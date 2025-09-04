Идеальный реванш от Анисимовой! Американка выбила Швёнтек в четвертьфинале US Open — 2025

Аманда прервала девятиматчевую серию побед Иги и впервые в карьере вышла в полуфинал в Нью-Йорке.

Ещё один женский четвертьфинал состоялся на US Open! Вечером в среду, 3 сентября, Ига Швёнтек (№2) и Аманда Анисимова (№9) разыграли путёвку в 1/2 финала американского «Шлема».

У девушек небольшая история противостояния, но весьма яркая. Лишь однажды Ига и Аманда пересекались на корте – и случилось это в финале Уимблдона-2025. Правда, как помним, закончился тот поединок разгромом от Швёнтек. Полька за 57 минут и со счётом 6:0, 6:0 одолела Анисимову.

На послематчевой церемонии американка не могла сдержать слёз, однако при этом говорила уверенно и уважительно по отношению к себе и сопернице. Швёнтек тогда тоже очень тепло Анисимову поддержала.

«Поздравляю Аманду с потрясающим турниром. Неважно, что случилось сегодня, ты должна гордиться своей работой. Надеюсь, мы ещё много финалов сыграем здесь и на других турнирах. У тебя всё есть для этого», — сказала Ига в интервью на корте.

Впрочем, после победы Аманды над Беатрис Хаддад-Майей в четвертьфинале американке напомнили о том самом болезненном поражении. И Анисимова вновь ответила очень элегантно:

«Кто бы мог подумать, что мы вновь встретимся так скоро. Я взволнована и жду матч. Он должен получиться классным… на этот раз… надеюсь», — пошутила Аманда в интервью на корте.

Аманда Анисимова Фото: Ishika Samant/Getty Images

На новый поединок со Швёнтек Анисимова вышла с невероятным зарядом. Да, первый гейм на её подаче выдался нелёгким: пара ошибок американки с форхенда позволили польке зацепиться за брейк-пойнт и сразу его реализовать. Но сдаваться Аманда не собиралась и в следующем же гейме забрала подачу Иги. Трибуны тут же взорвались – стало ясно, что на плечах польской спортсменки тяжёлым грузом будет лежать давление зрителей.

При 2:2 Анисимова классными подачами и стойкой игрой на задней линии отыграла пару брейк-пойнтов и сохранила равенство по счёту. Одной из ключевых задач для Аманды было сохранение эмоционального равновесия – и на протяжении долгого времени она с этой задачей справлялась. Даже вопреки тому, что обе спортсменки держали друг друга в напряжении, а с каждым геймом прессинг только нарастал.

И первой это давление накрыло Швёнтек – да ещё и в какой момент! При счёте 4:5 на своей подаче Ига допустила пару ошибок в обмене на задней и позволила Аманде, играющей так глубоко и качественно, забрать стартовый сет – 6:4. К слову, активная игра американки отразилась и на статистике: Анисимова за партию набрала 13 виннеров, а Швёнтек – только семь.

Ига Швёнтек Фото: Elsa/Getty Images

Второй сет начался по сценарию первого – с проигранной подачи Анисимовой. Только на этот раз сразу же сделать обратный брейк Аманде не удалось. Зато получилось в гейме №4: оперативно американка справилась со спадом на старте партии.

Швёнтек далеко не отходила от своей изначальной стратегии, заставляла себя ещё быстрее работать ногами и рисковала ударами, которые отправляла невероятно близко к коридорам. Казалось, что Ига приблизилась к очередному брейку-пойнту в седьмом гейме, однако при счёте 3:3, 40:15 Аманда хоть и сорвала удар справа, но попала в корт благодаря удаче и тросу.

Изо всех сил Швёнтек держала себя в руках, однако сил на невероятное спасение этого поединка у Иги объективно сегодня не было. При 3:4, 30:40 полька допустила двойную ошибку, и даже подбадривающие крики из бокса ей не помогали.

Анисимова тут же подала на матч, хоть и пришлось немного помучиться в заключительном гейме. Встреча завершилась в пользу хозяйки кортов за 1 час 37 минут и с итоговым счётом 6:4, 6:3.

Анисимова смогла прервать фантастическую девятиматчевую серию побед Швёнтек и впервые в карьере выйти в полуфинал US Open! В лайв-рейтинге Аманда уже расположилась на наивысшей для себя пятой строчке.

Максимум по итогам американского «Шлема» она может стать №4 в мире.

Путёвку в финал Анисимова разыграет с Каролиной Муховой или Наоми Осакой.

