, вторая – однажды. И это на бумаге только добавляло интриги встрече. К тому же для девушек он должна была стать 10-й.

Только вот Вондроушова снялась за пару часов до матча. Всё дело в травме, которую Маркета получила на дневной разминке. Сообщается, что по ходу тренировки чешка дёрнула спину, в момент розыгрыша остановилась, согнулась от боли, расплакалась и продолжить не смогла.

О конкретном характере травмы Вондроушовой пока не сообщается. Но Соболенко уже высказала Маркете свои слова поддержки.

«Мне ужасно жаль Маркету после всего, что произошло на этом турнире. Она показала здесь великолепный теннис. Я прекрасно понимаю, как ей тяжело. Береги себя, Маркета! Надеюсь, что ты скоро поправишься», — написала Арина в социальных сетях.

Маркета Вондроушова Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В итоге Соболенко стала ещё на шаг ближе к защите титула и вышла в полуфинал US Open пятый год подряд. Дальше Арине предстоит провести ремейк прошлогоднего финала, ведь её следующая соперница – американка Джессика Пегула.

Завершился этот насыщенный вечер матчем Тейлора Фрица (№4) и Новака Джоковича (№7). Эти парни тоже хорошо знакомы друг с другом, так как встречаются в 11-й раз в карьере. Один нюанс – за прошлые 10 поединков Фриц ни разу не смог одержать победу.

Лишь однажды Тейлор в матче против Новака приблизился к триумфу – на Australian Open – 2021, когда со счёта 0:2 по сетам сравнялся до 2:2. Только решающую партию тогда проиграл (2:6).

Но теоретические шансы на победу были у Фрица в новой, 11-й встрече с великим сербом. Ведь Джокович подошёл к этому четвертьфиналу в довольно разобранном состоянии. На протяжении всей первой недели Новака тревожило здоровье: то поясница болела, то плечо, и всякий раз приходилось брать медицинский тайм-аут. После одного из матчей Джокович даже признался, что стал ощущать свой возраст и то, как он влияет на тело.

А ещё Новак поделился большой и на данный момент главной мечтой.

«Конечно, я мечтаю выиграть ещё один турнир «Большого шлема», и было бы невероятно сделать это именно на US Open. Но пока я не могу позволить себе уходить так далеко в мыслях — мне нужно сосредоточиться на том, что я должен сделать, чтобы выиграть свой следующий матч, свой следующий вызов. Последний раз я выигрывал US Open два года назад, и было бы красиво замкнуть круг, победив снова спустя два года», — цитирует Джоковича Punto De Break.

И правда, Новак показывал, что сделает всё для реализации желаемого. По крайней мере, матч с Тейлором серб начал очень бодро: забрал первую же подачу американца и пронёс это преимущество через весь стартовый сет – 6:3! Хотя высок был риск упустить брейк при счёте 5:3, когда Фриц имел на это пять шансов. Но каждый раз то подача, которая – вот парадокс – на цифрах получалась у Джоковича чуть хуже, то активные действия в розыгрыше спасли серба.

Во второй партии всё тоже складывалось в пользу Новака, но уже не так легко и безоговорочно, как на старте поединка. Он вновь первым сделал брейк, что на самом деле против двухметрового Фрица удивительно и дорогого стоит. Хоть и отметим, что с первой подачей у американца в этот день были явные проблемы: в сете №2 процент попадания равнялся лишь 38%, в то время как Джокович попадал первой 73%.

Новак Джокович Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Возвращаясь ко второй партии: Новак не смог подать на сет при счёте 5:4, но сделал это через пару минут, при 6:5. После матча серб, кстати, признался, что исход этой встречи определили несколько розыгрышей второй партии.

Но оперативно закрыть поединок всё же не удалось – пришлось пострадать и постараться в третьем сете. При счёте 1:2 на подаче Джоковича стали подключаться трибуны — и давать активную поддержку Фрицу. Много времени брал Новак перед каждым ударом, жаловался судье, старался и себя успокоить, и зрителям дать в тишине посидеть, но сам же в эти паузы себя сбивал и оформлял двойные. В итоге серб помог американцу на радость публике сделать брейк. А вот вернуться обратно в сет у Джоковича так и не было шансов. Нужно было что-то решать в четвёртой партии.

Тейлор Фриц Фото: Sarah Stier/Getty Images

И Новак это сделал! Да, было непросто. Да, Фриц в моменты, когда не находился под давлением, колотил классные подачи и надёжно держал мяч на задней, цепляя всё, что ему по углам разводил Джокович. Но как же Тейлор дрожал в критически важные моменты! Даже несмотря на то, что Новак не скрывал усталости и после каждого розыгрыша 5+ ударов сгибался от переутомления.

Фриц не воспользовался возможностью дотянуть игру до пятого сета и при счёте 4:5, «меньше», сделал двойную ошибку. Всё же тотальное доминирование Джоковича в противостоянии не отпустило Тейлора в новом поединке.

Новак взял верх за 3 часа 24 минуты с итоговым счётом 6:3, 7:5, 3:6, 6:4. Победу серб отпраздновал забавным танцем, а в интервью признался, что посвятил его дочери – она в этот день праздновала день рождения.

И немного о важных рекордах Новака: он вышел в 53-й полуфинал на турнире «Большого шлема» и в 14-й – на US Open. По последнему показателю серб, кстати, сравнялся на лидирующей позиции с Джимми Коннорсом. А ещё в лайв-рейтинге легенда поднялся на четвёртую строчку. Максимум по итогам мэйджора он может стать №3 в мире.

Следующий соперник Джоковича – Карлос Алькарас.

За развязкой жаркого и интригующего US Open следите на «Чемпионате»!