«Я начал думать о разрыве раньше него». Откровенный Сервара — о Медведеве и многом другом

Даниил Медведев провалил сезон-2025 — во всяком случае, в том, что касается выступлений на турнирах «Большого шлема». На Australian Open Медведев, бывшая первая ракетка мира, проиграл во втором круге, а остальные мэйджоры покидал после первого же матча. После Открытого чемпионата США Даниил расстался со своим многолетним тренером Жилем Сервара, под руководством которого завоевал все свои главные титулы, в том числе US Open — 2021.

О том, что стороны решили прекратить сотрудничество, стало известно со слов Сервара. Чуть позже пост в соцсетях написал и Медведев, поблагодаривший специалиста за плодотворную работу. А несколько дней спустя тренер пообщался с журналистом Tennis Majors Седриком Рукеттом, ответив на все важные вопросы.

По словам Жиля, он стал задумываться о необходимости «что-то менять» по ходу сезона-2025, однако мысль о расставании первым озвучил именно Даниил. «Да, результаты являются показателем профессионального успеха и даже мерилом отношений между игроком и тренером в теннисе. Какое-то время они не были удовлетворительными. Вопрос в том, почему, и я долго думал над этим.

После его поражения в первом круге Уимблдона в этом году я убедился, что, если результаты не улучшатся в течение лета, что-то должно измениться. Это «что-то» — энергия вокруг Даниила. Поэтому нам нужно было сменить окружение. Под «окружением» я имел в виду либо самого себя, либо тренера по физической подготовке Эрика Эрнандеса, либо нас обоих.

Я продолжал об этом думать. Я поговорил с Даниилом после US Open. Он сам высказал эту идею: «После восьми лет, возможно, пришло время перемен». Я сказал ему: «Послушай, по-моему, это именно то, что нужно, потому что я не думаю, что могу продолжать добиваться от тебя результатов в том энергетическом состоянии, в котором мы находимся сейчас. Тебе нужно что-то новое, что-то другое, чтобы преобразиться», — говорит Сервара.

Жиль Сервара на Уимблдоне-2024 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Тренер добавил, что был готов к такому развитию событий. «Кажется, я подумал об этом раньше него. Я обсудил это с его агентом в Цинциннати. Я был готов. Откровенно оценивая ситуацию, я не хотел ставить Даниила в тупик — и себя тоже. Если бы я спросил его «думаешь, ты сможешь продолжать в том же духе?» и он ответил бы «да», это было бы рискованно — очень рискованно. У нас было бы всего три месяца, чтобы проверить правильность этого решения. Конечно, можно продолжать хорошо работать, ожидая лучших результатов. Но начало нового сезона в таком положении — это как дамоклов меч над головой: у тебя нет права на ошибку, иначе...» — сказал Жиль.

При этом разрыв отношений после Уимблдона, убеждён Сервара, стал бы ошибкой. «Можно было бы заменить меня и раньше. Но с учётом хода сезона это выглядело бы поспешным решением. После Уимблдона? Мы только что вышли в финал турнира в Галле, и это кое-что дало, а возвращение к психологической подготовке с Франсиской Дозе придало новый импульс и надежду на другое развитие событий летом. Перед Уимблдоном прошёл сезон на грунтовых кортах — он никогда не был у Даниила лучшим, — а перед этим — восстановление после решения прекратить сотрудничество с Жилем Симоном», — говорит французский специалист.

Отвечая на вопрос, что пошло не так, Сервара отметил «некоторые вещи», однако конкретизировать не стал. «Думаю, я распознал некоторые вещи в нашей динамике — и поделился ими с Даниилом. Оглядываясь назад, я понимаю, что эти вещи привели именно к тому результату, которого я боялся. Жаль, что всё закончилось так, однако в то же время это естественно. Это позволяет мне продолжать учиться — в разрезе моего опыта как тренера, чтобы в будущем я мог действовать лучше и реагировать по-другому, когда чувствую, что что-то не так», — считает тренер.

