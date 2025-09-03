Анисимова и Швёнтек снова бьются на ТБШ. Будет ли на US Open повторение Уимблдона? LIVE!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 12-го игрового дня на US Open. В Нью-Йорке завершаются четвертьфиналы в одиночном разряде. Будет проведено четыре матча: по два у мужчин в верхней половине сетки и у женщин – в нижней. Действующий чемпион Янник Синнер из Италии (первый номер посева) сразится с соотечественником Лоренцо Музетти (1), Феликс Оже-Альяссим (25), выбивший из сетки последнего россиянина Андрея Рублёва (15), – с Алексом де Минором (8), Аманда Анисимова (8) – с шестикратной чемпионкой ТБШ Игой Швёнтек (2), а Наоми Осака (23) – с Каролиной Муховой (11).
Сейчас на US Open проходит мужской четвертьфинал, где канадец Феликс Оже-Альяссим сражается с Алексом де Минором. Первую партию взял австралиец — 6:4. А во втором сете пока счёт равный — 3:3.
Феликс Оже-Альяссим
Фото: Clive Brunskill/Getty Images
Завершился вчерашний насыщенный вечер на US Open матчем Тейлора Фрица и Новака Джоковича. Эти парни хорошо знакомы друг с другом, так как встречались в 11-й раз в карьере. Один нюанс – за прошлые 10 поединков Фриц ни разу не смог одержать победу. Как прошла новая встреча, читайте в нашем обзоре.
Во вторник на US Open — 2025 в 1/4 финала женского парного разряда выступили сразу 3 российские теннисистки. Мирра Андреева и Диана Шнайдер противостояли интернациональному дуэту Вероника Кудерметова / Элисе Мертенс.
Во вторник, 2 сентября, на Открытом чемпионате США начались четвертьфинальные матчи. В первой встрече дня принимал участие пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» Карлос Алькарас, взявший US Open три года назад. Соперником 22-летнего Алькараса, имевшего второй номер посева, был Иржи Легечка (20) — чех на год старше испанца.
18-летний Тимофей Дерепаско в третьем круге юниорского US Open победил голландца Хидде Схунмакерс — 6:1, 6:0 всего за час. Россиянин вышел в 1/4 финала.
О том, как развивались события во вторник на US Open — 2025, читайте в нашем прошлом лайве дня.
Расписание среды
Сегодня на US Open продолжаются матчи 1/4 финала! Будем следить за результатами топов. Вот расписание дня.
