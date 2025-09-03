Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

US Open 2025, онлайн-трансляция: Швёнтек, Оже-Альяссим, Синнер, Анисимова, Осака, расписание, результаты, сетки, где смотреть

Анисимова и Швёнтек снова бьются на ТБШ. Будет ли на US Open повторение Уимблдона? LIVE!
Даниил Сальников
US Open — 2025, онлайн-трансляция
Комментарии
В Нью-Йорке продолжается последний ТБШ в сезоне. На кортах появятся сильнейшие.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 12-го игрового дня на US Open. В Нью-Йорке завершаются четвертьфиналы в одиночном разряде. Будет проведено четыре матча: по два у мужчин в верхней половине сетки и у женщин – в нижней. Действующий чемпион Янник Синнер из Италии (первый номер посева) сразится с соотечественником Лоренцо Музетти (1), Феликс Оже-Альяссим (25), выбивший из сетки последнего россиянина Андрея Рублёва (15), – с Алексом де Минором (8), Аманда Анисимова (8) – с шестикратной чемпионкой ТБШ Игой Швёнтек (2), а Наоми Осака (23) – с Каролиной Муховой (11).

US Open – 2025. Мужчины. Сетка
US Open – 2025. Женщины. Сетка
US Open – 2025. Парный разряд. Женщины. Сетка
US Open (ж). 1/4 финала
03 сентября 2025, среда. 21:45 МСК
Аманда Анисимова
9
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Не начался
1 2 3
         
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
US Open — парный разряд (ж). 1/2 финала
03 сентября 2025, среда. 23:00 МСК
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
Тэйлор Таунсенд
США
Тэйлор Таунсенд
К. Синякова Т. Таунсенд
Не начался
1 2 3
         
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
В. Кудерметова Э. Мертенс
US Open (ж). 1/4 финала
04 сентября 2025, четверг. 02:00 МСК
Каролина Мухова
13
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Не начался
1 2 3
         
         
Наоми Осака
24
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
US Open (м). 1/4 финала
04 сентября 2025, четверг. 03:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Лоренцо Музетти
10
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Расписание среды
Live Даниил Сальников

Сейчас на US Open проходит мужской четвертьфинал, где канадец Феликс Оже-Альяссим сражается с Алексом де Минором. Первую партию взял австралиец — 6:4. А во втором сете пока счёт равный — 3:3.

US Open (м). 1/4 финала
03 сентября 2025, среда. 18:45 МСК
Феликс Оже-Альяссим
27
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
2-й сет
0 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		4
6 		4
             
Алекс де Минор
8
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Феликс Оже-Альяссим

Феликс Оже-Альяссим

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

20:13 Даниил Сальников

Завершился вчерашний насыщенный вечер на US Open матчем Тейлора Фрица и Новака Джоковича. Эти парни хорошо знакомы друг с другом, так как встречались в 11-й раз в карьере. Один нюанс – за прошлые 10 поединков Фриц ни разу не смог одержать победу. Как прошла новая встреча, читайте в нашем обзоре.

Материалы по теме
Джокович 14-й раз сыграет в полуфинале US Open! Соболенко идёт дальше на отказе соперницы
Джокович 14-й раз сыграет в полуфинале US Open! Соболенко идёт дальше на отказе соперницы
20:03 Даниил Сальников

Во вторник на US Open — 2025 в 1/4 финала женского парного разряда выступили сразу 3 российские теннисистки. Мирра Андреева и Диана Шнайдер противостояли интернациональному дуэту Вероника Кудерметова / Элисе Мертенс.

Материалы по теме
МиДи уступили чемпионкам Уимблдона. Но одна россиянка всё-таки будет в полуфинале US Open!
МиДи уступили чемпионкам Уимблдона. Но одна россиянка всё-таки будет в полуфинале US Open!
19:51 Даниил Сальников

Во вторник, 2 сентября, на Открытом чемпионате США начались четвертьфинальные матчи. В первой встрече дня принимал участие пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» Карлос Алькарас, взявший US Open три года назад. Соперником 22-летнего Алькараса, имевшего второй номер посева, был Иржи Легечка (20) — чех на год старше испанца.

Материалы по теме
Алькарас влетел в полуфинал US Open. И побил личный рекорд по очкам — более 10 000
Алькарас влетел в полуфинал US Open. И побил личный рекорд по очкам — более 10 000
19:42 Даниил Сальников

18-летний Тимофей Дерепаско в третьем круге юниорского US Open победил голландца Хидде Схунмакерс6:1, 6:0 всего за час. Россиянин вышел в 1/4 финала.

19:37 Даниил Сальников

О том, как развивались события во вторник на US Open — 2025, читайте в нашем прошлом лайве дня.

Материалы по теме
Джокович победил Фрица на US Open в четырёх сетах! Мирра и Диана проиграли. LIVE!
Live
Джокович победил Фрица на US Open в четырёх сетах! Мирра и Диана проиграли. LIVE!
19:35 Даниил Сальников

Расписание среды

Сегодня на US Open продолжаются матчи 1/4 финала! Будем следить за результатами топов. Вот расписание дня.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android