Сервара высказал сожаление по поводу того, что сотрудничество с Жилем Симоном не пошло на пользу и даже, возможно, в чём-то помешало. «Результаты — это лишь видимая часть более широкой реальности: его личной жизни, семьи, повседневной работы, целей, команды. В видимой сфере дела начали идти на спад после Мельбурна. Но, оглядываясь назад, возможно, было уже слишком поздно. Все попытки оживить ситуацию провалились, потому что более глубокие причины уже укоренились. Энергия и структура ослабли. Работа с Жилем Симоном вызвала то, что я называл «статикой», сбоями, и после этого мы пытались восстановить ситуацию, но восстановление было затруднительным. Я бы даже сказал, что оно не удалось. В то время, после Австралии, после ухода Симона, мы пытались всё восстановить и начать с нуля.

Жиль Сервара и Даниил Медведев на Итоговом-2023 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

С точки зрения тенниса всё шло очень медленно. Я не говорю, что он сейчас играет великолепно, но у него есть ресурсы. Я верю, что с тем, что он будет делать, его уровень может быстро вернуться. После Австралии мы приступили к восстановлению. Эта фаза затянулась на весь сезон — мы так и не вернулись на победный путь», — сказал Сервара.

При этом Жиль подчеркнул, что противоречивых посланий от команды в адрес Медведева не было. «Мы были на одной волне — он слышал то же самое сообщение, только выраженное по-другому. Однако это такая энергия, которая трансформировалась и создала дисбаланс в команде. Не все это чувствуют. Движешься в одном направлении, а оно неверное. Надо вернуться назад и найти новое. Так мы и очутились тут.

Думаю, что я не приспособлен к рутине. И, вероятно, никогда не был приспособлен. Команда вокруг игрока похожа на двигатель — сложную машину, которая движет вперёд. Когда она работает на полную мощность, движешься быстро. В какой-то момент двигатель останавливается, но ты этого не замечаешь — лодка продолжает скользить по воде. Через некоторое время эта энергия исчезает, и ты застреваешь посреди моря, пытаясь запустить двигатель заново», — говорит он.

Несмотря на чёрную полосу, Сервара верит, что Медведев вернётся на прежний уровень. «Я твёрдо верю, что он всё ещё способен на это — что он скоро сможет блеснуть и одержать победу. В 2025 году эта искра появлялась время от времени. Однако он не смог довести некоторые матчи до конца — по разным причинам, в том числе, возможно, из-за недостатка ресурсов для психологической подготовки, которые он теперь будет восстанавливать вместе с Франсиской Дозе. Это почти наверняка вернёт всё на круги своя.

Многие спортсмены, многие теннисисты проходят через спады и снова поднимаются. Я уверен, что он способен на это. И это произойдёт. Если он выиграет несколько матчей, он сможет снова «зажечься», как это было после Роттердама 2023 года — когда он приехал полный сомнений, а затем провёл сезон на высшем уровне. В Нью-Йорке я сказал ребятам: «Если он переломит ход встречи с Бонзи, мы обязательно увидим его в 1/8 финала с Алькарасом». Сейчас легко говорить, но именно так я и чувствовал», — заявил тренер.

На вопрос, что такого требуется Медведеву, чего его бывший наставник дать не может, Сервара ответил так: «Позвольте поправить вас: я никогда не чувствовал, что не могу ничего предложить Даниилу. Я полностью осознавал всё, что мог предложить. Считаю, я был полностью в состоянии сделать это. Просто общая энергетика больше не позволяет этой способности проявляться в результатах.

Он найдёт способных людей, которые смогут дать ему правильную оценку его игры. Ни секунды в этом не сомневаюсь. Я мог бы предложить ему это. Может, это прозвучит высокомерно сразу после окончания нашего сотрудничества, однако это не причина, по которой оно закончилось. Но я думаю, что ему действительно нужен кто-то, кто сможет его выслушать и понять. В этом я уверен».

Жиль заверил, что они с Даниилом расстались в хороших отношениях. «Ты делишься с друзьями частью себя, которой как тренер не можешь поделиться с игроком — по крайней мере, с моей точки зрения. Так я это вижу. Эмоциональные или личные аспекты не должны мешать. Расставание в хороших отношениях также приносит удовлетворение — оно продолжает то, что мы пережили. Мы всегда разговаривали сдержанно, рассудительно, с уважением», — добавил Сервара.

Жиль Сервара наблюдает за Даниилом Медведевым на Уимблдоне-2024 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Также Жиль рассказал, чем планирует заниматься в дальнейшем. «Несколько недель отдыха, а затем возвращение в тур — новый проект, в котором я смогу вновь пережить это, дать игроку то, в чём он нуждается, проект, который подпитывает моё желание вести кого-то к великим достижениям. Хочу чувствовать, что создан для этого. В разрезе следующего сезона это предполагает начало предсезонной подготовки в ноябре.

Кто станет следующим? Либо кто-то, кто уже находится на высоком уровне и нуждается в дополнительной энергии, чтобы подняться на новый уровень, либо кто-то, кто ещё не достиг высшего уровня, но имеет огромный потенциал. Агенты уже обращались. Они хотели узнать, в каком я настроении, и я дал им один и тот же ответ: я совсем не устал от этой жизни и хочу вернуться в тур», — говорит французский специалист.

И в заключение добавил, чему его научило сотрудничество с Медведевым: «Всё — как хорошее, так и плохое — для меня является способом стать лучше, найти решения, узнать о себе. Последний период научил меня, что если бы я по-другому подошёл к проблемам, которые видел, то мог бы изменить ход событий, ведя себя иначе. В следующий раз, когда возникнет похожая ситуация, я займу другую позицию».

Даниил Медведев скандалит на US Open — 2025 Фото: Elsa/Getty Images

А в интервью L'Equipe Сервара дал развёрнутую характеристику Медведеву на примере матча с Бонзи на US Open.

«Даниил упрям, что в некоторых ситуациях является как сильной, так и слабой стороной. Он имеет право выражать своё несогласие с решением судьи. Он подливает масла в огонь, за что его можно упрекнуть, но публика вмешивается, и он продолжает, потому что считает, что это полезно для дестабилизации игры в целом, а не соперника. Он чувствует, что есть трещина, и в неё влезает.

Спросите Майкла Джордана, что бы он сделал в такой ситуации, — то же самое. Бенжамен выигрывал, Даниил изменил ситуацию, вернулся в борьбу, однако в пятом сете снова столкнулся с тем, что мешало ему весь сезон, когда он был близок к победе», — говорит тренер.

Жиль подтвердил, что поражение от Бонзи не стало последней каплей. «Не этот матч привёл нас сюда, а весь сезон в целом, ощущение, что нужно что-то другое. Я уже некоторое время об этом думал, особенно после Уимблдона, когда сказал себе, что нужно что-то изменить, чтобы Даниил мог восстановить динамику и энергию, а также он должен узнать о себе всё, над чем он должен работать, чтобы выйти из этой спирали», — сказал француз.

Вдаваться в подробности психологических проблем Сервара не стал. «Не могу говорить обо всём, потому что это означало бы раскрытие личной информации. Это было бы неправильно. Спортсмен — человек, а человек не линеен: он переживает вещи, которые могут дестабилизировать его, сталкивается с препятствиями, которые преграждают ему путь и которые нужно уметь преодолевать. Когда я разговаривал с Даниилом, у меня возник образ Агасси с его многочисленными карьерами в рамках одной карьеры. Он рухнул в пропасть, но это не помешало ему стать великим впоследствии. Даниил ещё менее «гладкий», чем другие, он находится на таком этапе своего пути, когда всё немного сложно...» — заметил он.

Жиль говорит, что цепляться за то, что было раньше, было бы ошибкой для обеих сторон. «Слишком часто люди пытаются удержать свою «роль», однако это не идёт на пользу ни игроку, ни тренеру. Поэтому я сказал себе: если этим летом не будет результатов, мы придём к такому выводу. Думаю, я осознал это раньше него. Но после US Open решение пришло к нему естественным образом.

Конечно, я грущу, потому что заканчивается целый период. однако это нормальные и приятные эмоции. Когда мы расстались, ощущение было лёгким. Я смог поговорить с Даниилом и с радостью сказать ему: это хорошее решение, я уверен, что всё будет хорошо, я уверен, что ты снова будешь побеждать. Это хорошо для него и для меня — чтобы не застрять на одном месте», — пояснил он свою мысль.